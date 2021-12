Slavia je z losu EKL nadšena, Fenerbahce si přáli hráči i trenér

Praha - Fotbalisté pražské Slavie jsou z dnešního losu úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy nadšeni. Červenobílým v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským se splnilo přání a zahrají si s Fenerbahce Istanbul. Čeští šampioni se těší na souboje s reprezentačním bekem Filipem Novákem i německým ofenzivním záložníkem Mesutem Özilem. Zároveň doufají, že na úvodní zápas v Turecku bude moci být plný stadion.

"Jsem hodně spokojený. V osudí byla řada klubů, se kterými jsme se už potkali. Fenerbahce jsme chtěli kvůli jejich historii. Je to obrovský klub, patří mezi tři nejslavnější v zemi, s krásným stadionem a neskutečnými fanoušky. Je to pro nás velká výzva potkat se s takovým velkoklubem," uvedl pro klubový web Trpišovský.

"Z losu jsem nadšený. Trenéři i kluci si Fenerbahce přáli. Vždy se chtějí podívat tam, kde jsme ještě nehráli. Takže spokojenost, do Turecka jsme určitě chtěli. Bude to dobrá konfrontace s tureckým týmem," doplnil záložník Daniel Samek.

Turecko je vyhlášené bouřlivou atmosférou a slávisté věří, že ji při venkovním zápase na padesátitisícovém stadionu Fenerbahce zažijí. Aktuálně v Turecku mohou do hledišť fanoušci, zatímco v Česku je nyní maximální povolená kapacita jen tisíc diváků.

"Fenerbahce bylo moje přání, koukal jsem na televizi a držel palce. Těším se na krásný stadion do Istanbulu, protože tamní fanoušci jsou atmosférou pověstní a nechtěl bych o to přijít. Doufám, že už budeme hrát aspoň částečně s diváky i tady v Edenu, protože jejich podporu potřebujeme," řekl záložník Tomáš Holeš.

Slávisté se vedle souboje s českým reprezentantem Novákem těší i na hvězdného záložníka Özila, který hrával například v Arsenalu a v roce 2014 získal s Německem titul mistra světa. "Dlouho fandím Arsenalu. Bylo by moc hezké, kdybych se s Özilem potkal na hřišti," uvedl Samek.

"Je to výborný fotbalista, jedna z legend, prošel světovými kluby. Těším se na něj moc," podotkl Holeš. "Já se ještě více těším, že se potkám s mým kamarádem Filipem Novákem, se kterým se znám už od Jablonce," řekl pravý bek či záložník Lukáš Masopust.

Podle bookmakerů je mírným favoritem na postup Slavia, která odehraje první utkání venku. "Pokud se bude hrát s diváky, je pro nás lepší začínat venku. Je nám to asi jedno, ale kdyby to bylo naopak, tak by to bylo asi složitější. Je dobře, že je to takhle," řekl Samek.

"S tureckým týmem jsme (za našeho působení ve Slavii) nikdy nehráli, moc se na zápasy těším. Mají v kádru opravdu skvělé hráče jako Sosu, Gustava, Özila. Jsem rád, že začínáme venku, v bouřlivém prostředí a na krásném stadionu. Odvetu máme doma, věřím, že to budou skvělé zápasy," dodal Trpišovský.