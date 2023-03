Slavia jen remizovala v Liberci 2:2 a vede ligu už pouze o skóre

Praha - Fotbalisté Slavie ve 24. kole první ligy jen remizovali v Liberci 2:2 a vedou tabulku už pouze o skóre před Spartou. Severočechy poslal do vedení v 25. minutě někdejší hráč Pražanů Lukáš Červ, ale za pět minut odpověděl Peter Olayinka a v 65. minutě otočil stav střídající Mick van Buren, který ještě na podzim působil ve Slovanu. V 88. minutě se ale nechal vyloučit Olayinka a v páté minutě nastavení srovnal Victor Olatunji.

Slavia venku v lize potřetí za sebou ztratila body a nenavázala na minulé domácí vítězství 2:1 nad obhájcem titulu Plzní. Trenérovi Pražanů Jindřichu Trpišovskému výsledkově nevyšel návrat na sever Čech, odkud zamířil do Edenu. Liberečtí sice už šest kol nezvítězili, Slavii ale doma obrali o body podruhé za sebou. V neúplné tabulce jsou desátí.

Liberečtí nastoupili výrazně oslabeni. K čtyřem zraněným hráčům přibyli Prebsl a Valenta, kteří ve Slovanu hostují ze Slavie a nemohli hrát kvůli dohodě mezi kluby. Severočechům se na lavičku po trestu za čtyři žluté karty vrátil trenér Kozel, jenž v minulosti působil ve vršovickém celku. Za Pražany poprvé na jaře dostal v základní sestavě šanci uzdravený Masopust.

Hostující bek v 11. minutě hlavičkoval po skrumáži jen do Vliegena, ale jinak domácí v úvodu drželi s favoritem krok a nečekaně otevřeli skóre. Po rohovém kopu napřáhl na vápnem Doumbia, přízemní střelou trefil tyč a Červovu dorážku na konci 25. minuty nešťastně tečoval do vlastní sítě Ogbu. Liberecký záložník čtvrtou brankou potvrdil pozici aktuálně nejlepšího týmového střelce, gól proti bývalému klubu ale neslavil.

Hosté hned za pět minut odpověděli. Douděrovu střelu vyrazil Vliegen před sebe a Olayinka doklepl balon do sítě. Domácí marně reklamovali údajný předchozí faul na Doumbiu. Nigerijský křídelník i v minulém kole proti Plzni srovnal na 1:1 a skóroval podesáté v ligové ročníku.

Pět minut po přestávce se Olayinka prosadil s pomocí tyče podruhé, podle asistenta rozhodčího ale míč už předtím po předchozím centru z pravé stany od Ševčíka opustil hrací plochu. Slávisté otočili stav až v 65. minutě.

Rozhodčí Zelinka poté, co Ndefe v postranní čáry strčil do Olayinky, nařídil penaltu a střídající Van Buren se nemýlil. Nizozemský kanonýr se prosadil proti klubu, v němž ještě na podzim hostoval, a připsal si 12. branku v ligové sezoně. Domácí proti verdiktu sudího vehementně protestovali, trenér brankářů Slovanu Čech dostal červenou kartu.

V 71. minutě odmítl pojistku Olayinka a poté se neprosadil ani Van Buren. V 88. minutě Olayinka po kontaktu s Ndefem teatrálně upadl ve vápně, následně soupeře udeřil do obličeje a Zelinka ho rovnou vyloučil.

Severočeši pak krátkou přesilovku využili. Na Doumbiův nákop za obranu si v páté z osmi nastavených minut naběhl Olatunji a dloubl balon přes Koláře do sítě. O ofsajd se vzhledem k Oscarově postavení nejednalo. Slavia sice bodovala podvanácté z posledních 13 vzájemných ligových duelů, remíza je ale pro ni v boji o titul ztrátou.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Musím být spokojený. Nebyli jsme v lehké situaci, nedělali jsme body a navíc jsme minule dostali výprask v Boleslavi. Bylo to o tom, jestli mužstvo dokážeme postavit zpět na nohy. Dnes nám chybělo sedm hráčů, z toho pět šest by možná bylo v základu. Cením si toho, že mužstvo i v tomhle složení ukázalo charakter. Asi jsme byli horší na míči než Slavia, která měla nakonec i víc šancí. Ale my jsme dobře bránili a čekali na svou šanci. V první půli přišla poměrně brzo a dostali jsme se do vedení. Bohužel jsme poměrně brzy inkasovali, i když se nemůžu zbavit dojmu, že to bylo možná i po faulu na Doumbiu. Nejvíc emocí pak vnesla na hřiště penalta, která poslala Slavii do vedení. Od té chvíle to byl boj, ne fotbal. Moc si cením toho, že když Olayinka neudržel nervy a šel venku, jsme se ještě zmobilizovali a dokázali vydolovat pro nás zlatý bod."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Na to, jak těžký byl terén, to byl zajímavý zápas. Vyvíjel se hůř pro nás, dostali jsme první gól po takové první nebezpečné situaci. Takový vlastní gól. Dostali jsme se do složité situace, se kterou jsme se ale dokázali vypořádat. Náš výkon se pořád zlepšoval, podařilo se nám rychle vyrovnat. Ve druhém poločase jsme byli aktivní, z penalty jsme šli do vedení a měli další dvě stoprocentní šance. Hráli jsme dobře, ale místo pohodového dohrání jsme šli do deseti a dlouhé nastavení jsme dohrávali o jednoho míň. Olayinka předvedl nepochopitelný zkrat, který se mu za pět let ve Slavii nestal. Budeme to s ním řešit. Vedli jsme a nebyl důvod k takovéhle reakci. Poslal nás do deseti a navíc bude chybět v dalších zápasech. Po jednoduchém míči za obranu jsme dostali z druhé nebezpečné situace soupeře gól na 2:2. Klíčové bylo, že jsme neproměnili dvě šance za stavu 2:1. Celkově byl náš výkon fakt slušný, ale hloupostí jsme se připravili o důležité body."

Slovan Liberec - Slavia Praha 2:2 (1:1)

Branky: 25. Červ, 90.+5 Olatunji - 30. Olayinka, 65. Van Buren z pen. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček - Petřík (video). ŽK: Doumbia, Preisler, Ndefe - Ogbu, Oscar, Zafeiris, Vlček (vedoucí mužstva). ČK: 64. Čech (trenér brankářů) - 88. Olayinka. Diváci: 4758.

Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Mészáros (77. Rabušic), Červ (80. Varfolomejev), Doumbia, Preisler (70. Ghali) - Tupta - Rondič (77. Kozák), Olatunji. Trenér: Kozel.

Slavia: Kolář - Masopust (55. Zafeiris), Ogbu, Holeš, D. Jurásek - Ševčík, Oscar - Douděra, Lingr (76. M. Jurásek), Olayinka - Tecl (56. Van Buren, 90. Hromada). Trenér: Trpišovský.