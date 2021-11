Slavia chce Haifě oplatit porážku a v EKL zvýšit šance na postup

Praha - Fotbalisty pražské Slavie čeká ve čtvrtek proti Maccabi Haifa čtvrtý z šesti zápasů skupiny Evropské konferenční ligy, který může být klíčový v boji o postup. Český šampion před dvěma týdny v úvodním vzájemném duelu prohrál na hřišti izraelského mistra 0:1 a nyní mu potřebuje porážku oplatit. Utkání v Edenu má výkop ve 21:00.

Slávisté na úvod skupiny doma porazili Union Berlín 3:1, ale poté prohráli v Rotterdamu s Feyenoordem a v Haifě. Červenobílí v tabulce klesli na třetí místo, na vedoucí Feyenoord ztrácejí čtyři body a na Maccabi jeden. Do osmifinále nově vzniklé Evropské konferenční ligy přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

"Je potřeba zvládnout tenhle zápas a nekoukat, kdo je druhý, třetí nebo čtvrtý, kolik zápasů zbývá. Potřebujeme to brát jako samostatný zápas, takže ho potřebujeme vyhrát. Je to domácí utkání, musíme jej zvládnout," řekl pro klubovou televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci přešli do Evropské konferenční ligy poté, co v létě neuspěli v kvalifikaci Ligy mistrů ani Evropské ligy.

Pražané před 14 dny v Izraeli sice měli více střel a šancí, gólově se ale prosadil pouze úřadující izraelský mistr, který na jaře po 10 letech vyhrál domácí ligu. "Myslím si, že to bude trošku jiný zápas než u nich. Vždy se to odvíjí od efektivity, gólů a celkově formy. Vytvořili jsme si tam dost šancí, a buď jsme je neproměnili, nebo nás vychytal gólman. Je potřeba zlepšit spoustu věcí, nepouštět soupeře do šancí, do kterých jsme ho pustili svými chybami," poznamenal Trpišovský, jehož svěřenci v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské ligy.

"V Haifě to nebyl vůbec dobrý zápas, hráli jsme špatně. Měli jsme nějaké šance, které jsme nevyužili, dostali jsme gól a prohráli jsme. Víme, co tam bylo špatně, udělali jsme si analýzy. Takže musíme zlepšit nějaké situace a hlavně vyhrát," doplnil slávistický křídelní hráč Srdjan Plavšič.

Pražané se na utkání naladili nedělní výhrou 2:0 v ligovém šlágru nad Plzní, po které se přiblížili k Západočechům coby vedoucímu týmu tabulky na jediný bod. Slávisté podruhé za sebou neinkasovali a prohráli jediný z posledních pěti soutěžních duelů. Maccabi o víkendu remizovalo na půdě Ašdodu 2:2.

"Myslím, že je důležité, že jsme teď dva zápasy nedostali gól a máme čisté konto. Myslím, že i domácí atmosféra bude hodně důležitá, pomůže nám a ve čtvrtek vyhrajeme," věřil Plavšič, jehož start je kvůli drobným zdravotním potížím nejistý.

Podobně jsou na tom obránci Alexander Bah a Oscar Dorley, k dispozici by už mohl být uzdravený defenzivní univerzál Tomáš Holeš. Naopak Slavii stále scházejí dlouhodobí marodi kapitán Jan Bořil, David Hovorka, Lukáš Provod či Ondřej Kúdela.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Maccabi Haifa: Výkop: čtvrtek 4. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Steen - Engan, Grönevik (všichni Nor.). Bilance: ČR (Československo) - Izrael 21 13-3-5 35:17. 2006/07 UEFA: Hapoel Tel Aviv - Mladá Boleslav 1:1, 2009/10 EL: Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2, 1:1, 2012/13 EL: Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2, 0:4, 2012/13 EL: Sparta Praha - Kirjat Šmona 3:1, 1:1, 2015/16 LM: Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2, 2:0, 2015/16 EL: Liberec - Kirjat Šmona 2:1, 3:0, 2016/17 EL: Sparta Praha - Beer Ševa 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Plzeň - Beer Ševa 3:1, 2:0, 2017/18 EL: Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0, 2:0, 2020/21 EL: Beer Ševa - Plzeň 1:0, 2020/21 EL: Beer Ševa - Slavia Praha 3:1, 0:3, 2021/22 EKL: Maccabi Haifa - Slavia Praha 1:0. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 3 1-0-2 4:4 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 193 69-51-73 225:238 Haifa v Evropě: LM/PMEZ 40 14-7-19 67:60 EL/UEFA 57 23-14-20 82:83 EKL 9 5-2-2 22:11 PVP 18 9-2-7 29:22 Celkem 124 51-25-48 200:176 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Kačaraba, Ousou, Masopust - Samek, Ševčík - Ekpai, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Haifa: Cohen - Meir, Planič, Goldberg, Menachem - Mohamed, Rodríguez, Chery - Acili, Donyoh, Haziza. Absence: Bořil, Kúdela, Tecl (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Bah, Holeš, Oscar, Plavšič, Schranz (všichni nejistý start) - Arad, Lavi (oba zranění), Aškenazi, Dahan, Jaber, Strain (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bah, Traoré - Menachem (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia před dvěma týdny prohrála v Haifě 0:1 - Slavia v roce 1967 prohrála přípravný zápas s Haifou 0:2 - Slavia vyhrála oba domácí zápasy s izraelskými soupeři v soutěžích UEFA (bez inkasované branky) - Slavia v minulé sezoně ve skupině Evropské ligy prohrála v Izraeli s Beer Ševou 1:3 a poté doma zvítězila 3:0 - Slavia dosud ve skupině porazila Union Berlín 3:1 a poté prohrála v Rotterdamu s Feyenoordem (1:2) a v Haifě - Haifa na úvod skupiny remizovala bez branek s Feyenoordem Rotterdam, poté prohrála 0:3 v Berlíně s Unionem a porazila Slavii - Slavia do Evropské konferenční ligy přešla poté, co nejprve vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava - Slavia hraje skupinu evropských pohárů popáté za sebou - Slavia v minulém ročníku došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Slavia vyhrála jediný z posledních 5 zápasů v pohárech - Slavia prohrála jediný z posledních 10 domácích duelů v pohárech - Slavia v generálce porazila Plzeň 2:0 a prohrála jediný z posledních 5 soutěžních zápasů - Haifa v kvalifikaci vypadla v 1. předkole Ligy mistrů s Kajratem Almaty a poté v Evropské konferenční lize přešla přes Dinamo Tbilisi, Tórshavn a Neftči Baku - Haifa hraje skupinu pohárů poprvé od sezony 2013/14, v ročnících 2002/03 a 2009/10 se představila v hlavní fázi Ligy mistrů - Haifa vyhrála jen 2 z posledních 8 venkovních pohárových zápasů - Haifa v generálce remizovala 2:2 na hřišti Ašdodu a 4x za sebou neprohrála - Haifa v minulé sezoně po 10 letech vyhrála izraelskou ligu - Ekpai (Slavia) v sezoně 2016/17 krátce působil v Haifě, soutěžní zápas ale za ni neodehrál - brankář Kovář, který nefiguruje na soupisce Slavie pro Evropskou konferenční ligu, hrával v letech 2014 až 2016 za Hapoel Haifa