Praha - Fotbalisté Sparty remizovali v pražském derby se Slavií 2:2. Hosté ve šlágru 14. ligového kola vedli od 36. minuty po trefě Ondřej Kúdely, Letenští ještě do pauzy otočili stav po gólu Benjamina Tetteha a proměněné penaltě Guélora Kangy, ale v 70. minutě zajistil dělbu bodů Tomáš Souček.

Slavia tak v derby popáté za sebou neprohrála a vrátila se do čela tabulky o skóre před mistrovskou Plzeň. Sparta nevyhrála počtvrté za posledních pět kol a na třetím místě tabulky ztrácí na červenobílé sedm bodů.

"Když sečtu průběh zápasu, remíza je asi zasloužená. Vzhledem k výkonu, který jsme předvedli, bod je asi maximum, co jsme mohli brát. Zaplaťpánbůh, že padly čtyři góly. Ale jinak zápas za nic nestál, technická úroveň byla špatná. Moc jsme toho do útočné fáze nepředvedli," řekl na tiskové konferenci kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Sparta začala aktivně, ve čtvrté minutě potáhl míč Chipciu, ale v dobré pozici trefil jen obránce. Na druhé straně pálil zpoza vápna těsně vedle Stoch, který v předchozích čtyřech kolech vstřelil pět branek.

Ve 23. minutě měli domácí první gólovou šanci. Tetteh se dostal do úniku ze strany a jeho pokus vyrazil hostující brankář Kolář. Slávistický gólman následně v 35. minutě vyškrábl i dalekonosnou Kangovu ránu.

Vzápětí udeřilo na druhé straně. Po rohu hlavičkoval Kúdela, a i když si Nita na míč sáhl, v cestě do sítě mu nezabránil. Slávistický stoper dal svůj třetí gól v ligové sezoně. "Je pravda, že si na to sáhl, ale jak jsem viděl, že už je to kousek za lajnou, byl jsem v euforii," řekl Kúdela.

O tři minuty později mohli červenobílí vést už o dvě branky. Po centru z levé strany však Olayinka, který dostal v základní sestavě přednost před Matouškem, mířil jen do tyče.

Sparta pak ještě do poločasu nečekaně otočila stav. Ve 42. minutě si nejprve na Čivičův centr z levé strany naběhl Tetteh a hlavou dal coby nejlepší letenský střelec svůj osmý ligový gól v sezoně.

Už v nastavení první půle pak po Stanciuově přímém kopu zahrál ve zdi rukou hostující Traoré a Kanga s přehledem proměnil penaltu. "Penalta byla, my jsme to viděli. Zahrálo se rukou, bez diskuze," uvedl Kúdela.

"Byli jsme ve fázi, kdy jsme vedli, v tu chvíli jsme hráli výborně. Mohli jsme přidat druhý gól, dělily nás od něj milimetry. Místo toho jsme za minutu vrátili Spartu do zápasu. Po laciné ztrátě jsme dostali branku po krásném centru od Čiviče a v posledních sekundách první půle dala Sparta na 2:1," uvedl Trpišovský.

Na nepříznivý stav rychle zareagoval a už v 62. minutě měl vyčerpaná všechna tři střídání. Sparta pak prováhala několik brejků do otevřené obrany, zbytečně vyklidila pole a v 70. minutě opět inkasovala po rohovém kopu.

"V průběhu druhé půle jsme měli vyřešit situaci čtyři na tři, tři na dva, kdy jsme měli zachovat větší klid a přidat třetí branku. V tu chvíli jako by Slavia ztrácela půdu pod nohama, my jsme to bohužel nevyřešili. Ztratili jsme trochu kontrolu nad zápasem v době, kdy nám odešel zraněný Tetteh," řekl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Po Sýkorově centru poslal hlavou míč do sítě Souček, který předtím v této sezoně skóroval jen dvakrát proti Plzni. "Doufám, že jsem to prolomil a už mi to tam začne padat. Pro mě je derby vrchol už odmala. Ještě na Spartě dát gól a zachránit remízu, to je úžasné. Beru to jeden z mých nejdůležitějších gólů. Ale mrzí mě, že to nebylo na 3:2," řekl Souček.

