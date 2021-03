Slavia hraje po remíze s Rangers v Mladé Boleslavi

Praha - Fotbalisté Slavie po remíze 1:1 s Rangers v úvodním osmifinále Evropské ligy a před odvetou v Glasgow musí přepnout na domácí soutěž. Obhájci titulu a lídři tabulky v nedělním utkání 23. kola první ligy hrají v Mladé Boleslavi. Sobotní šlágr mezi druhou Spartou a šestou Plzní byl odložen, protože Viktoria je v karanténě kvůli většímu počtu nakažených koronavirem v týmu. Duel Olomouce proti Slovácku se v neděli neuskuteční vzhledem k izolaci mužstva z Uherského Hradiště.

Slávisté, kteří vedou neúplnou tabulku o 11 bodů před Spartou, v lize porazili Mladou Boleslavi devětkrát po sobě. "Zápas s Rangers nás stál hodně sil, byla v něm spousta soubojů a náběhů. V neděli nás čeká těžké utkání venku. Kdybychom si mohli vybrat, raději bychom také o víkendu nehráli jako Rangers. Ale nedá se nic dělat," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

"Musíme udělat vše pro to, abychom nedělní zápas v Boleslavi zvládli. To je od této chvíle to nejdůležitější. Pak budeme mít čtyři dny na to se nachystat na odvetu," doplnil kouč Slavie, jehož tým v nejvyšší soutěži bodoval čtyřiatřicetkrát za sebou a k vyrovnání vlastního rekordu mu chybí další dva duely bez porážky.

Boleslavští vyhráli poslední dva ligové zápasy, předtím ale čekali na vítězství 12 kol. Svěřenci bývalého slávistického trenéra Karla Jarolíma mají na 15. místě tabulky čtyřbodový náskok na sestupové pásmo.

Devátá Ostrava po těsně porážce 1:2 se Slavií v sobotu přivítá poslední Příbram. Baník po odvolání trenéra Luboše Kozla podruhé povede Ondřej Smetana. Středočeši v úterní dohrávce se Spartou utrpěli debakl 0:4, nevyhráli 11 kol v řadě a klesli na dno tabulky.

"Připravujeme se na Příbram stejně poctivě jako na zápas se Slavií. Možná ještě víc, protože jsme na Slavii neuspěli a doma potřebujeme vyhrávat. Čeká nás úplně jiný soupeř než posledně, ale také Příbram má své silné stránky. Musíme být připraveni a natolik aktivní, abychom utkání zvládli," uvedl Smetana, který je kvůli chybějící profesionální licenci veden jako asistent.

Pátý Jablonec se v neděli představí na hřišti nováčka Brna, které trápí série pěti kol bez vítězství a patří mu 16. sestupová příčka. Severočeši na půdě Zbrojovky vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a pokaždé při tom dali tři branky.

"Brno teď získalo bod venku v Karviné, byť opticky na Boleslav, která vyhrála, trochu ztratilo. Furt tam mají nějaký odstup. Doma budou chtít bod z venku potvrdit, takže to pro nás bude hodně těžké utkání," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

V dalším nedělním střetnutí třináctí Bohemians 1905 hostí souseda v tabulce Karvinou. Obě mužstva v nejvyšší soutěži nevyhrála čtyřikrát po sobě. Slezané v Ďolíčku z předchozích čtyř ligových pokusů nad "Klokany" ještě nezvítězili.

Předposlední Opava na svém stadionu vyzve Pardubice. Východočeský nováček drží sedmou příčku, ale venku prohrál tři z posledních čtyř duelů. V sobotu také jedenáctý Zlín doma změří síly s desátými Českými Budějovicemi, které v posledních čtyřech kolech nedokázaly naplno bodovat.

Už dnes otevře 23. kolo předehrávka mezi čtvrtým Libercem a čtrnáctými Teplicemi. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se zápasy stále hrají bez diváků.

