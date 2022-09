Slavia bude proti Ballkani usilovat o první výhru ve skupině Konferenční ligy

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí doma proti kosovskému Ballkani k druhému z šesti zápasů skupiny Evropské konferenční ligy. Pražané jsou proti nováčkovi hlavní fáze pohárů obrovským favoritem a po úvodní remíze v Sivasu neberou nic jiného než tři body a premiérové vítězství do tabulky. Český a kosovský klub se v soutěžích UEFA utkají poprvé.

Slavia před týdnem na úvod skupiny v tureckém Sivasu neudržela vedení a po nepřesvědčivém výkonu remizovala 1:1. Stejný výsledek uhrál Ballkani doma proti Kluži. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst tabulek, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Určitě budeme chtít odčinit Turecko a navázat na úspěšné domácí zápasy. Musíme do utkání dobře vstoupit, dostat se do tlaku a předvést před našimi fanoušky kvalitní výkon," uvedl pro klubovou televizi slávistický ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

Zatímco Pražané hrají skupinu pohárů pošesté za sebou a na jaře v premiérovém ročníku Konferenční ligy došli až do čtvrtfinále, Ballkani je na evropské scéně nováčkem. Šampion své země se premiérově představil v kvalifikaci a hned jako první kosovský klub došel až do skupiny. Ballkani nejprve v 1. předkole Ligy mistrů vypadl s Žalgirisem Vilnius a poté v Konferenční lize postupně vyřadil La Fioritu, KÍ Klaksvík a Škupi.

"Je to pro nás důležité utkání, nesmíme nic podcenit. Ten klub nemá jméno, ale na to se nehraje. Hraje se na výkonnost. Některé kluby mají velké jméno a tu výkonnost pak nemají. U tohohle klubu je to naopak. Výkonnost má fakt dobrou, což bylo vidět v kvalifikaci i v utkání s Kluží. Může to být zajímavý zápas, po remíze v Sivasu je strašně důležité, abychom to zvládli," prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Většinu kádru Ballkani tvoří kosovští hráči. "Je to zajímavý tým. Viděli jsme tři jeho zápasy. Jsou hodně kombinačně zdatní, byli jsme úrovní klubu překvapeni. Ne náhodou postoupili přes kvalifikaci," řekl Trpišovský.

"Vzadu jsou zkušenější, do ofenzivy mají mladší hráče. Snaží se hrát kombinačně. Milují míč, i v těch nejtěžších pozicích se snaží udržet na balonu. Proti Kluži dominovali v držení míče a i když neměli tolik šancí, byli v zápase jednoznačně lepší," doplnil kouč.

Úřadující český vicemistr bude spoléhat na domácí prostředí, kde poslední dobou podává lepší výkony než venku. V Edenu vyhrál všech sedm soutěžních zápasů v sezoně a v posledních třech ligových zápasech tam vstřelil 19 branek. O víkendu červenobílí rozdrtili doma České Budějovice 6:1 a před nedělním šlágrem v Plzni o skóre vedou tabulku. "Doma se nám daří, je tady skvělá kulisa. Věřím, že na to ve čtvrtek navážeme a předvedeme podobné výkony jako v posledních domácích zápasech," přál si Trpišovský.

Slávisté se budou muset obejít bez kapitána Tomáše Holeše, který kvůli zranění vypadl ze hry asi na tři týdny. Zápas má výkop ve čtvrtek v 18:45. Stadion v Edenu bude v příštím roce na jaře hostit i finále soutěže.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - FC Ballkani: Výkop: čtvrtek 15. září, 18:45. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne (všichni Fr.). Bilance: ČR (Československo) - Kosovo: - . Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 19 9-5-5 43:26 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 209 77-56-76 264:260 Ballkani v Evropě: LM/PMEZ 2 0-1-1 1:2 EKL 7 5-1-1 18:6 Celkem 9 5-2-2 19:8 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Provod - Usor, Lingr, Olayinka - Tecl. Ballkani: Frasheri - Thaci, Dellova, Jashanica, Thaqi - Korenica, Zyba, Emerllahu - Gripshi, Rrahmani, Krasniqi. Absence: Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Jurečka (není na soupisce), Holeš, Santos, Sor (všichni zranění), Ševčík, Traoré (oba nejistý start) - Hoxha (zranění + není na soupisce), Kuc (nejistý start). Zajímavosti: - český a kosovský tým se v soutěžích UEFA utkají poprvé - Slavia na úvod skupiny hrála 1:1 v Sivasu, Ballkani stejným výsledkem remizoval s Kluží - Slavia postoupila do skupiny přes 3 předkola, vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou - Ballkani v 1. předkole Ligy mistrů vypadl s Žalgirisem Vilnius a poté přešel v kvalifikaci Konferenční ligy přes La Fioritu, KÍ Klaksvík a Škupi - Slavia hraje v pohárech skupinu pošesté sebou, v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Ballkani v této sezoně premiérově hraje v pohárech a hned jako první kosovský klub prošel až do skupiny - Slavia prohrála jediný z posledních 12 soutěžních zápasů a 7x po sobě nenašla přemožitele - Slavia vyhrála všech 7 domácích soutěžních zápasů v sezoně (v posledních 3 ligových duelech v Edenu dala 19 branek) - Slavia doma v pohárech prohrála jediný z posledních 11 zápasů, ve všech 3 duelech této sezony tam udržela čisté konto a ve 2. předkole dosáhla proti St Joseph's svého rekordního vítězství na evropské scéně 7:0 - Slavia v generálce rozdrtila Č. Budějovice 6:1 a vede neúplnou tabulku české ligy - Ballkani prohrál jen 2 z 9 dosavadních zápasů v evropských pohárech - Ballkani prohrál jediný z posledních 4 venkovních soutěžních zápasů (z toho 3 vítězství) - Ballkani v minulé sezoně poprvé vyhrál kosovskou ligu, v tomto ročníku mu zatím patří 3. místo - Ballkani v generálce podlehl Dritě 0:2 a prohrál poprvé po 6 zápasech - Traoré slaví den po utkání 34. narozeniny, Schranzovi (oba Slavia) bylo v úterý 29 let - Kuc (Ballkani) v minulosti hrával za tehdy druholigové Ústí nad Labem