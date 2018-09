Praha - Fotbalisté Slavie po poslední ligové výhře 4:0 nad Plzní poskočili do čela tabulky a po reprezentační přestávce budou v 8. kole hájit vedoucí pozici v nedělním zápase na hřišti Slovácka. Mistrovská Viktoria se pokusí debakl z Edenu napravit v sobotním domácím duelu s Opavou, kterou poprvé povede trenér Ivan Kopecký. Jeho předchůdce u slezského týmu Romana Skuhravého čeká premiéra na lavičce Dukly proti Liberci a dejvický klub v ní bude usilovat o první body v sezoně.

Slavia poslední dva zápasy vyhrála 3:0 a 4:0 a i díky tomu má s 18 góly nejlepší ofenzivu ligy a s třemi inkasovanými brankami spolu s Ostravou také nejlepší obranu. Úřadující vicemistr venku v lize pětkrát za sebou zvítězil a dokonce sedmkrát neinkasoval. Se Slováckem slávisté vyhráli pět z posledních šesti soubojů, na jaře však doma jen remizovali bez branek.

"Na jaře jsme se Slováckem ztratili body, které nám pak hodně chyběly, a nechceme připustit něco podobného. Očekávám, že hodně napoví první gól, protože po reprezentační pauze jsou na tom vždy týmy rozdílně. Zatímco nás bylo hodně pryč, Slovácko mělo pryč asi jen jednoho hráče. Je vždy složité hráče z reprezentačního rytmu přehodit do týmového. Chceme ale navázat na výkony před reprezentační pauzou," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Slovácko se pokusí odčinit poslední porážky se Zlínem a v Karviné. "Nyní nás čeká ještě těžší zápas. Momentálně hraje Slavia asi nejlepší fotbal v lize. Smetla Plzeň, snaží se o nátlakový fotbal se hrou na riziko. My se ale budeme chtít držet naší hry a nepřizpůsobovat se soupeři," řekl kouč Slovácka Michal Kordula.

Plzeň porážkou na Slavii přišla o sérii výher, která se zastavila na osmi ligových zápasech. O nápravu se mistr pokusí proti nováčkovi Opavě, na jejíž lavičce došlo k trenérské změně. "Roman Skuhravý chtěl hrát hodně kombinačně a líbivý fotbal, což podle mě bude chtít praktikovat i nový trenér. Myslím, že Opava hodně doplácí na to, že nemůže být doma. Už to poslední kolo ale ukázalo, že asi poznali, co je liga. Vítězství nad Jabloncem mě hodně překvapilo," řekl kouč Viktorie Pavel Vrba.

Pro Plzeň bude zápas generálkou na středeční vstup do skupiny Ligy mistrů proti CSKA Moskva. "Budeme startu pohárů přizpůsobovat tréninkový rytmus a prostor budou dostávat i ti hráči, kteří ho na začátku sezony tolik neměli," dodal Vrba, kterého čeká 200. zápas na prvoligové lavičce.

Opava půjde do zápasu povzbuzena minulým premiérovým vítězstvím v ligové sezoně. "Roman Skuhravý tady odvedl velký kus práce a vtiskl mužstvu nějakou tvář. Nechci bořit nějaké zaběhnuté principy. Zápas v Plzni je krásná výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat," uvedl Kopecký.

Dukla jako jediná v ligové sezoně všech sedm kol prohrála a o první body bude doma proti Liberci usilovat se Skuhravým, který nahradil Pavla Drska. Tým z Julisky má se čtyřmi góly nejhorší útok ligy a s 19 inkasovanými brankami spolu s Mladou Boleslaví i nejhorší obranu.

Skuhravý už v sezoně proti Liberci vedl Opavu, s níž remizoval 1:1. "Netroufám si říct, jestli je to výhoda, ale asi pro mě budou čitelnější než my pro ně. Získat body je důležité i z toho pohledu, že když chcete kluky k něčemu přesvědčit, podpora výsledku je hodně důležitá," uvedl.

Příbram přivítá čtvrtý tým minulé sezony Olomouc, která při nabitém programu během kvalifikace Evropské ligy prohrála šest ze sedmi kol a klesla na patnácté místo. Teplice budou hostit Karvinou a pokusí se odčinit poslední domácí prohry 0:4 se Spartou a 0:3 se Slavií. Ve zbylém víkendovém zápase Jablonec před čtvrteční premiérou ve skupině Evropské ligy přivítá Mladou Boleslav, kolo pak v pondělí zakončí duel Ostravy s dosud jediným neporaženým týmem Spartou.

