Slavia bude v Jablonci hájit vedení v lize, Plzeň vyzve Ostravu

Praha - Fotbalisté Slavie po vyřazení s Feyenoordem ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy budou v Jablonci hájit první místo v tabulce nejvyšší soutěže. Druhá Plzeň, která na rivala před 29. kolem ztrácí bod, doma vyzve pátou Ostravu. Třetí Sparta přivítá čtvrté Slovácko. Všechny zápasy se hrají v neděli od 17:00. Základní část první ligy se uzavře ve středu.

Slavia se ve zbytku sezony může soustředit jen na obhajobu mistrovského titulu, protože ve čtvrteční odvetě s Feyenoordem doma Pražané prohráli 1:3 a v součtu s úvodní remízou 3:3 v Rotterdamu do semifinále Konferenční ligy nepostoupili.

"Nezbývá nám nic jiného, než se z toho oklepat. Musíme se soustředit na ligu a udělat titul. To je teď pro nás jediná a důležitá věc," prohlásil záložník Ondřej Lingr, jehož tým porazil Jablonec v sedmi z posledních osmi ligových soubojů.

Plzeň sice neprohrála v posledních 15 kolech, ale třikrát za sebou pouze remizovala. Baník v úterý odvolal kouče Ondřeje Smetanu, kterého nahradil jeho dosavadní asistent Tomáš Galásek. Viktoria v lize neprohrála s ostravským týmem v posledních 24 duelech od srpna 2009.

"Vzhledem k tomu, že jsme třikrát za sebou nevyhráli ani neprohráli, tak si samozřejmě všichni přejeme, abychom zvítězili. Baník v týdnu vyměnil trenéra, což je pro hráče vždycky motivace. Uvidíme, v jaké nastoupí sestavě," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Sparta naplno bodovala čtyřikrát za sebou, dobrou formu má i Slovácko se šňůrou tří ligových výher. Letenští zkusí mužstvu z Uherského Hradiště, s nímž se střetnou i ve finále MOL Cupu a v nadstavbě, alespoň částečně oplatit listopadový debakl 0:4.

"Slovácko je velmi dobrý tým, mají dobrého trenéra. Očekávám krásné utkání před pořádnou kulisou. Jestli chceme myslet na titul, a my na něj myslíme, tak je jedno, který soupeř k nám přijede. Když nezvládneme tenhle zápas, tak se to výrazně zkomplikuje. Slovácko jdeme porazit," uvedl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Nováček Hradec Králové, který uzavírá elitní šestku tabulky, v mladoboleslavském azylu vyzve osmou Olomouc. Sedmá Mladá Boleslav se představí na hřišti jedenáctého Zlína.

Předposlední Pardubice v pražském Ďolíčku čeká záchranářský souboj se čtrnáctými Teplicemi. Poslední Karviná bude hrát na půdě devátého Liberce, jenž stále myslí na skupinu o titul. Desáté České Budějovice hostí třinácté Bohemians 1905.

Hlasy před zápasy 29. kola první fotbalové ligy:

FK Jablonec (v tabulce: 12.) - Slavia Praha (1.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Slavia je v tabulce první, takže nás čeká nejtěžší možný soupeř. Ale pro nás je teď každý těžký, když to vidím. Hrajeme doma se Zlínem a nevyhrajeme. Někdo může říkat, že Slavia má čtvrteční zápas s Feyenoordem v nohách, ale oni mohou nasadit sedm osm jiných hráčů, kteří jsou stejně kvalitní. Mají široký kádr a mohou postavit úplně jinou jedenáctku. Abychom mohli bodovat, musí se sejít všechno. Potřebujeme mít fotbalové štěstí, musíme hrát dobře a na hranici sebeobětování."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Z vyřazení od Feyenoordu jsme samozřejmě velmi zklamaní. Mrzí nás, že jsme nevyužili možnost, kterou jsme měli. Musíme se ale z toho oklepat a jít dále. Liga je velmi vyrovnaná. Hrajeme o titul a každý zápas do konce sezony je stěžejní. Potřebujeme zvítězit."

