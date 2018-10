Praha - Malé pražské derby mezi Slavií a Duklou dnes uzavře 13. kolo první fotbalové ligy. Červenobílí budou hrát o vedoucí příčku v tabulce, na které je po nedělní výhře nad Slováckem vystřídala Plzeň. S Duklou v samostatné nejvyšší soutěži ještě neprohráli, hosté však chtějí potvrdit výsledkový vzestup pod trenérem Romanem Skuhravým.

Slavia vyhrála šest z posledních sedmi kol a ve čtvrtek zvítězila 1:0 v Evropské lize v Kodani. "Je to lepší, než když jsme se vrátili z Petrohradu. Do Kodaně byla kratší cesta, vítězný zápas, navíc hrajeme v pondělí. V uvozovkách nám vše hraje do karet, ale pravda leží na hřišti," řekl pro klubovou televizi slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Nesmíme se dívat na tabulku, nesmíme nic podcenit. Je to jiná Dukla, než která odstartovala ligu. Přišel nový výborný trenér, noví hráči, hlavně Ďurica, který jim výborně zorganizoval hru. Změnili organizaci a rozestavení. Hrají na tři stopery, de facto pět obránců. Přestali dostávat góly a v posledních zápasech začali získávat body," dodal Trpišovský.

Jeho tým má s 28 góly nejlepší útok ligy a se sedmi brankami nejlepší obranu. "Musíme navázat na naše předchozí domácí zápasy. Zápasy Dukly jsou vedeny na minimum šancí na obou stranách, takže budeme muset soupeře rozkombinovat a dostat ho pod tlak. Musíme se dobře pohybovat, hlavně do zápasu dobře vstoupit a vyrovnat se i se změnami v sestavě, které budou," dodal Trpišovský.

Dukla v 16 ligových zápasech se Slavií ještě nevyhrála. Velkým outsiderem je tým z Julisky i nyní, ale pod novým trenérem Skuhravým se zvedl a v pěti kolech pod ním získal deset bodů. I tak Dukla zůstává předposlední a s deseti góly má nejhorší útok ligy.

"Nesnáším roli outsidera, ale bohužel jím v zápase se Slavií jsme. Na druhou stranu se můžeme soustředit na svou hru a poctivě pracovat. Slavia je první, úspěšně se prezentuje v Evropě a my se s ní můžeme konfrontovat," uvedl Skuhravý. "Potřebujeme podat nadstandardní výkon se snahou eliminovat činnost v zakončení soupeře, standardní situace a rychlost v přechodové fázi," doplnil.

Zápas v Edenu začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před pondělní dohrávkou:

