Slavia hostí Liberec, trápící se Plzeň nastoupí v Jablonci

Praha - Osmi zápasy pokračuje o víkendu 11. kolo první fotbalové ligy. Mistrovská Slavia přivítá v souboji účastníků Evropské ligy Liberec a bude hájit neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže a pětibodový náskok v čele tabulky před Spartou. Letenští se v druhém nedělním duelu pokusí po minulé porážce v derby zvednout na hřišti Slovácka. Třetí Jablonec přivítá trápící se Plzeň, která tři kola neskórovala a klesla na páté místo. Na lavičce Mladé Boleslavi čeká při utkání na hřišti poslední Opavy obnovená premiéra kouče Karla Jarolíma.

Slavia v neděli zvítězila v derby na Spartě 3:0, jako jediná v této ligové sezoně stále neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala už 22 zápasů po sobě. Ve čtvrtek v Evropské lize ale Pražané utrpěli v Leverkusenu debakl 0:4, který byl jejich nejvyšší porážkou pod trenérem Jindřichem Trpišovským a od února 2014.

Liberec ve čtvrtek doma remizoval s Crvenou zvezdou Bělehrad bez branek, ale na rozdíl od Slavie nepostoupil do jarní fáze. Slovanu patří v domácí lize až 10. místo, byť má k dobru odložené utkání v Ostravě.

"Liberec má kvalitu, jeho hráči budou mít velkou motivaci. Pro nás je malé plus, že Liberec má stejný program a také hrál ve čtvrtek. Kdybychom hráli s někým, kdo týden odpočíval, bylo by to pro nás strašně složité," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který před třemi lety přišel do Edenu stejně jako velká část realizačního týmu z Liberce.

Ve Slovanu hostuje sedm hráčů ze Slavie, podle šéfa Pražanů Jaroslava Tvrdíka ale mohou nastoupit. Severočeši přesto dva z nich nepostaví. "Debata se Slavií proběhla i na nejvyšší úrovni a byla naprosto korektní. I z našeho rozhodnutí do zápasu nenasadíme dva hráče, kteří se za 14 dní připojí ke Slavii. Myslím, že by to nebylo korektní," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych a nechtěl být konkrétní.

Druhá Sparta prohrála tři z posledních čtyř kol. Ve čtvrtek Pražané při rozlučce s Evropskou ligou podlehli AC Milán 0:1, nasadili ale mladíky a někteří si řekli o místo v nedělním zápase na hřišti Slovácka. Pražané zvítězili v Uherském Hradišti v jediném z posledních pěti ligových utkání.

"Zápas s AC Milán nás musí nakopnout. Derby nebylo dobré, ale je to za námi a teď je Slovácko. Bude to o nás, jak si s tím poradíme. Doufám, že zápas pro nás bude vítězný," uvedl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Jablonec vyhrál tři kola po sobě a do šlágru s Plzní překvapivě půjde z lepšího postavení než Viktoria. Západočeši čekají už tři zápasy na vítězství a vstřelený gól, což se jim stalo poprvé od jara 2009. V ohrožení by mohla být pozice trenéra Adriana Guľy.

"Jsem přesvědčený, že to bylo jen špatné období. Teď do toho dáme výraznější emoce a opět budeme góloví. Tým na to má. O síle Jablonce v domácím prostředí víme. Už jsme tam vyhráli na jaře v minulé sezoně, tak věřím, že se to podaří i tentokrát," přál si slovenský kouč.

V 11. kole bude hrát i Opava, přestože testy na koronavirus odhalily několik nakažených. Na hřišti posledního celku tabulky se představí Mladá Boleslav, kterou poprvé po odvolání Jozefa Webera povede bývalý reprezentační kouč Jarolím, jenž už Středočechy v minulosti trénoval.

V sobotu se odehraje šest zápasů. Vedle duelů v Opavě a Jablonci nastoupí Příbram proti Zlínu, České Budějovice hostí Karvinou, Teplice v druhém utkání pod trenérem Radimem Kučerou přivítají jeho bývalý klub Olomouc a v souboji nováčků se Pardubice představí v domácím azylu v pražském Ďolíčku proti Brnu.

Zápasy se kvůli covidu-19 stále hrají bez fanoušků. Na stadiony může až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří musejí mít negativní test.