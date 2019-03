Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek senzačně postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy přes Sevillu a v neděli lídři nejvyšší soutěže ve 25. kole nastoupí v Příbrami. Třetí Sparta v sobotním souboji týmů s výbornou jarní formou přivítá devátou Olomouc.

Slavia vede tabulku o šest bodů před mistrovskou Plzní, která už dnes hraje v Teplicích. Pražané v lize porazili Příbram pětkrát za sebou a na hřišti nováčka v minulém utkání před dvěma lety zvítězili 8:1.

"Šestibodový náskok nás neuklidňuje, je ještě nadstavba. Kdyby se hrálo 30 kol, tak je to jiné. Ale pak se hraje dalších pět zápasů každý s každým, pro všechny to je nové. Zajímají nás jen naše zápasy. Musíme se primárně soustředit na to, abychom je zvládali, pak se nemusíme dívat na nikoho jiného," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci doma zdolali Sevillu 4:3 po prodloužení a ve čtvrtfinále EL vyzvou Chelsea.

Příbrami se prakticky rozpadla sestava, protože v neděli nemohou nastoupit Matěj Chaluš, Olivier Kingue, Jan Matoušek ani Ruslan Mingazov, kteří ze Slavie hostují. Emmanuel Antwi si navíc odpyká trest za červenou kartu a na marodce zůstává mimo jiné Jan Rezek.

"Problém to je, protože měli zápasové vytížení a rytmus, ale dostanou šanci hráči, kteří tolik nenastupovali. Motivaci ještě proti Slavii budou mít obrovskou a jsme zvědaví, jak to zvládnou," uvedl Bohuslav Pilný, asistent příbramského trenéra Josefa Csaplára.

Sparta na jaře vyhrála všech pět kol a její zlepšená forma vygradovala domácí výhrou 4:0 nad Plzní, po níž stáhla náskok západočeského rivala na osm bodů. Letenští budou Sigmě vracet podzimní porážku 0:1.

"Olomouc je technické, kombinační mužstvo, které teď trochu zjednodušilo hru, protože se chtěli dostat z nebezpečného pásma. Na podzim měli problémy, teď se uklidnili, vyhráli poslední čtyři zápasy a proti Spartě nemají co ztratit. My ale hrajeme doma a pokud nechceme pošlapat vítězství nad Plzní, tak musíme vyhrát," prohlásil sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Hanáci chtějí favorita překvapit. "Každý si myslí, že dostaneme világoš po tom, co Sparta předvedla s Plzní," podotkl kouč Olomouce Václav Jílek. "Čeká nás složitý úkol, ale v žádném případě nejedeme na Letnou s poraženeckou náladou," doplnil bývalý sparťanský asistent.

V sobotu ještě čtvrtý Jablonec v Uherském Hradišti vyzve jedenácté Slovácko, se kterým v nejvyšší soutěži neprohrál devětkrát za sebou. Pátá Ostrava zkusí doma proti Mladé Boleslavi zlomit sérii tří porážek završenou debaklem 0:4 na Slavii. V tabulce sedmí Středočeši na jaře drží neporazitelnost.

Osmý Liberec přivítá šestý Zlín, s nímž v první lize na svém stadionu neprohrál od září 2007. Ve druhém nedělním duelu čtrnáctí Bohemians 1905 hostí dvanáctou Opavu s cílem ukončit jedenáctizápasové čekání na domácí výhru v nejvyšší soutěži.