Viktoria Plzeň (2.) - Baník Ostrava (5.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Vzhledem k tomu, že jsme třikrát za sebou remizovali, si všichni přejeme, abychom zvítězili. Baník v týdnu vyměnil trenéra, což je pro hráče vždy motivace. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Pravděpodobně se hra Baníku bude lišit jen v maličkostech, možná ve standardních situacích, ale primárně by jeho herní projev měl vypadat stejně. Víme, že mají trošku problémy se stoperskou dvojicí. Chceme se ale soustředit hlavně na sebe a zápas prostě musíme vyhrát."

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Potřebujeme, aby z nás spadlo psychické břemeno po několika nepovedených utkáních. O to se na trénincích také snažíme, aby si hráči věřili a odehráli utkání proti Plzni se zdravým sebevědomím. Víme, že zápas s Hradcem nám vůbec nevyšel, ale utkání jsme si analyzovali a pojmenovali jsme si chyby. Věřím, že tohle mužstvo může v Plzni obstát a uspět. Samozřejmě řešíme sestavu, protože nám vypadli dva stopeři. Ale poradíme si s tím."

Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (4.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Slovácko je na vítězné vlně. Přijede tým, který se chce prát o nejvyšší pozice. Je to velmi dobrý tým, mají dobrého trenéra. Očekávám krásné utkání před pořádnou kulisou. Jestli chceme myslet na titul a my na něj myslíme, tak je jedno, který soupeř k nám přijede. Když nezvládneme tenhle zápas, tak se to výrazně zkomplikuje. Slovácko jdeme porazit."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Na Spartě to vždy bývá těžké a nyní obzvlášť. Letenští se rozjeli, mají za sebou vítěznou sérii a formu před finišem ligy. My máme vykartované dva stabilní hráče defenzivy a tak šanci ukázat se dostanou jiní. Síla Sparty spočívá převážně ve hře dopředu. My musíme hrát vzadu dobře pozičně, vyplňovat prostory a využít každou příležitost k brejkům. Jako generálku na finále domácího poháru to nebereme, teď hrajeme o ligové body a nejméně jeden bychom si rádi odvezli domů."

FC Hradec Králové (6.) - Sigma Olomouc (8.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Olomouc je velmi dobré kombinační mužstvo s vynikajícím presinkem, represinkem a napadáním. Je to trošku jiná Olomouc, než bývala před lety, kdy hrála kombinační fotbal s Pospíšilem, Hořavou nebo Ševčíkem. Asi měli větší očekávání na umístění, ale pořád mají šanci dostat se do horní skupiny. Velmi nás těší, že jsme na šesté pozici, kde se chceme udržet co nejdéle. Chtěl bych hradecké fanoušky požádat, aby si tuhle situaci užívali, protože tady nedávno byla druhá liga."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouc): "Jelikož se chceme poprat o šesté místo, povinnost nám velí zápas s Hradcem vyhrát. Dá se říct, že je to přímý souboj. Hradec má výborné trenéry, poctivý tým, který je na výši z hlediska organizace hry. Předvádí hodně fyzický, soubojový styl, nebojí se faulů. Je to nepříjemný soupeř. Stěžejními postavami jsou jednoznačně Jakub Rada a Adam Vlkanova. Týmu dávají kvalitu ve hře jeden na jednoho i v herní chytrosti."

Fastav Zlín (11.) - FK Mladá Boleslav (7.)

