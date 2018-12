Praha - Fotbalisté Slavie budou ve víkendovém programu 18. kola první ligy hájit čtyřbodový náskok v čele tabulky v duelu s Mladou Boleslaví. Sparta se bude snažit napravit sérii neúspěchů doma proti Teplicím, které vede bývalý asistent ve Spartě a spolupracovník současného kouče letenského celku Zdeňka Ščasného Stanislav Hejkal.

Slavia bude bojovat o udržení náskoku či o jeho případné zvýšení, pokud by Plzeň dnes ztratila body ve Zlíně. "Musíme to za každou cenu zvládnout, abychom si udrželi náskok, případně ho ještě navýšili," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Mladá Boleslav sice nedala Slavii už 271 minut gól, ale nyní se opírá o nejlepšího střelce soutěže Nikolaje Komličenka. "Je možná trochu výhoda, že jsme Komličenka jako realizační tým vedli v Liberci, kam jsme ho přivedli z Krasnodaru. Takže ho docela dobře známe. Od té doby ale udělal výkonnostní progres," dodal Köstl.

Sparta vyhrála jediný z posledních pěti ligových zápasů a proti Teplicím už nutně potřebuje vyhrát. Kouč soupeře Hejkal ale bude mít speciální motivaci, jelikož přišel v září právě ze Sparty. "Je to pro mě speciální, protože jsem ve Spartě byl, ale přistoupíme k tomu jako ke každému jinému zápasu. Jdeme do toho s tím, že my po vítězství nad Libercem nemusíme, ale můžeme. Sparta si naopak po Slovácku musí udobřit fanoušky. Ale nemyslím, že by byla pro nás výhoda, že je pod tlakem, protože Sparta je pod tlakem pořád," uvedl Hejkal.

"Trenéra Hejkala dobře známe. Bude to vyšperkované, jak my, tak Standa se na to setkání těšíme. Připravíme se na to výborně a doufáme, že to bude stačit. Na tabulku teď není hezký pohled. Musíme udělat všechno pro to, aby se to zlepšilo," řekl záložník Sparty Lukáš Vácha, který by měl dostat šanci vzhledem k absencím Frýdka, Čiviče a Kangy kvůli kartám.

Jablonec bude hájit šňůru devíti ligových zápasů bez porážky na hřišti poslední Karviné. Ta na konci října dokázala Severočechy vyřadit z poháru. "Chceme navázat na domácí výhru se Zlínem. V Karviné jsme prohráli v poháru, bylo to pro nás nepříjemné. Ale teď je to jiná soutěž a chceme bodovat," řekl trenér Jablonce Petr Rada.

Ostrava doma přivítá Bohemians, kteří čekají už šest zápasů na vítězství. Ale i Baník potřebuje zabrat, jelikož v posledních třech domácích duelech ztratil body. "Pokud budeme mít v sobotu dobrou běžeckou formu, tak Ostravu hodně potrápíme. Máme před sebou dva poslední podzimní duely, ze kterých chceme vytěžit maximum," řekl kouč Bohemians Martin Hašek.

Důležitý zápas čeká Olomouc, která v posledních čtyřech zápasech získala jen dva body a potřebuje vylepšit pozici na spodku tabulky. Její soupeř Slovácko se bude snažit potvrdit výhru nad Spartou.

