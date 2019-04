Praha - Domácí fotbalový pohár MOL Cup pozná ve středu finalisty. V prvním semifinále se utkají Ostrava s Bohemians 1905 a poté se v Edenu odehraje druhé ze tří jarních pražských derby mezi obhájcem trofeje Slavií a Spartou. Oba celky, které se před devíti dny rozešly v lize smírně 1:1, budou chtít v poháru odčinit nedělní ligové porážky.

Slavia překvapivě prohrála ve Zlíně 0:1 a její náskok v čele tabulky se před druhou Plzní snížil na čtyři body. V součtu s dvěma porážkami ve čtvrtfinále Evropské ligy od Chelsea červenobílí už čtyři soutěžní zápasy nezvítězili. Sparta doma podlehla Karviné 1:3 a z třetího místa ztrácí na rivala propastných 15 bodů.

Slávisté usilují o to, aby poprvé v samostatné historii získali double, tedy vyhráli ligu i pohár. V zápasech se Spartou už šestkrát za sebou neprohráli, v poháru se obě "S" utkají po devíti letech. V minulém derby Slavii hlavní sudí po špatné spolupráci s videorozhodčím chybně upřel v první půli dvě penalty. Na vzájemný duel dojde ještě v ligové nadstavbě.

"V posledním derby bylo hodně soubojů, hrálo se čistého času 57 minut, i když bylo 15 minut nastavení. Budu rád, když tentokrát emocí bude méně a bude to více o fotbale," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Oba týmy nepůjdou po neděli v ideálním rozpoložení. Ukáže se, který tým je na tom lépe a dokáže se z toho oklepat," dodal Trpišovský, jehož celek se podesáté z posledních 12 zápasů v poháru představí doma.

Zatímco Slavia obhajuje pohárový triumf, Sparta je v semifinále po třech letech. MOL Cup je pro Letenské poslední šancí, jak v této sezoně získat trofej. Svěřenci kouče Zdeňka Ščasného jdou do derby po velmi špatném výkonu v lize.

"Proti Karviné jsme hráli opravdu špatně, pro Spartu je to samozřejmě ostuda. My se teď musíme zvednout a předvést ve středu ten nejlepší výkon. Budeme chtít každopádně postoupit, ale musíme toho spoustu změnit. Asi úplně všechno," uvedl sparťanský záložník Martin Frýdek.

Ostrava se do semifinále poháru dostala po 13 letech a cítí velkou šanci na postup. Poslední tři vzájemné duely s Bohemians včetně dvou v této sezoně totiž Baník vyhrál a neinkasoval v nich.

"Domácí prostředí vnímáme jako velké plus, naši fanoušci jsou vždy naším dvanáctým hráčem. Ale Bohemka má poslední dobou výborné výsledky. Vrátili se jim zranění hráči, nadechli se. Mají velkou motivaci stejně jako my, taky dlouho nebyli tak daleko," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Bohemians jsou v semifinále poháru poprvé v samostatné historii. "Klokani" v posledních čtyřech soutěžních zápasech neprohráli a navíc se jim v této sezoně daří více venku.

"Fanoušci Bohemky naposledy slavili titul v roce 1983 a od té doby na nějaký velký úspěch čekají. Tohle je pro nás šance udělat velký úspěch. Jsme 180 minut od velkého sportovního úspěchu, i ekonomického. My si to uvědomujeme a chceme to," řekl kouč Bohemians Martin Hašek.

Zápas v Ostravě začne ve středu v 17:00, utkání na Slavii má výkop v 19:30. Finále je na programu 22. května.

Statistické údaje před zápasy semifinále MOL Cupu: Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 Výkop: středa 24. dubna, 17:00 (ČT sport). Rozhodčí: Marek - Blažej, Hock. Poslední vzájemný zápas: 2:0 (v lize, 8. prosince 2018). Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič, Diop. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. Absence: Šindelář (zranění), Baroš, J. Šašinka (oba nejistý start) - Juliš, Švec (oba zranění), Nečas, F. Hašek (oba nejistý start). Nejlepší střelci v poháru: Fleišman (3) - Bartek (2). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála poslední 3 vzájemné zápasy bez inkasované branky - Ostrava vyhrála 3 z posledních 4 domácích zápasů s Bohemians - Ostrava cestou do semifinále vyřadila Uničov, Sokolov, Plzeň a Liberec - Bohemians přešli přes Dobrovici, České Budějovice, Příbram a Olomouc a inkasovali jediný gól - Ostrava se představí v semifinále poháru po 13 letech a usiluje o třetí postup do finále - Bohemians si zahrají semifinále poháru poprvé v samostatné historii - Ostrava v poháru v normální hrací době 8x za sebou neprohrála a ve 4 z posledních 6 zápasů po 90 minutách remizovala - Bohemians v poháru v normální hrací době 10x za sebou neprohráli - Ostrava v generálce porazila v lize Opavu 2:0, Bohemians zvítězili 1:0 nad Mladou Boleslaví - Ostrava vyhrála 3 z posledních 4 soutěžních zápasů - Bohemians v posledních 4 soutěžních zápasech neprohráli (3x vyhráli, jednou remizovali a inkasovali jediný gól) - Vodháněl (Bohemians) oslaví den po utkání 22. narozeniny Slavia Praha - Sparta Praha Výkop: středa 24. dubna, 19:30 (ČT sport). Rozhodčí: Pechanec - Paták, Dobrovolný. Poslední vzájemný zápas: 1:1 (v lize, 14. dubna 2019). Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček, Král - Masopust, Stoch, Olayinka - Škoda. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Hložek, Kanga, Karlsson - Drchal. Absence: Hromada, Tecl (oba rekonvalescence), Coufal, Ševčík, Zmrhal (všichni nejistý start) - Kadlec, Dočkal (oba zranění), Panák, Ben Chaim (oba rekonvalescence), Plavšič, Pulkrab, Tetteh, Štetina (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v poháru: Frydrych, Hušbauer, Van Buren (všichni 2) - Drchal, Hložek, Plavšič, Pulkrab, Radakovič, Šural (všichni 1). Zajímavosti: - Slavia se Spartou 6x za sebou neprohrála, poslední 3 vzájemné zápasy skončily remízou - Slavia doma se Spartou 4x za sebou neprohrála - oba rivalové se utkají podruhé v krátké době, 14. dubna v lize skončil zápas remízou 1:1; třetí vzájemný duel v Edenu je na programu na závěr nadstavby - Slavia cestou do semifinále vyřadila Ústí nad Labem, Chrudim a Karvinou a inkasovala jediný gól - Sparta přešla přes Polnou, Opavu a Teplice - Slavia obhajuje prvenství v poháru a usiluje o pátý postup do finále v samostatné historii - Sparta si zahraje semifinále po 3 letech a usiluje o jedenáctý postup do finále v samostatné historii - Slavia se podesáté z posledních 12 zápasů poháru představí doma - Sparta v předchozích 2 kolech postoupila až po penaltovém rozstřelu, ve 4 z posledních 6 zápasů poháru v základní hrací době remizovala - Slavia v generálce v lize prohrála ve Zlíně 0:1, Sparta podlehla doma Karviné 1:3 - Slavia 4 soutěžní zápasy po sobě nevyhrála (z toho 3 prohry) - kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry vedl na Spartě mládež