Praha - Fotbalisté Slavie ve 26. kole první ligy doma jen remizovali 1:1 s Libercem. Pražané vedli od 69. minuty po trefě Jana Bořila, ale o čtyři minuty později srovnal Radim Breite. Červenobílí v lize nezvítězili poprvé po čtyřech zápasech a v čele tabulky mají desetibodový náskok před mistrovskou Plzní, která v neděli hraje s Bohemians 1905. Liberec podruhé za sebou bodoval a ztrácí dva body na šestou Mladou Boleslav.

Slavia doma v lize nevyhrála poprvé od srpna. "Náš výkon po té reprezentační pauze nebyl ideální, i přesto jsme si vytvořili dost šancí. Špatná produktivita nás stála body. Jsme zklamaní, že jsme doma nevyhráli, protože návštěva byla skvělá. Bohužel jsme zase z gólmana udělali brankáře kola. Během sezony jsme už ale zvládli iks složitějších věcí," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který přišel v polovině minulé sezony do Edenu z Liberce.

Jen na lavičce zůstal na začátku slávistický záložník a reprezentant Král, hostující trenér Zsolt Hornyák zase překvapivě postavil na pravý kraj obrany osmnáctiletého Fukalu, který dosud v lize odehrál jen minutu.

Jako první zahrozil v páté minutě domácí Zmrhal, jenž trefil v dobré pozici boční síť. Liberec ale nepřijel do Edenu jen bránit a brzy si vytvořil gólovou šanci. V sedmé minutě propadl centr přes Kozáka až k Potočnému a domácí po jeho střele zachránila tyč. Stejný hráč vzápětí protáhl slávistického gólmana ranou z dálky.

V desáté minutě měli pro změnu blízko k vedení Pražané, ale Traoré hlavičkoval nad. Ve 23. minutě zasáhl proti Stochově střele hostující gólman Nguyen, který o chvíli později ustál i závar ve vápně. Ve 38. minutě pak liberecký brankář vychytal i Škodu, jenž se ho snažil přehodit.

Do druhé půle slávistický kouč Trpišovský poslal Hušbauera a právě střídající záložník na konci 50. minuty střelou k tyči po rohu pořádně protáhl Nguyena.

"To byl asi nejtěžší zákrok. Přeběhl tam přede mnou ještě Škoda, takže jsem balon viděl na poslední chvíli. Naštěstí se mi ho podařilo dostat ven," popsal Nguyen.

Poté se z úhlu neprosadil Coufal, ale v 69. minutě už domácí svou převahu po přestávce zužitkovali. Hušbauer křížným centrem přenesl míč na levou stranu vápna, kam si naběhl Bořil a z voleje napálil balon pod břevno. Domácí obránce skóroval v lize počtvrté a poprvé proti jinému soupeři než Příbrami.

"Minule jsme hráli v Příbrami, trenér mě nepostavil, dal mi volno, tak jsem si to nechal na dnešek. Zaplaťpánbůh že jsem to trefil, ale škoda, že nemáme tři body. Zatím je to asi nejhezčí gól kariéry, já doufám, že se polepším a dám jich víc," uvedl Bořil.

"Ten gól mě štve nejvíc, protože podle mě to byla pro mě nejlehčí situace. Šlo to hned nade mnou, nestihl jsem dát ruce nahoru. Takový smolný gól mezi ušima," podotkl Nguyen.

Slavii ale vydrželo vedení jen chvíli. Liberec přidal, vynutil si roh a po něm a prodloužené hlavičce doklepl míč na zadní tyči do sítě Breite. Asistent signalizoval ofsajd, ale hlavní sudí Machálek po poradě s videorozhodčím verdikt opravil a gól uznal. Hostující kapitán se trefil poprvé v ligové sezoně. Slavia v nejvyšší soutěži inkasovala po více než čtyřech zápasech.

"Já si myslel, že je to ofsajd. Vypadalo to, že si tím jsou všichni jistí. Já se tomu smál, šel jsem na půlku a najednou rozhodčí ukázal, že je to gól. Byl jsem překvapený," řekl Breite.

"Myslím, že to byl první gól ze standardky, který jsme dostali v této ligové sezoně. Zrovna to byla věc, na kterou jsme se připravovali. Tenhle roh se v Liberci hraje dva roky," konstatoval Trpišovský.

Slavia se snažili znovu získat zpět vedení, ale Van Burenovi chyběl k míči krok a následně v 85. minutě vytáhl Hušbauerovu ránu Nguyen. Hostující brankář pak v závěru nastavení vyrazil i Stochův přímý kop.

"Těší mě nejen výsledek, ale i to, že jsme se dnešní silné Slavii dokázali vyrovnat minimálně bojovností. Samozřejmě Slavia měla optickou převahu, ale nepouštěli jsme je do vyložených šancí. Nemluvím o střelách z 30 metrů, to nepovažuji za nějaký tlak, jen optický," uvedl Hornyák.

Slavia Praha - Slovan Liberec 1:1 (0:0)

Branky: 69. Bořil - 73. Breite. Rozhodčí: Machálek - Kotík, Batík - Adam (video). ŽK: Zmrhal - Kozák, Malinský, Karafiát. Diváci: 16.217.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Bořil - Souček, Traoré (79. Olayinka) - Masopust (46. Hušbauer), Stoch, Zmrhal (66. Van Buren) - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite (90. Vukliševič), Oscar - Malinský (76. Koscelník), Potočný, Pešek (59. Oršula) - Kozák. Trenér: Hornyák.