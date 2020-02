Slavia chce s Opavou napravit ztrátu, Spartu poprvé povede Kotal

Praha - Fotbalisté Slavie přivítají ve 22. kole první ligy Opavu a pokusí se odčinit porážku 0:1 z úvodního jarního utkání na hřišti Bohemians 1905. Po ní se snížil jejich náskok v čele tabulky před druhou Plzní na 13 bodů. Západočeši doma přivítají poslední Příbram. Spartu čeká v Olomouci premiéra pod vedením trenéra Václava Kotala, jenž nahradil odvolaného Václava Jílka.

Slavia utrpěla minulý týden první ligovou porážku v sezoně a po 26 zápasech, přesto má dál v čele tabulky pohodlný náskok. O nápravu se obhájce titulu pokusí proti Opavě, s níž v 19 ligových duelech ještě neprohrál. Na podzim ale Pražané zaznamenali ve Slezsku po remíze 1:1 jednu ze čtyř ztrát v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

"Výkon na Bohemce nebyl dobrý, výsledek už vůbec ne. Takže se na zápas s Opavou hodně těšíme, hlavně na dobré hřiště a domácí prostředí. Potřebujeme, aby si mužstvo po zimních změnách trochu sedlo. Věříme, že nám to domácí prostředí pomůže, že budeme hrát, jak jsme zvyklí, a ne jako v posledním zápase," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci jako jediní v ligové sezoně doma dosud neztratili ani bod.

Plzeň na rozdíl od Slavie vstoupila do jara dobře a v soutěžní premiéře pod slovenským koučem Adriánem Guľou zvítězila 3:0 v Opavě. Viktoria doma přivítá trápící se Příbram, která v pondělí utrpěla v Jablonci debakl 0:4 a už 14 kol nezvítězila. Celek od Litavky navíc jako jediný venku ještě nebodoval.

"Postavení soupeře v tabulce pro mě nehraje až takovou roli. My musíme hrát každý zápas na maximum, což se ukázalo i v Opavě. Právě tyto týmy jsou pro vás nepříjemné, když dáte nohu z plynu. Chceme znásobit, že jsme po delší době vyhráli venku. Pro mě je podstatné, aby to nebyl polotovar a dokázali jsme z toho vytěžit maximum," uvedl Guľa.

Sparta po porážce 0:2 s Libercem ztrácí z pátého místa na druhou Plzeň už osm bodů. Letenští odvolali kouče Jílka a v Olomouci se je pokusí nastartovat předchozí kouč třetiligové rezervy Kotal. Pražané na Hané dvakrát za sebou prohráli 0:1.

"S přípravou za sebou máme čtyři porážky, to samozřejmě na hráče nějaký vliv má. Budeme se snažit je z toho co nejdřív dostat, první možnost máme v Olomouci. Nějaké změny v sestavě musí nastat, chceme výrazně zrychlit přechodovou fázi," podotkl Kotal.

Šesté České Budějovice výhrou 3:0 nad Mladou Boleslaví navázaly na povedený konec podzimu a dobrou formu se pokusí potvrdit ve Zlíně. Středočeši budou o nápravu nepovedeného vstupu do jara usilovat doma proti Slovácku, které rovněž nezačalo druhou část sezony úspěšně a prohrálo 0:1 s Ostravou.

Naopak Liberec a Bohemians 1905 půjdou do vzájemného souboje povzbuzeni o skalpy pražských "S". Slovan překvapivě vyhrál na Spartě a "Klokani" jako první v ligové sezoně porazili Slavii. Zápas bude speciální i pro oba trenéry: liberecký Pavel Hoftych vedl Bohemians, kouč Vršovických Luděk Klusáček zase hrával za Slovan.

Posledním víkendovým zápasem bude souboj Karviné s Teplicemi. Slezané se pokusí navázat na úvodní domácí ligovou výhru v sezoně, naopak Severočeši chtějí odčinit porážku s Olomoucí. Kolo zakončí v pondělí dohrávka mezi čtvrtou Ostravou a třetím Jabloncem.