Statistické údaje před zápasy 18. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná (16.) - FK Jablonec (3.) Výkop: sobota 8. prosince, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Orel - Pospíšil, Dresler. Bilance: 5 1-0-4 7:14. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Lingr, Dramé, Smrž, Mertelj, Galuška - Wágner. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Kratochvíl, Považanec, Kubista, Sobol - Doležal. Absence: Panák (zranění), Budínský (trest za ČK), Ba Loua (administrativní důvody) - Trávník (4 ŽK), Masopust, Acosta, Ikaunieks (všichni zranění), Jovovič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Letič, Panák, Smrž, Ramírez, Wágner - Doležal (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský (5) - Trávník, Doležal (oba 8). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál 4 z 5 vzájemných ligových zápasů - Karviná v říjnu Jablonec doma porazila v poháru 1:0 - Karviná 8 kol čeká na výhru - Karviná v lize na svém stadionu 4x po sobě nezvítězila a s 6 body je nejhorším týmem doma - Karviná doma v lize poslední 4 zápasy prohrála při skóre 4:11 - Jablonec v lize 9x po sobě neprohrál - Jablonec ve 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů vstřelil 6 branek - Jablonec má se 14 inkasovanými góly spolu se Slavií, Plzní a Spartou nejlepší obranu ligy - Wágner (Karviná) působil v Jablonci Baník Ostrava (5.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: sobota 8. prosince, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Franěk - Blažej, Vlasjuk. Bilance: 31 14-10-7 38:22. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, J. Šašinka. Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - F. Hašek, Jindřišek, Martin Hašek ml., Vodháněl - Nečas - Hilál. Absence: Diop a Šindelář (oba nejistý start) - Vondra (rekonvalescence), Juliš, Bederka, Schumacher (všichni zranění), Hilál (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jánoš, Diop, O. Šašinka - Šmíd, Hilál (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Diop, Baroš (oba 4) - Hilál (5). Zajímavosti: - Ostrava v obou letošních ligových zápasech s Bohemians zvítězila bez inkasované branky, předtím však 3x za sebou vyhráli Pražané - Ostrava minule vyhrála 2:0 v Příbrami a bodovala poprvé po 3 porážkách - Ostrava doma získala jen 13 z celkových 30 bodů - Ostrava doma v lize 3x za sebou nevyhrála a v posledních 2 zápasech tam neskórovala - Bohemians 6 kol po sobě nevyhráli, v posledních 2 zápasech remizovali - Bohemians prohráli 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Bohemians venku získali 10 z celkových 18 bodů - Bohemians se dělí s Libercem s 6 nerozhodnými výsledky o pozici remízového "krále" ligy - Granečný (Ostrava) může odehrát 50. ligové utkání Sigma Olomouc (14.) - 1. FC Slovácko (11.) Výkop: sobota 8. prosince, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Hájek. Bilance: 29 11-8-10 34:35. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Nešpor, Dvořák. Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Absence: Hála, Polom (oba zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Kalvach, Dvořák, Nešpor - Juroška, Kuchta (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešpor - Kuchta (oba 4). Zajímavosti: - Olomouc v lize doma se Slováckem 5x za sebou neprohrála - Olomouc 4 kola nevyhrála a poslední 2 zápasy prohrála při celkovém skóre 0:6 - Olomouc v posledních 3 kolech neskórovala (271 minut) - Olomouc poslední 3 domácí ligové zápasy nevyhrála - Slovácko vyhrálo oba ligové zápasy od příchodu trenéra Svědíka - Slovácko vyhrálo 3 z posledních 4 kol - Slovácko venku vyhrálo poslední 2 ligové zápasy a oba 3:0 v Ostravě i Příbrami - Slovácko v lize jako jediné v této sezoně ještě neremizovalo - Lalkovič (Olomouc) oslaví den po utkání 26. narozeniny - Krejčí (Slovácko) může odehrát 250. zápas v české lize - trenér Slovácka Svědík hrával za Olomouc Slavia Praha (1.) - FK Mladá Boleslav (8.) Výkop: sobota 8. prosince, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Hock. Bilance: 29 10-10-9 43:42. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Traoré, Sýkora, Zmrhal - Škoda. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Mareš - Matějovský, Hubínek - Konaté, Ladra, Přikryl - Komličenko. Absence: Hušbauer (4 ŽK), Tecl, Hromada, M. Valenta (všichni zranění), Pokorný, Van Buren (oba rekonvalescence) - Chaluš (dohoda mezi kluby). Disciplinární ohrožení: Kúdela, Souček, Traoré, Olayinka - Takács, Konaté (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (10) - Komličenko (15). Zajímavosti: - Slavia vyhrála posledních 5 ligových zápasů s M. Boleslaví - M. Boleslav nedala Slavii v lize gól přes 3 zápasy (271 minut) - Slavia 7 kol po sobě neprohrála (z toho 6 výher) - Slavia dala v posledních 3 kolech vždy 3 branky - Slavia má s 43 góly nejlepší útok ligy a se 14 inkasovanými brankami nejlepší obranu spolu s Plzní, Jabloncem a Spartou - Slavia získala doma 21 bodů, což je o bod méně než venku - Slavia doma v lize 5x za sebou vyhrála a ve 4 případech dala 3 a více branek - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 5 kol a 3x za sebou bodovala - M. Boleslav v posledních 5 ligových zápasech inkasovala jen 2 góly - Sýkora (Slavia) může odehrát 100. ligový zápas - Pauschek (M. Boleslav) oslaví den po utkání 26. narozeniny Sparta Praha (4.) - FK Teplice (9.) Výkop: neděle 9. prosince, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Vlček. Bilance: 45 22-15-8 65:40. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Wiesner, Radakovič, Štetina, Costa - Chipciu, Stanciu, Vácha, Plavšič - Pulkrab, Tetteh. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Hora, Ljevakovič, Kučera, Hyčka - Trubač - Červenka. Absence: Kanga, Čivič (oba trest za ČK), Frýdek (4 ŽK), Kadlec, Kaya, Sáček, Ben Chaim (všichni zranění), Zahustel (rekonvalescence), Štetina (nejistý start) - Vaněček, Čmovš (oba 4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Costa, Plavšič, Radakovič, Stanciu, Tetteh, Čivič - Král (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tetteh (8) - Vaněček (7) Zajímavosti: - Sparta v lize s Teplicemi 9x za sebou neprohrála - Sparta doma v lize s Teplicemi 7x za sebou neprohrála a posledních 6 zápasů vyhrála - Sparta vyhrála jediné z posledních 5 kol a 2x za sebou nezvítězila - Sparta doma 18 ligových zápasů po sobě neprohrála, v posledních 2 ale jen remizovala - Sparta má se 14 inkasovanými góly spolu se Slavií, Plzní a Jabloncem nejlepší obranu ligy - Teplice prohrály jediné z posledních 4 kol - Teplice v posledních 3 kolech inkasovaly jediný gól - Teplice vyhrály 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - trenér Ščasný (Sparta) v minulosti vedl Teplice - trenér Hejkal (Teplice) působil jako asistent Ščasného na Stínadlech i ve Spartě Slovan Liberec (7.) - SFC Opava (12.) Výkop: pondělí 10. prosince, 18:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Ratajová. Bilance: 17 8-6-3 24:16. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar, Ševčík, Pešek - Aarons. Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Jursa, Schaffartzik, Zapalač - Kuzmanovič, Juřena. Absence: Knejzlík (zranění) - Zavadil (4 ŽK), Smola (trest za ČK), Puškáč (zranění). Disciplinární ohrožení: Potočný (7 ŽK), Karafiát, Koscelník, Mashike Sukisa - Kuzmanovič, Puškáč, Jursa, Svozil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Kuzmanovič, Smola (všichni 4). Zajímavosti: - Liberec s Opavou v lize od září 1999 8x za sebou neprohrál - Opava v samostatné lize v Liberci v 8 zápasech nevyhrála (2 remízy, 6 porážek) - Liberec minule prohrál v Teplicích a nebodoval poprvé po 4 kolech - v posledních 7 ligových zápasech Liberce padlo jen 7 branek - Liberec prohrál jediné z posledních 9 domácích ligových utkání - Liberec se s 6 nerozhodnými výsledky dělí s Bohemians o pozici remízového "krále" ligy - Opava 2 kola za sebou prohrála - Opava je venku se 4 získanými body druhým nejhorším týmem - Breite (Liberec) může odehrát 100. ligový zápas Tabulka (před pátečními předehrávkami): 1. Slavia 17 14 1 2 43:14 43 2. Plzeň 17 12 3 2 25:14 39 3. Jablonec 17 10 3 4 37:14 33 4. Sparta 17 9 4 4 29:14 31 5. Ostrava 17 9 3 5 23:15 30 6. Zlín 17 9 3 5 24:18 30 7. Liberec 17 6 6 5 16:15 24 8. Mladá Boleslav 17 6 4 7 33:31 22 9. Teplice 17 5 4 8 18:24 19 10. Bohemians Praha 1905 17 4 6 7 18:25 18 11. Slovácko 17 6 0 11 20:30 18 12. Opava 17 5 2 10 22:28 17 13. Příbram 17 4 4 9 21:41 16 14. Olomouc 17 4 3 10 16:32 15 15. Dukla 17 4 3 10 14:31 15 16. Karviná 17 3 3 11 21:34 12