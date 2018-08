Praha - Fotbalisté Slavie musejí rychle hodit za hlavu rozhořčení z vyřazení v předkole Ligy mistrů, protože v sobotu je čeká ligový souboj s dalším českým zástupcem v pohárech Jabloncem. Červenobílí zatím v nejvyšší soutěži neztratili ani bod stejně jako Sparta a Plzeň. Letenský celek nastoupí proti rozjeté Příbrami a obhájce titulu se představí v Karviné.

Slavia vyřazení s Dynamem Kyjev nesla velmi těžce a její zástupci po úterní odvetě ostře zkritizovali rozhodčí i soupeře, za což jim hrozí trest od UEFA. "Nedivím se, že se cítí ukřivdění, protože ty momenty byly přinejmenším hodně sporné," řekl trenér Jablonce Petr Rada.

"Oni se teď budou soustředit už na ligové zápasy a budou se snažit udělat co nejvíce bodů, protože mají stejně jako my zajištěný přímý postup do Evropské ligy. Jedeme tam s cílem bodovat a rozhodně ne jako odevzdaný tým," přidal kouč severočeského celku, který si v minulém kole připsal první výhru v sezoně.

"Viděl jsem všechny zápasy Jablonce. Neměl dobrý vstup výsledkově, ale herně to bylo velice dobré. Je to pořád ten stejný Jablonec jako v minulé sezoně, možná jsou ještě silnější," přidal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož tým musí rychle hodit za hlavu pohárové zklamání.

V Edenu totiž přivítá neoblíbeného soupeře, nad kterým už pět let a deset zápasů za sebou v lize nevyhrál. "Chceme co nejdřív zapomenout na úterní zápas v Kyjevě. Tohle je ideální příležitost, doma s těžkým soupeřem, s nímž jsme minule prohráli, takže jim máme co vracet," uvedl Trpišovský.

Sparta v minulém kole deklasovala 4:0 Teplice a na Letné věří, že stíny nečekaného vyřazení z pohárů jsou definitivně pryč a domácí v neděli potvrdí zvedající se formu i proti rozjeté Příbrami. Nováček totiž v úvodu sezony překvapil a po čtyřech kolech má na kontě sedm bodů.

Plzeň bude stoprocentní bilanci hájit v Karviné, která ještě v nové sezoně nezískala ani bod. "S tím, že máme dvanáct bodů, jsem samozřejmě spokojený. Na druhou stranu i my k sobě musíme být trošku kritičtí, protože určité pasáže utkání nebyly tak ideální, jak se to jeví bodově," prohlásil trenér Viktorie Pavel Vrba.

"Máme skóre 6:1, což znamená, že gólů moc nedáváme. S tím moc spokojení nejsme. Karviná je trošku ve složitější situaci. Mají nejtěžší los ze všech, potkávají se s top mančafty, které hrají o poháry. Sice mají nula bodů, ale hráli pouze jednou doma a třikrát venku. Herní projev neodpovídá jejich bodovému zisku," dodal Vrba.

V dalších zápasech pátého kola Liberec přivítá Bohemians 1905, Mladá Boleslav nastoupí proti Opavě a Teplice se představí ve Zlíně. V pondělí je pak na programu dohrávka Olomouc - Ostrava.

Hlasy před víkendovými zápasy 5. kola první ligy:

Michal Bílek (trenér Zlína): "V předchozích dvou domácích zápasech proti Boleslavi a s Jabloncem se nám podařilo v závěrečných minutách obdivuhodně otočit výsledky a dosáhnout na body, což hráčům psychicky pomohlo. Naším cílem je doma uspět i proti Teplicím. I když jsme v minulém kole v Plzni těsně prohráli, předvedli jsme ve druhé půli výborný výkon. Na ten se pokusíme navázat. To znamená hrát poctivě v defenzivě a mít i útočnou odvahu."

