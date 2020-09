Slavia bude v Dánsku hrát o třetí postup do skupiny LM

Herning (Dánsko) - Fotbalisté Slavie dnes odehrají odvetu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů na hřišti Midtjyllandu, která rozhodne o tom, zda potřetí v historii a podruhé za sebou postoupí do základní skupiny. Po úvodní domácí bezbrankové remíze jsou šance nadále otevřené a oba trenéři znovu očekávají vyrovnanou partii. Kouč Pražanů Jindřich Trpišovský věří, že jeho svěřenci podají lepší výkon než v Edenu, kde je několikrát podržel brankář Ondřej Kolář.

Celá kvalifikace evropských pohárů se letos kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků. Pouze 4. předkolo Ligy mistrů je tradičně na dva zápasy, jinak se o postupujících rozhoduje jen v jednom utkání.

Slávisté si dosud zahráli základní skupinu Ligy mistrů dvakrát. V roce 2007 oslavili první postup a vloni na něj navázali poté, co ve 4. předkole po dvou výhrách 1:0 vyřadili rumunskou Kluž. Za účast ve skupině by český šampion inkasoval prémii zhruba 15,3 milionu eur (415 milionů korun). Pokud by přes Midtjylland nepřešel, zahrál by si na podzim skupinu Evropské ligy.

V úvodním duelu před týdnem v Edenu měl překvapivě více šancí soupeř. "Výsledek bereme, do odvety je ale co zlepšovat. Pro nás dobře, že jsme neinkasovali, to je takový bonus. Myslím, že v odvetě se Dánům bude hrát trochu hůř. Tím, že jsme nedostali gól, se výhoda trochu překlopí na naši stranu. Venku budeme mít výhodu většího tlaku na soupeře a budeme si moci dovolit více riskovat do ofenzivy," uvedl Trpišovský.

Od svých hráčů čeká lepší práci v útoku, doma prakticky neměli vyloženou šanci. "Musíme se dostávat do situací, které jsou pro nás výhodné. V momentě, kdy se dostaneme do silových věcí, přetlačování, do toho, že je balon nahoře, mají výhodu oni. Potřebujeme zápas v ofenzivě dostat více na zem, do kombinace," mínil Trpišovský.

"A musíme zlepšit standardní situace, ať už obranné nebo útočné. To strašně rozhodne o tom druhém zápase, vlastně i v předchozím kole s Bernem ze standardky rozhodli," upozornil Trpišovský, že Midtjylland v předešlém předkole porazil doma Young Boys Bern 3:0. O kolo dříve vyhrál 1:0 na hřišti Ludogorce Razgrad vedeného českým trenérem Pavlem Vrbou.

Slavia v pohárech postoupila ve čtyřech z pěti dvojzápasů, v nichž na úvod doma remizovala bez branek. Naposledy se jí to povedlo v sezoně 2018/19 na začátku vyřazovací fáze Evropské ligy, kdy vyhrála v Genku 4:1.

"Domácí zápas byl hodně podobný tomu s Genkem. Také to bylo oboustranně hodně opatrné, i když tohle je trochu jiný tým, jedná se o mimořádně fyzicky vybaveného soupeře. Venku pak byl vstřelený gól velká výhoda. Takže podobnost po prvním zápase tam je a doufám, že to stejné bude i po druhém utkání," věřil Trpišovský.

Soupeř cítí, že má velkou šanci na historicky první postup do skupiny Ligy mistrů. Dánský šampion bude znovu spoléhat na výbornou defenzivu. Z šesti soutěžních utkání této sezony pětkrát neinkasoval a čisté konto udržel ve všech třech zápasech kvalifikace Ligy mistrů.

"Na výkonu z prvního zápasu můžeme stavět. Čekám zase vyrovnaný zápas dvou vyrovnaných a kvalitních týmů. Těžko teď říkat, kdo je favorit. Musíme k tomu přistoupit velmi chytře. Musíme si přenést z prvního zápasu spoustu věcí a proměnit to v gól," řekl trenér Midtjyllandu Brian Priske.

