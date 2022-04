Slavia bude proti Feyenoordu usilovat o vyrovnání pohárového maxima

Praha - Fotbalisté Slavie budou ve čtvrtek v domácím zápase proti Feyenoordu usilovat o postup do semifinále Evropské konferenční ligy a vyrovnání klubového i českého pohárového maxima. Pražané před týdnem v úvodním čtvrtfinále v Rotterdamu uhráli nadějnou remízu 3:3 a k účasti mezi nejlepšími čtyřmi týmy soutěže potřebují jakékoliv vítězství. V případě nerozhodného výsledku se bude v Edenu prodlužovat.

Slávisté se současným realizačním týmem prošli v pohárech do čtvrtfinále potřetí, dál se ale zatím pod trenérem Jindřichem Trpišovským ještě nedostali. V roce 2019 v Evropské lize úřadující český šampion vypadl s Chelsea a vloni ve stejné soutěži nestačil na Arsenal. Po nadějné venkovní remíze 1:1 utrpěl doma debakl 0:4.

"Pokaždé v tom čtvrtfinále byla situace jiná. Týmy, proti kterým jsme hrály, byly jiné. Jde i o rozpoložení, ve kterém se soupeři nacházejí. Navíc máme i poměrně velkou obměnu kádru, zase tolik hráčů ta předchozí dvě čtvrtfinále nepamatuje. To, co bylo, bylo, teď to máme doma, máme to ve svých rukách," řekl pro klubovou televizi Trpišovský.

"Těšíme se na tu šanci poprat se o semifinále. Víme, jak náročné to je, ale dokázali jsme si, že s nimi dokážeme hrát. Hodně napoví první gól, druhý tým bude muset dotahovat. To bude voda na mlýn soupeři," mínil Trpišovský.

Červenobílí hrají v pohárech čtvrtfinále pošesté v historii a postoupit dokázali jen v roce 1996, kdy semifinálovou účastí v Poháru UEFA vytvořili stávající české maximum od rozdělení federace. "Máme šanci psát klubovou historii. Bude to velký zápas," poznamenal obránce Alexander Bah.

Slavia před týdnem v přestřelce až v páté minutě nastavení zachránila remízu 3:3. Oba týmy se utkaly už ve skupině, Feyenoord nejprve doma zvítězil 2:1 a poté remizoval na Slavii 2:2. Ve vyřazovací části dali Pražané už 16 branek a s 24 góly mají druhý nejlepší útok soutěže.

"Myslím, že zápas se zase strhne. Týmy jsou ofenzivní a chtějí hrát nahoru. Oba týmy velice dobře napadají, presují s hodně hráči. Oběma je vlastní ofenziva a budou se chtít prosadit útočnou stránkou hry. Přispěje k tomu i atmosféra, která tu bude. Nemyslím si, že to bude vyloženě takticky svázaný zápas," mínil Trpišovský.

Slavia v pohárech prohrála jediný z posledních 14 domácích duelů a postoupila v šesti z devíti dvojzápasů, v nichž v úvodním venkovním utkání remizovala. Naopak Feyenoord po domácím nerozhodném výsledku uspěl jen v prvním z 11 dvojzápasů. Celek z Rotterdamu je ve čtvrtfinále poprvé od triumfu v Poháru UEFA v roce 2002, stejnou soutěž ovládl i v sezoně 1973/74 a o čtyři roky dříve vyhrál Pohár mistrů evropských zemí.

"Co si budeme povídat, remíza 3:3 není ideální výchozí pozice. Vzhledem k průběhu je to skoro jako prohra. Na druhou stranu na podzim jsme si ukázali, že v Edenu dokážeme uspět. Hráli jsme přes poločas v deseti a přesto jsme v nastavení vyrovnali na 2:2," poznamenal trenér Feyenoordu Arne Slot.

Jeho svěřenci prohráli jediný z 15 zápasů této pohárové sezony. Třetí celek nizozemské ligy v generálce zvítězil 4:1 na hřišti Heraclesu, Slavia rozdrtila Pardubice 4:0 a poskočila do čela české nejvyšší soutěže.

Po karetním trestu v úvodním utkání v Rotterdamu se mohou do sestavy Pražanů vrátit Aiham Ousou a Srdjan Plavšič. Zápas s Pardubicemi vynechali Tomáš Holeš a Yira Sor, Trpišovský ale věří, že budou k dispozici. "Tomáš byl v prvním zápase i přes řadu výborných individuálních výkonů náš nejlepší hráč. Myslím si, že jeden z nich bude stoprocentně, u toho druhého je to 50 na 50," mínil Trpišovský.

Zápas ve vyprodaném Edenu začne ve čtvrtek v 21:00. Vítěz si v semifinále zahraje s lepším z dvojice Marseille - PAOK Soluň. Postupující mezi nejlepší čtyřku si k dosavadním příjmům v této pohárové sezoně připíše další prémii dva miliony eur (48,9 milionu korun).