Hlasy před víkendovými zápasy:

Slavia Praha (1.) - SFC Opava (15.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výkon na Bohemce nebyl dobrý, výsledek už vůbec ne. Takže se na zápas s Opavou hodně těšíme, hlavně na dobré hřiště a domácí prostředí. Potřebujeme, aby si mužstvo po zimních změnách trochu sedlo. Věříme, že nám domácí prostředí pomůže, že budeme hrát, jak jsme zvyklí, a ne jako v posledním zápase. Chceme hrát nátlakově, ofenzivně. Opava hrála první poločas s Plzní velmi dobře. Celkově jsou hodně bojovní, organizovaní, kompaktní v defenzivě, všichni hráči jsou pracovití."

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Víme, že nás nečeká jednoduché utkání, protože Slavia prohrála na Bohemce. Určitě sáhne ke změnám v sestavě. Slavia je finančně stabilizovaná, zápasy s ní jsou vždy atraktivní. Nedíváme se, proti komu hrajeme, do každého utkání jdeme s určitým cílem. Potřebujeme bodovat. Kdyby se opakoval podzim, vůbec bych se nezlobil."

FK Mladá Boleslav (7.) - 1. FC Slovácko (8.)

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Čeká nás náročný reparát nepovedeného vstupu do jarní sezony se soupeřem, kterému se jarní start také nevydařil podle představ. Proti Českým Budějovicím jsme nepodali výkon hodný mladoboleslavského dresu. Nedá se nic dělat s tím, že někteří hráči jsou pryč. Věříme hráčům, kteří jsou tady, věříme, že je nahradí."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Utkání s Ostravou jsme si rozebrali, rozhodla jedna chyba po standardní situaci. Boleslav v úvodu jara prohrála v Budějovicích a teď určitě zbystří. Čekám od nich zlepšení, i přes řadu zimních odchodů je to pořád kvalitní tým. Nebudu nic tajit, do hry nepostavím Zajíce, který v létě do Boleslavi odejde. Je to stejná strategie jako v prvním jarním kole s Juroškou proti Baníku. Jsme v Česku a nechci zavdávat podněty ke spekulacím. Kromě Kalabišky máme k dispozici další hráče, kteří mohou Zajíce nahradit."

Slovan Liberec (9.) - Bohemians Praha 1905 (11.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Bohemians zahráli v prvním jarním kole proti Slavii velmi dobře a dokázali nad ní doma zvítězit. Byli dobře organizovaní a ukázali, že mají velmi kvalitní mužstvo. Hodně posílili v útoku, protože se jim uzdravil Puškáč a přišel Pulkrab, který velmi úspěšně působil před časem v Liberci. Bohemians u nás určitě vsadí na poctivou obranu, asi to vzadu nebudou chtít moc otevřít. Ale já věřím, že naši kluci budou hrát rychle, po zemi a obranu soupeře kvalitními přihrávkami překonají. Samozřejmě budeme muset být zároveň trpěliví. Našim fanouškům i sami sobě jsme udělali radost výhrou na Spartě, takže doufám, že to na zápas doma proti Bohemce přiláká hodně lidí."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Samozřejmě výhra Liberce na Spartě byla překvapením, ale poté, co jsem zápas viděl, tak vím, že tam zvítězil zaslouženě. Z libereckého týmu jako už tradičně odešly některé opory, ale takhle to v klubu funguje a trenéři se s tím musí nějak poprat. Někdy to trvá déle, někdy to zvládnou rychleji jako teď. Liberec ukázal, že má stále obrovskou kvalitu. Nečeká nás vůbec nic jednoduchého, i když jsme minule porazili Slavii. Myslím, že ten zápas bude hodně bojovný, vyhecovaný a s velkým nábojem. I proto, že trenér Slovanu Pavel Hoftych v Bohemce působil, my trenéři Bohemky zase v Liberci. Liberec vyhrál, my jsme vyhráli, takže fanoušci by měli být po fotbale na začátku jara hladoví, navíc počasí zatím přeje."

Viktoria Plzeň (2.) - 1. FK Příbram (16.)

