Mladá Boleslav - Páteční předehrávka 4. ligového kola mezi fotbalisty Mladé Boleslavi a Slavie bude soubojem nejlepšího útoku soutěže s nejhorší obranou. Úřadující vicemistr z Edenu vyhrál všechny tři zápasy nového ročníku, díky skóre vede tabulku a chce uhájit stoprocentní bilanci. Boleslav v minulém kole po vítězství 4:3 v Karviné poprvé bodovala a šanci cítí i proti Pražanům, kteří měli jen dvoudenní odpočinek po úvodním duelu kvalifikace Ligy mistrů s Dynamem Kyjev.

Slavia v úterý doma remizovala s ukrajinským vicemistrem 1:1 a příští úterý ji v Kyjevě čeká odveta. "Dva dny mezi zápasy je pro hráče nejhorší možná varianta, i podle všech studií a testů jsou schopni se dostat tak maximálně na 60 procent kapacity stoprocentního výkonu. Naštěstí malé plus je, že jsme hráli doma a jedeme do Boleslavi, což je kousek," řekl pro klubovou televizi slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Zvažuje, do jaké míry zamíchat se sestavou, aby to hru týmu příliš nepoznamenalo. Červenobílí totiž chtějí navázat na první tři kola, v nichž nastříleli deset branek. To je nejvíce z celé ligy.

"Potřebujeme se přeorientovat na ligu, je to a musí být stejně důležitý zápas jako s Dynamem. Je to pro nás v uvozovkách další Liga mistrů, potřebujeme to utkání zvládnout a pak můžeme myslet na úterý. Nějaké změny budou, někteří hráči mají zdravotní problémy, ale na druhou stranu nechceme mužstvo úplně rozbít," podotkl Trpišovský.

Mladá Boleslav má naopak s deseti inkasovanými góly nejhorší obranu. V prvním domácím utkání sezony utrpěla s Olomoucí debakl 0:4, minule ale zvítězila v Karviné a připsala si po dvou porážkách první body.

"Druhé domácí utkání nového ročníku bude ještě náročnější, než bylo to první proti Olomouci. Proti momentálnímu lídrovi ligy budeme muset podat maximálně koncentrovaný a bojovný výkon bez individuálních chyb, jenom pak můžeme pomýšlet na úspěch," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Posledních pět vzájemných soubojů včetně dubnového semifinále domácího poháru vyznělo pro Slavii, středočeský celek i tak cítí šanci. "Proti papírově silnějším soupeřům se nám hraje lépe, budou nás tlačit, my budeme hrát na brejky a snad nějaký proměníme," řekl mladoboleslavský záložník Tomáš Ladra. "Nemyslím, že bude výhoda, že Slavia v týdnu odehrála pohárové utkání, protože mají tak kvalitní kádr, že se protočí na postech. Budeme muset bojovat jako v Karviné a vyvarovat se chyb," dodal.

Zápas má výkop v pátek v 18:30.

Hlasy před páteční předehrávkou 4. kola první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav (12.) - Slavia Praha (1.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Druhé domácí utkání nového ročníku bude ještě náročnější, než bylo to první proti Olomouci (0:4). Proti momentálnímu lídrovi české ligy budeme muset podat maximálně koncentrovaný a bojovný výkon bez individuálních chyb, jenom pak můžeme pomýšlet na úspěch."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dva dny mezi zápasy je pro hráče v uvozovkách nejhorší možná varianta. I podle všech studií a testů jsou schopni se dostat tak maximálně na 60 procent kapacity stoprocentního výkonu. Naštěstí malé plus je, že jsme hráli doma a jedeme do Boleslavi, což je kousek. Oni hráli zápasy, v nichž padlo hodně gólů, ale myslím, že proti nám utkání povedou trochu jinak. Budou hrát asi defenzivněji a my se musíme připravit na hru do plné obrany, navíc budou mít v sestavě velký počet vysokých hráčů. Potřebujeme se přeorientovat na ligu, je to pro nás a musí být stejně důležitý zápas jako s Dynamem. Je to pro nás v uvozovkách další Liga mistrů, potřebujeme to utkání zvládnout a pak můžeme myslet na úterý. Nějaké změny budou, někteří hráči mají zdravotní problémy, ale na druhou stranu nechceme mužstvo úplně rozbít."

Tomáš Ladra (záložník M. Boleslavi): "Uděláme vše pro to, abychom naše diváky nezklamali a budeme se prát do poslední minuty. Nemyslím, že bude výhoda, že Slavia v týdnu odehrála pohárové utkání, protože mají tak kvalitní kádr, že se protočí na postech. My budeme muset bojovat jako v Karviné, vyvarovat se chyb a doufám, že to dopadne. Proti papírově silnějším soupeřům se nám hraje lépe, budou nás tlačit, my budeme hrát na brejky a snad nějaký z nich proměníme. Po Karviné se nám dýchá lépe, pokud bychom zvládli teď Slavii a za týden Opavu, tak se můžeme odrazit k lepším výsledkům."