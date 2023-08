Slavia by ráda uspořádala charitativní zápas s legendami Liverpoolu

Praha - Fotbalová Slavia by v příštím roce ráda uspořádala v Edenu exhibiční charitativní zápas mezi legendami pražského celku a Liverpoolu. Bývalé spoluhráče z anglického týmu už začal kontaktovat někdejší záložník červenobílých a české reprezentace Vladimír Šmicer. Charitativní utkání má být jednou z akcí slávistického projektu "Za hranice hřiště", kterým vršovický klub pomáhá lidem. Na dnešním setkání s novináři zároveň Pražané představili další cíle, například být šetrnější k životnímu prostředí.

Slávistický tým legend vznikl letos v březnu a v červenci sehrál první charitativní zápas v Borovanech u Písku. Za mužstvo nastoupili současní i bývalí hráči včetně kapitána reprezentace Tomáše Součka či jeho kolegy z West Hamu Vladimíra Coufala.

"Nadační fond Slavie a tým legend vyjednává o možnosti sehrát charitativní zápas v příštím roce s legendami Liverpoolu. Podle našich informací už Vláďa Šmicer oslovil některé hráče Liverpoolu, pomáhá mu s tím Standa Tecl (ambasador týmu a člen nadačního fondu)," řekl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Takový velký zápas v Edenu v nějakém volném termínu za účasti bývalých legend Liverpoolu i Slavie by udělal radost fanouškům a současně generoval velmi zajímavou částku pro nadační fond. My teď hledáme partnera, který by pokryl náklady, tedy přepravu pro hráče a ubytování. Věřím, že jsme k uspořádání zápasu relativně blízko," dodal Tvrdík.

Pražané by mohli podobný zápas v budoucnu sehrát i s legendami jiných zahraničních klubů. "Mile mě překvapilo, že mě přes twitter kontaktovali zástupci Barcelony. Tam jsme ale teprve na začátku," poznamenal Tvrdík.

Slávistický projekt "Za hranice hřiště" běží půlroku. Pražané shrnuli dosavadní výsledky do deseti bodů. Mimo jiné přes nadační fond rozdělil potřebným přes milion korun, rozjeli projekt "Hvězdná přání" pro vážné nemocné slávisty z celé republiky a po dohodě s dopravci posílili vlakovou dopravu při domácích zápasech, aby odlehčili okolí stadionu.

Pro tuto sezonu si aktuální český vicemistr stanovil rovněž deset cílů, hodlá se zaměřit na ekologii a životní prostředí. Slavia chce z Edenu udělat plně nekuřácké prostředí, revitalizovat okolí stadionu včetně instalace zeleně na místě současného parkoviště, ke svícení používat LED osvětlení či zkusit využívat k zavlažování hřiště zadrženou dešťovou vodu.

Zaměstnanci klubu také budou kompletně využívat nízkoemisní automobily. "Je to možná drobnost, ale chceme mít v blízkosti stadionu také několik speciálních včelích úlů," poznamenal Tvrdík.

Investice do projektu "Za hranice hřiště" podle něj nijak nenarušuje klubový rozpočet, který se podle odhadů pohybuje okolo miliardy korun. "Ambicí Slavie je, aby inspirovala a byla lídrem společensky odpovědného přístupu nejen pro všechny fotbalové kluby a asociace, ale také pro širokou veřejnost," řekl Tvrdík.

"U toho, co dnes představujeme pro sezonu 2023/24, včetně revitalizace okolí stadionu a dalších zelených projektů, se pohybujeme na úrovni jednoho procenta našeho rozpočtu. To je něco, co si jako klub určitě můžeme dovolit. V letošním roce jsme prodali hráče za 350 milionů korun. Dát z nich malou část zpět do budoucnosti Slavie nebo společnosti je něco, co nás neohrozí. Zároveň jsou to věci, které nás baví," dodal Tvrdík.