Statistické údaje před zápasy 23. kola první ligy: SFC Opava (17.) - FK Pardubice (7.) Výkop: sobota 13. března, 14:00. Rozhodčí: Zelinka - Dresler, Dohnálek - Machálek (video). Bilance: 1 0-0-1 0:1. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Březina, Kulhánek, Didiba - Mondek, Tiéhi, Nešický, Hellebrand, Žídek - Smola, Čvančara. Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Kostka - Huf. Absence: Darmovzal, Harazim, Hnaníček, Lasák, Pikul, Rychlý, Ščudla (všichni zranění), Helešic, Holík, Juřena (všichni nejistý start) - Surzyn (4 ŽK), Čihák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fendrich, Hellebrand, Mondek - Černý, Čihák, Hlavatý, Solil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešický (3) - Huf (7). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize vyhrály Pardubice 1:0 - Opava vyhrála jediné z posledních 16 kol - Opava doma v lize 8x za sebou nezvítězila, ale v této sezoně tam získala 7 z celkových 12 bodů - Opava má se 14 vstřelenými góly nejhorší útok ligy - Pardubice prohrály 2 z posledních 3 kol - Pardubice venku v lize prohrály 3 z posledních 4 utkání a v této sezoně tam získaly jen 10 z celkových 31 bodů - Pardubice minulé kolo nehrály zápas se Slováckem kvůli koronaviru v soupeřově týmu - Tischler (Pardubice) oslaví v den utkání 23. narozeniny, Večerkovi (Opava) bude o den dříve 18 let Baník Ostrava (9.) - 1. FK Příbram (18.) Výkop: sobota 13. března, 16:00. Rozhodčí: Lerch - Horák, Melichar - Cieslar (video). Bilance: 41 19-9-13 60:42. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pokorný, Stronati, Holzer - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Ndefe - Šašinka. Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, Soldát, Mezera, Cmiljanovič - Antwi, Zorvan, Tregler, Lalkovič - Voltr. Absence: Fillo (trest za ČK), Budinský, Fleišman, Kuzmanovič (všichni zranění) - Cortez, Laňka, Vilotič (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Fillo, Kuzmanovič, Laštůvka - O. Kingue, Kvída, Lalkovič, Soldát, Vilotič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (8) - Voltr (3). Zajímavosti: - Ostrava od října 2015 neprohrála v lize s Příbramí 6x za sebou (z toho 5 výher) a 5x po sobě s ní neinkasovala - Ostrava poslední 2 domácí zápasy v lize s Příbramí vyhrála 3:0, předtím ji tam ale 3x po sobě neporazila - Ostrava po odvolání trenéra Kozla pod koučem Smetanou prohrála na Slavii a na vítězství čeká 3 kola - Ostrava doma v lize prohrála jediné z posledních 4 utkání a v této sezoně tam získala 16 z celkových 30 bodů - Příbram v úterý v dohrávce na Spartě utrpěla debakl 0:4 a nevyhrála 11 kol po sobě - Příbram venku v lize od května nezvítězila 15x za sebou, na hřištích soupeřů získala jen 3 z celkových 12 bodů a je tam nejhorším týmem soutěže - Příbram má se 46 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize Fastav Zlín (11.) - Dynamo České Budějovice (10.) Výkop: sobota 13. března, 16:00. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Podaný - Petřík (video). Bilance: 21 7-5-9 17:22. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký - Dramé, Poznar, Potočný. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Havelka, Čavoš - Mészáros, Javorek, Mršič - Brandner. Absence: Janošek (nejistý start) - Alvir (4 ŽK), Vorel, Ledecký, Diop (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Buchta, Čanturišvili, Hlinka, Kolář - Čavoš, Čolič, Havelka, Králik (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (8) - Brandner, Čolič (oba 6). Zajímavosti: - Č. Budějovice poslední vzájemný zápas v lize prohrály, ale předtím se Zlínem 5x za sebou bodovaly - Zlín doma v lize Č. Budějovice v posledních 2 duelech neporazil - Zlín bodoval 3 kola po sobě (z toho 2 výhry) - Zlín doma v lize 2x za sebou neprohrál, ale v této sezoně tam získal jen 11 z celkových 26 bodů - Č. Budějovice nevyhrály 4 kola po sobě - Č. Budějovice venku v lize 4x za sebou bodovaly (poslední 3 zápasy tam remizovaly), v této sezoně nejvyšší soutěže tam prohrály jediný z 11 duelů a získaly tam 16 z celkových 30 bodů - Č. Budějovice jsou spolu s Olomoucí s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Toutou oslaví v den zápasu 25. narozeniny, Rakovanovi (oba Zlín) bude o den později 31 let - Javorek může odehrát 100. utkání v lize, Čavoš (oba Č. Budějovice) si může připsat 50. start Bohemians Praha 1905 (13.) - MFK Karviná (12.) Výkop: neděle 14. března, 14:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Vaňkát - Adam (video). Bilance: 10 4-3-3 9:7. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Vondra - Vaníček, Květ, Jindřišek, Ljovin, Hronek - Necid, Puškáč. Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Bartošák - Mangabeira - Herc, Smrž, Qose, Tavares - Papadopulos. Absence: Pulkrab (4 ŽK), Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Novák (nejistý start) - Dramé (zranění), Čmelík, Mazáň, Mikuš, Neuman, Ostrák (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bederka, Vacek, Vaníček - Mangabeira, Mazáň, Qose, Smrž (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hronek, Necid, Pulkrab (všichni 3) - Papadopulos (6). Zajímavosti: - Karviná v lize s Bohemians 3x po sobě neprohrála (2 utkání skončila 0:0) - Bohemians doma v lize v dosavadních 4 zápasech s Karvinou neprohráli, poslední 2 duely tam ale skončily 0:0 - Bohemians nevyhráli 4 kola po sobě (z toho 3 remízy), nebodovali ale v jediném z posledních 7 - Bohemians doma v lize neprohráli 4x po sobě, poslední 2 zápasy tam remizovali a v této sezoně tam získali 19 z celkových 25 bodů - Bohemians v úterý vypadli v osmifinále domácího poháru po prohře 0:2 s Olomoucí - Karviná v lize 4x za sebou nevyhrála a zvítězila v jediném z posledních 9 kol - Karviná venku lize 4x za sebou nevyhrála (z toho 3 porážky), ale v sezoně tam získala 15 z celkových 26 bodů - Schumacher (Bohemians) si může připsat 50. start v lize Zbrojovka Brno (16.) - FK Jablonec (5.) Výkop: neděle 14. března, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Pečenka - Dorušák (video). Bilance: 47 18-6-23 47:62. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Brno: Floder - Pernica, Hlavica (Dreksa), Šural - Štepanovský, Bariš, Sedlák, Pachlopník, Moravec - Růsek, Hladík. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Podaný - Doležal. Absence: Gajič, Kryštůfek, Vaněk, Čermák (všichni zranění), Berkovec, Fousek (oba nejistý start) - Jovovič (trest za ČK), Smejkal (zranění), Martinec, Pilař (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hlavica, Šural, Vintr - Kubista, Podaný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hladík, Růsek (oba 3) - Schranz (6). Zajímavosti: - Brno v posledním vzájemném ligovém zápase zvítězilo, ale předtím s Jabloncem v nejvyšší soutěži 2x po sobě prohrálo - Jablonec vyhrál v lize v Brně 3 z posledních 4 duelů a pokaždé při tom dal 3 branky - Brno nezvítězilo 5 kol za sebou - Brno doma v lize nevyhrálo 4x po sobě a s 6 body je tam nejhorším týmem v sezoně - Jablonec v posledním ligovém zápase zvítězil v Opavě a vyhrál po 4 kolech - Jablonec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Jablonec v minulém kole nehrál utkání se Spartou kvůli karanténě letenského týmu - Přichystal (Brno) může nastoupit k 50. duelu v lize - Martinec (Jablonec) oslaví v den zápasu 23. narozeniny FK Mladá Boleslav (15.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 14. března, 18:30. Rozhodčí: Julínek - Paták, Kubr - Berka (video). Bilance: 33 9-10-14 44:49. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Šimek, Křapka, Preisler - Matějovský, Dancák - Skalák, D. Mašek, Zmrhal - Škoda. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Deli, Bořil - Oscar - Sima, Stanciu, Lingr, Olayinka - Tecl. Absence: Malínský, Takács (oba dohoda klubů), Graiciar, Mikulec, Tatajev, Řezník (všichni zranění), Diviš, Ladra (oba nejistý start) - Kuchta (4 ŽK), Hovorka, Ševčík, Traoré (všichni zranění), Beran, Stejskal, Kovář (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dancák, Šimek, Túlio - Kačaraba, Lingr, Oscar (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ladra (5) - Kuchta, Sima (oba 11). Zajímavosti: - Slavia od března 2016 porazila v lize M. Boleslav 9x po sobě (poslední 3 zápasy vyhrála 1:0) - Slavia zvítězila v M. Boleslavi ve 4 ligových duelech za sebou a v posledních 3 tam neinkasovala - M. Boleslav vyhrála 2 kola po sobě a bodovala v 5 z posledních 6 - M. Boleslav doma v lize neprohrála 4x za sebou (z toho 3 remízy) a v této sezoně tam získala 13 z celkových 19 bodů - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 34x za sebou, k vyrovnání vlastního rekordu v počtu zápasů bez porážky jí chybí 2 utkání - Slavia venku v lize 16x za sebou neprohrála a s 27 body je tam nejlepším týmem sezony - Slavia má s 63 góly nejlepší útok ligy a s 15 obdrženými brankami i nejlepší obranu - Slavia dnes doma hraje úvodní osmifinále EL s Glasgow Rangers - trenér M. Boleslavi Jarolím v minulosti za Slavii hrál a jako kouč ji dovedl ke 2 titulům (v letech 2008 a 2009) Zápas Sparta Praha - Viktoria Plzeň bude kvůli karanténě hostujícího týmu s největší pravděpodobností odložen. Utkání Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko bylo kvůli koronaviru odloženo. Tabulka: 1. Slavia 22 18 4 0 63:15 58 2. Sparta 21 15 2 4 47:24 47 3. Slovácko 21 12 4 5 41:21 40 4. Liberec 22 11 6 5 34:19 39 5. Jablonec 21 12 3 6 36:25 39 6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37 7. Pardubice 21 9 4 8 21:28 31 8. Olomouc 22 7 9 6 29:25 30 9. Ostrava 22 8 6 8 27:23 30 10. České Budějovice 22 7 9 6 26:28 30 11. Zlín 22 7 5 10 21:29 26 12. Karviná 22 6 8 8 25:34 26 13. Bohemians 1905 22 6 7 9 23:27 25 14. Teplice 22 6 4 12 23:43 22 15. Mladá Boleslav 22 4 7 11 27:37 19 16. Brno 22 3 6 13 17:36 15 17. Opava 22 2 6 14 14:43 12 18. Příbram 22 2 6 14 16:46 12