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Hrajeme poslední domácí zápas základní části a chceme se rozloučit vítězstvím. O motivaci máme stále postaráno. Dokud je aspoň teoretická šance na střední skupinu, tak se o ni pokusíme, ale primárním cílem je celé jaro držet se co nejdál od barážových pozic. Vrací se nám hráči po zranění a disciplinárních trestech, takže máme větší variabilitu složení sestavy. Boleslav bude těžkým soupeřem, Ewerton má formu, Matějovský umí tým výborně dirigovat. Bude to fotbalová dřina, na jejímž konci chceme brát tři body."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Do Zlína jedeme s cílem navázat na úspěšné utkání s Českými Budějovicemi. To znamená bodovat, protože vidíme stále reálnou šanci zabojovat o vedoucí šestku ligového pořadí. Očekávám však velký boj, neboť Zlín má hodně šikovných kluků a zároveň soubojových typů."

Slovan Liberec (9.) - MFK Karviná (16.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Karviná má dobrý kádr a kvalitního trenéra, ale někdo poslední v tabulce být musí a padlo to na ni. Ale pořád nic nevzdává a v nadstavbě ještě může zabojovat o to, aby poslední nebyla a šla aspoň do baráže. Tým se podle mě na jaře herně zvedl, více se mu daří venku, kde získal dvě senzační výhry na Slavii a v Ostravě. Varováním pro nás je i minulý domácí zápas s Teplicemi. Také jsme byli v roli favorita a prohráli jsme. Takové zápasy nejsou úplně jednoduché, protože se od nás očekává vítězství, ale s tím se musíme umět vypořádat. Potřebujeme se probudit střelecky, doufám, že to už konečně zlomíme."

Jan Somberg (asistent trenéra Karviné): "Podzimní zápas s Libercem nám ukázal, že máme mužstva podobné úrovně. Oni ovšem mají momentálně více bodů. Tým Liberce je agresivní, herní a má například tři nepříjemné urostlé útočníky Rondiče, Rabušice a Hilála. Je však potřeba dát si pozor na více hráčů. Je to vyvážený a kvalitní tým. Liberec sice v posledních třech kolech nedal gól, ale po srpnové výměně trenérů se tam udělal kus práce. Potřebujeme body z obou zápasů, které nás do konce základní části ještě čekají. To nás zajímá ze všeho nejvíce."

Dynamo České Budějovice (10.) - Bohemians Praha 1905 (13.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Po nepovedeném utkání v Mladé Boleslavi musíme bezpodmínečně bodovat a potvrdit tím účast ve střední skupině. Tabulka je abnormálně vyrovnaná. Věřím, že Bohemku porazíme a zpříjemníme si velikonoční svátky vítězstvím."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Proti Liberci jsme spíš dva body ztratili, než jeden získali, ale s výkonem jsem byl spokojený. Narážíme na náš jarní problém, kterým je špatná produktivita, to můžu hráčům vyčítat. Je to ale další stupínek k tomu, abychom se odrazili k lepším výkonům a hlavně lepším výsledkům. Je třeba to potvrdit v Budějovicích, které také nejsou v optimální formě."

FK Pardubice (15.) - FK Teplice (14.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "S Teplicemi máme v lize stoprocentní bilanci a nepůjde nám o nic jiného, než ji udržet. V případě výhry bychom se navíc na Teplice dotáhli a přesně to je náš cíl. Základní část končíme v Karviné. Bylo by ideální v obou zápasech bodovat naplno, abychom si před startem nadstavby vytvořili co nejlepší výchozí pozici."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Pardubicím máme co vracet. Minule u nás byly celý zápas zalezlé, mockrát se přes půlku nedostaly, ale daly nám dva góly. Teď je to zase utkání o šest bodů a přáli bychom si mít tentokrát štěstí my. I pro ně je to zápas roku. Když nás porazí, budou mít stejně bodů jako my. Možná je to nejdůležitější zápas sezony. Bude to obrovský boj a snažili jsme se na něj co nejlépe připravit."

