Slavia hostí v lize Pardubice, Sparta jede do Boleslavi

Praha - Fotbalisté Slavie po prohře 1:2 v Čenstochové na úvod play off Evropské konferenční ligy přivítají v nedělním čtvrtém kole nejvyšší soutěže Pardubice. Sparta se o den dříve představí v Mladé Boleslavi. Obhájci titulu z Plzně si nechali sobotní utkání s nováčkem z Brna odložit kvůli dvojzápasu s Karabachem v závěrečném předkole Ligy mistrů.

Slavia se chce v Edenu dobře naladit na čtvrteční odvetu s Rakówem a potvrdit dobrou bilanci s Pardubicemi. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského, kteří mají na kontě šest bodů, poslední tři vzájemné duely vyhráli při celkovém skóre 12:0.

Sparta po nevydařeném úvodu sezony pod dánským koučem Brianem Priskem zabrala a v posledních dvou kolech zvítězila shodně 2:0. Letenští v lize porazili Mladou Boleslav pětkrát za sebou.

"Boleslav se hodně točí kolem (Marka) Matějovského. Klíč tedy je, aby se nedostal do hry. Když není Mára na balonu, zjednoduší to přes (Milana) Škodu dlouhým balonem a sbírají druhé balony. Slevovat z toho, co chceme hrát od začátku, nebudeme. Bude to určitě snaha o vysoký a intenzivní presink plus pokrytí Matějovského v prostředku pole," uvedl sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Slovácko na rozdíl od Slavie první utkání play off Evropské konferenční ligy zvládlo a doma porazilo AIK Stockholm jasně 3:0. Tým z Uherského Hradiště v neděli zavítá do Olomouce, kde bude hájit neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže. Sigma, které dvě kola po sobě prohrála 0:2, neporazila Slovácko v posledních šesti ligových duelech.

"Olomouc bude velmi nepříjemný soupeř s výbornými trenéry, navzájem se velmi dobře známe. Zápasy bývají vyrovnané, většinou o jeden gól. Očekávám hodně takticky svázaný duel, týmy si nic nedarují," konstatoval kouč Slovácka Martin Svědík, který za Hanáky dříve hrál.

Ostrava minule porazila Zlín 3:1 a dočkala se první výhry v nejvyšší soutěži pod trenérem Pavlem Vrbou. V sobotu Baník hostí Teplice, které mají na kontě jediný bod. V únoru však Severočeši ve Vítkovicích překvapivě triumfovali 4:2.

Bohemians 1905, kteří společně s Brnem nečekaně vedou tabulku se sedmi body, v sobotu v Ďolíčku změří síly s Hradcem Králové. Východočeši v lize nepodlehli "Klokanům" osmkrát v řadě.

"Mluvit po třech kolech o lídrovství je nesmysl. Nebojíme se nikoho, ale v tuto chvíli nepřemýšlíme nad umístěním v tabulce. Chceme vyhrát další zápas, který nás čeká s Hradcem. To je náš jediný cíl," řekl trenér Pražanů Jaroslav Veselý.

Liberec, jenž po úvodních dvou výhrách minule podlehl Pardubicím 1:2, v neděli doma vyzve České Budějovice. Slovan nebodoval v jediném z posledních 17 vzájemných ligových duelů, současně ale Dynamo neporazil třikrát po sobě.

Nedělní zápas Zlína s Jabloncem bude soubojem týmů, které v této sezoně získaly jediný bod. Severočeši nepodlehli "Ševcům" v posledních 17 zápasech nejvyšší soutěže, ale poslední tři souboje skončily remízou.