"Nechat si dát dva góly za standardky, to je trestuhodné v takovémhle zápase. Nebylo to poprvé, když si uvědomíme zápas v Plzni, v Olomouci. To se prostě týmu jako Sparta nesmí stát. Přitom nic nenaznačovalo, že bychom Slavii to čehokoliv pustili," řekl Ščasný.

Hosté se pak dožadovali penalty po údajné Štetinově ruce, sudí Ardeleanu ale po konzultaci s videorozhodčím nechal hru pokračovat. Poté pálil vedle Zmrhal a rozkouskovaný závěr už rozhodnutí nepřinesl.

"Cítím, že to bylo na tři body. Po takovém trochu nervózním vstupu a inkasovaném gólu jsme dokázali otočit zápas a byli jsme lepším týmem, nebezpečnějším," uvedl Ščasný.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Cítím, že to bylo na tři body. Po takovém trochu nervózním vstupu a inkasovaném gólu jsme dokázali otočit zápas a byli jsme lepším týmem, nebezpečnějším. Oni sice dali spojnici, ale my měli šanci Tettehem, další nebezpečné situace. V průběhu druhé půle jsme měli vyřešit situaci čtyři na tři, tři na dva, kdy jsme měli zachovat větší klid a přidat třetí branku. V tu chvíli jako by Slavia ztrácela půdu pod nohama, my jsme to bohužel nevyřešili. To ale neznamená, že si necháme dát dva góly za standardky, to je trestuhodné v takovémhle zápase. Nebylo to poprvé, když si uvědomíme zápas v Plzni, v Olomouci. To se prostě týmu jako Sparta nesmí stát. Pokud hrajete kombinovanou obranu, hráč má za úkol hlídat Součka a je od něj pět metrů, to je trestuhodné. Nic nenaznačovalo, že bychom Slavii to čehokoliv pustili. První branka taky. Ztratili jsme trochu kontrolu nad zápasem v době, kdy nám odešel Tetteh. Ztratili jsme rychlost nahoře, soupeř se vysunul výš, my jsme už nebyli nebezpeční. Tak jsme zápas dohráli na 2:2."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Celkově když sečtu průběh zápasu a šance na obou stranách, myslím, že remíza je asi zasloužená. Byli jsme ve fázi, kdy jsme vedli, v tu chvíli jsme hráli výborně. Mohli jsme přidat druhý gól, dělily nás od něj milimetry. Místo toho jsme za minutu vrátili Spartu do zápasu. Po laciné ztrátě jsme dostali branku po krásném centru od Čiviče a v posledních sekundách první půle dala Sparta na 2:1. Pak jsme se gólem vrátili do zápasu. Vzhledem k výkonu, který jsme předvedli, bod je asi maximum, co jsme mohli brát. Za mě zklamání z úrovně utkání, zaplaťpánbůh, že padly čtyři góly. Ale jinak zápas za nic nestál, technická úroveň zápasu byla špatná. My jsme toho do útočné fáze moc nepředvedli. Celkově bylo strašně ztrát, velký boj, spousta soubojů. Sparta prvních 60 minut byla živější, líp se vyrovnala se složitým terénem. Furt je to bod zvenku, Sparta tu za rok a půl jen jednou prohrála. Ale jsou to dva ztracené body, musíme hrát v každém zápase na vítězství. Takže nemůžeme být spokojeni."

Sparta Praha - Slavia Praha 2:2 (2:1)

Branky: 42. Tetteh, 45.+2 Kanga z pen. - 36. Kúdela, 70. Souček. Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Moláček - Franěk (video). ŽK: Kanga, Radakovič, Chipciu - Ngadeu, Kúdela, Traoré, Souček, Olayinka. Diváci: 17.398.

Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Radakovič, Čivič - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Tetteh (65. Mebrahtu), Pulkrab (53. Šural). Trenér: Ščasný.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela (52. Deli), Ngadeu, Bořil - Souček, Hušbauer (62. Sýkora) - Stoch, Traoré (46. Baluta), Olayinka - Zmrhal. Trenér: Trpišovský.