Utkání v Herningu, kde Midtjylland sídlí, začne dnes v 21:00. Ve 4. předkole Ligy mistrů už zápasům asistuje videorozhodčí.

Statistické údaje před utkáním FC Midtjylland - Slavia Praha: Výkop: středa 30. září, 21:00. První zápas: 0:0. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Klančnik (všichni Slovin.) - Irrati (video, It.). Bilance: Dánsko - ČR (Československo) 35 7-11-17 25:57. 1962/63 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:0, 0:5, 1966/67 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:2, 0:4, 1979/80 UEFA: Brno - Esbjerg 6:0, 1:1, 1983/84 UEFA: Ostrava - 1903 Kodaň 5:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Sparta Praha - Lyngby 0:0, 2:1, 1991/92 PVP: Odense - Ostrava 0:2, 1:2, 1995/96 PVP: Hradec Králové - FC Kodaň 5:0, 2:2, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Silkeborg 0:1, 2:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - AB Kodaň 3:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Bröndby Kodaň - Žižkov 1:0, 1:0, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Odense 0:0, 0:0, pen. 4:3, 2009/10 EL: FC Kodaň - Sparta Praha 1:0, 3:0, 2011/12 LM: FC Kodaň - Plzeň 1:3, 1:2, 2015/16 EL: Jablonec - FC Kodaň 0:1, 3:2, 2016/17 EL: Sönderjyske - Sparta Praha 0:0, 2:3, 2017/18 EL: Zlín - FC Kodaň 1:1, 0:3, 2018/19 EL: FC Kodaň - Slavia Praha 0:1, 0:0, 2020/21 LM: Slavia Praha - Midtjylland 0:0. Midtjylland v Evropě: LM/PMEZ 9 5-2-2 10:4 EL/UEFA 64 28-10-26 109:103 Celkem 73 33-12-28 119:107 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 43 12-12-19 32:57 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 173 61-47-65 199:208 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Midtjylland: Hansen - Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho - Cajuste, Onyeka, Evander - Dreyer, Kaba, Mabil. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Holeš, Traoré, Ševčík - Stanciu - Masopust (Provod), Olayinka. Absence: Riis (zranění + není na soupisce) - Musa (nejistý start). Zajímavosti: - Midtjylland ještě nikdy nehrál skupinu Ligy mistrů - Slavia usiluje o třetí postup do skupiny Ligy mistrů, hlavní fázi si zahrála vloni a v roce 2007 - Slavia v 5 zápasech s dánskými soupeři neprohrála a neinkasovala - Midtjylland už v kvalifikaci Ligy mistrů přešel přes 2 soupeře (na hřišti Ludogorce Razgrad vyhrál 1:0 a YB Bern doma porazil 3:0) a ve 3 zápasech neinkasoval - Slavia vstoupila do kvalifikace Ligy mistrů až ve 4. předkole, vloni ve stejné fázi vyřadila Kluž po dvou výhrách 1:0 - Midtjylland prohrál jediný z 6 soutěžních zápasů této sezony a 5x neinkasoval (z toho 4x za sebou) - Midtjylland prohrál 2 z posledních 3 domácích zápasů v pohárech - Slavia od března 18 soutěžních zápasů za sebou neprohrála - Slavia vyhrála jen 3 z posledních 24 zápasů v Lize mistrů - Slavia prohrála jen 2 z posledních 7 venkovních pohárových zápasů a pouze jeden z posledních 4 - Slavia v pohárech postoupila ve 4 z 5 dvojzápasů, v nichž na úvod doma remizovala 0:0 - Midtjylland v generálce porazil v dánské lize Randers 1:0, Slavia zvítězila nad Slováckem 3:0 - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a pouze 4. předkolo Ligy mistrů je tradičně na dvě utkání - za Midtjylland v minulosti hráli Češi Martin Raška, Václav Kadlec a Filip Novák