Slavia doma rozdrtila Olomouc 4:0 a upevnila si vedení v lize

Praha - Fotbalisté Slavie ve 25. kole první ligy rozdrtili doma Olomouc 4:0 a upevnili si vedení v tabulce. Pražského favorita po reprezentační přestávce poslal v Edenu v druhé minutě nastavení úvodního dějství do vedení Mick van Buren, který si připsal třináctý gól v sezoně nejvyšší soutěže, po změně stran se pak trefili Ondřej Lingr, Ivan Schranz a střídající Václav Jurečka.

Slavia oplatila Sigmě podzimní porážku 0:2 a částečně napravila minulou remízu 2:2 v Liberci, která byla třetí venkovní ztrátou Vršovických po sobě. Pražané vyhráli i třináctý domácí zápas ligové sezony a vedou tabulku o tři body před Spartou. Letenští mají k dobru nedělní utkání s Brnem. Olomoučtí prohráli po 10 kolech a poprvé v jarní části sezony a zůstali šestí.

Místo potrestaného Olayinky, který dostal za úder hlavou do obličeje protihráče v minulém kole v Liberci čtyřzápasový trest, nastoupil na levé straně slávistické zálohy Schranz. Po více než měsíci dostal v základní sestavě Pražanů šanci útočník Van Buren. Hanákům kvůli zranění scházel jeden z útočného dua Růsek, ze zdravotních důvodů vypadl také Vraštil a na stoperu hrál jinak záložník Greššák.

Po opatrné desetiminutovce získala Slavia převahu, ale k vyloženým šancím se dostávala těžko. V 17. minutě si ve vápně zasekl Van Buren a jen o kousek minul tyč. Olomoučtí dobře přistupovali k soupeři a v první půli téměř nepouštěli favorita k zakončení. Ve 39. minutě po dobré kombinaci hostů napřáhl zpoza vápna Pospíšil a brankář Kolář vyrazil přízemní pokus na roh.

Krátce nato zraněného Hromadu vystřídal Zafeiris a ve 44. minutě se uvedl přízemní střelou těsně vedle. Na konci druhé nastavené minuty první půle už domácí vedli. Douděrův centr prodloužil hlavou Masopust, na zadní tyči ve skluzu vrátil na malé vápno Schranz a Van Buren balon zblízka dotlačil do sítě. Nizozemský útočník se osamostatnil na druhém místě střelecké tabulky soutěže s třígólovou ztrátu na brněnského Řezníčka.

Po změně stran napřáhl agilní Zafeiris a jeho podržel brankář Macík. V 62. minutě už slávisté zvýšili. Centr od Davida Juráska, hrajícího 50. utkání nejvyšší soutěže, vyrazil olomoucký gólman nešťastně jen do Lingra, který vsedě z několika kroků doklepl míč do sítě. Skóroval podesáté v ligovém ročníku.

Pražané definitivně získali kontrolu nad zápasem. V 64. minutě Macík zasáhl proti Schranzovi, poté si poradil se Zafeirisovým pokusem i Jurečkovým zakončením. V 75. minutě už ale neměl šanci proti Schranzově hlavičce zblízka po centru z pravé strany od Douděry.

Domácí dohrávali zápas ve velké pohodě. Ve třetí minutě nastavení ještě Teclovu hlavičku zlikvidoval Macík, ale o minutu později už přečíslení s přehledem zakončil další střídající hráč Jurečka. Olomouc utrpěla nejvyšší ligovou prohru od domácího debaklu 0:4 s Mladou Boleslaví v listopadu 2018. Slavia doma Sigmu porazila v nejvyšší soutěži pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme nevstoupili úplně optimálně, první poločas nebyl moc dobrý. Trochu nám vázla kombinace, neměli jsme moc dobrý pohyb. Samozřejmě to bylo dané i dobrým výkonem Sigmy. Pomohl nám gól v posledních sekundách prvního poločasu, který změnil rámec do druhé půle. Sigma musela hrát výš, my jsme měli víc prostoru, ale hlavně jsme se v druhém poločase hodně zlepšili. Hodně nám pomohl příchod Zafeirise, přinesl zdravé sebevědomí a rozhýbal to. Celý zápas to bylo velmi dobré do defenzivy, ve druhém poločase byla výborná i ofenzivní složka. S druhým poločase jsme velmi spokojeni, nakonec jsme mohli dát i více gólů. Jsme spokojeni s výsledkem a góly, které jsme dali, i když se vítězství rodilo dost těžce vzhledem k té první půli."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Výsledek asi hovoří za vše. V prvním poločase se organizačně dařilo plnit plán, nevybavuji si nějaké vyložené příležitosti Slavie. Jsou situace, které pošlou zápas do nějakého vývoje, a dnes byla určující inkasovaná branka v nastaveném čase. Pro nás to byla docela šupa, na hráčích bylo cítit, že to s nimi trochu zatřáslo. Za bezbrankového stavu bychom byli v jiné pozici a Slavia by byla trochu nervóznější. Druhý poločas byl jasně v režii Slavie. Rozhodly daleko větší herní kvalita a sebevědomí soupeře, dostali jsme po držce. Z naší strany jsem postrádal větší kvalitu a větší sebevědomí po zisku míče. Potřebujeme si z tohohle zápasu vzít ponaučení a jít dál. Není to asi zápas, který by měl rozhodovat o tom, jak dopadneme v sezoně."

Slavia Praha - Sigma Olomouc 4:0 (1:0)

Branky: 45.+2 Van Buren, 62. Lingr, 75. Schranz, 90.+4 Jurečka. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Machač - Orel (video). ŽK: Sláma (Olomouc). Diváci: 16.186.

Slavia: Kolář - Masopust (70. Jurečka), Ogbu, Holeš, D. Jurásek - Ševčík (80. Pech), Hromada (39. Zafeiris) - Douděra, Lingr (70. Oscar), Schranz - Van Buren (70. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Macík - Navrátil (85. Poulolo), Pokorný, Greššák, Sláma (57. Zmrzlý) - Breite (71. Zifčák), Ventúra (71. Israel) - Vodháněl, Pospíšil, Zorvan (57. Chvátal) - Chytil. Trenér: Jílek.