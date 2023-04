Slavia bude v Ostravě hájit první místo v ligové tabulce

Praha - V úterý se odehrají tři z osmi zápasů vloženého 29. kola první fotbalové ligy. Pražská Slavia bude hájit první místo v Ostravě, předposlední Pardubice hostí páté Slovácko a Teplice doma vyzvou Mladou Boleslav. Zbývající utkání předposledního kola základní části nejvyšší soutěže včetně šlágru pražské Sparty s mistrovskou Plzní jsou na programu ve středu.

Slavia v sobotním vršovickém derby porazila Bohemians 1905 hladce 3:0 a vrátila se do čela tabulky o skóre před Spartu, která remizovala na Slovácku 1:1. Vršovické mužstvo sice v nejvyšší soutěži nepodlehlo Baníku jedenáctkrát za sebou od září 2018, ale v posledních dvou duelech v Ostravě hrálo nerozhodně.

"Pro nás tam jsou zápasy vždy složité, uvidíme, komu bude tohle vložené kolo více vyhovovat. Je tam jediný stadion s atletickou drahou v lize, což je dost specifické. Bývá tam skvělá kulisa," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Určitě to bude bitva, těžký zápas, Baník speciálně proti nám vždy podá jeden z nadstandardních výkonů v sezoně. Musíme s tím počítat. Myslím, že to bude z našeho pohledu hodně zlomový zápas směrem ke konci ligy," dodal kouč.

Jedenáctá Ostrava ztrácí dva body na desátý Jablonec, který uzavírá prostřední skupinu. Slezané po dvou výhrách nad Slováckem a Plzní v sobotu podlehli 0:1 v Mladé Boleslavi. "Slavia mi pořád přijde ještě trochu odskočená od zbytku ligy. Ale na druhou stranu i ona teď pět zápasů po sobě na hřištích soupeřů nevyhrála, tak proč bychom ji nemohli potrápit a sebrat jí body? Ale bude to samozřejmě nesmírně náročné utkání," řekl ostravský kouč Pavel Hapal.

Pardubice v sobotu porazily východočeského rivala Hradec Králové 1:0 a vytvořily si tříbodový náskok na poslední Zlín. Slovácko se díky remíze se Spartou přiblížilo na dva body čtvrtým Bohemians 1905. Východočeši v lize neporazili soupeře z Uherského Hradiště třikrát po sobě.

"V Pardubicích chceme naplno bodovat a zachovat si naději na čtvrté místo. Nebude to lehký duel, Pardubice jsou po derby v laufu, hrají o záchranu. Táhne je v záloze dvojice Janošek, Hlavatý, mají silné kraje, je to bojovně naladěný tým," uvedl Jan Palinek, asistent trenéra Slovácka Martina Svědíka, jenž v minulosti vedl Pardubice.

Čtrnácté Teplice v sobotu překvapily vítězstvím 2:1 v Olomouci, osmá Mladá Boleslav doma udolala Ostravu 1:0. Severočeši prohráli poslední čtyři vzájemné ligové zápasy, ve třech z nich třikrát inkasovali.

"Po důležité domácí výhře nad Ostravou chceme získat body i v Teplicích a vyhnout se pádu do nadstavbové skupiny o záchranu," řekl mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych, který ale bude na lavičce hostů chybět kvůli trestu za čtyři žluté karty v ligové sezoně.

Hlasy před úterními zápasy:

FK Pardubice (v tabulce: 15.) - 1. FC Slovácko (5.)

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Na druhý zápas v krátkém sledu se poctivě připravujeme. Slovácko je tým plný zkušených hráčů, což ukázali i při víkendovém utkání se Spartou. Spoléháme na podporu fanoušků a také na to, že hráči na trávníku nechají vše, co v nich je."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Vstupujeme do závěrečné fáze ligy, v níž se bude rozhodovat o úspěchu celé sezony. V Pardubicích chceme naplno bodovat a zachovat si naději na čtvrté místo. Nebude to lehký duel, Pardubice jsou po derby v laufu, hrají o záchranu. Táhne je v záloze dvojice Janošek, Hlavatý, mají silné kraje, je to bojovně naladěný tým. Po Spartě máme nějaké šrámy, změny v sestavě budou."

FK Teplice (14.) - FK Mladá Boleslav (8.)

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Mladá Boleslav je tým, který měl před sezonou možná jiné ambice. Podle mě postavení v tabulce neodpovídá jeho kvalitě. Jsou tam zkušení hráči a trenér Hoftych, který chce hrát agresivní fotbal. Vepředu jsou nebezpeční Kušej se Škodou. Naše vítězství v Olomouci bylo odměnou pro kluky za to, jak celý zápas dřeli a plnili pokyny. Co se týče kondičních parametrů, jsou hráči připraveni dobře. Podáme stoprocentní výkon."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Po důležité domácí výhře nad Ostravou chceme získat body i v Teplicích a vyhnout se pádu do nadstavbové skupiny, kde se bude hrát o udržení v lize. Teplice ale nesmíme podcenit."

Baník Ostrava (11.) - Slavia Praha (1.)

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Víme, co nás čeká a tomu jsme přizpůsobili i tréninkový proces. Věřím, že budeme připraveni dobře hlavně fyzicky, protože to bude potřeba. Samozřejmě doufám, že budeme úspěšní. Slavia mi pořád přijde ještě trochu odskočená od zbytku ligy. Na druhou stranu teď pět zápasů na hřištích soupeřů po sobě nevyhrála, tak proč bychom ji nemohli potrápit a sebrat jí body? Ale bude to samozřejmě nesmírně náročné utkání."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pro Baník dobrý zápas, ve kterém se od něj nebude tolik čekat. Jde o silný tým, mají vysoké hráče při standardních situacích. Tijani, Almási, Klíma, velká síla nahoře při osobních soubojích. Pro nás tam jsou zápasy vždy složité, uvidíme, komu bude tohle vložené kolo více vyhovovat. Je tam jediný stadion s atletickou drahou v lize, což je dost specifické. Bývá tam skvělá kulisa. Určitě to bude bitva, těžký zápas, Baník speciálně proti nám vždy podá jeden z nadstandardních výkonů v sezoně. Musíme s tím počítat. Myslím, že to bude z našeho pohledu hodně zlomový zápas směrem ke konci ligy."