Slavia cestuje do Rotterdamu bez Ševčíka, Olayinka a Oscar by mohli být fit

Praha - Fotbalisté pražské Slavie odcestovali do Rotterdamu ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu stále bez záložníka Petra Ševčíka, jenž zápolí s virózou. Naopak k dispozici by mohli být uzdravený stoper Taras Kačaraba i krajní hráči Peter Olayinka a Oscar Dorley, kteří utrpěli zranění v nedělním ligovém šlágru v Plzni. I tak český šampion řeší problémy se sestavou a podle asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého bude mít na střídání jen tři hráče z obvyklého kádru.

"Bylo by lepší, kdybychom říkali, kteří hráči mohou odcestovat. Do Rotterdamu odlétají hráči, kteří jsou zdraví a jsou schopní absolvovat zápas. V podstatě je to tak na základní sestavu, na lavičce máme další tři hráče ze stabilního kádru a bereme s sebou pět dorostenců," uvedl v klubové nahrávce pro média Houštecký.

Ševčík Slavii kvůli zranění chybí už přes měsíc. Trenéři už vyhlíželi jeho návrat, ale na úvodní duel s Feyenoordem ještě k dispozici nebude. "Šéva necestuje, protože ho skolila viróza," podotkl Houštecký.

Dlouhodobě mimo hru jsou kapitán Jan Bořil s Lukášem Masopustem a v neděli při remíze 1:1 v Plzni chyběli ze zdravotních důvodů také Daniel Samek a dvojice útočníků Stanislav Tecl s Michaelem Krmenčíkem.

Kvůli zranění museli v zápase s Viktorií střídat afričtí hráči Oscar s Olayinkou. "Doufejme, že budou v pořádku. Ale to se ukáže v následujících pár hodinách, jestli budou moci zápas absolvovat. Snad ano," doufal Houštecký.

Na soupisce pro Evropskou konferenční ligu nefigurují uzdravení Lukáš Provod s Davidem Hovorkou ani zimní posily Daniel Fila s Davidem Juráskem a také Jakub Hromada. Kvůli trestu za vyloučení v osmifinále proti Linci nebudou moci nastoupit Srdjan Plavšič a Aiham Ousou, místo něhož by na stoperu měl hrát uzdravený Kačaraba. "Zdravotně už jsem v pohodě, trénuju s týmem kompletně. Jsem na zápas připravený," řekl Kačaraba.

Slavia už na Feyenoord narazila ve skupině. Venku prohrála 1:2 a doma remizovala 2:2. Aktuálně třetí tým nizozemské ligy ovládl před Pražany tabulku skupiny. "Oba zápasy byly hodně těžké, víme, jak jsme tam odehráli první poločas. Ve druhém jsme se zvedli. Doma jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. Věříme, že se z těch zápasů určitě poučíme," uvedl Houštecký.

Pražané si zahrají čtvrtfinále evropských pohárů potřetí za poslední čtyři sezony, do semifinále se ale pod vedením současného realizačního týmu ještě nedostali. Mezi poslední čtyřku prošli jen v roce 1996 v někdejším Poháru UEFA.

"Doufejme, že už pojedeme na semifinále, hrozně bychom si to přáli. Ale s kluky a trenéry jsme se o tom bavili, že nás to zase potkalo ve chvíli, kdy není mančaft v optimálním rozpoložení. Máme spoustu zraněných, dva vykartované a nemůžeme využít hráče, které nemáme na soupisce. Ale musíme se s tím poprat. Doufáme, že se nám konečně povede přes čtvrtfinále postoupit," dodal Houštecký.

Slavia odcestovala k venkovnímu utkání v pohárech tradičně už dva dny před zápasem. Duel má v Rotterdamu výkop ve čtvrtek v 18:45.