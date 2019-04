Londýn - Trenér fotbalistů Chelsea Maurizio Sarri ocenil po čtvrtfinálové odvetě Evropské ligy Slavii za její fyzickou hru, kterou nikdy předtím neviděl. Londýnský tým vstoupil do utkání s náskokem 1:0 z prvního souboje a po úvodních 45 minutách odvety vedl 4:1, ale ve druhé půli dvakrát rychle inkasoval a až do konce se bál o výsledek. Podle Sarriho si jeho svěřenci mysleli, že po prvním poločase měli postup zajištěný.

"Proti Slavii to tak ale nebylo. Je to ten nejfyzičtější tým, jaký jsem ve své kariéře viděl. Mají taková čísla, s nimiž jsem se za posledních dvacet let nesetkal. Počet zrychlení, metrů ve vysoké rychlosti. S ničím takovým jsem se u jiných soupeřů nesetkal," řekl šedesátiletý Sarri na tiskové konferenci.

"Bylo jasné, že druhý poločas pro nás bude těžký, ale zavinili jsme si to sami úvodní čtvrthodinou. Slavia vstřelila gól z 18 metrů a nikdo z našich hráčů jí v tom nezabránil," konstatoval italský kouč, který do Chelsea zamířil v červenci po třech letech strávených v Neapoli.

"Začali jsme dobře a byli jsme velmi efektivní. Dát čtyři góly za poločas je hezké, ale ve druhé půli jsme měli udržet zápas pod kontrolou. Slavia dala dvě hezké branky z dálky. Mohli jsme více tlačit na balonu, ale věděli jsme, že se nevzdají, a proto jsme byli až do konce pod tlakem," prohlásil útočník Olivier Giroud, jenž v 17. minutě zvýšil na 3:0. Dvaatřicetiletý Francouz je s deseti brankami nejlepším střelcem Evropské ligy.

Posledním soupeřem Chelsea na cestě do finále, které se uskuteční 29. května v ázerbájdžánské metropoli Baku, bude Frankfurt. "Eintracht je skvělý tým, který má úžasného útočníka Joviče. Nechci hrát finále, chci ho vyhrát," uvedl Sarri.

Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Arsenal s Valencií. V případě postupu anglických mužstev by se brankář Arsenalu Petr Čech střetl v závěru kariéry se svým bývalým týmem. Chelsea vyhrála soutěž v roce 2013.