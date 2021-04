Slavia bude proti Arsenalu usilovat o vyrovnání pohárového maxima

Praha - Fotbalisté pražské Slavie budou ve čtvrtek v domácím utkání proti Arsenalu usilovat o postup do semifinále Evropské ligy a vyrovnání pohárového maxima. Český šampion před týdnem v úvodním čtvrtfinále na hřišti předloňského finalisty soutěže remizoval 1:1 a k účasti mezi nejlepšími čtyřmi týmy mu vedle jakékoliv výhry stačí i bezbrankový výsledek. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského se jeho svěřenci budou muset k postupu oproti prvnímu duelu zlepšit.

Slávisté hrají v pohárech čtvrtfinále popáté v historii a podruhé za poslední tři sezony. Postoupit dokázali jen v roce 1996, kdy si semifinálovou účastí v Poháru UEFA vytvořili stávající maximum na evropské scéně. Předloni ve čtvrtfinále vypadli s jiným anglickým týmem Chelsea.

Minulý týden v Londýně červenobílí od 86. minuty prohrávali po gólu střídajícího Nicolase Pépého, ale ve třetí minutě nastavení vyrovnal Tomáš Holeš. "Máme to dobře rozehrané a máme obrovskou šanci to dotáhnout. Ohledně koeficientu by to bylo pro český fotbal skvělé," řekl Trpišovský.

Zatímco v předchozích dvou kolech vyřazovací fáze Evropské ligy přešli jeho svěřenci přes jiné ostrovní týmy Leicester a Glasgow Rangers díky výhrám 2:0 ve venkovních odvetách, tentokrát je druhý zápas čeká doma. Slávisté v Edenu od předloňského listopadu už 31 soutěžních utkání po sobě neprohráli a nenašli tam přemožitele ani v šesti zápasech této pohárové sezony.

"Bude to velká změna oproti předchozích kolům, bude to v domácím prostředí. Arsenal ví, že bude muset dát gól. Je otázka, jak se vyrovná s hřištěm u nás. Na české poměry je skvělé, ale to, co je v Londýně, to je fantazie," uvedl Trpišovský.

"Oproti prvnímu zápasu se musíme zlepšit, byly tam rezervy. Musíme se zlepšit v některých činnostech, přidat v některých individuálních výkonech. Musíme být pevnější v defenzivě. Arsenal doma nějaké šance neproměnil, což se těžko bude opakovat," upozornil Trpišovský.

Slavia postoupila v šesti z osmi pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod uhrála remízu. Arsenal ale v devíti duelech s českými soupeři ještě neprohrál a ve čtyřech utkáních na půdě tuzemských celků neinkasoval. V jediném dosavadním zápase na Slavii "Kanonýři" v roce 2007 v Lize mistrů remizovali bez branek, předtím doma Pražany rozdrtili 7:0 a připravili jim historicky nejvyšší porážku v pohárech.

"Slavia je doma velice silná, ale my jsme zase silní venku. Jedeme do Prahy s tím, že tam dáme gól, protože pokud chceme postoupit, musíme skórovat. Naprosto věřím tomu, že můžeme vyhrát," řekl trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Slavia se na odvetu naladila nedělní domácí výhrou 2:0 nad Spartou, po které prodloužila sérii neporazitelnosti na 23 zápasů a má na dosah třetí český titul po sobě. Arsenal zvítězil 3:0 na půdě Sheffieldu United, ale v Premier League mu patří až deváté místo mimo pohárové příčky.

"Kanonýři" tak potřebují uspět v Evropské lize, kde si mohou vybojovat účast v pohárech. "Čtvrteční zápas je pro nás velmi důležitý. Na to, že bychom příští sezonu nehráli v pohárech, nemyslíme," uvedl španělský trenér Arsenalu.

Oba celky trápí zdravotní problémy některých hráčů. Slavii před týdnem scházeli hned tři stopeři a nejistý je start křídelníků Abdallaha Simy a Petera Olayinky, kteří nehráli derby. "Prognóza je u obou zranění složitá. Jak znám Petera, ten do toho půjde i přes bolest. U Simy je to tak záhadné, že vůbec nevím," řekl Trpišovský.

Arsenalu, vítězi Poháru vítězů pohárů z roku 1994 a finalistovi Ligy mistrů z ročníku 2005/06, schází beci David Luiz a Kieran Tierney, nejistý je start Martina Ödegaarda a kanonýra Pierreho-Emericka Aubameyanga. Naopak uzdravit se stihli Bukayo Saka a Emile Smith Rowe.

Zápas v Edenu začne ve čtvrtek v 21:00 a kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru se odehraje bez fanoušků.