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Postavení soupeře v tabulce pro mě nehraje až takovou roli. My musíme hrát každý zápas na maximum, což se ukázalo i v Opavě. Právě tyto týmy jsou pro vás nepříjemné, když dáte nohu dolů z plynu. Díváme se na to, jak my potřebujeme hrát a jaké úsilí před vlastními fanoušky do toho musíme dát. Chceme znásobit, že jsme po delší době vyhráli venku. Pro mě je podstatné, aby to nebyl polotovar a dokázali jsme z toho vytěžit maximum. A potěšili fanoušky v domácím zápase nejen vítězstvím, což je podstatné, ale i hrou."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Plzeň je velký favorit a my ten zápas chceme odehrát důstojně. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo překvapit a Plzeň něčím zaskočit. V posledních třech zápasech jsme s nimi dokázali dvakrát remizovat, ale to bylo za trenéra Vrby. Teď je to úplně nová Plzeň s novým trenérem. Trošku změnil rozestavení a hrají trošičku jinak, takže ten zápas bude určitě úplně jiný. My jsme si porážku 0:4 s Jabloncem rozebrali. Máme těžký začátek soutěže a musíme to zvládnout. Zápas s Plzní je svátek, takže hráči určitě budou dobře namotivovaní a připravení, abychom to zvládli."

Fastav Zlín (13.) - Dynamo České Budějovice (6.)

Jan Kameník (trenér Zlína): "Nepovedené utkání v Karviné jsme si rozebrali, s některými hráči jsem měl osobní pohovory, v sestavě asi nějaké změny budou. Všichni pochopili, že to nebyl dobrý výkon a že se nesmí opakovat. Do zápasu s Budějovicemi musíme vnést větší nasazení, větší odhodlání a více důrazu. Víme, že nás čeká kvalitní soupeř, který podává konsolidované výkony, v prvním kole si poradil s Boleslaví a bodovat bude chtít i u nás. My se budeme snažit zlepšit naši hru, chyběly mi v ní střely ze střední vzdálenosti, větší důraz v pokutovém území."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Zlín disponuje zkušeným mužstvem. Má tam hráče, kteří toho mají dost za sebou. Zmíním třeba Poznara nebo Hlinku a zapomenout nesmím ani na Jiráčka nebo Simerského, který aktuálně do týmu přišel. Vzhledem k tomu všemu se Zlín nachází v jiných patrech tabulky, než jsou jeho ambice. Je to velice silné mužstvo a zvlášť v domácím prostředí. My se chceme dál prezentovat hrou, jakou se v poslední době prezentujeme. Bude to určitě jiné utkání, než bylo to poslední s Mladou Boleslaví, ale chceme uspět."

MFK Karviná (14.) - FK Teplice (12.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "První domácí výhra nám pomohla. Hlavně tedy klukům, kteří tady jsou déle. Vítězství je jako droga, aspoň teda pro mě. Potřebuji vítězit nejlépe každý týden a věřím, že stejně na tom jsou i hráči. Zápas s Teplicemi je pro nás mimořádně důležitý a potřebujeme ho zvládnout. Teplice hrají variabilně, i na tři obránce. Tým trenéra Hejkala má kvalitu, to bezesporu. My se ovšem na soupeře kvalitně připravíme."

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Oproti poslední přípravě proti Olomouci, která skončila 0:0, měla Karviná v prvním jarním kole proti Zlínu diametrální rozdíl v rozestavení i ve způsobu napadání. Prezentovala se obrovskou bojovností. Z naší strany tam musí být maximální touha a nasazení. To tam při zápase s Olomoucí nebylo, to můžeme hráčům vytknout. To musíme pro úspěch změnit."

Sigma Olomouc (10.) - Sparta Praha (5.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V Teplicích jsme v prvním jarním kole předvedli to, na co jsme se zaměřovali v přípravě, a hodláme v tom pokračovat. Budou-li všichni zdraví, větší rošády v sestavě dělat nebudu. Jen musím nahradit Juliše, který u nás hostuje ze Sparty a nemůže hrát. Sparta vyměnila trenéra, s ním přijdou změny jak ve stylu, tak i v sestavě, její hráči mají větší motivaci. Zatím nemohu říct, zda nastoupí Breite, je tu s námi přece jen jeden den. Jsme ale rádi, že přišel. Jde o typ fotbalisty, co nám chyběl. Impulzivní, plný emocí, nerad prohrává. Připravený je."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Máme za sebou čtyři porážky, to samozřejmě na hráče nějaký vliv má. Pro nás je nejdůležitější zarazit výsledkové propady a dostat hráče na lepší vlnu. Ve vědomí hráčů ty čtyři porážky jsou. Budeme se snažit je z toho co nejdřív dostat, první možnost máme v Olomouci. Olomouc hrála v prvním poločase v Teplicích skvěle, to musím bohužel přiznat. Nějaké změny v sestavě musí nastat, chceme výrazně zrychlit přechodovou fázi."

