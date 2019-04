Praha - První fotbalová liga má v neděli na programu předposlední 29. kolo základní části. Vedoucí Slavia se po vyřazení ve čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea představí ve Zlíně, druhá Plzeň hraje na hřišti nováčka Příbrami a třetí Sparta hostí předposlední Karvinou. Všech osm utkání je na programu od 17 hodin.

Slavia před čtvrteční prohrou 3:4 na hřišti Chelsea remizovala doma v derby se Spartou 1:1 a v čele má už jen pětibodový náskok před mistrovskou Viktorií. Pražanům se ale proti Zlínu daří a z posledních 16 vzájemných ligových zápasů prohráli jediný.

"Kdyby nám někdo řekl na začátku ligy, že budeme mít v téhle fázi pět bodů náskok, tak bychom to brali a byli bychom nadšeni. Máme všechno ve svých rukách. Když budeme hrát dál takhle a podávat takovéhle výkony, tak uhrajeme body, které budeme potřebovat, a nemusíme se na nic jiného koukat," prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Příbram je jediným týmem, který v této sezoně dokázal v Plzni bodovat. Před nečekanou listopadovou remízou 1:1 však Viktoria středočeského protivníka v lize porazila pětkrát za sebou. Čtrnáctá Příbram prohrála čtyři z posledních pěti kol.

"Když se podíváte na tabulku, tak je to naprosto jasné. Příbram potřebuje každý bod pro to, aby měla nějaké dobré postavení před poslední částí ligy. My samozřejmě potřebujeme také body, protože chceme být co nejblíž Slavii. Z tohoto pohledu to může být hodně zajímavé utkání," uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sparta může proti Karviné natáhnout domácí vítěznou sérii už na šest ligových zápasů. "Karviná se od příchodu Franty Straky proměnila, hrají hodně náročný, pracovitý fotbal a jsou i překvapivě dobří na balonu. Zápas nesmíme podcenit z hlediska, že jsou v tabulce tam, kde jsou," upozornil sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Straka na Letné dlouho působil jako hráč a poté i jako kouč. "Je to určitá nostalgie a strašně moc se těším na neděli. Doufám, že se těší i kluci v kabině. Nastoupíme proti Spartě a to je u nás pojem. Věřím, že se budeme na hřišti dobře prezentovat," řekl karvinský trenér.

Pátou Ostravu doma čeká slezské derby s jedenáctou Opavou. Baník svého rivala nedokázal v nejvyšší soutěži porazit třikrát za sebou a na podzim v Opavě prohrál 1:2.

Čtvrtý Jablonec zavítá na hřiště Bohemians 1905. Třináctí "Klokani" v Ďolíčku nevyhráli posledních 13 duelů nejvyšší soutěže od prvního červencového kola.

Poslední Dukla, která na Karvinou ztrácí už čtyři body, přivítá sedmou Mladou Boleslav. Středočechům se po dvouzápasovém disciplinárním trestu vrací nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko.

Liberec, jenž uzavírá elitní šestičlennou skupinu, hostí dvanácté Slovácko. Osmá Olomouc na svém stadionu vyzve desáté Teplice.