Jan Krob (obránce Teplic): "Proti Spartě to byl zápas blbec. Dostali jsme lekci a ve Zlíně se z toho musíme oklepat. Teď musíme jeden za druhého bojovat, mluvit na hřišti, makat na sto procent. Ve Zlíně se nám hraje opravdu dobře, je tam zavřený stadion, opticky menší hřiště. Myslím si, že nás čeká vyrovnané utkání, a věřím, že s lepším koncem pro nás."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Bohemka má celkem uspořádané a konsolidované mužstvo. Pod vedením kvalitního trenéra předvádí dobrý fotbal, na kterém je vidět jeho rukopis. My jsme se vysloveně nechystali na Bohemku, ale hlavně na to, abychom zápas zvládli doma vítězně, protože nám utíkají body. Nějaká část práce v našem mužstvu už je udělaná, myslím, že je to vidět i na hřišti. Předvádíme docela zajímavý kombinační fotbal, bohužel jediné, co se nám zatím moc nedaří, je koncovka. Z šancí těžíme minimum. Prostě na každý gól se hodně nadřeme, zatímco jiným mužstvům stačí mnohem méně šancí. Může to být tou nezkušeností, protože k nám přišlo hodně hráčů z druhé ligy, ale věřím, že to půjde nahoru."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Liberec je dlouhodobě pracovité mužstvo. Řadí se mezi nejúspěšnější pětici týmů v tuzemské nejvyšší soutěži. Opakovaně v kádru ovšem probíhá řada hráčských změn, s nimiž se ambice opakovaně naplňují obtížně. Ačkoliv vkročili do sezony s novým trenérem a dalšími hráči, tak se jejich herní styl výrazně nezměnil. Mezi jejich přednosti patří pohyblivost. Neustálým pohybem dostávají soupeře pod tlak, narušují mu rozehrávku. Vyhledávají osobní souboje, neboť jsou v nich silní. Očekávám opět vyrovnaný duel. Bude to hodně podobné tomu utkání v závěru jarní části minulého ligového ročníku. Jen doufám, že výsledek bude jiný. Tehdy jsme prohráli o gól, ale mohla to být remíza a mohli jsme i vyhrát."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Že by na nás padala nějaká skepse, to vůbec. Nesmíme si to připouštět. My jsme si i trošku slíbili, že doma z toho uděláme tvrz. Ta první dvě utkání jsme to nepotvrdili, ale obě byla specifická, jak s Olomoucí, tak se Slavií. Uděláme už v nejbližším kole s Opavou vše pro to, abychom to napravili. Takováhle pověst za námi nemůže jít, byl by to průšvih. Na třetí pokus už nutně potřebujeme domácí utkání vyhrát. Domácí fanoušci chtějí vidět vítězství."

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Opavu jsem vedl proti Boleslavi v poháru. Pokud zopakujeme výkon z posledního vzájemného zápasu, budu spokojen. Vždy mě zajímá herní projev soupeře. Boleslav má šikovné mužstvo. Výborně odpracovala utkání se Slavií, má ale i svá slabá místa, kterých chceme využít. Dělá stejné individuální chyby jako my. Očekávám velkou taktickou bitvu."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Těšíme se hodně, protože jsme doma hráli v lize dvakrát velmi dobře a navíc chceme co nejdřív zapomenout na úterní zápas v Kyjevě. Tohle je ideální příležitost, doma s těžkým soupeřem, s nímž jsme minule prohráli, takže jim máme co vracet. Prohráli jsme 1:3, měli jsme spoustu šancí a soupeř ze čtyř šancí třikrát skóroval. Nesmíme ho pustit do vedení a musíme dobře začít, abychom trochu rozběhali únavu. Viděl jsem všechny zápasy Jablonce. Neměl dobrý vstup výsledkově, ale herně to bylo velice dobré. Je to pořád ten stejný Jablonec jako v minulé sezoně, možná jsou ještě silnější. Bude to asi podobný zápas jako ty minulé. Doufám, že se nám podaří prolomit hranici 15 tisíc fanoušků, že vyhrajeme a přijdeme na jiné myšlenky po úterku."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Slávisté jsou první zaslouženě, v zápasech totiž dominovali. Mají ustálený kádr a hlavně v domácím prostředí jsou velice nepříjemní. Samozřejmě, že jsou teď asi otřesení z porážky v Kyjevě, která byla dle mého zbytečná. Slavia měla na to, aby postoupila, v obou zápasech podala kvalitní výkon. Nedivím se, že se cítí ukřivdění, protože ty momenty byly přinejmenším hodně sporné. Ale oni se teď budou soustředit už na ligové zápasy a budou se snažit udělat co nejvíce bodů, protože mají stejně jako my zajištěný přímý postup do Evropské ligy. Jedeme tam s cílem bodovat a rozhodně ne jako odevzdaný tým."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Čeká nás další mimořádně silný a kvalitní soupeř, ale musíme udělat vše pro to, abychom se zvedli a pokusili se Plzeň nějak zaskočit. Snažíme se pracovat na zlepšení, víme, že se musíme vyvarovat chyb v defenzivě, pokud chceme uspět. Nejde ale všechno přebudovat ze dne na den. Přesto se pokusíme soupeře překvapit a zabodovat."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "S tím, že máme 12 bodů, jsem samozřejmě spokojený. Na druhou stranu i my k sobě musíme být trošku kritičtí, protože určité pasáže utkání nebyly tak ideální, jak se to jeví bodově. Máme skóre 6:1, což znamená, že gólů moc nedáváme. S tím moc spokojení nejsme a doufám, že se to v brzké době spraví. Karviná je trošku ve složitější situaci. Mají nejtěžší los ze všech, potkávají se s top mančafty, které hrají o poháry. Sice mají nula bodů, ale hráli pouze jednou doma a třikrát venku. Herní projev neodpovídá jejich bodovému zisku. Určitě to bude hodně náročné utkání."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Příbram jsme viděli, hráli třikrát doma, kde jsou výrazně silnější. Ale je potřeba nic nepodcenit, protože mají zajímavé hráče, mají to dobře poskládané, zkušenost s mládím. Ale my se teď nemůžeme moc dívat na to, s kým hrajeme, ale spíš na to, jak budeme hrát my."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Vstup do ligy se celkem povedl, těší mě, že hrajeme dobrý fotbal. Teď nás ale čeká jiný typ utkání. Bude to nádherné, všichni se na to těšíme, atmosféra, diváci. Pořád je to Sparta. Hráče na takový zápas není třeba motivovat. Budeme tam chtít opět hrát náš fotbal, já to ani jinak hrát neumím."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- Fastav Zlín (6.) - FK Teplice (10.) Výkop: sobota 18. srpna, 17:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 20 6-3-11 18:28. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Hronek, Bartošák - Beauguel, Poznar. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hyčka, Hora, Žitný - Vaněček. Absence: Železník, Vyhnal (oba zranění), Jiráček (nejistý start) - Vošahlík (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Beauguel (2) - Vaněček (4). Zajímavosti: - Zlín vyhrál jen jeden z posledních 9 vzájemných ligových zápasů - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů - Zlín vyhrál jen 2 z posledních 7 domácích ligových zápasů s Teplicemi - Zlín pod vedením nového kouče Bílka v úvodních 4 kolech prohrál pouze minule v Plzni - Zlín prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Teplice vyhrály jediný z posledních 11 ligových zápasů (5 remíz, 5 proher) - Teplice v obou venkovních zápasech nové sezony remizovaly - Teplice bodovaly v 5 z posledních 6 venkovních ligových duelů - Traoré (Zlín) může nastoupit k 50. ligovému zápasu - kouč Zlína Bílek hrával a trénoval v Teplicích Slovan Liberec (9.) - Bohemians Praha 1905 (8.) Výkop: sobota 18. srpna, 17:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Antoníček. Bilance: 32 18-7-7 49:26. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Breite, Mara - Pešek, Ševčík, Potočný - Pázler. Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Švec, Vaníček - Mašek, Juliš. Absence: Knejzlík (zranění), Hybš, Kerbr (oba nejistý start) - Martin Hašek ml., Vondra, Jindřišek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Pázler (2) - Jindřišek, F. Hašek, Hilál, Mašek (všichni 1). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 8 ligových zápasů s Bohemians a v posledních 2 neinkasoval - Bohemians v dosavadních 16 ligových zápasech v Liberci nezvítězili a získali tam jen 3 body za remízy - Liberec vyhrál jediný z posledních 5 ligových duelů a v posledních 3 kolech získal jen 2 body - Liberec ve 2 z posledních 3 domácích zápasů (včetně květnového duelu s Bohemians) neinkasoval - Bohemians vyhráli jen 2 z posledních 11 ligových zápasů - Bohemians od začátku sezony pravidelně střídají výhru s porážkou - kouč Bohemians Martin Hašek st. hrával v Liberci - brankář Fryšták (Bohemians) slaví v den utkání 31. narozeniny FK Mladá Boleslav (13.) - SFC Opava (14.) Výkop: 18. srpna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Vít. Bilance: 2 0-1-1 2:3. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Hůlka, Takács - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko. Opava: Fendrich - Simerský, Svozil, Helebrand - Janetzký, Schaffartzik, Zavadil, Kuzmanovič, Zapalač - Juřena, Puškáč. Absence: Matějovský, Fabián (oba zranění) - Kayamba (zranění), Žídek (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Komličenko (2) - Kuzmanovič (2). Zajímavosti: - oba kluby se v nejvyšší soutěži utkají po 14 letech - Opava s M. Boleslaví v lize ve 2 utkáních neprohrála - M. Boleslav ve 3 ze 4 úvodních kol prohrála a jednou zvítězila - M. Boleslav ve 4 z posledních 5 ligových zápasů dostala nejméně 3 góly - M. Boleslav vyhrála v lize jediné z posledních 10 domácích utkání - M. Boleslav prohrála oba domácí zápasy sezony s celkovým skóre 0:5 - Opava v minulém kole remizovala 1:1 s Libercem a připsala si první bod v sezoně a premiérový v nejvyšší soutěži po více než 13 letech - Opava v lize 15 utkání po sobě nevyhrála - kouč Opavy Skuhravý v mládeži hrával za M. Boleslav - Kuzmanovič (Opava) se trefil v posledních 2 zápasech Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (11.) Výkop: sobota 18. srpna, 19:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Berka - Flimmel, Dobrovolný. Bilance: 48 13-24-11 55:54. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Zelený - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Baluta - Škoda. Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal, Chramosta. Absence: Van Buren, Jugas, Olayinka, Hromada (všichni zranění), Mešanovič, Alvir (oba rekonvalescence) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Hušbauer, Škoda (oba 3) - Lischka, Považanec, Masopust, Chramosta, Doležal (všichni 1). Zajímavosti: - Slavia v lize Jablonec od 5. května 2013 10x za sebou neporazila a z posledních 18 vzájemných soubojů v nejvyšší soutěži zvítězila jen jednou - Slavia v květnu zdolala Jablonec ve finále domácího poháru 3:1 - Slavia doma v lize Jablonec 5x za sebou neporazila a naposledy s ním v květnu v Edenu prohrála 1:3 - v 7 z posledních 9 vzájemných ligových soubojů se zrodila remíza - Slavia stejně jako Sparta a Plzeň vyhrála všechna 4 kola nové sezony - Slavia má s 11 góly nejlepší útok a s jednou inkasovanou brankou spolu se Spartou a Plzní nejlepší obranu - Slavia v úterý po porážce 0:2 na půdě Dynama Kyjev vypadla z kvalifikace LM a v šestém soutěžním utkání sezony utrpěla první porážku - Jablonec v minulém kole zvítězil 4:1 nad Karvinou a připsal si první výhru v sezoně - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Slavii - Tecl (Slavia) může odehrát 150. ligový zápas MFK Karviná (15.) - Viktoria Plzeň (3.) Výkop: neděle 19. srpna, 15:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Orel - Kubr, Myška. Bilance: 4 0-0-4 3:10. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Janečka, Šisler, Tusjak - Mertelj - Moravec, Budínský, Panák, Letič - Wágner. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Zeman - Krmenčík. Absence: Dreksa (zranění), Piroch, Suchan (oba dohoda klubů) - Hájek, Kolář (oba zranění), Hejda (rekonvalescence), Kopic (trest za ČK). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Budínský (2) - Krmenčík (3). Zajímavosti: - Plzeň porazila Karvinou ve všech 4 dosavadních ligových zápasech - Karviná prohrála stejně jako Dukla všechna 4 kola - Karviná vyhrála jediný z posledních 16 ligových zápasů - Karviná v posledních 3 kolech inkasovala vždy 4 branky a s 13 obdrženými góly má nejhorší obranu ligy spolu s Duklou - Plzeň vyhrála všechna 4 kola společně se Slavií a Spartou - Plzeň poslední 3 kola vyhrála výsledkem 1:0 - Plzeň dala všech 6 gólů v ligové sezoně v 2. poločase a po hodině hry - Plzeň má s jedním inkasovaným gólem nejlepší ligovou obranu spolu se Slavií a Spartou - Plzeň v součtu s minulou sezonou v lize zvítězila 6x za sebou a prohrála jediné z posledních 11 kol - Krmenčík (Plzeň) dal 7 gólů v posledních 6 ligových zápasech - Hořava (Plzeň) dal Karviné ve 4 ligových zápasech 5 gólů Sparta Praha (2.) - 1. FK Příbram (5.) Výkop: neděle 19. srpna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Franěk - Moláček, Vlasjuk. Bilance: 38 22-14-2 66:25. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Radakovič, Costa - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Hlúpik, Matoušek, Rezek - Slepička. Absence: Drchal, Kadlec, Pulkrab, Zahustel, Ben Chaim (všichni zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Kanga (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Kanga, Šural (oba 2) - Matoušek (3). Zajímavosti: - Sparta v lize Příbram porazila 8x za sebou a z toho 5x neinkasovala - Sparta v lize prohrála s Příbramí jen 2 z 38 zápasů a doma jí podlehla jen jednou z 19 duelů (1. dubna 2012, 0:2) - Sparta stejně jako Slavia a Plzeň vyhrála všechna 4 kola - Sparta má s jedním inkasovaným gólem nejlepší ligovou obranu spolu se Slavií a Plzní - Sparta doma v lize vyhrála posledních 6 zápasů a z toho 5x neinkasovala - Sparta z posledních 28 domácích ligových zápasů jen jednou prohrála (23 výher, 4 remízy) - Příbram bodovala ve 3 ze 4 kol sezony, pokaždé to však bylo doma - Příbram v lize vyhrála jediné z posledních 20 venkovních utkání - Sparta a Příbram vstřelily shodně 9 gólů a mají druhý nejlepší útok po Slavii - Slepička, Rezek, Grajciar, Nový a brankář Švenger (všichni Příbram) hrávali ve Spartě - Hlúpik (Příbram) může nastoupit ke 100. ligovému duelu Sigma Olomouc (12.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: pondělí 20. srpna, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Vlček. Bilance: 46 18-16-12 56:51. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Nešpor. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka. Absence: Pilař (nejistý start) - Breda, Stáňa (oba rekonvalescence), Baroš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Houska (2) - Baroš (3). Zajímavosti: - Olomouc prohrála v součtu s druhou ligou jediný z posledních 5 zápasů s Ostravou - Olomouc prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových duelů s Ostravou - Olomouc prohrála 3 ze 4 kol sezony a v posledních 2 nebodovala - Olomouc prohrála oba domácí zápasy ligové sezony při celkovém skóre 0:4 - Olomouc dnes hraje odvetu 3. předkola Evropské ligy na půdě Kajratu Almaty - Ostrava vyhrála 3 ze 4 kol sezony - Ostrava prohrála jediný z posledních 9 ligových zápasů a v 5 z posledních 6 neinkasovala - Ostrava bodovala ve 3 z posledních 4 venkovních ligových utkání - trenér Ostravy Páník v minulosti působil v Olomouci - Polom (Olomouc) čeká na 50. start v české lize Tabulka: 1. Slavia 4 4 0 0 11:1 12 2. Sparta 4 4 0 0 9:1 12 3. Plzeň 4 4 0 0 6:1 12 4. Ostrava 4 3 0 1 6:2 9 5. Příbram 4 2 1 1 9:6 7 6. Zlín 4 2 1 1 6:5 7 7. Slovácko 4 2 0 2 6:5 6 8. Bohemians Praha 1905 4 2 0 2 5:6 6 9. Liberec 4 1 2 1 4:4 5 10. Teplice 4 1 2 1 8:9 5 11. Jablonec 4 1 1 2 6:5 4 12. Olomouc 4 1 0 3 5:7 3 13. Mladá Boleslav 4 1 0 3 6:11 3 14. Opava 4 0 1 3 3:8 1 15. Karviná 4 0 0 4 4:13 0 16. Dukla 4 0 0 4 3:13 0