Slavia deklasovala St. Pölten, Ostrava Třinec

Laa an der Thaya (Rakousko) - Fotbalisté pražské Slavie odstartovali herní soustředění v rakouském Laa an der Thaya suverénní výhrou 5:0 nad St. Pöltenem. Při premiérovém startu za úřadujícího mistra se gólově prosadily i posily z Liberce Tomáš Malinský s Ondřejem Karafiátem. Ostrava v přípravném utkání deklasovala Třinec 8:0. Liberec i díky dvěma gólům čerstvé posily z Bohemians 1905 Jhona Mosquery porazil jiného druholigového soupeře Žižkov 4:1.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský do prvního poločasu nasadil sestavu v netradičním rozestavení 3-5-2. Hned v první minutě otevřel skóre chorvatský útočník Petar Musa po akci Petra Ševčíka a v páté minutě ho napodobil Tomáš Holeš, který zužitkoval centr od Lukáše Provoda. Po půlhodině hry přidal třetí branku Lukáš Zima z dorážky.

Ve druhé půli dostala šanci kompletně jiná jedenáctka Slavie a v závěru utkání skórovali debutanti. V 84. minutě se po přihrávce Jana Kuchty trefil Malinský a o čtyři minuty později debakl St. Pöltenu dokonal Karafiát gólem po závaru. Druhou pětačtyřicetiminutovku odehrála i čtvrtá letní akvizice ze Slovanu Michal Beran. V 77. minutě se dostal na hřiště stoper David Hovorka, jenž nastoupil poprvé od říjnové operace koleních vazů.

Příští duel na soustředění Pražané sehrají v sobotu proti maďarskému Fehérváru, poté se v Rakousku ještě utkají se Štýrským Hradcem (11. srpna) a Austrií Vídeň (14. srpna).

Fotbalisté Ostravy v přípravném utkání deklasovali Třinec 8:0. Liberec i díky dvěma gólům čerstvé posily z Bohemians 1905 Jhona Mosquery porazil jiného druholigového soupeře Žižkov 4:1.

Za Ostravu se v prvním poločase trefili Ondřej Chvěja a David Buchta, po změně stran Baník střelecky exceloval. Dvakrát skóroval nigerijský navrátilec z hostování Muhamed Tijani a jednou letní posila Jan Juroška, další branky vstřelili Daniel Holzer, Roman Potočný a Brazilec Dyjan Carlos de Azevedo. Svěřenci trenéra Luboše Kozla se tak ideálně nachystali na páteční zápas s Rapidem Vídeň na soustředění v Rakousku.

"Jsem rád, že to, co vidím v tréninku, jsme dnes přenesli do utkání. Předtím nás srážela produktivita. Dneska jsme ty góly dali a měli jsme dalších šest sedm gólových šancí. Ofenzivní fáze byla velmi dobrá, kluci byli v pohybu," uvedl Kozel pro klubový web.

Kolumbijec Mosquera se prosadil ve 24. a 41. minutě, před ním vstřelil gól i další debutant Bahrajňan Júsuf Hilál, jenž má v Liberci hostovat z mistrovské Slavie. Za hosty v úvodu druhé půle snížil Lukáš Zoubele, ale navrátilec Michael Rabušic v 75. minutě uzavřel skóre čtvrtou brankou Severočechů.

Brno v souboji prvoligových týmů zvítězilo v Olomouci 2:0. Za nováčka nejvyšší soutěže se ve druhém poločase trefili Antonín Růsek a sedmnáctiletý Michal Ševčík premiérovým gólem za A-tým. Zbrojovka si spravila chuť po úvodní porážce 0:2 s druholigovým nováčkem Blanskem.

"V prvním poločase jsme měli tři šance, Zahradníček šel sám na brankáře, ani jednu šanci jsme neproměnili a pak inkasovali z brejku. První poločas nebyl z naší strany špatný, ale stále bojujeme s koncovkou. Musíme zlepšit koncovku a dohrávat zápasy do vítězného konce," uvedl olomoucký kouč Radoslav Látal.

Další konfrontace mužstev nejvyšší soutěže Jablonce a Pardubic skončila výsledkem 1:1. Severočechy poslal do vedení ve 34. minutě debutující Robert Hrubý výstavní ranou z přímého kopu, za východočeského nováčka krátce po změně stran odpověděl Korejec I Sang-hjok. Dnešní los rozhodl, že Jablonec a Pardubice se potkají i v prvním kole nové prvoligové sezony.