Statistické údaje před 27. kolem první fotbalové ligy: FK Jablonec (v tabulce: 12.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Šimáček - Franěk (video). Bilance: 57 12-25-20 58:79. Poslední zápas: 0:5. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Černák, Kratochvíl, Houska, Pilař - Silný. Slavia: Kolář - Bah, Hovorka, Kačaraba, Oscar - Traoré, Provod - Schranz, Lingr, Olayinka - Sor. Absence: Malínský (dohoda klubů), Mašek (rekonvalescence), Kadlec, Nešpor (oba nejistý start) - Ousou (4 ŽK), Bořil, Krmenčík, Masopust (všichni zranění), Holeš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska, Štěpánek - Kačaraba, Krmenčík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malínský, Pilař (oba 3) - Lingr (13). Zajímavosti: - Slavia v lize s Jabloncem 8x za sebou neprohrála (z toho 7 vítězství) a v posledních 6 vzájemných duelech nejvyšší soutěže inkasovala jediný gól - Slavia v lize v Jablonci 6x za sebou neprohrála - Jablonec 8 kol po sobě nevyhrál, z toho 7x remizoval - Jablonec doma v lize 5x za sebou neprohrál a v posledních 4 zápasech tam remizoval - Jablonec je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony - Slavia prohrála jediné z posledních 8 kol - Slavia venku v lize 2x za sebou nevyhrála, s 28 body je tam ale nejlepším týmem soutěže - Jablonec má s 21 góly nejhorší útok soutěže, naopak Slavia s 66 brankami nejlepší ofenzivu a s 18 inkasovanými góly spolu s Plzní i nejlepší obranu - Slavia ve čtvrtek prohrála v odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam 1:3 a ze soutěže vypadla - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Slavii Viktoria Plzeň (2.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Berka - Kříž, Váňa - Ondráš (video). Bilance: 49 22-13-14 70:51. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Holík, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Chlumecký, Fleišman - Koncevoj, Boula, Kuzmanovič, Kaloč, Buchta - Almási. Absence: Kaša (zranění), Potočný (dohoda klubů), Pachlopník (rekonvalescence), Řezník (nejistý start) - Lischka (4 ŽK), Falta, Janošek (oba dohoda klubů), Ekpai, Svozil (oba zranění), Juroška (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havel, Hejda, Řezník (všichni 3 ŽK) - Chlumecký (7 ŽK), Almási, Janošek, Klíma, Laštůvka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel - Almási (oba 13). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Ostravou od srpna 2009 24x za sebou neprohrála - Plzeň doma v lize s Ostravou 12x za sebou neprohrála a zvítězila v 7 z posledních 8 utkání - Plzeň v lize 15x za sebou neprohrála, ale v posledních 3 duelech jen remizovala - Plzeň doma v lize od loňského února 22x za sebou neprohrála - Plzeň má s 18 inkasovanými góly spolu se Slavií nejlepší obranu ligy - Ostrava 5 kol po sobě nevyhrála - Ostrava venku v lize naposledy podlehla Spartě, ale předtím tam 10x za sebou neprohrála a získala tam 25 z celkových 48 bodů v sezoně Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Szikszay - Hájek, Caletka - Štěrba (video). Bilance: 39 28-3-8 69:32. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pešek, Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Hložek - Čvančara. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Šimko, Kalabiška - Havlík, Ljovin - Petržela, Sadílek, Jurečka - Cicilia. Absence: Čelůstka, Panák (oba zranění), Heča (nejistý start) - Kadlec, Daníček (oba 4 ŽK), Fryšták, Šašinka (oba zranění), Nguyen (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pavelka (7 ŽK), Dočkal, Hancko, Karabec - Reinberk, Sadílek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (10) - Jurečka (12). Zajímavosti: - Sparta minule se Slováckem prohrála, ale předtím s ním v lize 3x za sebou zvítězila - Sparta prohrála jediný z 19 domácích ligových zápasů se Slováckem (z toho 17 vítězství) - Sparta na podzim podlehla Slovácku 0:4, čímž vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize - týmy se 4. května utkají ve finále domácího poháru - Sparta 4 kola po sobě zvítězila a prohrála v jediném z posledních 13 ligových zápasů - Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize ve 22 zápasech neprohrála (z toho 20 vítězství) a v této sezoně tam získala 38 z celkových 63 bodů - Slovácko 7 kol za sebou neprohrálo a v posledních 3 ligových zápasech zvítězilo - Slovácko venku v lize 3x po sobě neprohrálo (z toho 2 vítězství), ale v sezoně tam získalo jen 22 z celkových 56 bodů - Hložek a Juliš (oba Sparta) čekají na 100. ligový start FC Hradec Králové (6.) - Sigma Olomouc (8.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Líkař. Bilance: 25 6-6-13 23:39. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Rybička, Kubala, Vlkanova. Olomouc: Macík - Zahradníček, Hubník, Jemelka, Vepřek - Breite, Greššák - Navrátil, Růsek, Daněk - Chytil. Absence: Urma (rekonvalescence), Leibl (nejistý start) - Chvátal (4 ŽK), Hála, Matoušek, Poulolo, Spáčil (všichni zranění), González, Yunis (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Novotný, Prekop, Vlkanova - Greššák, Chytil, Daněk, Macík, Navrátil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rada (9) - Hála, Chytil, Růsek (všichni 6). Zajímavosti: - Olomouc v lize s Hradcem 4x za sebou neprohrála - Hradec doma v lize poslední 2 vzájemné zápasy prohrál, ale předtím tam Olomouc 3x po sobě porazil - Hradec v lize 5x za sebou neprohrál a nebodoval v jediném z posledních 8 kol - Hradec doma v lize vyhrál jediný z posledních 6 ligových zápasů, ale v sezoně tam získal 22 z celkových 36 bodů - Hradec hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Olomouc prohrála jediné z posledních 6 kol - Olomouc venku v lize prohrála 4 z posledních 5 zápasů a získala tam jen 12 z celkových 34 bodů v sezoně - Greššák (Olomouc) si může připsat 50. start v české lize Fastav Zlín (11.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Radina - Vodrážka, Antoníček. Bilance: 25 8-3-14 25:43. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Janetzký, Fillo - Vukadinovič. M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž - Douděra, Matějovský, Dancák, Ewerton - Ladra. Absence: Hlinka, Hloušek, Jawo (všichni zranění), Fantiš, Tkáč, Vraštil (všichni nejistý start) - Horský (rekonvalescence), Preisler (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Cedidla, Conde (oba 7 ŽK), Hlinka, Tkáč - Karafiát, Smrž, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tkáč (6) - Ewerton (10). Zajímavosti: - M. Boleslav minule v lize porazila Zlín poprvé po 3 utkáních - Zlín vyhrál 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů s M. Boleslaví - Zlín 3 kola po sobě neprohrál a v posledních 2 ligových zápasech remizoval (oba venku) - Zlín doma v lize prohrál jediný z posledních 8 zápasů a v sezoně tam získal 20 z celkových 30 bodů - M. Boleslav minule zvítězila po 3 kolech, na druhou stranu prohrála jediný z posledních 5 ligových zápasů - M. Boleslav venku v lize 4x po sobě nevyhrála, v posledních 2 duelech tam remizovala a v ročníku tam získala jen 12 z celkových 35 bodů - kouč M. Boleslavi Hoftych v minulosti působil ve Zlíně jako hráč i trenér Slovan Liberec (9.) - MFK Karviná (16.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Petřík - Leška, Vyhnanovský. Bilance: 11 6-4-1 15:7. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Vliegen - Koscelník, Purzitidis, Štetina, Mikula - Gebre Selassie, Tiéhi - Tupta, Frýdek, Matoušek - Rondič. Karviná: Bajza - Látal, Buchta, Kobouri, Šehič - Túlio, Ndiaye - Zorvan, Papadopulos, Bartošák - Durosinmi. Absence: Plechatý (zranění), Fukala, Stoch (oba nejistý start) - Bartl, Čmelík, Mangabeira, Tavares (všichni zranění), Zych (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Mikula, Rondič (3 ŽK) - Bartošák (7 ŽK), Buchta, Jánoš, Ndiaye, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rabušic - Papadopulos (oba 5). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jediný z 11 vzájemných ligových zápasů a Liberec v nejvyšší soutěži 5x po sobě neporazila - Liberec v 5 domácích ligových zápasech s Karvinou neprohrál - Liberec 3 kola po sobě nevyhrál a neskóroval - Liberec doma v lize naposledy prohrál, ale předtím tam 7x za sebou bodoval - Karviná vyhrála jediný z posledních 8 ligových zápasů - Karviná prohrála 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Knobloch (Liberec) může odchytat 50. ligový duel - Plechatý (Liberec) oslaví den po utkání 23. narozeniny Dynamo České Budějovice (10.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Pfeifer. Bilance: 27 10-8-9 41:39. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Novák, Skovajsa - Valenta, Hora - Van Buren, Škoda, Brandner - Mihálik. Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Vondra, Hašek - Mareček, Jindřišek - Fulnek, Hronek, Květ - Chramosta. Absence: Konda (administrativní důvody), Mršič (zranění), Havel (nejistý start) - Bartek, Bederka, Hůlka, Kovařík, Necid, Puškáč (všichni zranění), Keita (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Brandner, Králik, Škoda (všichni 3 ŽK) - Květ (7 ŽK), Bederka, Dostál (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik, Škoda (oba 4) - Puškáč (7). Zajímavosti: - Bohemians prohráli jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů (ve všech 3 případech bodovali doma) - Č. Budějovice vyhrály 3 z posledních 4 domácích ligových duelů s Bohemians - Č. Budějovice vyhrály jediné z posledních 10 kol a 3x po sobě nezvítězily - Č. Budějovice doma v lize prohrály jediný z posledních 10 duelů a v sezoně tam získaly 27 z celkových 33 bodů - Bohemians 7 kol za sebou nevyhráli a pod trenérem Veselým v obou zápasech remizovali - Bohemians venku v lize 10x po sobě nevyhráli, v posledních 2 duelech tam remizovali a v sezoně tam získali jen 7 z celkových 25 bodů - Krch (Bohemians) si může připsat 150. start v lize FK Pardubice (15.) - FK Teplice (14.) Výkop: neděle 17. dubna, 17:00. Rozhodčí: Klíma - Mokrusch, Pečenka - Kocourek (video). Bilance: 3 3-0-0 5:2. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Kostka, Toml, Čihák, Cadu - Jeřábek - Rezek, Vacek, Solil, Patrák - Huf. Teplice: Grigar - Kučera, Knapík, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Trubač, Boljevič - Žitný - Žák, Sejk. Absence: Červ, Pojezný (oba zranění) - Tijani (4 ŽK), Mazuch, Moulis (oba zranění), Fortelný, Shejbal, Succar (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čelůstka, Tischler, Vacek - Knapík, Moulis, Shejbal, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Cadu, Tischler - Fortelný, Mareš (všichni 4). Zajímavosti: - Pardubice vyhrály všechny 3 dosavadní vzájemné ligové zápasy a pokaždé o gól - Pardubice jako jediné v 9 kolech jarní části nezvítězily - Pardubice od srpna v azylu v Ďolíčku jako domácí tým v lize 11x po sobě nevyhrály a 4x za sebou remizovaly - Pardubice mají s 64 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize - Teplice prohrály 4 z posledních 5 ligových zápasů - Teplice venku v lize naposledy zvítězily a prohrály tam jediný z posledních 5 zápasů - Čelůstka a Jeřábek (oba Pardubice) mohou nastoupit do 50. ligového zápasu - Mareček (Teplice) oslaví v den zápasu 32. narozeniny