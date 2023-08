Slavia doma proti Luhansku rozehraje 4. předkolo Evropské ligy

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek domácím zápasem proti Zorje Luhansk rozehrají závěrečné 4. předkolo Evropské ligy o účast ve skupinové fázi. Pražané se ve dvojutkání pokusí potvrdit roli jasných favoritů a navázat na postup přes jiný ukrajinský tým Dnipro z předchozího předkola. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský očekává podobného soupeře. Odveta se odehraje za týden v polském Lublinu, kde má Luhansk pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.

Slavia ve 3. předkole po domácím vítězství 3:0 a venkovní remíze 1:1 s přehledem vyřadila Dnipro a v pohárech si zajistila sedmou účast ve skupině po sobě. Pokud by Pražané nyní s Luhanskem vypadli, přešli by do hlavní fáze Evropské konferenční ligy. Zorja ve 4. předkole vstupuje do letošní kvalifikace.

Červenobílí jsou ještě většími favority než proti Dnipru, který v minulém ročníku ukrajinské ligy skončil na druhém místě o příčku před Luhanskem. Na postup Pražanů přes Zorju lze aktuálně sázet v nízkém kurzu 1,13:1, na vítězství v úvodním domácím utkání pak za 1,2:1.

"Je to zajímavost, paradox losů, že ve čtvrtém kole potkáme tým, který skončil v tabulce ukrajinské ligy o místo hůře než Dnipro. Je to taková anomálie, ale myslím, že je to pro nás dobře. Potkali jsme určitý styl soupeře, na který navazujeme," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Ukrajinský fotbal je takový signifikantní. Podle nás to bude podobné jako proti Dnipru, mají podobné rozestavení, typologii i styl fotbalu. Jsou tam samozřejmě odlišnosti od jednotlivých hráčů, hlavně v ofenzivě. Viděl jsem i část jejich vzájemného zápasu z minulé sezony a bylo to hodně podobné a dost vyrovnané. Jak stylem fotbalu, tak výkonností," doplnil Trpišovský.

Od jeho příchodu Slavia v pohárech ani jednou nechyběla ve skupině. "Jistota Evropy je velká úleva. Myslím si, že nám to pomůže i do toho dalšího dvojzápasu se Zorjou. Samozřejmě chceme do Evropské ligy, máme za sebou první krok a teď nás čeká druhý," podotkl Trpišovský.

Jeho svěřenci chtějí potvrdit dobrou formu z úvodu sezony. Pražané v sedmi soutěžních zápasech tohoto ročníku neprohráli a po pěti kolech bez ztráty bodu vedou českou ligu. Doma jsou prakticky neporazitelní, v Edenu už 20 soutěžních duelů nenašli přemožitele.

Zorje se naopak na začátku sezony příliš nedaří. V generálce remizovala s Oleksandrijou bez branek a vyhrála jediný ze čtyř soutěžních zápasů nového ročníku. Do Prahy přicestovala v roli velkého outsidera, který může jen překvapit. Ukrajinské celky vyhrály jediný z posledních osmi pohárových duelů s českými soupeři.

"Viděl jsem oba zápasy Slavie s Dniprem. V prvním utkání dala rychlý gól, což jí dodalo sebevědomí. Pražané hrají agresivně, dostupují protihráče, vysoko napadají. Stopeři se nebojí hrát jeden na jednoho. Musíme být velmi disciplinovaní, hrát kompaktně, zvládat souboje a využít naše momenty," uvedl srbský trenér Luhansku Nenad Lalatovič.

Úvodní zápas v zaplněném Edenu má ve čtvrtek výkop v 19:00. Pražané se po rychlé výměně hrací plochy z minulého týdne podruhé představí na novém trávníku. Zbylou polovinu trestu za vyloučení proti Dnipru si odpyká slávistický obránce Igoh Ogbu.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Zorja Luhansk: Výkop: čtvrtek 24. srpna, 19:00. Rozhodčí: Tohver - Koiv, Klaasen (všichni Est.) - Higler (video, Niz.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Ukrajina: 26 8-8-10 28:36. 1979/80 UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 1:0, 0:2, 1985/86 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 3:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Dynamo Kyjev - Ostrava 3:0, 1:1, 1990/91 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 1:0, 2:2, 1991/92 PMEZ: Sparta Praha - Dynamo Kyjev 2:1, 0:1, 1998/99 LM: Dynamo Kyjev - Sparta Praha 0:1, 1:0, 2000/01 LM: Šachtar Doněck - Slavia Praha 0:1, 2:0 po prodl., 2000/01 LM: Sparta Praha - Šachtar Doněck 3:2, 1:2, 2012/13 EL: Liberec - Dněpropetrovsk 2:2, 2:4, 2013/14 EL: Plzeň - Šachtar Doněck 1:1, 2:1, 2018/19 LM: Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Jablonec - Dynamo Kyjev 2:2, 1:0, 2023/24 EL: Slavia Praha - Dnipro 3:0, 1:1. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Holeš, Provod - Ševčík, Oscar - Schranz, Zafeiris, Jurečka - Van Buren. Luhansk: Turbajevskij - Kyrjuchancev, Jordan, Snurnicyn, Vantuch - Dryšljuk, Batagov, Myšňov - Anťuch, Vološyn - Guerrero. Absence: Ogbu (disc. trest), David Pech, Sinyan (oba zranění + nejsou na soupisce), Kačaraba, Tecl (oba nejsou na soupisce), Lingr, Oscar, Wallem (všichni nejistý start) - Butko, Dančenko, Macapura, Smijan (všichni zranění + nejsou na soupisce), Rusyn (nejistý start). Zajímavosti: - Luhansk s českými kluby v soutěžích UEFA ještě nehrál - Slavia v předchozím předkole vyřadila po výhře 3:0 doma a remíze 1:1 venku Dnipro a ve třetím dvojzápase s ukrajinským soupeřem v soutěžích UEFA poprvé postoupila - české týmy prohrály jediné z posledních 8 utkání s ukrajinskými celky v pohárech - oba týmy už mají v této pohárové sezoně jistotu účasti ve skupině, vyřazený přejde do hlavní fáze Evropské konferenční ligy - Slavia proti Dnipru vstoupila do letošní pohárové kvalifikace a jeho vyřazením si zajistila sedmou účast ve skupinové fázi po sobě - Slavia v generálce porazila Ostravu 1:0, jako jediná zvítězila ve všech 5 kolech české ligy a v 7 soutěžních zápasech sezony neprohrála - Slavia od květnové porážky na Spartě v součtu s přípravou 15x po sobě neprohrála (z toho 13 vítězství) - Slavia doma v pohárech prohrála jediný z posledních 7 zápasů - Slavia doma od říjnové porážky s Kluží 20 soutěžních zápasů po sobě neprohrála - Luhansk ve 4. předkole vstupuje do letošní pohárové kvalifikace - Luhansk si v pohárech 4x zahrál skupinu (naposledy před 2 lety), ani jednou ale nepostoupil dál, vloni vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy - Luhansk v generálce remizoval s Oleksandrijou 0:0 a vyhrál jediný ze 4 zápasů sezony - Luhansk v pohárech zvítězil v jediném z posledních 6 venkovních utkání (5 porážek a vždy aspoň o 2 branky) - Slavia v minulé sezoně skončila v české lize na 2. místě, Luhansk byl ve své soutěži třetí - Van Buren (Slavia) oslaví v den utkání 31. narozeniny - ve Slavii působí Ukrajinec Kačaraba, který ale není na soupisce pro 4. předkolo - Luhansk kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu hraje domácí zápasy v pohárech v azylu v polském Lublinu