Statistické údaje před zápasy 4. kola první fotbalové ligy: Bohemians Praha 1905 (v tabulce: 1.-2.) - FC Hradec Králové (11.) Výkop: sobota 20. srpna, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Pečenka, Ratajová - Franěk (video). Bilance: 22 4-11-7 19:25. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák, Kovařík - Hronek, Beran - Bartek. Hradec: Reichl - Klíma, Čech, Kodeš - Gabriel, Kučera, Rada, Ryneš - Kubala, Vašulín, Vlkanova. Absence: Květ (trest za ČK), Hála, Necid, Vala (všichni zranění), Puškáč (nejistý start) - Smrž (trest za ČK), Leibl, Urma (oba zranění). Nejlepší střelci: Křapka, Květ (oba 2) - Kubala, Vašulín (oba 1). Zajímavosti: - Hradec v lize s Bohemians 8x za sebou neprohrál - Bohemians doma v lize Hradec 4x po sobě neporazili (z toho 3 remízy) - Bohemians v součtu s baráží 8 soutěžních duelů po sobě neprohráli - Bohemians doma v lize vyhráli jediný z posledních 8 zápasů (bez baráže) - Hradec prohrál 5 z posledních 6 ligových zápasů a zvítězil v jediném z posledních 7 duelů nejvyšší soutěže - Hradec venku v lize 6x po sobě nezvítězil a poslední 3 duely tam prohrál - Hradec má s 2 góly spolu se Zlínem nejhorší útok ligové sezony - trenér Hradce Koubek v minulosti vedl Bohemians - Rada (Hradec), který působil v Bohemians, může odehrát 150. ligový zápas Baník Ostrava (9.) - FK Teplice (15.) Výkop: sobota 20. srpna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Kříž, Hurych - Berka (video). Bilance: 50 15-19-16 54:59. Poslední zápas: 2:4. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Frydrych, Pojezný, Fleišman - P. Jaroň, Kaloč, Pokorný, Kuzmanovič, Buchta - Klíma. Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Jukl, Mareček, Urbanec - Trubač - Žák, Gning. Absence: Ndefe (trest za ČK), Almási, Juroška, Lischka, Svozil (všichni zranění) - Mareček (trest za ČK), Shejbal (zranění). Nejlepší střelci: Buchta, Frydrych, P. Jaroň, Klíma, Kuzmanovič, Tijani (všichni 1) - Urbanec (3). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Ostrava doma v lize zvítězila v jediném z posledních 8 duelů s Teplicemi a 3x je tam neporazila - Ostrava minule porazila Zlín a připsala si první vítězství v sezoně a po 4 ligových zápasech - Ostrava prohrála jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Teplice v úvodních 3 kolech nevyhrály a v součtu s baráží zvítězily v jediném z posledních 10 soutěžních utkání - Teplice venku v lize 4x za sebou nezvítězily (z toho 3 porážky) - Teplice mají s 8 inkasovanými góly spolu s Jabloncem nejhorší obranu v lize FK Mladá Boleslav (13.) - Sparta Praha (6.) Výkop: sobota 20. srpna, 19:00. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Hrabovský - Kocourek (video). Bilance: 36 10-3-23 43:75. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Polaček - Mareček, Šimek, Suchý, Karafiát - Pech, Matějovský, Dancák, Fulnek - Ladra - Škoda. Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Pavelka, Sadílek - Daněk, Karabec, Minčev - Juliš. Absence: nikdo - Kuchta (disc. trest), Čelůstka, Ladislav Krejčí II, Suchomel, Vindheim (všichni zranění), Čvančara, Haraslín, Pešek (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Mareček, Matějovský, Škoda (všichni 1) - Höjer (2). Zajímavosti: - Sparta vyhrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Sparta v M. Boleslavi v lize 2x po sobě zvítězila a vstřelila při tom 8 branek - M. Boleslav v sezoně ještě nezvítězila, minule v lize prohrála poprvé po 6 zápasech a po 3 remízách - M. Boleslav doma v lize 3x po sobě neprohrála, v posledních 2 zápasech tam remizovala 2:2 - Sparta po porážce v úvodním kole v lize 2x po sobě zvítězila (pokaždé 2:0) - Sparta venku v lize 2x za sebou zvítězila - Sparta má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Zelený (Sparta) slaví v den utkání 30. narozeniny Slovan Liberec (4.) - Dynamo České Budějovice (8.) Výkop: neděle 21. srpna, 16:00. Rozhodčí: Orel - Arnošt, Kotalík - Klíma (video). Bilance: 42 22-13-7 72:35. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Matoušek, Doumbia, Červ, Frýdek, Preisler - Rabušic, Van Buren. Č. Budějovice: Šípoš - Grič, Havel, Králik - Čolič, Čavoš, Hora, Sladký - Čmelík, Potočný - Škoda. Absence: Ghali (zranění), Mikula (nejistý start) - Penner (trest za ČK), Mršič (zranění), Zajíc (nejistý start). Nejlepší střelci: Van Buren (3) - Čmelík, Hellebrand, Králik, Škoda (všichni 1). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 17 vzájemných ligových zápasů, Č. Budějovice ale v nejvyšší soutěži 3x za sebou neporazil a neskóroval - Liberec doma v lize s Č. Budějovicemi 17x za sebou neprohrál, v posledních 2 zápasech tam ale s nimi jen remizoval 0:0 - Liberec minule prohrál s Pardubicemi a po vítězstvích v úvodních 2 kolech poprvé v sezoně nebodoval - Liberec vyhrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů - Liberec má s 8 góly nejlepší útok ligové sezony - Č. Budějovice prohrály jediné z úvodních 3 kol, ale zvítězily v jediném z posledních 6 ligových zápasů - Č. Budějovice venku v lize minule vyhrály, ale předtím tam 18x za sebou nezvítězily Sigma Olomouc (10.) - 1. FC Slovácko (7.) Výkop: neděle 21. srpna, 16:00. Rozhodčí: Křepský - Paták, Dresler - Machálek (video). Bilance: 36 12-12-12 37:41. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Trefil - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Breite, Sedlák - Vodháněl, Růsek, Navrátil - Chytil. Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Šimko, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Ljovin - Brandner, Kohút, Holzer - Mihálik. Absence: Košťál, Macík, Stoppen (všichni zranění), Vaněček, Ventúra (oba nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci: Chvátal, Chytil, Sedlák - Brandner, Daníček, Holzer, Sinjavskij, Trávník (všichni 1). Zajímavosti: - Slovácko s Olomoucí v lize 6x po sobě neprohrálo, 5x za sebou neinkasovalo a v posledních 2 vzájemných duelech v nejvyšší soutěži zvítězilo - Olomouc doma v lize naposledy se Slováckem prohrála, ale předtím tam s ním v nejvyšší soutěži 8x po sobě bodovala - Olomouc 2x po sobě prohrála (shodně 0:2) a zvítězila v jediném z posledních 5 ligových utkání - Olomouc doma v lize 2x za sebou prohrála - Slovácko v úvodních 3 kolech neprohrálo a bodovalo v 5 ligových zápasech po sobě - Slovácko venku v lize 3x po sobě neprohrálo a v obou zápasech této sezony nejvyšší soutěže tam remizovalo 2:2 - Slovácko ve čtvrtek v úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy porazilo AIK Stockholm 3:0 - Poulolo a Zifčák (oba Olomouc) si mohou připsat 50. start v české lize - trenér Slovácka Svědík hrával za Olomouc Trinity Zlín (16.) - FK Jablonec (14.) Výkop: neděle 21. srpna, 16:00. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Dobrovolný - Proske (video). Bilance: 33 4-12-17 26:51. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka, Čanturišvili - Didiba, Kolář - Fillo, Hrubý, Dramé - Vukadinovič. Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc, Kratochvíl, Houska, Jovovič - Sejk. Absence: Silný (trest za ČK), Fantiš, Hlinka, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Bartošák, Cedidla (oba nejistý start) - Surzyn (trest za ČK), Martinec (zranění). Nejlepší střelci: Jawo, Kolář - Chramosta, Jovovič, Polidar, Sejk (všichni 1). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Zlínem 17x po sobě neprohrál, poslední 3 vzájemné zápasy skončily remízou - Zlín doma v lize s Jabloncem 11x po sobě nezvítězil - Zlín v úvodních 3 kolech nevyhrál a 6 ligových zápasů čeká na vítězství - Zlín doma v lize vyhrál jediný z posledních 5 zápasů - Jablonec v úvodních 3 kolech nevyhrál a 5 ligových zápasů čeká na vítězství - Jablonec v součtu s přípravou 9x za sebou nevyhrál a pod trenérem Horejšem dosud nezvítězil - Jablonec venku v lize 3x za sebou neprohrál - Zlín má s 2 góly spolu s Hradcem nejhorší útok ligy, Jablonec zase s 8 inkasovanými brankami spolu s Teplicemi nejhorší obranu Slavia Praha (5.) - FK Pardubice (12.) Výkop: neděle 21. srpna, 19:00. Rozhodčí: Radina - Nádvorník, Machač - Štěrba (video). Bilance: 4 3-1-0 13:1. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada, Traoré - Lingr, Icha, M. Jurásek - Tecl. Pardubice: Budinský - Kostka, Hranáč, Toml, Helešic - Janošek - Sychra, Solil, Hlavatý, Vacek - Černý. Absence: Bořil, Ewerton, Hovorka, Jurečka, Oscar, Provod, Santos, Sor (všichni zranění) - Markovič, Vlček (oba dohoda klubů), Jeřábek, Šimek (oba zranění), Tischler (nejistý start). Nejlepší střelci: D. Jurásek (2) - Hlavatý, Solil, Vlček (všichni 1). Zajímavosti: - Slavia ve 4 ligových duelech s Pardubicemi neprohrála a v posledních 3 vzájemných zápasech zvítězila s celkovým skóre 12:0 - Slavia doma v lize Pardubice v obou utkáních porazila a neinkasovala - Slavia po porážce v úvodním kole v lize 2x za sebou zvítězila - Slavia prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů - Slavia ve čtvrtek prohrála v úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy v Čenstochové 1:2 a zvítězila v jediném z posledních 3 soutěžních zápasů - Pardubice minule porazily Liberec a po 2 prohrách poprvé v sezoně bodovaly - Pardubice minule venku v lize prohrály po 3 vítězstvích - Traoré (Slavia) si může připsat 150. start v české lize - Fila (Slavia) slaví v den utkání 20. narozeniny Utkání Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno bylo odloženo. Tabulka: 1. Bohemians 1905 3 2 1 0 7:3 7 Brno 3 2 1 0 7:3 7 3. Plzeň 3 2 1 0 6:4 7 4. Liberec 3 2 0 1 8:4 6 5. Slavia 3 2 0 1 7:4 6 6. Sparta 3 2 0 1 5:2 6 7. Slovácko 3 1 2 0 5:4 5 8. České Budějovice 3 1 1 1 4:4 4 9. Ostrava 3 1 1 1 6:7 4 10. Olomouc 3 1 0 2 3:4 3 11. Hradec Králové 3 1 0 2 2:3 3 12. Pardubice 3 1 0 2 3:5 3 13. Mladá Boleslav 3 0 2 1 3:5 2 14. Jablonec nad Nisou 3 0 1 2 4:8 1 15. Teplice 3 0 1 2 3:8 1 16. Zlín 3 0 1 2 2:7 1