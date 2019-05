Slavia bude proti Ostravě usilovat o double

Olomouc - Fotbalisté Baníku Ostrava a Slavie Praha se ve středu večer v Olomouci utkají o vítězství v domácím poháru. Vršovičtí obhájci trofeje po nedělní bezbrankové remíze na hřišti Baníku získali ligový titul a triumfem v MOL Cupu by si poprvé v samostatné historii zajistili double. Slezané si finále poháru zahrají poprvé po 13 letech a vítězstvím si touží vybojovat účast v kvalifikaci Evropské ligy.

Slavia zažívá velmi povedenou sezonu. V lize už má před závěrečným kolem pětizápasové nadstavby jisté prvenství, v Evropské lize došla až do čtvrtfinále a povedený ročník by ráda podtrhla triumfem v MOL Cupu. Červenobílí v samostatné historii dosud hráli finále poháru čtyřikrát a pokaždé zvítězili - v letech 1997, 1999, 2002 a vloni.

"Oslavy titulu byly mírné, všichni si uvědomujeme, že to ještě chceme dotáhnout. Chceme dvě trofeje, Slavia získala double naposledy za protektorátu. Je to strašná doba," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Jelikož Slavia v novodobém systému ještě double nezískala, byl by pro mě jako slávistu ještě cennější. Můžeme se zapsat do historie," dodal záložník Tomáš Souček.

Slávisté očekávají ještě těžší zápas než v neděli v Ostravě. Do utkání by mohl zasáhnout uzdravený kapitán Baníku Milan Baroš. "Finále bude úplně jiný zápas, hraný v jiném prostředí. Myslím, že to bude otevřené. Myslím, že bude hrát Bary (Milan Baroš), ten tomu dodá grády. Ostrava má skvělé zkušené hráče, kteří umí hrát ten jeden zápas o všechno, mají spoustu trofejí. Určitě to bude těžký zápas," mínil Trpišovský.

Zatímco Slavia vyhrála domácí pohár v samostatné historii čtyřikrát, Ostrava dosud jen v roce 2005, kdy ve finále v Olomouci porazila Slovácko. O sezonu později se Baník naposledy představil ve finále.

Slezané už pět soutěžních zápasů po sobě neskórovali, sebevědomí jim ale dodává vzpomínka na podzimní ligový zápas, v němž doma porazili Slavii 2:1, přestože skoro celé utkání hráli bez vyloučeného Baroše.

"Slavia má více utkání výborných než špatných, široký kádr, obrovsky silný tým. Po většinu zápasů je jejich centrální postavou Souček a obranná dvojice, která se stabilizovala a je těžko průchozí. Ale je to jen jeden zápas, tlak na obě mužstva je vždy stejný, a kdo to líp zvládne v hlavách, vyhraje," uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

"Naši fanoušci navíc přijedou v obrovském počtu a to nám taky pomůže. V lize jsme Slavii doma na podzim dokázali porazit. Ukázalo to, že nikdo není předem poražený ani vítěz, tak to bude i v poháru," dodal Páník.

Jeho tým by si ziskem poháru zajistil účast v kvalifikaci Evropské ligy a v lize by si kvalifikační utkání o Evropskou ligu zahrál s vítězem skupiny o Evropu čtvrtý tým skupiny o titul, jímž je Jablonec.

Pokud by pohár ovládla Slavia, která si coby šampion zahraje 4. předkolo Ligy mistrů, měl by Jablonec jistotu kvalifikace Evropské ligy a kvalifikační duel by čekal na pátý celek, kterým bude Ostrava, nebo Liberec. Triumf Slavie v kombinaci s vítězstvím Arsenalu ve finále Evropské ligy by zároveň vynesl jistotu skupiny Evropské ligy třetímu týmu nejvyšší soutěže, jímž je Sparta.

Finále poháru začne v Olomouci ve středu v 19:15.

Statistické údaje před finále MOL Cupu v Olomouci: Baník Ostrava - Slavia Praha Výkop: středa 22. května, 19:15 (ČT sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Blažej. Bilance v poháru: 4 1-1-2 9:7. Bilance v lize: 51 8-15-28 46:83. Poslední vzájemný zápas: 0:0 (19. května 2019 v lize). Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Holzer - Kuzmanovič. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré - Stoch, Hušbauer, Ševčík - Van Buren. Absence: Diop, Jánoš, Granečný (všichni nejistý start) - Tecl, Hromada (oba rekonvalescence). Nejlepší střelci v poháru: Fleišman (3) - Frydrych, Hušbauer, Van Buren, Souček (všichni 2). Zajímavosti: - Ostrava si zahraje finále poháru v samostatné historii počtvrté a poprvé od roku 2006, triumfovala jen jednou v roce 2005 - Slavia obhajuje prvenství, finále hrála v samostatné historii 4x a pokaždé zvítězila (1997, 1999, 2002 a 2018) - Slavia po remíze 0:0 v Ostravě v nadstavbě získala v neděli ligový titul a pohárovým triumfem si může zajistit poprvé v samostatné historii double - Slavia doma v lize v březnu porazila Ostravu 4:0, na podzim ale na hřišti Baníku prohrála 1:2 navzdory přesilovce trvající skoro celý zápas - Ostrava v této sezoně poháru vyřadila Uničov, Sokolov, Plzeň, Liberec a Bohemians 1905 - Slavia v tomto ročníku poháru přešla přes Ústí nad Labem, Chrudim, Karvinou a Spartu a pokaždé hrála doma - Ostrava vyhrála jediný z posledních 9 vzájemných soutěžních zápasů - Ostrava v posledním vzájemném utkání v poháru vyhrála v roce 2005 vysoko 5:1 - Ostrava posledních 5 soutěžních zápasů neskórovala - Slavia 6 soutěžních zápasů za sebou neprohrála - pokud získá pohár Slavia, zahraje si v lize kvalifikační utkání o Evropskou ligou pátý tým skupiny o titul proti vítězi skupiny o Evropu a čtvrtý Jablonec bude mít jistotu předkola pohárů - pokud pohár získá Ostrava, zajistí si předkolo pohárů; v lize pak bude hrát kvalifikační utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu čtvrtý tým skupiny o titul, jímž je Jablonec - pokud vyhraje pohár Slavia a Arsenal ovládne finále Evropské ligy, postoupí třetí tým z ligy, jímž je Sparta, přímo do základní skupiny příštího ročníku Evropské ligy - Masopust (Slavia) za poslední 4 sezony hrál finále poháru 3x s Jabloncem a pokaždé prohrál - finále poháru se hraje v Olomouci potřetí, v roce 2005 na Hané zvítězila Ostrava a předloni Zlín