Zlín na stadionu Slovanu Bratislava sahal po vítězství, ale v závěru ztratil vedení a s úřadujícím slovenským mistrem remizoval 1:1. Za "Ševce" se ve 14. minutě trefil Martin Cedidla, v 84. minutě stanovil konečný výsledek Ezekiel Henty.

Slavia Praha - SKN St. Pölten 5:0 (3:0)

Branky: 1. Musa, 5. Holeš, 32. Zima, 84. Malinský, 88. Karafiát.

Sestava Slavie:

I. poločas: Kovář - Zima, Frydrych, Bořil - Coufal, Holeš, Stanciu, Ševčík, Provod - Tecl, Musa.

II. poločas: Vágner - Masopust, Karafiát, Takács, Oscar - Traoré - Malinský, Beran, Hellebrand (77. Hovorka), Olayinka (81. Van Buren) - Kuchta. Trenér: Trpišovský.

FK Jablonec - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 34. R. Hrubý - 54. I Sang-hjok.

Sestavy:

Jablonec:

I. poločas: V. Hrubý - Haitl, Jeřábek, Štěpánek, Podaný - Považanec - Kratochvíl, R. Hrubý, Ladra - Schranz, Velich.

II. poločas: V. Hrubý - Skuhravý, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Kratochvíl, Macháček - Černák, Kubista, Ladra (74. Pilař) - Chramosta. Trenér: Rada.

Pardubice:

I. poločas: Letáček - Prosek, Hušek, Šejvl, Čelůstka - Jeřábek - Cadu, Tischler, Hlavatý, Pfeifer - Ewerton.

II. poločas: Boháč - Surzyn, Toml, Hušek, Sláma - Jeřábek - I Sang-hjok, Hlavatý, Tischler, Cadu (83. Čelůstka) - Ewerton (65. Huf). Trenér: Novotný.

Slovan Liberec - Viktoria Žižkov 4:1 (3:0)

Branky: 24. a 41. Mosquera, 34. Hilál, 75. Rabušic - 51. Zoubele.

Sestava Liberce: Knobloch (65. Hasalík) - Koscelník (46. Kosek), Fukala (46. Dvořák), Kačaraba, Mikula - Mosquera (46. Šulc), Adekuoroye, Barac (46. Černický), Pešek (46. Csano, 68. Králíček) - Hilál (46. Rondič), Matoušek (46. Rabušic). Trenér: Hoftych.

Baník Ostrava - Fotbal Třinec 8:0 (2:0)

Branky: 71. a 87. Tijani, 9. Chvěja, 34. Buchta, 48. Holzer, 65. Juroška, 73. Potočný, 90. De Azevedo.

Sestava Ostravy: Murin - Fillo (46. Juroška), Svozil (46. Šindelář), Azackij, Granečný (46. Holzer) - Kaloč (59. Jánoš), Jirásek (46. Drozd) - Chvěja (59. Potočný), Buchta (59. Reiter), Lalkovič (59. De Azevedo) - Smola (46. Tijani). Trenér: Kozel.

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 0:2 (0:0)

Branky: 70. Růsek, 82. Ševčík.

Sestavy:

Olomouc:

I. poločas: Mandous - Radek Látal, Hubník, Jemelka, Vepřek - Zifčák, Daněk, Houska, Hála, Chytil - Radič (30. Nešpor).

II. poločas: Reichl - Zmrzlý, David (73. Daněk), Greššák, Sladký - Breite - Šíp, Hapal, Falta, Zahradníček - Nešpor (61. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.

Brno:

I. poločas: Šustr - Štepanovský, Dreksa, Šural, Moravec - Sedlák, Čermák - Hladík, Koudelka, Fousek (17. Šumbera) - Přichystal.

II. poločas: Floder - Bariš, Dreksa (61. Šural), Endl, Moravec (61. Ševčík) - Vintr, Vaněk, Čermák (61. Jambor), Šumbera - Růsek, Zikl. Trenér: Machálek.

Slovan Bratislava - Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 84. Henty - 14. Cedidla.

Sestava Zlína:

I. poločas: Rakovan - Kolář, Buchta, Tkadlec, Slovák - Jiráček, Conde - Cedidla, Nečas, Slaměna - Chwaszcz.

II. poločas: Dostál - Matejov, Simerský, Ngimbi, Čanturišvili - Vakho, Janetzký, Hlinka, Hrdlička - Poznar, Martínez. Trenér: Páník.