Hlasy před víkendovými zápasy 8. kola první ligy:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Před pauzou jsme dostávali laciné až dětské góly, což ovlivnilo naše výkony. Teď končila první etapa, vyhodnotili jsme si prvních sedm kol a reagovali na to na konci přestupního období několika příchody. Museli jsme se vypořádat i se situací kolem Matouška, který odešel do Slavie. Teď uvidíme, co to s námi udělá."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Musíme se hodně rychle zmobilizovat, protože jsme v nepříjemné pozici, z níž se musíme dostat co nejrychleji pryč. Hráči se musí sami mobilizovat, vždyť to jsou ti samí, kteří tu v minulé sezoně něco uhráli. Po reprezentační pauze se musíme zvednout."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Osobně si myslím, že Opava hodně doplácí na to, že nemůže být v domácím prostředí a je v Brně. Kdyby hrála na svém stadionu, bodů by měla více. Už to poslední kolo ale ukázalo, že asi poznali, co je liga. Vítězství nad Jabloncem mě hodně překvapilo. Trenér Skuhravý chtěl hrát hodně kombinačně a líbivý fotbal, což podle mého názoru bude chtít praktikovat i nový trenér. Nevím, co bude soupeř měnit. Většinou to bývá tak, že jsou ve hře i nějaké nové myšlenky, jsem na to zvědavý. Budeme startu pohárů přizpůsobovat tréninkový rytmus. Tréninky budou spíše regenerační a prostor nyní budou dostávat i ti hráči, kteří ho na začátku sezony tolik neměli."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Do Plzně se těšíme, na mužstvu cítím, že chce uspět. Pokusíme se domácí potrápit, byť víme, že se jedná o mimořádně kvalitní mužstvo. Ale každý tým má i nějakou slabinu. Chceme se ale především dívat na naši vlastní hru. Jakýkoliv bodový zisk bych považoval za úspěch. Roman Skuhravý tady odvedl velký kus práce a vtiskl mužstvu nějakou tvář. Nechci bořit nějaké zaběhnuté principy. Zápas v Plzni je krásná výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Liberec je pro mě jedno z nejpohyblivějších mužstev v lize a my musíme zastavit jeho rychlou přechodovou fázi. Budeme se soustředit na to, jak jim v přechodu zamezit, a také budeme chtít být nebezpeční, protože bez gólu nemůžeme vyhrát. Netroufám si říct, jestli je výhoda, že jsem proti nim už hrál s Opavou. Ale asi budou pro mě čitelnější než my pro ně. Naši hráči teď dostali hodně informací a jsem zvědavý, jak to vstřebají, zatímco Liberec na tom pracuje delší dobu. Spíše to bude o momentálním rozpoložení. Důležité je teď zvolit taktiku, aby to pro hráče nebylo hned moc. Získat body je důležité i z toho pohledu, že když chcete kluky k něčemu přesvědčit, tak podpora výsledku je hodně důležitá."

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Samozřejmě že se maximálně koncentrujeme na toto utkání. V žádném případě to nechceme podcenit, protože je to hrozně zrádné, že má Dukla nula bodů. Každý už očekává, že se konečně odrazí ode dna a bude sbírat body. My uděláme vše pro to, aby to nebylo v našem zápase. Jedeme samozřejmě na Duklu vyhrát."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstoupili jsme do pauzy porážkou s Opavou, což nás mrzelo. Museli jsme si rozebrat, proč se to stalo, a najít důvody. Důležité je, aby si z toho hráči vzali ponaučení. Po té prohře s Opavou chceme zvítězit, stejně jako v každém domácím zápase. Zisk tří bodů je hodně důležitý. Myslím si, že i pro celkovou pohodu před evropským pohárem je důležité, abychom utkání zvládli. Bude to těžký zápas, je to takové malé derby, Boleslav je odsud nějakých 40 kilometrů. Soupeř je kvalitní a nepojede sem s tím, že nám to dá lacino. Musíme se dobře připravit a nedívat se na to, co nás pak čeká ve čtvrtek. Na to bude čas od pondělí."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "V Jablonci nás čeká soupeř s momentálně dobrou sportovní formou a herním sebevědomím. Přesto budeme usilovat o napravení naší bodové ztráty po poslední domácí remíze s Teplicemi."