Statistické údaje před zápasy 22. kola: -------- Slavia Praha (1.) - SFC Opava (15.) Výkop: sobota 22. února, 14:30. Rozhodčí: Ginzel - Vitner, Novák - Ardeleanu (video). Bilance: 19 13-6-0 41:15. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Musa. Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hnaníček, Žídek - Zavadil, Řezníček - Dordič, Texl, Zapalač - Železník. Absence: Oscar (8 ŽK), Hovorka (zranění), Takács (nejistý start) - Helešic, Sus (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Coufal, Frydrych, Kúdela - Dedič, Juřena, Jursa, Souček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Musa (7) - Dedič (3). Zajímavosti: - Slavia v samostatné lize v 19 zápasech s Opavou ještě neprohrála, na podzim ale ve Slezsku nečekaně remizovala 1:1 - Slavia zahájila jaro prohrou 0:1 s Bohemians a utrpěla první ligovou porážku po 26 zápasech - Slavia vyhrála v Edenu všech 10 ligových zápasů v této sezoně a je nejlepším domácím týmem, celkem v lize neprohrála posledních 25 domácích zápasů - Slavia má s 45 góly nejlepší útok ligy a s 5 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Opava prohrála poslední 3 ligové zápasy - Opava venku v lize nevyhrála 10x za sebou od červencového úvodního kola v Č. Budějovicích - Opava má s 9 góly nejhorší útok ligy FK Mladá Boleslav (7.) - 1. FC Slovácko (8.) Výkop: sobota 22. února, 14:30. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vlasjuk. Bilance: 27 14-8-5 44:23. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Stejskal - Douděra, Pudil, Jakub Klíma (Mazuch), Zelený - Ladra, Budínský, Hubínek, Janošek, Fulnek - Wágner. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Dvořák, Navrátil - Kliment. Absence: Matějovský, Mašek, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence) - Kalabiška (zranění), Zajíc (rozhodnutí trenéra). Disciplinární ohrožení: Budínský, Křapka, Pudil, Wágner (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Budínský (8) - Zajíc (6). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize se Slováckem 5x po sobě a nebodovala v jediném z posledních 14 vzájemných duelů, 3 z posledních 4 zápasů ale skončily remízou 1:1 - M. Boleslav doma v lize neprohrála se Slováckem 8x po sobě (7 výher a remíza) - M. Boleslav prohrála poslední 3 kola a inkasovala v nich 11 branek - M. Boleslav doma v ligové sezoně vyhrála 9 z 11 utkání a nasbírala tam 27 z celkových 32 bodů, 2 z posledních 4 zápasů tam ale prohrála - Slovácko vyhrálo 2 z posledních 3 kol - do utkání nezasáhne nejlepší střelec Slovácka Zajíc, který v létě odejde do M. Boleslavi - kouč Slovácka Svědík v minulosti trénoval M. Boleslav - Daníček (Slovácko) může odehrát 200. ligový zápas Slovan Liberec (9.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: sobota 22. února, 14:30. Rozhodčí: Orel - Vodrážka, Leška. Bilance: 35 18-9-8 51:29. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Šmíd - Vaníček, Hronek, Jindřišek, Schumacher - Vodháněl - Puškáč, Pulkrab. Absence: Nešický - Pokorný, Krch, Vacek (všichni zranění), Podaný, Ugwu (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fukala, Hybš, Malinský, Pešek - Hronek, Jindřišek, Podaný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský (5) - Vodháněl (4). Zajímavosti: - Liberec v posledních 3 ligových zápasech Bohemians neporazil - v posledních 5 vzájemných duelech v lize padlo jen 6 branek - Liberec v samostatné lize doma s Bohemians v 17 zápasech neprohrál (13 výher, 4 remízy) - Liberec začal jaro výhrou 2:0 na Spartě a zvítězil v posledních 2 kolech - Liberec prohrál jediné z posledních 8 domácích ligových utkání - Bohemians doma jako první tým v ligové sezoně zdolali vedoucí Slavii 1:0 a naplno bodovali po 3 kolech - Bohemians venku v ligové sezoně v 11 utkáních nezvítězili a nasbírali tam jen 2 z celkových 23 bodů, naposledy na hřišti soupeře v nejvyšší soutěži zvítězili v květnu v Karviné - trenér Hoftych (Liberec) v minulosti vedl Bohemians Viktoria Plzeň (2.