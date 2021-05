Slavia chce podle norských médií získat obránce Sinyana z Molde

Praha - Fotbalovou Slavii Praha by mohl v létě posílit obránce Sheriff Sinyan z Molde. Norský klub podle tamních médií dostal od českých mistrů nabídku na přestup čtyřiadvacetiletého gambijského stopera.

Molde podle webových vydání listů Verdens Gang a Dagbladet požaduje za Sinyana dvoucifernou částku v milionech norských korun. "Mohu potvrdit, že jsme dostali nabídku za Sheriffa a jednáme s dalším klubem," řekl výkonný ředitel Molde Erik Stavrum pro web vg.no. "Pokud s nabídkou budeme spokojeni my i hráč, tak ho prodáme," dodal funkcionář.

Sinyan za Molde, kam přišel loni v létě z jiného norského klubu Lilleströmu, odehrál 28 soutěžních zápasů. Pětinásobný gambijský reprezentant byl hodně chválen za výkony v Evropské lize. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský po nedělním ligovém vítězství 5:1 nad Plzní přiznal, že vršovický klub má vyhlédnutého jednoho hráče ve Skandinávii.

Do Slavie podle informací deníku Sport míří také Srdjan Plavšič, jemuž v létě vyprší smlouva ve Spartě. Srbský křídelní hráč ale jednání či dohodu s úhlavním pražským rivalem odmítl na sociálních sítích. Slavia se ke změnám ve svém kádru do konce ročníku vyjadřovat nebude.

"V předzápasové přípravě to téma nijak neproběhlo, v kabině jsme se o tom ale samozřejmě bavili, co novináři psali. Do konce sezony ale nebudeme komentovat žádný příchod ani odchod," řekl slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl po středeční výhře 3:0 nad Spartou v semifinále MOL Cupu.