Slavia bude na Spartě hájit osmizápasovou neporazitelnost v derby

Praha - Nedělní souboj Sparty se Slavií bude šlágrem 10. kola první fotbalové ligy. Vršovičtí obhájci titulu budou na Letné hájit osmizápasovou neporazitelnost v derby a šňůru 21 soutěžních duelů bez prohry. Červenobílí mají před šestou Spartou v čele tabulky devítibodový náskok, před druhou Plzní, která se v sobotu představí na hřišti jediného nováčka soutěže Českých Budějovic, jsou o tři body.

Slávisté se Spartou od března 2016 neprohráli v sedmi ligových a jednom pohárovém utkání. Poslední dva vzájemné duely na Letné skončily remízami 2:2 a 3:3. Červenobílí jako jediní v této sezoně ještě neprohráli a po úterní remíze 1:1 v úvodním zápase skupiny Ligy mistrů v Miláně s Interem opět protáhli neporazitelnost. Naposledy v soutěžním utkání podlehli v dubnu.

"Vždy slyším předpoklady, že derby favorita nemá. Ale pokud v danou chvíli porovnáme výkonnost a výsledky týmů, způsob hry, dominanci, kterou dnes Slavia má, myslím, že nálepku favorita bude mít a měla by mít Slavia. Tím nechci snižovat naše šance na úspěch," řekl novinářům sparťanský trenér Václav Jílek.

"Uděláme maximum, abychom i tak těžkého soupeře, jakým je dnes Slavie, dokázali doma porazit. Pevně věřím, že kdyby se nám podařilo tohle utkání zvládnout, je tady předpoklad, že by to mohlo něco nastartovat. Výkon Slavie na Interu mě nevyděsil. Nemyslím, že by to mělo mít přesah směrem k derby," dodal Jílek, kterého čeká první derby v roli hlavního trenéra.

Slávisté se jako favorit necítí. "Všichni víme, jaké je derby, že je to prostě úplně jiný zápas. Většinou naopak mají výhodu spíše ti, kteří si myslí, že do něj jdou v pozici outsidera nebo slabšího," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho tým má s dvěma inkasovanými góly nejlepší obranu ligy a s 11 body je nejúspěšnějším venkovním celkem. "Všichni víme, že Sparta je teď o několik desítek procent silnější doma. Vybičují se tam k výkonům, které normálně nepodávají. Vůbec bych nemluvil o tom, jestli je někdo favorit. Oba týmy mají úplně stejnou výchozí pozici, je to 50 na 50," dodal Trpišovský, jenž v začátcích kariéry trénoval ve Spartě mládež.

Nepřátelské přijetí od fanoušků ale čeká především na Nicolaeho Stanciua, který do zimy působil na Letné a v minulosti tvrdil, že neodejde bez trofeje. Po krátkém angažmá v Saúdské Arábii se stal v létě nejdražší posilou Slavie. Domácí příznivci plánují po něm i dalších bývalých sparťanech před výkopem házet plyšové krysy.

"Nico toho má hodně za sebou. Já s ním mluvil už minulý týden a ptal jsem se ho, jak to vidí. On vůbec nespekuluje a chce hrát. Jak ho znám, bude ho to spíš motivovat k ještě lepšímu výkonu," mínil Trpišovský.

V posledních čtyřech derby se hned pětkrát prosadil po standardce slávista Tomáš Souček. "Není to pro nás o tom, jak eliminovat Tomáše, nýbrž jak ubránit standardky Slavie. Zároveň ale musím dodat, že do této doby je naše bránění standardek v této sezoně výrazně lepší. Podle mě zápas rozhodne produktivita, o tom tyhle velké zápasy jsou," mínil Jílek.

Jeho celek v minulém kole zvítězil ve Zlíně 2:0, zranění si ale odnesl záložník Ladislav Krejčí. Slávistům zase bude nejspíš scházet Ibrahim Traoré, navíc je postihla viróza. Podle Trpišovského se ale dají dohromady.

Statistické údaje před zápasem: -------- Sparta Praha (6.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 22. září, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták. Bilance: 53 24-19-10 77:50. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Hložek, Mandjeck, Hašek, Kanga, Plavšič - Tetteh. Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Souček - Masopust, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda. Absence: Costa, Dočkal, Drchal, Kadlec, Panák, Pulkrab, Zahustel, Hanousek (všichni zranění), Krejčí (nejistý start) - Hromada (rekonvalescence), Ševčík, Traoré (oba zranění), Takács (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Kanga (6) - Hušbauer (4). Zajímavosti: - Sparta od března 2016 posledních 8 soutěžních derby nevyhrála (7x v lize, jednou v poháru) - poslední 2 derby na Spartě skončila remízou (2:2, 3:3) - Sparta minule zvítězila ve Zlíně a vyhrála po 2 zápasech, ve kterých inkasovala vždy 3 góly - Sparta prohrála jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů a v posledních 4 neprohrála - Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála - Slavia v úterý v úvodním utkání skupiny Ligy mistrů remizovala v Miláně s Interem 1:1 a neporazitelnost drží už 21 soutěžních zápasů - Slavia má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Slavia je s 11 body nejlepším venkovním týmem ligy, ve 2 z posledních 3 duelů tam ale remizovala - kouč Slavie Trpišovský v začátcích kariéry trénoval ve Spartě mládež - Stanciu (Slavia) ještě do zimy působil ve Spartě, kde dělal i kapitána