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: sobota 22. února, 16:30. Rozhodčí: Hocek - Vlček, Vaňkát - Hrubeš (video). Bilance: 33 17-7-9 61:39. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Mihálik. Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Polidar, Tregler, Zorvan, Rezek - Škoda, Jindráček. Absence: Kayamba (4 ŽK), Alvir, Ekpai, Hloušek (všichni zranění), Limberský (nejistý start) - Kingue, Yilmaz (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Alvir, Bucha, Čermák, Hejda, Kopic, Limberský, Řezník (všichni 3) - nikdo. Nejlepší střelci: Bucha, Kopic (oba 6) - Škoda (6). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Příbramí od října 2012 neprohrála 12x za sebou (9 výher, 3 remízy), ale 2 z posledních 3 vzájemných zápasů skončily nerozhodně - Plzeň v samostatné lize doma prohrála s Příbramí z 16 utkání pouze jednou (v září 2003 výsledkem 0:4) - Plzeň na úvod jara při soutěžní premiéře trenéra Guľy zvítězila v Opavě 3:0 - Plzeň prohrála jediné z posledních 7 kol - Příbram 14x za sebou v lize nevyhrála a získala při tom pouhé 3 body, posledních 5 kol prohrála - Příbram v ligové sezoně jako jediný tým venku nezískala ani bod, v 10 utkáních tam má skóre 3:28 - Příbram v posledních 6 ligových zápasech dala jediný gól - Plzeň má s 19 inkasovanými góly druhou nejlepší obranu soutěže po Slavii (5), naopak Příbram má se 40 inkasovanými góly nejhorší defenzivu Fastav Zlín (13.) - Dynamo České Budějovice (6.) Výkop: neděle 23. února, 14:30. Rozhodčí: Julínek - Myška, Mojžíš - Adam (video). Bilance: 19 6-5-8 13:18. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Azackij, Buchta, Cedidla - Matejov, Jiráček, Hlinka, Čanturišvili - Fantiš, Džafič, Jawo. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz. Absence: Vraštil (zranění), Poznar (rekonvalescence), Ikaunieks, Martínez (oba nejistý start) - Polom (zranění). Disciplinární ohrožení: Fantiš (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Poznar (4) - Schranz (7). Zajímavosti: - Zlín v lize s Č. Budějovicemi od srpna 2007 nevyhrál 4x za sebou (remíza a 3 porážky) a gól soupeři nedal už 449 minut - Zlín doma s Č. Budějovicemi neprohrál v posledních 5 ligových zápasech - Zlín doma v lize vyhrál poslední 3 zápasy - Zlín posledních 6 kol střídá domácí výhru s venkovní prohrou - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 10 ligových zápasů (z toho 8 výher) - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů MFK Karviná (14.) - FK Teplice (12.) Výkop: neděle 23. února, 14:30. Rozhodčí: Lerch - Blažej, Šimáček. Bilance: 7 0-3-4 4:10. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Janečka, Moravec - Hanousek, Smrž, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Teplice: Grigar - Knapík, Čmovš, Shejbal - Hyčka, Kučera, Mareček, P. Mareš - Žitný - J. Mareš, Řezníček. Absence: Rundič, Čonka, Santos, Stropek, Guba - Kodeš, Vyhnal (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Bukata, Hanousek, Kouřil, Lingr, Petkov, Petráň (všichni 3 ŽK) - J. Mareš (7 ŽK). Nejlepší střelci: Petráň, Smrž (oba 3) - J. Mareš (6). Zajímavosti: - Karviná ještě v lize Teplice v 7 zápasech neporazila (3 remízy, 4 porážky) - 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů skončily remízou, poslední 2 utkání v Karviné výsledkem 1:1 - Karviná na úvod jara porazila Zlín 2:0, zvítězila poprvé po 10 kolech a premiérově v ligové sezoně doma - Karviná doma 3x za sebou v lize neprohrála - Teplice v lize vyhrály jediný z posledních 9 zápasů - Teplice venku v lize 4x za sebou nevyhrály (3 prohry a remíza) Sigma Olomouc (10.) - Sparta Praha (5.) Výkop: neděle 23. února, 17:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Zelinka (video). Bilance: 49 9-13-27 31:73. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Greššák, Houska, Chytil, Falta - Yunis. Sparta: Heča - Vindheim, Hancko, Lischka, Hanousek - Dočkal, Trávník, Krejčí, Kanga, Hložek - Tetteh. Absence: Juliš (dohoda klubů), Nešpor, Beneš (oba zranění), Zmrzlý, Reichl (oba nejistý start) - Frýdek (4 ŽK), Ben Chaim, Kaya, Panák (všichni zranění), Drchal (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Greššák, Vepřek - Kozák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jemelka, Nešpor (oba 3) - Kanga (10). Zajímavosti: - Olomouc doma Spartu v lize porazila 2x za sebou 1:0 - Olomouc posledních 5 kol neprohrála - Olomouc je s 10 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Sparta na úvod jara doma podlehla Liberci 0:2 a nebodovala poprvé po 9 kolech - Sparta poprvé nastoupí pod novým trenérem Kotalem, který v úterý nahradil odvolaného Jílka - Sparta v sezoně vyhrála jen 3 z 10 ligových zápasů venku - Kaya (Sparta) slaví den po utkání 29. narozeniny - Hanousek (Sparta) může odehrát 150. ligový zápas Baník Ostrava (4.) - FK Jablonec (3.) Výkop: pondělí 24. února, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Dobrovolný, Poživil - Marek (video). Bilance: 50 12-20-18 69:81. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč - De Azevedo, Hrubý, Potočný - Šašinka. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Pilík, Považanec, Kubista, Sýkora - Doležal. Absence: Baroš, Lalkovič (oba zranění), Smola (nejistý start) - Matoušek, Kratochvíl, Jovovič (všichni zranění), Pleštil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hrubý, Jánoš, Pokorný, Procházka, Šašinka (všichni 3 ŽK), Potočný (7 ŽK) - Kratochvíl, J. Považanec (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (9) - Doležal (10). Zajímavosti: - Ostrava prohrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy a Jablonec porazila v jediném z posledních 18 utkání - Ostrava na úvod jara při ligové premiéře trenéra Kozla vyhrála 1:0 na Slovácku - Ostrava v lize 6x po sobě neprohrála a inkasovala při tom jediný gól, její aktuální série bez obdržené branky trvá 384 minut - Ostrava doma v lize 9x po sobě neprohrála - Jablonec vyhrál poslední 3 kola a prohrál jediné z posledních 9 - Jablonec venku v lize 6x za sebou neprohrál - ostravský kouč Kozel v minulosti krátce trénoval Jablonec - Smola (Ostrava) může odehrát 50. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 21 17 3 1 45:5 54 2. Plzeň 21 12 5 4 38:19 41 3. Jablonec 21 11 5 5 39:27 38 4. Ostrava 21 10 4 7 31:23 34 5. Sparta 21 9 6 6 39:28 33 6. České Budějovice 21 10 3 8 36:33 33 7. Mladá Boleslav 21 10 2 9 39:35 32 8. Slovácko 21 9 5 7 28:27 32 9. Liberec 21 9 3 9 35:30 30 10. Olomouc 21 6 10 5 28:26 28 11. Bohemians 21 6 5 10 21:32 23 12. Teplice 21 5 8 8 19:32 23 13. Zlín 21 6 3 12 16:32 21 14. Karviná 21 3 7 11 15:30 16 15. Opava 21 3 5 13 9:34 14 16. Příbram 21 3 4 14 15:40 13