Statistické údaje před zápasy 25. kola první ligy: Baník Ostrava (5.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: sobota 16. března, 14:00. Rozhodčí: Berka - Kříž, Kubr. Bilance: 27 6-7-14 28:46. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Baroš. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Přikryl, Hubínek, Matějovský, Bucha, Mešanovič - Komličenko. Absence: Pazdera (nejistý start) - Mareš, Wiesner (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Jánoš (7 ŽK), Mešaninov, Pazdera, Procházka, Baroš, J. Šašinka, O. Šašinka (všichni 3 ŽK) - Mareš (7 ŽK), Přikryl, Takács (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič (7) - Komličenko (20). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize s Ostravou 6x po sobě, poslední 2 vzájemné zápasy v nejvyšší soutěži skončily remízou - Ostrava prohrála poslední 3 kola a inkasovala v nich 9 branek - Ostrava vyhrála jediné z posledních 6 kol - Ostrava vyhrála jediný z posledních 3 domácích zápasů - M. Boleslav v 5 jarních kolech neprohrála a zvítězila ve 3 z posledních 4 zápasů - M. Boleslav dostala za poslední 4 kola jediný gól - M. Boleslav vyhrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Jirásek (Ostrava) může odehrát 100. ligový zápas - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól - Komličenko (M. Boleslav) je s 20 góly nejlepším střelcem ligy, za poslední 3 kola však neskóroval 1. FC Slovácko (11.) - FK Jablonec (4.) Výkop: sobota 16. března, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vitner. Bilance: 33 7-11-15 27:43. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Sadílek - Navrátil, Diviš, Kalabiška - Zajíc. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Acosta, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal. Absence: Janošek (trest za ČK), Harba, Havlík (oba nejistý start) - Lischka (nemoc), Jankovič, Štěpánek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Havlík - Hovorka, Lischka, Hübschman, Jovovič, Kubista, Vatajelu (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Daníček (5) - Doležal (9). Zajímavosti: - Slovácko neporazilo Jablonec v uplynulých 9 ligových zápasech a poslední 2 prohrálo 0:2 - Slovácko v posledních 3 domácích ligových zápasech s Jabloncem remizovalo - Slovácko dalo Jablonci v posledních 4 ligových zápasech jediný gól - Slovácko v posledních 2 kolech remizovalo a 3 zápasy po sobě nevyhrálo - Slovácko doma v lize 4x za sebou neprohrálo - Jablonec minule porazil Teplice a zvítězil po 3 kolech - Jablonec prohrál 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů a v posledních 2 podlehl shodně 0:1 - na lavičku Slovácka se po dvouzápasovém trestu vrací hlavní trenér Svědík Slovan Liberec (8.) - Fastav Zlín (6.) Výkop: sobota 16. března, 15:00. Rozhodčí: Královec - Hájek, Poživil. Bilance: 27 10-9-8 30:27. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Mikula, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Nešický, Malinský - Kozák. Zlín: Rakovan - Holík, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Čanturišvili, Hronek, Podio, Džafič - Poznar. Absence: Knejzlík (zranění), Kačaraba (nejistý start) - Jiráček (4 ŽK), Gajič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Breite (7 ŽK), Hybš, Mara, Kozák - Gajič, Hnaníček, Hronek, Poznar, Bačo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (5) - Poznar (6). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 4 ligových zápasů se Zlínem a ve 3 z nich neinkasoval - Liberec doma v lize se Zlínem od roku 2007 4x za sebou neprohrál - Liberec prohrál 3 z posledních 4 kol - Liberec vyhrál jen 2 z posledních 5 domácích ligových utkání - Liberec je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Bohemians remízovým "králem" ligy - Zlín vyhrál 2 kola po sobě - Zlín vyhrál jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Poznar zatím může i přes dvouzápasový trest z předminulého kola opět nastoupit, neboť hráč se odvolal a odvolací komise ještě nezasedala Sparta Praha (3.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: sobota 16. března, 17:30. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Fišer. Bilance: 47 26-12-9 68:27. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Dočkal, Kanga, Hložek - Tetteh. Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Texl - Nešpor. Absence: Ben Chaim, Panák (oba rekonvalescence), Radakovič, Zahustel (oba nejistý start) - Hála, Pilař (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Čivič, Panák, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK) - Vepřek (7 ŽK), Plšek, Zahradníček, Dvořák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tetteh (10) - Nešpor (7). Zajímavosti: - Sparta z posledních 3 ligových zápasů s Olomoucí 2x prohrála, v obou případech však hrála venku - poslední 3 vzájemné ligové duely skončily 1:0 - Sparta z posledních 10 domácích ligových zápasů s Olomoucí jen jednou prohrála a v 6 z posledních 7 neinkasovala - Sparta jako jediná vyhrála všech dosavadních 5 jarních kol - Sparta v lize 2x za sebou udržela čisté konto - Olomouc vyhrála poslední 4 kola a inkasovala v nich jediný gól - Olomouc prohrála jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů a v posledních 3 neinkasovala - trenér Olomouce Jílek v minulosti působil na Spartě Bohemians Praha 1905 (14.) - SFC Opava (12.) Výkop: neděle 17. března, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová. Bilance: 7 4-1-2 6:6. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Koubek, Vaníček. Opava: Šrom - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Řezníček (66. Juřena), Zavadil - Stáňa, Janetzký, Zapalač - Smola. Absence: Juliš, Švec (oba zranění), Hilál, Puškáč (oba nejistý start) - Hrabina (zranění). Disciplinární ohrožení: Bartek, Dostál, Hilál, Puškáč, Šmíd, Vacek (všichni 3 ŽK) - Schaffartzik (7 ŽK), Šrom, Jursa, Smola (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál (5) - Smola (7). Zajímavosti: - Bohemians neprohráli v lize s Opavou 5x po sobě a poslední 3 zápasy vyhráli - Bohemians v lize s Opavou 5 zápasů a 454 minut neinkasovali - Bohemians vyhráli 2 z posledních 3 ligových zápasů (oba venku) - Bohemians doma získali jen 9 z 25 bodů a jsou nejhorším domácím týmem ligy - Bohemians doma zvítězili v úvodním kole nad Slováckem, ale od té doby v Ďolíčku 11x po sobě nevyhráli - Bohemians doma v lize nedali gól 4x za sebou, v posledních 2 venkovních utkáních však nastříleli 5 branek - Bohemians 4 kola střídají domácí prohru a venkovní vítězství - Bohemians spolu s Libercem remizovali 7x, což je nejvíce z ligy - Opava 5 kol po sobě nevyhrála - Opava bodovala ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů 1. FK Příbram (13.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 17. března, 17:30. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Antoníček. Bilance: 39 7-9-23 33:72. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Hlúpik, Květ, Průcha, Voltr - Keita, Fantiš. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Král - Zmrhal, Hušbauer, Stoch, Olayinka - Škoda. Absence: Chaluš, Kingue, Matoušek, Mingazov (všichni dohoda klubů), Antwi (trest za ČK), Rezek (zranění), Boháč, Slepička (oba rekonvalescence), Soldát (nejistý start) - Souček (4 ŽK), Ševčík (zranění), Tecl, Hromada (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Kodr, Nitrianský, Mingazov, Voltr (všichni 3 ŽK) - Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Frydrych, Král (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fantiš, Matoušek (oba 5) - Stoch (11). Zajímavosti: - Příbram prohrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Příbram 5 kol střídá venkovní porážku a domácí výhru - Příbram doma vyhrála poslední 2 ligové zápasy a v sezoně získala na svém hřišti 20 z celkových 26 bodů - Příbram má s 54 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Slavia vyhrála poslední 3 kola při celkovém skóre 11:0 a zvítězila v 9 z posledních 10 ligových utkání - Slavia je s 28 body suverénně nejlepším týmem ligy venku - Slavia má s 61 góly nejlepší útok ligy a s 18 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia dnes hraje odvetu osmifinále Evropské ligy se Sevillou - Příbram nemůže nasadit Chaluše, Kingueho, Matouška a Mingazova, kteří hostují ze Slavie - kouč Příbrami Csaplár v minulosti trénoval Slavii - Hušbauer (Slavia) oslaví den před utkáním 29. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 24 20 1 3 61:18 61 2. Plzeň 24 17 4 3 35:21 55 3. Sparta 24 14 5 5 42:20 47 4. Jablonec 24 12 4 8 44:24 40 5. Ostrava 24 11 5 8 31:26 38 6. Zlín 24 11 3 10 31:30 36 7. Mladá Boleslav 24 9 6 9 43:38 33 8. Liberec 24 8 7 9 25:22 31 9. Olomouc 24 9 4 11 27:35 31 10. Teplice 24 8 5 11 26:34 29 11. Slovácko 24 9 2 13 27:38 29 12. Opava 24 7 5 12 34:40 26 13. Příbram 24 7 5 12 29:54 26 14. Bohemians Praha 1905 24 6 7 11 23:32 25 15. Karviná 24 4 5 15 27:46 17 16. Dukla 24 4 4 16 19:46 16