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam: Výkop: čtvrtek 14. dubna, 21:00. První zápas: 3:3. Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal (všichni Něm.). Bilance: ČR (Československo) - Nizozemsko: 45 15-16-14 59:58. 1966/67 PMEZ: Ajax Amsterodam - Dukla Praha 1:1, 1:2, 1970/71 PVP: Gottwaldov (Zlín) - PSV Eindhoven 2:1, 0:1, 1974/75 UEFA: Dukla Praha - Twente Enschede 3:1, 0:5, 1984/85 UEFA: Ajax Amsterodam - Bohemians Praha 1:0, 0:1, na pen. 2:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Tilburg 4:0, 4:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Feyenoord Rotterdam 4:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Feyenoord Rotterdam - Teplice 0:2, 1:1, 2005/06 LM: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 1:1, 1:2, 2005/06 UEFA: Ostrava - Heerenveen 2:0, 0:5, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 0:0, 2006/07 UEFA: Alkmaar - Liberec 2:2, 2007/08 LM: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 0:1, 1:2, 2008/09 UEFA: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 2:2, 2009/10 EL: Sparta Praha - PSV Eindhoven 2:2, 0:1, 2011/12 EL: Alkmaar - Jablonec 2:0, 1:1, 2012/13 EL: Twente Enschede - Mladá Boleslav 2:0, 2:0, 2012/13 EL: Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 2:2, 0:2, 2013/14 EL: Liberec - Alkmaar 0:1, 1:1, 2014/15 EL: Zwolle - Sparta Praha 1:1, 1:3, 2015/16 EL: Ajax Amsterodam - Jablonec 1:0, 0:0, 2015/16 EL: Liberec - Groningen 1:1, 1:0, 2020/21 LM: Alkmaar - Plzeň 3:1 po prodl., 2021/22 EKL: Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 2:1, 2:2, 2021/22 EKL: Alkmaar - Jablonec 1:0, 1:1, 2021/22 EKL: Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 3:3. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 11 5-3-3 24:19 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 201 73-54-74 245:253 Feyenoord v Evropě: LM/PMEZ 89 34-23-32 147:116 EL/UEFA 145 61-34-50 217:179 EKL 15 10-4-1 37:17 PVP 36 18-10-8 57:34 Superpohár UEFA 1 0-0-1 1:3 Celkem 286 123-71-92 459:349 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Traoré, Holeš - Schranz, Lingr, Olayinka - Sor. Feyenoord: Marciano - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Kökcü - Nelson, Til, Sinisterra - Linssen. Absence: Krmenčík, Masopust (oba zranění), Bořil (zranění + není na soupisce), Fila, Hovorka, Hromada, Jurásek, Provod (všichni nejsou na soupisce), Holeš, Samek, Sor, Talovjerov (všichni nejistý start) - Bijlow, Sandler (oba zranění), Geertruida (nejistý start). Zajímavosti: - oba týmy se utkaly už ve skupině, Feyenoord nejprve doma zvítězil 2:1 a poté remizoval na Slavii 2:2 - Slavia prohrála jediný z 6 zápasů s nizozemskými soupeři v soutěžích UEFA - Feyenoord vyhrál jediný z 9 zápasů s českými soupeři v soutěžích UEFA - Slavia na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy přešla přes Fenerbahce Istanbul po 2 výhrách 3:2 a poté postoupila přes LASK Linec po výsledcích 4:1 doma a 3:4 venku - Feyenoord coby vítěz skupiny postoupil rovnou do osmifinále Evropské konferenční ligy, kde vyřadil po výhrách 5:2 venku a 3:1 doma Partizan Bělehrad - Slavia 4 soutěžní zápasy po sobě neprohrála - Slavia v pohárech prohrála jediný z posledních 8 zápasů - Slavia v pohárech prohrála jediný z posledních 14 domácích duelů - Slavia postoupila v 6 z 9 pohárových dvojzápasů, v nichž uhrála v úvodním venkovním duelu remízu, naposledy neuspěla před rokem proti Arsenalu, s nímž po nerozhodném výsledku doma utrpěla debakl 0:4 - Slavia hraje čtvrtfinále pohárů potřetí za poslední 4 sezony, vloni a v roce 2019 vypadla ve čtvrtfinále Evropské ligy, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96 - Slavia dala ve vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy už 16 branek a se 24 góly má druhý nejlepší útok soutěže - Slavia v generálce rozdrtila Pardubice 4:0 a poskočila do čela české ligy - Feyenoord prohrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů - Feyenoord prošel v kvalifikaci přes 3 předkola a v této sezoně pohárů prohrál jediný z 15 zápasů (z toho 10 vítězství) - Feyenoord prohrál jediný ze 7 venkovních zápasů této pohárové sezony - Feyenoord postoupil v pohárech jen v prvním z 11 dvojzápasů, v nichž na úvod doma remizoval, vypadl tak mimo jiné i se Spartou v sezoně 2012/13 - Feyenoord je na evropské scéně ve čtvrtfinále poprvé od triumfu v Poháru UEFA v roce 2002, stejnou soutěž ovládl i v sezoně 1973/74 a o 4 roky dříve vyhrál Pohár mistrů evropských zemí - Feyenoord v generálce zvítězil na hřišti Heraclesu 4:1 a v nizozemské lize je třetí - Feyenoord v minulé sezoně nizozemské ligy obsadil 5. místo, od vítězství v ročníku 1998/99 ovládl domácí soutěž jen v roce 2017 - Ousou (Slavia) a Walemark (Feyenoord) jsou spoluhráči ze švédské reprezentační jednadvacítky - Madsen (Slavia) a Trauner (Feyenoord) byli v minulé sezoně spoluhráči v LASK Linec - postupující si v semifinále zahraje s vítězem dvojzápasu Marseille - PAOK Soluň