Jaroslav Diviš (záložník M. Boleslavi, bývalý hráč Jablonce): "Jablonec je kvalitní a doma velmi silný protivník. Budeme to tam mít hodně těžké, ale věřím, že nějaké body přivezeme. Co jsem tam byl pod trenérem Radou, tak jsme na jaře prohráli jen jednou se Spartou. V této sezoně se do toho zatím Jablonec nemůže dostat, teď prohrál s Opavou, tak věřím, že se nám povede něco podobného. Ale doma je Jablonec určitě silnější než venku. Jsou vyrovnaní na všech pozicích. Trenér Rada je určitě nachystá tak, že budou myslet jen na nás a ne na Evropskou ligu. Hodně bych si přál, abychom tam udrželi nulu vzadu, což se nám v sezoně ještě nepovedlo, a pak nějaký gól snad vstřelíme."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Nemyslím, že by (kvůli výsledkům) byla v týmu špatná atmosféra. Čeká nás další těžké utkání, protože v tomhle ročníku je liga strašně vyrovnaná. Karviná poslední dvě utkání vyhrála a předtím navíc odehrála velmi kvalitní zápas s Plzní. V předchozích zápasech jsme měli problémy dopředu i dozadu, ale v Boleslavi se to už trochu stabilizovalo. Během reprezentační přestávky jsme pracovali na všech věcech a věřím, že to bude o víkendu vidět. Rádi bychom proti Karviné uspěli."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Dvě výhry za sebou jsou pro nás velkým psychickým povzbuzením. My jsme nehráli špatně ani v předešlých zápasech, ale tam jsme nedokázali proměňovat šance. Musíme ale nadále pracovat jako dosud a musíme být trpěliví. Do šancí se budeme dostávat i v dalších zápasech, o tom jsem přesvědčen. Věřím, že na ten zlepšený trend navážeme i v Teplicích."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Poslední dvě utkání doma se Zlínem a v Karviné nám nevyšla. Neplnili jsme určenou taktiku, nedařilo se nám držet míč. Proto jsme se nedostávali do míst, ze kterých bychom soupeře zatlačili do defenzivy. Nyní nás čeká ještě těžší zápas. Momentálně hraje Slavia asi nejlepší fotbal v naší lize. Smetla Viktorii Plzeň, snaží se o nátlakový fotbal se hrou na riziko. To jim umožňuje kvalita celého kádru. Budeme se chtít držet naší hry a nepřizpůsobovat se soupeři. I když Slavia je v tomto směru specifická."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Po reprezentační pauze jsou na tom vždy týmy rozdílně. Zatímco nás bylo hodně pryč, Slovácko mělo pryč asi jen jednoho hráče. Je vždy složité hráče z reprezentačního rytmu přehodit do týmového a dostat se do tempa. Takže očekávám, že v zápase hodně napoví první gól. Chceme navázat na výkony před reprezentační pauzou, na dobrou defenzivu, kterou jsme měli, a samozřejmě bychom se nezlobili, kdyby nám zůstala produktivita z posledních zápasů. Na jaře jsme se Slováckem ztratili body, které nám pak hodně chyběly, a nechceme připustit něco podobného. Musíme k tomu přistoupit stejně jako k zápasům předchozím. Všechny venkovní výsledky, které máme, byly dané tím, že jsme byli kvalitní na míči, hráli jsme dobře do defenzivy a při naší kvalitě vždy dali nějaký gól."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- 1. FK Příbram (10.) - Sigma Olomouc (15.) Výkop: sobota 15. září, 17:00 (ČT sport). Rozhodčí: Matějček - Pelikán, Antoníček. Bilance: 34 9-12-13 (39:50). Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Květ, Kilián - Hlúpik, Rezek, Voltr - Slepička. Olomouc: Buchta - Sladký, Kotouč, Polom, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Nešpor. Absence: Holek, Boháč (oba rekonvalescence), Mingazov (nejistý start) - Jemelka, Pilař, Chvátal (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Slepička (3) - Plšek, Nešpor, Houska (všichni 2). Zajímavosti: - Příbram v posledních 4 ligových zápasech s Olomoucí neprohrála a ve 3 z nich dala 3 góly - Olomouc naposledy vyhrála v lize nad Příbramí před více než 5 lety - Olomouc v posledních 4 ligových utkáních v Příbrami dostala 10 branek - Příbram čeká na výhru 3 kola, v nichž získala jen bod a inkasovala 8 branek - Příbram nastoupí už bez svého nejlepšího střelce Matouška, který přestoupil do Slavie; během reprezentační pauzy přivedla 5 posil Holka, Mingazova, Voltra, Dudu a Pejšu - Olomouc v lize 5x po sobě prohrála - Olomouc v posledních 4 kolech inkasovala 13 gólů - Olomouc v pauze rozšířila realizační tým o asistenta Jiřího Saňáka Viktoria Plzeň (2.) - SFC Opava (14.) Výkop: sobota 15. září, 19:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Berka - Vlček, Vitner. Bilance: 10 4-3-3 (15:12). Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hejda, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Zeman - Krmenčík. Opava: Šrom - Hrabina, Svozil, Simerský - Kuzmanovič, Jursa, Schaffartzik, Zavadil, Zapalač - Puškáč, Smola. Absence: Hubník (trest za ČK), Kolář (zranění), Kopic (nejistý start) - Kayamba (dohoda klubů), Žídek (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Kuzmanovič, Puškáč (oba 2). Zajímavosti: - Plzeň poslední 4 vzájemné ligové zápasy nevyhrála, naposledy nad Opavou zvítězila v roce 1998 - Plzeň v minulém kole prohrála 0:4 na Slavii a přišla o sérii výher, která se zastavila na 8 ligových zápasech - Plzeň je doma 7 ligových zápasů po sobě neporažena (5 výher, 2 remízy) - Plzeň proti Opavě odehraje generálku na vstup do základní skupiny Ligy mistrů proti CSKA Moskva - Opava v minulém kole porazila Jablonec 2:0 a dosáhla na první výhru v ligové sezoně - Opavu v lize poprvé po odchodu Romana Skuhravého povede trenér Ivan Kopecký - Opava prohrála všechny 3 venkovní zápasy této ligové sezony při skóre 2:11 - Opava venku v lize 7x za sebou prohrála, naposledy tam bodovala v březnu 2005 - Krmenčík (Plzeň) dal v posledních 4 ligových zápasech 5 branek - trenér Plzně Vrba odkoučuje 200. zápas v české lize Dukla Praha (16.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: neděle 16. září, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Melichar. Bilance: 16 6-4-6 (19:17). Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Souček, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Bezpalec, Doumbia - Brandner, Hanousek, Djuranovič - Schranz. Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kačaraba - Breite - Potočný, Oscar, Ševčík, Malinský - Mashike Sukisa. Absence: Tetour (4 ŽK), Podaný (nejistý start) - Mara, Knejzlík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz (2) - Potočný, Pázler (oba 2). Zajímavosti: - Dukla doma v lize neprohrála s Libercem 4x za sebou - Liberec vyhrál v lize na Dukle naposledy před více než 4 lety - Dukla prohrála posledních 10 ligových zápasů - Dukla poprvé nastoupí pod novým trenérem Romanem Skuhravým, který už v této sezoně vedl proti Liberci Opavu - Dukla má se 4 góly nejhorší útok ligy a s 19 inkasovanými brankami spolu s M. Boleslaví i nejhorší obranu - Dukla dala v posledních 5 ligových zápasech jediný gól - Liberec prohrál jediné ze 7 kol - Liberec je 5 kol po sobě neporažen, z toho 4x remizoval - Liberec je se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy FK Jablonec (7.) - FK Mladá Boleslav (11.) Výkop: neděle 16. září, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. Bilance: 28 7-11-10 (29:34). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Takács, Keresteš - Hůlka, Mareš - Džafič, Ladra, Konaté - Komličenko. Absence: nikdo - Matějovský (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Doležal (4) - Komličenko (7) Zajímavosti: - Jablonec vyhrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů, v posledních 3 ale neprohrál - Jablonec minule prohrál na půdě Opavy a přišel o sérii výher, která se zastavila na 3 ligových zápasech - Jablonec prohrál jediný z posledních 12 domácích ligových zápasů a poslední 2 vyhrál o 3 góly - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 4 kol - M. Boleslav má s 19 inkasovanými góly spolu s Duklou nejhorší obranu - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 3 kolech 5 branek - Doležalovi (Jablonec) chybí jediná trefa k pokoření hranice 50 ligových gólů - trenér M. Boleslavi Weber hrával v Jablonci FK Teplice (12.) - MFK Karviná (13.) Výkop: neděle 16. září, 15:00. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 4 3-1-0 (7:2). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Král, Jeřábek, Hošek, Krob - Vondrášek, Ljevakovič, Hora, Kučera, Žitný - Vaněček. Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Budínský, Mertelj - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner. Absence: nikdo - Dreksa, Puchel (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Krob (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Vaněček (4) - Wágner (3). Zajímavosti: - Teplice v lize s Karvinou ve 4 zápasech neprohrály (3 výhry, remíza) - Teplice oba dosavadní domácí ligové zápasy s Karvinou vyhrály shodně 1:0 - Teplice v lize 5 zápasů po sobě nevyhrály (2 remízy, 3 prohry) - Teplice z posledních 14 ligových zápasů jen jednou vyhrály - Teplice prohrály 5 z posledních 6 domácích ligových zápasů a pokaždé inkasovaly 2 a více branek - Teplice prohrály poslední 2 ligové domácí zápasy 0:3 se Slavií a 0:4 se Spartou - Karviná vyhrála poslední 2 kola - Budínský a Berkovec (oba Karviná) mohou odehrát 100. ligové utkání 1. FC Slovácko (9.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 16. září, 18:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Zelinka - Paták, Caletka. Bilance: 32 9-9-14 (30:40). Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr - Zajíc. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Absence: Kuchta, Kadlec (oba zranění) - Jugas, Van Buren, Hromada, Olayinka (všichni zranění), Mešanovič, Alvir (oba rekonvalescence), Deli (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hofmann, Petr (oba 3 ŽK) - Ngadeu (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hofmann (2) - Matoušek (4). Zajímavosti: - Slovácko v posledních 6 ligových zápasech se Slavií nevyhrálo (5 proher, remíza) a dalo v nich jediný gól (skóre 1:13) - Slavia se Slováckem v posledních 4 ligových utkáních neinkasovala - Slovácko v posledních 2 kolech prohrálo - Slovácko v posledním domácím ligovém utkání utrpělo debakl se Zlínem 0:4 a na svém stadionu prohrálo po 6 zápasech - Slavia v posledních 8 ligových zápasech 7x zvítězila a jednou prohrála - Slavia má s 18 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými brankami spolu s Ostravou nejlepší obranu - Slavia venku v lize 9x za sebou neprohrála a v posledních 5 zápasech tam zvítězila - Slavia v lize v posledních 7 venkovních zápasech neinkasovala - Traoré (Slavia) má v den utkání 30. narozeniny Baník Ostrava (5.) - Sparta Praha (3.) Výkop: pondělí 17. září, 18:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Královec - Hájek, Flimmel. Bilance: 48 10-11-27 (43:85). Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Vatajelu - Vukadinovič, Stanciu, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. Absence: Stáňa (rekonvalescence), Baroš (nejistý start) - Kanga (4 ŽK), Kadlec, Zahustel, Ben Chaim (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Diop (4) - Kanga (4). Zajímavosti: - Ostrava v posledním vzájemném ligovém duelu zvítězila 3:2, předtím 3x za sebou vyhrála Sparta - Sparta z posledních 17 ligových zápasů s Ostravou jen 2x prohrála (11 výher, 4 remízy) - Sparta z posledních 8 ligových zápasů v Ostravě jen jednou prohrála - Ostrava 5 kol po sobě neprohrála (4 výhry, remíza) - Ostrava prohrála jediné z posledních 12 ligových utkání - Ostrava má s 3 inkasovanými góly spolu se Slavií nejlepší obranu v lize - Ostrava z posledních 5 kol inkasovala jediný gól - Ostrava doma v lize 9x za sebou neprohrála - Sparta jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála (5 výher, 2 remízy) - Sparta z posledních 22 ligových zápasů jen jednou prohrála - Fillo (Ostrava) může nastoupit ke 250. ligovému utkání, Štetina (Sparta) může odehrát 150. zápas v nejvyšší soutěži Tabulka: 1. Slavia 7 6 0 1 18:3 18 2. Plzeň 7 6 0 1 13:6 18 3. Sparta 7 5 2 0 14:4 17 4. Zlín 7 5 1 1 14:5 16 5. Ostrava 7 5 1 1 12:3 16 6. Bohemians 1905 7 3 2 2 10:10 11 7. Jablonec 7 3 1 3 11:7 10 8. Liberec 7 2 4 1 8:6 10 9. Slovácko 7 3 0 4 9:12 9 10. Příbram 7 2 2 3 12:14 8 11. Mladá Boleslav 7 2 1 4 14:19 7 12. Teplice 7 1 3 3 9:14 6 13. MFK Karviná 7 2 0 5 9:16 6 14. Opava 7 1 1 5 7:17 4 15. Olomouc 7 1 0 6 8:17 3 16. Dukla 7 0 0 7 4:19 0