Statistické údaje před zápasy 29. kola první fotbalové ligy: Fastav Zlín (9.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Hájek. Bilance: 27 2-4-21 15:58. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Matejov, Buchta, Gajič, Bartošák - Hlinka - Holík, Jiráček, Hnaníček, Čanturišvili - Poznar. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Stoch - Škoda. Absence: Hronek (zranění) - Tecl, Hromada (oba rekonvalescence), Frydrych (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Bačo, Čanturišvili, Gajič, Hronek, Poznar (všichni 3 ŽK) - Bořil, Ngadeu, Hušbauer (všichni 7 ŽK), Král (3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (6) - Stoch (12). Zajímavosti: - Zlín vyhrál jediný z posledních 16 vzájemných ligových zápasů - Slavia prohrála v jediném z 13 ligových utkání ve Zlíně a v posledních 7 tam bodovala - Zlín prohrál poslední čtyři ligové zápasy se skóre 0:7, gól nedal už 360 minut - Zlín na jaře vyhrál jediný ze 4 domácích zápasů a ve 3 nedal gól - Zlín o tomto víkendu slaví 100 let od založení klubu - Slavia vyhrála jediné z posledních 3 kol, v posledních 7 ale neprohrála - Slavia prohrála jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů a s 34 body je nejlepším týmem ligy venku - Slavia má se 70 góly nejlepší útok ligy a s 21 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia v případě výhry překoná svůj bodový rekord v jedné sezoně, v ročníku 1995/96 získala 70 bodů - Slavia ve čtvrtek hraje odvetu čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Chelsea - Džafič (Zlín) si může připsat 50. ligový start 1. FK Příbram (14.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Myška. Bilance: 31 9-6-16 37:58. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Jablonský - Mingazov, Kingue, Květ, Rezek - Matoušek - Fantiš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Brabec, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kopic - Chorý. Absence: Boháč, Slepička (oba rekonvalescence) - Beauguel (trest za ČK), Kolář, Krmenčík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Tregler (7 ŽK), Kodr, Matoušek, Mingazov, Nitrianský, Nový, Voltr (všichni 3 ŽK) - Chorý, Limberský (oba 7 ŽK), Bakoš, Beauguel, Procházka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fantiš (6) - Beauguel (14). Zajímavosti: - Plzeň na podzim doma s Příbramí remizovala 1:1, ale předtím soupeře v lize porazila 5x za sebou - Plzeň 10x za sebou v lize s Příbramí neprohrála (od října 2012) - Příbram prohrála 4 z posledních 5 kol - Příbram doma vyhrála 3 z posledních 4 ligových zápasů - Příbram doma v sezoně získala 23 z celkových 29 bodů - Příbram má s 62 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Plzeň vyhrála poslední 3 kola - Plzeň z posledních 3 venkovních ligových utkání 2x prohrála - Jablonský (Příbram) si může připsat 200. ligový start - Hrošovský (Plzeň) slaví den po utkání 27. narozeniny Sparta Praha (3.) - MFK Karviná (15.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Marek - Vlček, Poživil. Bilance: 5 3-2-0 10:3. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Karlsson, Hložek, Sáček, Frýdek, Plavšič - Tetteh. Karviná: Berkovec - Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner. Absence: Kanga (12 ŽK), Ben Chaim, Panák (oba rekonvalescence), Kadlec (zranění), Dočkal, Pulkrab, Hašek (všichni nejistý start) - Moravec (zranění), Puchel (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Frýdek (7 ŽK), Čivič, Nita, Radakovič, Štetina, Tetteh (všichni 3 ŽK) - Berkovec, Letič, Záhumenský, Budínský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga, Tetteh (oba 11) - Wágner (9). Zajímavosti: - Sparta v lize s Karvinou v 5 zápasech neprohrála - Sparta v lize s Karvinou vyhrála oba domácí zápasy při celkovém skóre 5:0 - Sparta vyhrála 7 z dosavadních 9 jarních ligových zápasů, v posledních 3 kolech ale zvítězila jen jednou - Sparta na jaře vyhrála všech 5 domácích ligových zápasů - Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 24 zápasů - Karviná vyhrála 2 z posledních 3 kol - Karviná v lize venku 10x za sebou nezvítězila a posledních 5 zápasů tam prohrála - Karviná venku uhrála jen 6 z celkových 23 bodů - kouč Karviné Straka v minulosti působil na Spartě jako hráč i trenér Bohemians Praha 1905 (13.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Pelikán, Horák. Bilance: 31 5-7-19 23:50. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Vacek, Jindřišek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Chramosta. Absence: Juliš, Švec (oba zranění), F. Hašek, Krch (oba nejistý start) - Lischka (nemoc), Jankovič, Štěpánek (oba zranění), Doležal (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dostál, Hilál, Ljovin, Pokorný, Puškáč, Šmíd (všichni 3 ŽK) - Lischka, Hübschman, Jovovič, Kubista (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál (5) - Doležal (10). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál poslední 3 vzájemné ligové zápasy - Bohemians vyhráli 2 z posledních 3 domácích ligových duelů s Jabloncem - Bohemians doma získali jen 11 z celkových 30 bodů a na vlastním stadionu jsou nejhorší týmem ligy - Bohemians před vlastními diváky nezvítězili v lize 13x po sobě - Bohemians doma v lize neskórovali 6x po sobě, zatímco v posledních 4 venkovních duelech se trefili 9x - Bohemians v Ďolíčku vstřelili jen 9 branek, což je nejméně ze všech týmů - Bohemians jsou spolu s Libercem s 9 nerozhodnými výsledky remízovými "králi" ligy - Jablonec 5 kol po sobě neprohrál - Jablonec v posledních 4 venkovních ligových zápasech nevyhrál a neskóroval, v posledních 2 remizoval 0:0 - Vaníček (Bohemians) slaví den po utkání 21. narozeniny, Sobolovi (Jablonec) bude den před zápasem 24 let - trenér Jablonec Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians Baník Ostrava (5.) - SFC Opava (11.