Praha - Stejně jako před rokem až poslední 6. kolo základní skupiny rozhodne o tom, zda fotbalisté pražské Slavie projdou do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Červenobílí drží před čtvrtečním domácím zápasem s Petrohradem postupovou druhou pozici o dva body před třetí Kodaní a proti již jistému vítězi tabulky Zenitu jim stačí získat bod. Pokud souběžně hrané utkání mezi Kodaní a Bordeaux skončí remízou, může si lídr české ligy dovolit i porážku.

Slavia mohla postoupit už v minulém kole, ale šanci nevyužila a prohrála na půdě posledního týmu tabulky Bordeaux 0:2. Pražané ve Francii utrpěli druhou porážku ve skupině, když předtím v říjnu podlehli 0:1 v Petrohradu.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský před klíčovým soubojem věří, že jeho svěřenci dají na nepovedený zápas v Bordeaux zapomenout a vrátí se ke svým obvyklým podzimním výkonům. "Kdybychom měli proti Petrohradu podat výkon jako s Bordeaux, nemusíme vůbec přemýšlet, co nám stačí a co ne. Výkon byl špatný. Musíme věřit a udělat vše pro to, aby to bylo z naší strany něco úplně jiného," řekl novinářům Trpišovský.

Slavia usiluje o první postup do jarní fáze Evropské ligy, předchozí dva pokusy jí nevyšly. Před rokem rovněž na závěr skupiny podlehla v přímém souboji Astaně 0:1 a neuspěla ani v sezoně 2009/10. Naposledy vydrželi červenobílí v pohárech ve hře až do jarní části v ročníku 2007/08, kdy po třetím místě ve skupině Ligy mistrů přešli do Poháru UEFA.

Stejně jako vloni s Astanou stačí Pražanům k postupu bod. Ani v jednom ze tří domácích zápasů této sezony evropských pohárů přitom neprohráli a inkasovali v Edenu jediný gól.

"Samozřejmě víme, že když prohrajeme, nemusíme postoupit. Musíme to ale vytěsnit z hlavy, hrát tak, jako jsme hráli doposud, a věřit, že to zvládneme," uvedl brankář Ondřej Kolář.

Na rozdíl od loňského roku mají červenobílí výhodu v tom, že jejich soupeř si už zajistil postup i prvenství ve skupině. Zenit přijel do Prahy ke svému poslednímu podzimnímu utkání, zatímco Slavii ještě čeká pondělní ligová dohrávka v Jablonci.

"Zenit už má jistý postup, uvidíme, s jakou sestavou k nám přijedou. Máme to stále ve svých rukách a já doufám, že budeme hrát jako doposud a zápas vyhrajeme," doplnil Kolář.

Petrohrad v posledních dvou zápasech prohrál, i tak vede ruskou ligu. "Poslední výsledek nás mrzí, ale musíme se připravit na další zápas. Rozhodně nic nevypustíme," uvedl trenér Zenitu Sergej Semak.

