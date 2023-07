Slavia chce v sezoně aspoň jednu trofej a hrát skupinu v pohárech

Praha - Fotbalisté Slavie vstupují do nové sezony s přáním skončit v domácí soutěži nejhůře do druhého místa, získat aspoň jednu vítěznou trofej a v pohárech projít minimálně do skupiny Evropské konferenční ligy. Pražané, kteří dvakrát za sebou nezískali titul, jsou podle bookmakerů favoritem nejvyšší soutěže, šéf klubu Jaroslav Tvrdík ale na tiskové konferenci nechtěl vyhlašovat velké cíle. Trenér Jindřich Trpišovský chce navázat na výkony ze závěru minulého ročníku.

"Sezonu, kterou máme za sebou, provázelo dílčí zklamání z toho, že jsme měli stejný počet bodů (jako Sparta) a vynikající metrické údaje, ale nepodařilo se nám dosáhnout na ligový titul. Vynahradil nám to úspěch v poháru. Ale úspěch nebo neúspěch v letošním kalendářním roce z pohledu vedení bude odrážet to, kam se dostaneme v evropské kvalifikaci," řekl Tvrdík.

"Já bych si přál, aby minimem byla skupina Evropské konferenční ligy. Jako v ráji bych si připadal, kdyby mi hráči a trenér doručili skupinu Evropské ligy. To je soutěž, kam podle mého přesvědčení Slavia patří," doplnil Tvrdík. Pražané vstoupí do kvalifikace pohárů ve 3. předkole Evropské ligy a k jistotě skupiny Konferenční ligy potřebují vyřadit aspoň jednoho soupeře.

Slávisté v posledních dvou sezonách skončili v lize druzí a nenaplnili roli hlavního aspiranta na titul. Favoritem jsou i tentokrát. "Chci k tomu přistupovat s pokorou. Začínám tady osmý rok a seděl jsem zde mockrát. Doba, kdy jsme vyhlašovali nějaké velké cíle, minula. Jsme realisté, fotbalem se chceme bavit. Musíme také vydělávat peníze, proto musíme hráče prodávat. Klíčový je pro nás vyrovnaný rozpočet," řekl Tvrdík.

"V příštím roce jsou dvě místa pro Česko v kvalifikaci Ligy mistrů. Naším velkým přáním je si ji zahrát. Přál bych si, abychom ve velké konkurenci našich soupeřů skončili nejméně druzí. A byl bych rád, kdybychom měli jeden z pohárů - buď ligový titul nebo domácí pohár," doplnil Tvrdík.

"Máme velký respekt k našim soupeřům. Plzeň vyřešila své finanční problémy, je stabilizovaná a má skvělého a motivovaného trenéra. Velkou ambici má bezpochyby také Baník Ostrava. Viděl jsem, že Sparta oznámila ambici nejen na titul, ale dokonce na double a skupinu Ligy mistrů. My jsme v tomhle pokornější a budeme se jim obhajobu a cestu k těmto vysokým ambicím snažit trochu zkomplikovat," dodal bývalý ministr obrany.

Trpišovský se role hlavního favorita na titul nezříká. "Samozřejmě ji přijímáme, ale raději se nechávám překvapovat, než si stanovuji cíle. Mým přáním je, abychom navázali na konec sezony, abychom předváděli takové výkony a tým byl v takové pohodě, jako byl na konci sezony," prohlásil kouč.

"Tým je hladový, chce úspěch, trofeje. Uděláme všechno pro to, abychom minimálně jednu trofej získali. Máme silné konkurenty, to se ukázalo v posledních sezonách. Podařilo se nám vyhrát třikrát za sebou, v posledních dvou sezonách potom Plzni a Spartě. Vždy jsme do posledních kol hráli o titul. Sezona zase bude náročná a budou rozhodovat detaily. Může rozhodnout jeden bod nebo vzájemný zápas. Do sezony jednoznačně vstupujeme s tím, že chceme být nejlepší," doplnil.

Slavia v létě přivedla útočníky Mojmíra Chytila s Nigerijcem Muhamedem Tijanim, norského záložníka Conrada Wallema a gambijského obránce Sheriffa Sinyana. Naopak tým opustili dva hráči na levém kraji sestavy. Jedna z opor bek David Jurásek odešel do Benfiky Lisabon a po letech v Edenu skončil také ofenzivní univerzál Peter Olayinka.

"Největším tématem posledních týmů bylo složení levé strany. Není tajemstvím, že se rozhlížíme po klasickém levém obránci do čtyřobráncového systému. Momentálně jsme nenašli nikoho, kdo by splňoval parametry, které chceme, a zároveň byl pro nás dostupný. I proto došlo k nějakým úpravám herního stylu a zkoušení některých hráčů, takže v tuto chvíli jsou tam různé alternace," podotkl Trpišovský.

Jiné příchody a odchody už Pražané neplánují. "Máme silný tým, ačkoliv odešel jeden z klíčových hráčů základní sestavy David Jurásek. Odolali jsme nabídkám na mnohem větší rozprodej nebo rozpad našeho kádru. Ale samozřejmě si velmi vážíme, že je o naše hráče takový zájem," uvedl Tvrdík.

S A-týmem se po konci v Mladé Boleslavi připravuje bývalý slávistický kapitán Milan Škoda. Sedmatřicetiletý útočník čeká na případný zájem odjinud, zároveň dostal od klubu z Edenu nabídku na to, aby byl kapitánem a prvním asistentem třetiligové rezervy.