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Berka - Vitner, Vaňkát. Bilance: 17 6-6-5 25:23. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera (Mešaninov), Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič, Diop. Opava: Šrom - Schaffartzik, Svozil, Simerský, Helebrand - Zavadil, Jursa - Stáňa, Janetzký, Zapalač - Smola. Absence: Fillo (8 ŽK), Šindelář (zranění), Baroš, Pazdera (oba nejistý start) - Žídek (4 ŽK), Hrabina, Jurečka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fleišman, Jánoš, Diop (všichni 7 ŽK) - Mešaninov, Pazdera, Procházka, Baroš, J. Šašinka (všichni 3 ŽK) - Schaffartzik (7 ŽK), Šrom, Zapalač, Juřena (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič (9) - Smola (9). Zajímavosti: - Opava v lize s Ostravou 3x za sebou neprohrála - Ostrava vyhrála jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů s Opavou, v posledních 2 ale neinkasovala - Ostrava vyhrála jediné z posledních 7 kol - Ostrava prohrála jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Opava prohrála jediné z posledních 5 kol - Opava v lize venku 5x za sebou nezvítězila Slovan Liberec (6.) - 1. FC Slovácko (12.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 33 19-11-3 54:33. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Kozák. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Franič, Divíšek - Daníček, Havlík - Navrátil, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Absence: Oršula (zranění), Sýkora (nejistý start) - Kadlec (zranění), Reinberk (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Potočný (11 ŽK), Breite (7 ŽK), Hybš, Kačaraba, Malinský, Nešický (všichni 3 ŽK) - Hofmann (7 ŽK), Divíšek, Franič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (6) - Daníček, Zajíc (oba 5). Zajímavosti: - Liberec neprohrál v lize se Slováckem 10x za sebou a z posledních 26 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži prohrál jediný - Liberec neprohrál ani jeden z 16 domácích ligových zápasů se Slováckem, poslední 4 ale skončily remízou - Liberec 4 kola po sobě neprohrál - Liberec prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů a inkasoval v nich jediný gól - Slovácko v minulém kole porazilo Příbram 2:0 a naplno bodovalo po 6 zápasech - Slovácko venku 3x za sebou nevyhrálo - Pázler (Liberec) a Harba (Slovácko) si mohou připsat 100. ligový start Dukla Praha (16.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Kotík, Flimmel. Bilance: 15 3-4-8 14:21. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Podaný - Hadaščok, González, Holík. M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Hájek, Jugas, Křapka - Hubínek, Tatajev - Bucha, Přikryl, Mešanovič - Komličenko. Absence: Doumbia, Holenda (oba trest za ČK), Kozma (zranění) - Matějovský (8 ŽK), Ewerton (rekonvalescence), Túlio (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bezpalec (7 ŽK), Douděra, Holík, Miloševič (všichni 3 ŽK) - Mareš (7 ŽK), Hubínek, Tatajev (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Djuranovič (5) - Komličenko (21). Zajímavosti: - Dukla vyhrála jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů - M. Boleslav 2x za sebou v lize s Duklou neinkasovala - Dukla prohrála 7 z posledních 8 kol - Dukla v posledních 4 zápasech dostala červenou kartu - Dukla má s 23 vstřelenými góly nejhorší útok soutěže - Dukla doma v sezoně získala 14 z celkových 19 bodů - M. Boleslav v minulém kole po prohře s Libercem v devátém jarním utkání poprvé prohrála - M. Boleslav na hřištích ligových soupeřů 3x za sebou remizovala a celkově v posledních 10 venkovních duelech zvítězila 2x - Komličenko (M. Boleslav), který je s 21 góly nejlepším střelcem soutěže, si odpykal dvouzápasový trest za 8 ŽK a může nastoupit - Miloševič (Dukla) si může připsat 100. start v české lize - trenér Dukly Skuhravý hrával v mládeži za M. Boleslav Sigma Olomouc (8.) - FK Teplice (10.) Výkop: neděle 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Dubravský - Fišer, Vodrážka. Bilance: 41 14-15-12 53:46. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Chvátal - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Falta - Dvořák - Yunis. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Ljevakovič, Kučera - Hora, Trubač, Žitný - Kuchta. Absence: Hála (rekonvalescence), Pilař (zranění), Beneš, Houska, Vepřek (všichni nejistý start) - Luts, Moulis (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Vepřek (7 ŽK), Dvořák, Yunis (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Nešpor (7) - Hora (11). Zajímavosti: - Teplice s Olomoucí v lize 5 zápasů po sobě nevyhrály - Teplice v posledních 2 ligových zápasech v Olomouci prohrály při skóre 0:7 - Olomouc vyhrála 6 z posledních 8 kol - Olomouc doma v lize 3x za sebou vyhrála - Teplice prohrály poslední 2 kola - Teplice v lize venku 4x za sebou nezvítězily a získaly jediný bod - Shejbal (Teplice) slaví den před utkáním 25. narozeniny - Hora (Teplice) dal v posledních 7 ligových zápasech 6 branek Tabulka: 1. Slavia 28 22 3 3 70:21 69 2. Plzeň 28 20 4 4 42:26 64 3. Sparta 28 16 6 6 48:24 54 4. Jablonec 28 14 6 8 49:25 48 5. Ostrava 28 12 6 10 36:32 42 6. Liberec 28 10 9 9 29:24 39 7. Mladá Boleslav 28 10 8 10 47:42 38 8. Olomouc 28 11 4 13 34:41 37 9. Zlín 28 11 3 14 31:37 36 10. Teplice 28 10 5 13 32:40 35 11. Opava 28 9 6 13 39:44 33 12. Slovácko 28 10 3 15 29:41 33 13. Bohemians 1905 28 7 9 12 27:36 30 14. Příbram 28 8 5 15 32:62 29 15. Karviná 28 6 5 17 34:51 23 16. Dukla 28 5 4 19 23:56 19