Slavii bude kvůli trestu za žluté karty chybět obránce Jan Bořil, kterého by měl nahradit Jaroslav Zelený. Zápas v Edenu začne ve čtvrtek v 21:00.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Zenit Petrohrad: Výkop: čtvrtek 13. prosince, 21:00 (ČT2). Rozhodčí: Dallas - Connor, Potter - Aitken, Anderson (všichni Skot.). Bilance: ČR (Československo) - Rusko 30 8-10-12 33:41. 1990/91 PMEZ: Sparta Praha - Spartak Moskva 0:2, 0:2, 1991/92 UEFA: Olomouc - Torpedo Moskva 2:0, 0:0, 1995/96 PVP: Dynamo Moskva - Hradec Králové 1:0, 0:1 (pen. 3:1), 1999/00 LM: Spartak Moskva - Sparta Praha 1:1, 2:5, 2001/02 LM: Sparta Praha - Spartak Moskva 2:0, 2:2, 2006/07 LM: Liberec - Spartak Moskva 0:0, 1:2, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Spartak Moskva 0:0, 2008/09 UEFA: Ostrava - Spartak Moskva 0:1, 1:1, 2010/11 EL: CSKA Moskva - Sparta Praha 3:0, 1:1, 2013/14 LM: CSKA Moskva - Plzeň 3:2, 1:2, 2015/16 LM: Sparta Praha - CSKA Moskva 2:2, 2:3, 2015/16 EL: Sparta Praha - Krasnodar 1:0, 3:0, 2016/17 EL: Sparta Praha - Rostov 0:4, 1:1, 2017/18 EL: Lokomotiv Moskva - Zlín 3:0, 2:0, 2018/19 LM: Plzeň - CSKA Moskva 2:2, 2:1, 2018/19 EL: Petrohrad - Slavia Praha 1:0. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 115 43-30-42 141:131 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 157 56-42-59 178:187 Petrohrad v Evropě: LM/PMEZ 58 27-11-20 77:64 EL/UEFA 111 59-20-32 201:131 Superpohár UEFA 1 1-0-0 2:1 Celkem 170 87-31-52 280:196 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Stoch, Olayinka - Škoda. Petrohrad: Luňov - Aňukov, Ivanovič, Mevlja - Kuzjajev, Hernani, Paredes, Marchisio, Mak - Driussi, Šatov. Absence: Tecl, Hromada (oba zranění), Pokorný (rekonvalescence), Bořil (3 ŽK), Sýkora (nejistý start) - Noboa, Jerochin (oba zranění), Dzjuba (nejistý start). Zajímavosti: - v úvodním vzájemném duelu v říjnu vyhrál Petrohrad 1:0 - Slavia v lednu v přípravě prohrála s Petrohradem 1:5, jediný gól Pražanů dal Škoda - Slavia potřebuje k postupu získat bod nebo remízu v druhém utkání mezi Kodaní a Bordeaux - Petrohrad už má jisté prvenství ve skupině - Slavia hraje skupinu Evropské ligy potřetí a může dosáhnout na první postup - Slavia si může zahrát jarní část pohárů poprvé od sezony 2007/08 - Slavia má po 5 zápasech skupiny vyrovnanou bilanci 2 výhry, remíza a 2 prohry - Petrohrad v 5 zápasech skupiny neprohrál a v obou venkovních zápasech v Kodani i Bordeaux remizoval 1:1 - Slavia dala v 5 zápasech skupiny jen 2 góly a v posledních 2 duelech neskórovala - Slavia minule prohrála v Bordeaux 0:2 a přišla o pozici nejlépe bránícího týmu soutěže, když předtím ve skupině inkasovala jen jednou - Slavia v 8 domácích zápasech skupiny Evropské ligy jen 2x vyhrála, ale v této sezoně v Edenu v hlavní fázi neinkasovala (výhra 1:0 nad Bordeaux a remíza 0:0 s Kodaní) - pro Petrohrad půjde o poslední zápas podzimu, Slavii ještě poté čeká pondělní ligová dohrávka v Jablonci - Slavia prohrála jediný z posledních 12 soutěžních zápasů a poslední 2 vyhrála shodně 3:2 - Petrohrad prohrál poslední 2 soutěžní zápasy - půjde o souboj lídrů domácích lig - Petrohrad v letech 2002 až 2006 trénoval český kouč Vlastimil Petržela, v týmu v minulosti působili také čeští hráči Radek Šírl, Pavel Mareš, Lukáš Hartig, Martin Horák, Marek Kincl a Jan Flachbart - kapitánem Petrohradu býval dlouhá léta Portugalec Danny, který v létě předčasně skončil ve Slavii - slávista Stoch a obránce Petrohradu Ivanovič spolu v sezoně 2008/09 působili v Chelsea Tabulka: 1. Petrohrad 5 3 2 0 6:3 11 2. Slavia Praha 5 2 1 2 2:3 7 3. FC Kodaň 5 1 2 2 3:4 5 4. Bordeaux 5 1 1 3 5:6 4