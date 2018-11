Praha - Fotbalisté Slavie v 15. kole první ligy doma po obratu porazili Zlín 3:1 a v čele tabulky si vytvořili dvoubodový náskok na druhou Plzeň. "Ševce" v Edenu poslal do vedení v 17. minutě Pavel Vyhnal, ale ještě do pauzy otočili skóre Michal Frydrych a Miroslav Stoch z přímého kopu. Slovenský záložník přidal další gól na začátku druhé půle z penalty. Zlín nebodoval po třech kolech a je na šestém místě.

Slávisté v úvodu sevřeli hosty na jejich polovině, ale několik slibných akcí nedotáhli. Zlínský tým naopak v 17. minutě proměnil hned první šanci. Bartošák z levé strany nacentroval do šestnáctky a Vyhnal ve skluzu překonal brankáře Kováře, který zastoupil zraněnou jedničku Koláře. Bývalý útočník Slavie Vyhnal v lize skóroval podruhé za sebou.

Stoch ještě po rychlé akci zamířil vedle, ale ve 22. minutě už Pražané vyrovnali. Olayinka z rohu hlavičkoval do břevna a dorážející Frydrych z blízka stehnem dotlačil míč do branky. Regulérnost gólu potvrdil i videorozhodčí.

V závěru první půle byl domácí kapitán Hušbauer faulován Hnaníčkem těsně před pokutovým územím a Stoch z přímého kopu zatočil míč přes zeď k tyči.

Ani druhé dějství nezačalo pro hosty dobře. Matejov si v šestnáctce nešťastně zpravoval míč rukou a nařízenou penaltu ve 47. minutě proměnil Stoch. Slovenský reprezentant už v této ligové sezoně zaznamenal devět gólů a je druhý v tabulce střelců za Nikolajem Komličenkem z Mladé Boleslavi (12).

Zlínští si pak málem vstřelili vlastní gól, když Bartošák tečoval Stochův centr do tyčky. Hosté se mohli vrátit do hry, ale Beauguel ani Hronek své příležitosti neproměnili. Čtvrtý gól vršovického mužstva nepřidal Olayinka, který v obrovské šanci selhal a poslal míč vedle.

Slavia doma v lize naplno bodovala popáté za sebou a Zlín porazila teprve ve druhém z posledních pěti vzájemných duelů v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie) "Po dlouhé době jsem maximálně spokojený, protože jsme v tom rychlém sledu čtvrtek - neděle utkání s velice kvalitním týmem a pro nás dlouhodobě těžkým soupeřem zvládli jak výsledkově za tři body, tak i výborně herně. Myslím, že dneska velmi dobrý výkon z naší strany. Dokázali jsme ustát i ten nepříjemný moment, kdy jsme inkasovali branku, a otáčet to utkání, což je strašně složité. Zlín potvrdil svou takovou nepříjemnost, kdy do defenzivy zapojují hodně hráčů, hrajete neustále do bloku a mají vepředu dva nepříjemné útočníky."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Pokud chcete na Slavii vyhrát, tak je potřeba se vyvarovat chyb. My jsme dostali zbytečné tři góly, hlavně druhý z trestného kopu, který šel skrz teď. Ten třetí z penalty byl také zbytečný. Pak je těžké něco otáčet. Ale myslím, že i my jsme tam měli poměrně pro soupeře dost nebezpečných střeleckých příležitostí. Bylo tam poměrně dost závarů. Snažili jsme se hrát až do konce, ale nemáme nic."

Slavia Praha - Fastav Zlín 3:1 (2:1)

Branky: 45.+1 a 47. z pen. Stoch, 22. Frydrych - 17. Vyhnal. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Dresler. ŽK: Olayinka, Bořil - Matejov, Hnaníček, Bartošák. Diváci: 10.107.

Slavia: Kovář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Baluta (58. Sýkora), Zmrhal (74. Škoda) - Olayinka (88. Matoušek). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Matejov, Podio (76. Balič), Libor Holík, Jiráček, Bartošák (86. Masař) - Beauguel, Vyhnal (69. Hronek). Trenér: Bílek.