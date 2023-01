Slavia je podle Tvrdíka dohodnutá s Olomoucí na příchodu Chytila

Praha - Fotbalová Slavia je podle šéfa Jaroslava Tvrdíka domluvena s Olomoucí na příchodu útočníka Mojmíra Chytila. Momentálně je ale pravděpodobnější varianta, že třiadvacetiletý reprezentant odehraje jarní část sezony za Sigmu. Tvrdík na dnešní tiskové konferenci vyjádřil spokojenost se zimním přestupovým obdobím a nevyloučil, že druhý tým prvoligové tabulky přivede ještě nějakou posilu.

"Za mě bych řekl, že jsme s Olomoucí na všem dohodnutí. V této chvíli součástí dohody není, že hráč přijde v zimním přestupním období," řekl Tvrdík na adresu urostlého útočníka.

Chytil na podzim nastřílel v lize šest branek a při debutu za reprezentaci se blýskl hattrickem proti Faerským ostrovům. Sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář ve středu přiznal, že Slavia má o Chytila zájem. Nechtěl ale nic předjímat a potvrdil, že nejlepší střelec týmu nastoupí v sobotním duelu proti Spartě.

Bez ohledu na případný Chytilův příchod je Tvrdík s přestupovým obdobím spokojený. Do týmu přišli záložníci Petr Hronek s Davidem Pechem a nigerijský stoper Igoh Ogbu z norského Lilleströmu. "Přáli jsem si ho získat už v létě, tehdy byl pro nás ještě nedostupný. Může to být v naší obraně rozdílový hráč. Jsem spokojen i s dalšími posilami, jejich seznam navíc možná není ještě uzavřený. Ale víc o tom dnes nechci hovořit," řekl předseda představenstva vršovického celku.

Kouč Jindřich Trpišovský naopak nemůže na jaře počítat s dvojicí nigerijských ofenzivních hráčů Yirou Sorem a Mosesem Usorem. "Jsem rád, že se Sorovi podařilo přestoupit do vysněného klubu. V létě se to nepovedlo a zůstalo mu to v hlavě, nedařilo se mu podle představ. Pro nás je to také poučení. Za mimořádnou sumu sedm milionů eur tak vlastně odešel hráč z lavičky," podotkl Tvrdík a vyjádřil se i k hostování Usora v Linci. "Je to klub, který má podobnou sportovní filozofii i cíle. Myslím, že do budoucna můžeme dále spolupracovat, a je možné, že k nim pošleme ještě jednoho hráče na hostování," naznačil šéf Slavie.

Podle Tvrdíka měla Slavia nabídky i na Davida Juráska, Ondřeje Lingra, Aihama Ousoua, Oscara Dorleyho nebo Stanislava Tecla, jenž mohl odejít do Číny. I vzhledem k ambicím v jarní části sezony ale chtěla Slavia udržet tým pohromadě.

Cílem pro jarní fázi sezony je zisk alespoň jedné cenné trofeje, v souboji o ligový titul ale favorizuje Tvrdík obhájce titulu z Plzně. "Může to být velmi zajímavá jarní část, v české lize jsou tři vyrovnané týmy. Plzeň má za sebou výbornou sezonu, hrála skupinu Ligy mistrů. Posílila, vede ligovou tabulku. Myslím, že není pochyb o tom, že jsou favorité," řekl Tvrdík.

"I Sparta je plná entuziazmu, všechny kluby navíc mají špičkové trenéry. Budeme se snažit být oběma našim soupeřům důstojným partnerem. Cíle zůstávají - pokusit se uspět v boji o ligový titul nebo vyhrát MOL Cup," dodal.