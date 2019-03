Praha - Tři dny po nečekané remíze 2:2 v Seville v úvodním osmifinále Evropské ligy hostí fotbalisté Slavie v domácí soutěži pátou Ostravu. Pražané mohou v čele tabulky odskočit mistrovské Plzni na šest bodů, protože Viktoria v sobotním šlágru 24. kola utrpěla debakl na Spartě 0:4.

Slávisté chtějí vrátit Ostravě podzimní porážku 1:2. "Baník je hodně nepříjemný soupeř, s takovou řekněme jednodušší hrou. Hodně hráčů se tlačí do vápna. Bude to hodně o kondici, o fyzických předpokladech k zápasu. Je to těžké po cestování, ale budeme spoléhat i na to, že někteří hráči nehráli v Seville, takže budou čerství, správně natěšení," řekl ČTK Jaroslav Köstl, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského.

Zápas v Edenu začne v 17:30.