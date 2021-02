Slavia dostala výjimku a Leicester může přijet do Prahy

Praha - Fotbalová Slavia dostala od ministerstva zdravotnictví výjimku, která umožní Leicesteru přijet do Prahy k zápasu úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy, který je v plánu příští čtvrtek. ČTK to řekl tiskový mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Všechny osoby, které přicestují z rizikových zemí včetně Velké Británie, musejí do pětidenní karantény. Výprava anglického mužstva tuto povinnost mít nebude, ale v Česku smí strávit maximálně 24 hodin. Pokud by Slavia s žádostí o výjimku neuspěla, musela by utkání uspořádat v jiné zemi.