Slavia díky střídajícím hráčům porazila Brno 2:0 a vyhrála osmé kolo v řadě

Praha - Fotbalisté Slavie porazili v 19. kole první ligy nováčka z Brna 2:0. Výhru po změně stran zařídili střídající Ewerton a Mick van Buren. Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži poosmé za sebou a neúplnou tabulku vedou o čtyři body před obhájcem titulu Plzní, která v neděli přivítá České Budějovice. Zbrojovka nevyhrála šesté kolo v řadě, z toho páté prohrála, a zůstala jedenáctá.

Úvodnímu výkopu předcházela minuta potlesku za Františka Cipra. Někdejší hráč a trenér Slavie zemřel v úterý v 75 letech po dlouhé nemoci. V roce 1996 dovedl vršovický celek po 49 letech k titulu a postoupil s ním do semifinále tehdejšího Poháru UEFA. Ještě předtím koučoval i Brno. Celý stadion na začátku a konci zápasu vyvolával jeho jméno.

Debut v české lize si odbyl nigerijský stoper Ogbu, jedna ze zimních akvizic Pražanů. Domácí začali aktivně, v páté minutě brankář hostů Berkovec, jenž v neděli oslaví 34. narozeniny, vytáhl Traorého hlavičku nad břevno. Brno skórovalo zásluhou Pachlopníka po necelých 20 minutách hry, jenže kvůli ofsajdu gól neplatil.

Slavia opět zahrozila až v závěru první půle. Lingr hlavičkoval nad a Douděrovu střelu zpoza vápna vytáhl Berkovec, který působil ve vršovickém týmu.

"Červenobílí" se vedoucí trefy dočkali v 58. minutě, kdy Ewerton prostřelil z přímého kopu brněnskou zeď i Berkovce. Brazilský záložník potřeboval na druhý zásah v ligové sezoně necelé čtyři minuty.

Zbrojovka mohla okamžitě odpovědět, Řezníček ale gólmana Koláře z rychlého protiútoku nepřeloboval. V 70. minutě střídající Hladík, který si připsal 50. ligový start, připravil míč ve vápně pro Michala Ševčíka, Kolář však střelu dvacetiletého záložníka vyrazil na roh.

O chvíli později se balon odrazil na malé vápno k dalšímu střídajícímu hráči Slavie Hronkovi, Berkovec ale jeho zakončení z bezprostřední blízkosti zneškodnil.

Jenže v 85. minutě neměl šanci, když Van Buren po Ewertonově přihrávce přesně zamířil zpoza vápna k tyči. Nizozemský útočník 11. gólem v ligovém ročníku dorovnal v čele tabulky nejlepších střelců právě brněnského Řezníčka. Devět jich Van Buren dal na podzim v dresu Liberce. Slavia má s 60 brankami nejlepší útok ligy.

Pražané dohráli zbytek utkání v poklidu, těsně před jejich druhou trefou za ně poprvé v soutěžním duelu nastoupil devatenáctiletý norský záložník Zafeiris.

Slavia v lize s Brnem podeváté za sebou neprohrála, z toho popáté doma. V Edenu zvítězila i v desátém duelu ligové sezony a je nejlepším domácím týmem soutěže. Zbrojovka venku v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou nevyhrála.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V prvním poločase jsme si vytvořili územní převahu. Dostávali jsme se do zajímavých prostorů, hlavně po naší pravé straně. Měli jsme množství centrů, standardních situací a hned na začátku gólovku Ibrou Traorém, ale vytěžili jsme z toho hrozně málo ve finální fázi. I přes obrovský počet standardek jsme se nedokázali v první půli gólově prosadit. Z žádné z nich jsme se nedostali ani k ohrožení branky. Do druhé půle jsme chtěli zvýšit aktivitu, což se nám povedlo. Pomohli nám střídající hráči, dostali jsme se do vedení. Potom bylo Brno hodně nebezpečné. Ztráceli jsme hodně míčů v přechodu, nehráli jsme moc dobře na střední záložníky soupeře. Ondra Kolář chytil dva góly, celý zápas působil velice jistě. Měli jsme v tu chvilku strašně slabou a hluchou a pasáž. Uklidnil nás až druhý gól."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zápas se vyvíjel podle předpokladů. Slavia si na nás vytvořila tlak, v prvních 20 minutách nás nepustila za půlku. Byli jsme málo odvážní, ztráceli jsme hodně balonů v přechodové fázi. Potřebovali jsme tam podržet balon, což se nám nedařilo. Tím vznikaly situace, které soupeř dokázal využít ve prospěch standardních situací. Dostal nás pod tlak. Pak jsme malinko našli odvahu, přes Alliho jsme uhráli balony na naší levé straně, ale měl malou podporu spoluhráčů. Prezentovali jsme se spíš bojácným výkonem. I tak jsme do poločasu udrželi čisté konto, s tím jsme byli spokojeni. Ve druhém poločase jsme se snažili hráče nabádat k tomu, abychom hráli aktivněji, což se nám chvilkami dařilo. Zápas jsme si prohráli po neskutečné chybě při standardní situaci. To nás dneska stálo možná bod, ale možná i lepší výsledek."

Slavia Praha - Zbrojovka Brno 2:0 (0:0)

Branky: 58. Ewerton, 85. Van Buren. Rozhodčí: Starý - Kubr, Vodrážka - Klíma (video). ŽK: Lingr, Ewerton - Granečný, Texl, Šural. Diváci: 12.564.

Slavia: Kolář - Douděra (84. Schranz), Ogbu, Santos, D. Jurásek - P. Ševčík, Traoré (65. Hronek) - M. Jurásek (54. Ewerton), Lingr (83. Zafeiris), Olayinka - Jurečka (54. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Brno: Berkovec - Hrabina (72. Koželuh), Hlavica, Šural, Granečný - Texl, Endl - Alli (88. Rogožan), M. Ševčík (88. Falta), Pachlopník (65. Hladík) - Řezníček (88. Nečas). Trenér: Dostálek.