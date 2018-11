Praha - Trenérovi slávistických fotbalistů Jindřichu Trpišovskému komplikuje situaci před čtvrtečním čtvrtým zápasem skupiny Evropské ligy proti Kodani rozsáhlá marodka. K dispozici bude mít nejužší kádr v sezoně, přesto věří, že postaví silný tým, který bude schopen dosáhnout na možná klíčovou výhru. Je mu však jasné, že červenobílí musejí podat lepší výkon než v nedělním derby na Spartě.

"Budeme mít zítra asi nejužší kádr v sezoně, protože jsme limitovaní i soupiskou v Evropské lize, kde nám z toho nějací hráči vypadnou. Pro mě je to míň myšlenek. Když těch jmen na tabuli je míň, je i těch variant míň. Samozřejmě bychom byli raději, kdyby ti kluci byli k dispozici. Zásahy jsou vždy nepříjemné," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Ale z těch hráčů, kteří nám zbyli, budeme mít výborný tým a věřím, že nás to nezasáhne. V tomhle je výhoda, že nám hráči vypadávají celou dobu, jsme zvyklí je nahrazovat. Z toho, co nám zbylo, určitě poskládáme silnou jedenáctku," doplnil kouč.

Z derby si odnesli zranění obránci Ondřej Kúdela s Vladimírem Coufalem a záložník Josef Hušbauer. "Když bude jeden z nich, budeme rádi, a to možná jen na část utkání. Dva určitě nebudou, u nich to vypadá na vážnější zranění. Nechtěl bych úplně odkrývat karty. Naopak Milan Škoda je už v plném tréninku. Měl pravděpodobně nějakou lehčí střevní virózu a už je k dispozici," prohlásil Trpišovský.

Slavia má po polovině skupiny na druhém místě dvoubodový náskok před třetí Kodaní a výhrou by udělala velký krok k postupu. Podle Trpišovského ale musí podat lepší výkon než v neděli při remíze 2:2 na Spartě.

"Rozebírali jsme derby hodně. Trošku jsme ustoupili od fotbalu, který nás zdobil. I poměr naběhaných metrů byl nejnižší za dobu, co jsem ve Slavii. Na druhou stranu tam bylo hodně prostojů. Včera jsme měli hodinové video ze zápasu, ukazovali jsme si věci, které dobré nebyly. Těch šancí tam i na ten výkon ale bylo hodně. Ten výkon zítra však musí být lepší, těch technických nepřesností tam bylo hodně," uvedl Trpišovský.

Zápas s Kodaní bude důležitý i z hlediska pohárového koeficientu. Česko kleslo na 17. místo a Dánsko je na 13. pozici. "Vítězství v Kodani bylo důležité a zítra máme druhou možnost něco udělat pro český fotbal. Na druhou stranu ten zápas je pro nás tak důležitý, že důležitější už být nemůže. Zápas je klíčový pro vývoj ve skupině, ať už dopadne jakkoliv. Když ho my zvládneme a dostaneme se na devět bodů, budeme to mít vyloženě ve svých rukách. Navíc hrajeme doma. Takže to nezvyšuje motivaci, protože ta je na maximální míře," dodal Trpišovský.