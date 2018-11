Praha - Víkendové zápasy 15. kola fotbalové ligy uzavřou první polovinu základní části soutěže. Pražská Slavia vede o skóre tabulku a pozici lídra bude hájit v domácím zápase se čtvrtým Zlínem, který v Edenu poslední dva zápasy vyhrál. Druhá Plzeň přivítá trápícího se nováčka Příbram a chce dát zapomenout na středeční debakl 0:5 v Lize mistrů od Realu Madrid. Třetí Sparta se v Karviné pokusí zastavit sérii venkovních nezdarů a pátá Ostrava se představí ve slezském derby v Opavě.

Slavia v neděli remizovala 2:2 na Spartě a po třech kolech ztratila body. Do zápasu se Zlínem půjde jen tři dny po čtvrteční domácí remíze 0:0 v Evropské lize s Kodaní a navíc ji stále trápí marodka.

"Bude to hodně náročné, protože už s Kodaní bylo vidět, že někteří hráči šli trošku přes závit. Bude to hodně o naší morálce, abychom dokázali přepnout, na zápas se nachystali a neudělali nějakou chybu," uvedl kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia "Ševcům" v Edenu dvakrát za sebou podlehla - vloni v poháru a na jaře v lize. "V minulé sezoně to bylo v podobné situaci, kdy jsme taky remizovali na Spartě a pak jsme s nimi prohráli 1:2. Zlín se chystá na zápas celý týden, budou se tady chtít ukázat. Víme, že hrají dobře, určitě nám to ucpou a budou spoléhat na brejky. Myslím, že směrem do defenzivy si Zlín s Kodaní moc nezadají. Takže to bude podobný zápas. My je budeme muset rozkombinovat," řekl Trpišovský.

"Ševci" po domácích výhrách nad Spartou a Karvinou cítí šanci. "Slavia má velkou kvalitu, což potvrzuje její postavení v tabulce. Máme motivaci proti favorizovanému soupeři uspět," řekl zlínský kouč Michal Bílek.

Mistrovská Plzeň má ideální šanci spravit si chuť po debaklu od Realu. Příbram přijede na zápas Čech po čtyřech ligových prohrách po sobě a s vizitkou nejhůře bránícího týmu soutěže, který inkasoval 36 branek. Plzeň osmkrát v ročníku vyhrála 1:0, ale tentokrát doufá ve více gólů.

"Všechny nás trošku bolí to, co se stalo ve středu. Na druhou stranu nás podrželi diváci a i po zápase nám poděkovali, že se v Plzni vůbec hraje Liga mistrů. Doufám, že už se z toho dostaneme a přepneme na to, že nás čeká důležité ligové utkání," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Sparta po remíze v derby zkusí v Karviné ukončit sérii venkovních nezdarů, na hřištích soupeřů v lize třikrát za sebou prohrála 0:1. Chybět jí však bude kvůli trestu za osm žlutých karet záložník Guélor Kanga.

"Zápas se Slavií je historie, je to pryč. V hráčích nemůže zůstat vnitřní pocit křivdy, že jsme si po našich chybách nechali vyrovnat, nemůže zůstat ani pocit, že jsme hráli dobře. Venku musíme zlepšit hru, protože bez gólu nejde vyhrát," řekl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Ostrava se po minulé domácí prohře s Plzní představí ve slezském derby v Opavě, která se nedávno vrátila na svůj domovský stadion. Baník může po pětizápasovém trestu opět nasadit kapitána Milana Baroše.

"Milan se hodně těší, stát pět zápasů je velká darda. Milan si ji nezasloužil a má co vracet. Doufám, že to bude slezská oslava fotbalu a obejde se to bez nějakých excesů," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Šestý Jablonec je jen bod za Spartou, Zlínem a Baníkem a v nedělním zápase s Bohemians 1905 se pokusí setřást zklamání ze čtvrteční smolné porážky 1:2 v Evropské lize v Astaně. Na lavičku jiného severočeského klubu Liberce se v duelu na Slovácku vrátí po dvouzápasovém trestu trenér Zsolt Hornyák a ve zbylém víkendovém utkání Teplice přivítají Olomouc.

Hlasy před víkendovými zápasy 15. kola první ligy:

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Chtěli bychom potvrdit herní kvalitu z posledních zápasů a vyvarovat se triviálních chyb, které nás stojí body. Věřím, že vydržíme být koncentrovaní po celý zápas a že Spartu hodně potrápíme. Pro Spartu je Kanga jeden z klíčových hráčů, pro nás je jen dobře, že nehraje, protože tím obrovsky ztratí v rozehrávce. Ale mají tam další kvalitní hráče, kteří ho jsou schopni nahradit. Uvidíme, kým ho nahradí. Chceme bodovat, nejlépe za tři."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Zápas se Slavií je historie, je to pryč. V hráčích nemůže zůstat vnitřní pocit křivdy, že jsme si po našich chybách nechali vyrovnat, nemůže zůstat ani pocit, že jsme hráli dobře. Venku musíme zlepšit hru, protože bez gólu nejde vyhrát. Čeká nás těžký zápas, protože Karviná hraje o život."

Petr Vlachovský (trenér Slovácka): "Čeká mě poslední utkání v roli hlavního trenéra. Věřím, že svou misi na lavičce Slovácka zakončím úspěšně. Na zápas jsme se připravili zodpovědně. Soupeři se v posledních zápasech daří, těží z kvalitní defenzivní hry. Pro nás byla důležitá výhra v minulém kole v Příbrami. I když náš výkon nebyl ideální, výsledek po nepříjemné šňůře osmi porážek zvedl týmu sebevědomí."

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Očekávám, že to bude velmi těžký zápas, neboť Slovácko se teď nastartovalo v Příbrami, kde vyhrálo docela jednoznačně. I když ten zápas tak jednoznačný nebyl a rozhodlo se tam až v posledních minutách. Jsme si vědomi, že když zápas zvládneme, můžeme se zase přiblížit k první šestce. Takže jedeme na Slovácko samozřejmě vyhrát."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Je to velký zápas, na který se všichni těšíme. Zároveň si moc přeju, aby to proběhlo v pohodě. Atmosféra na stadionu určitě bude výborná. Baník celou sezonu prokazuje kvalitu, má v kádru několik zkušených hráčů jako například Baroše, Laštůvku, Filla, Fleišmana nebo Hrubého, jsou tam ale i další. Na všechny hráče si musíme dát pozor, určitě se nebudeme zaměřovat jen na jednotlivce."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Opava v posledních zápasech získala sebedůvěru, navíc přešla na svůj stadion. Tím se to všechno srovnává. Je to derby se vším všudy, bude to 50 na 50, tady se propočty a kalkulace smazávají. Obě mužstva jdou ukázat, že pokročila dál, že jsou vyspělejší a že umějí hrát fotbal. Opava s příchodem nového trenéra chytila svěží vítr, jsou tam nějaké nové prvky ve hře. Doufám, že to bude slezská oslava fotbalu a obejde se to bez nějakých excesů. Myslím, že Milan Baroš se hodně těší, stát pět zápasů je velká darda. Milan si ji nezasloužil a má co vracet."

Pavel Vrba (trenér Plzeň): "Všechny nás trošku bolí to, co se stalo ve středu, že jsme dostali pět gólů v domácím zápase (s Realem Madrid). Na druhou stranu nás podrželi diváci a i po zápase nám poděkovali, že se v Plzni vůbec hraje Liga mistrů. Příbram měla na začátku soutěže trošku jiné útočníky a těžila z toho. Po odchodu jejich nejlepšího útočníka (Matouška) do Slavie a po zranění Slepičky se jim to asi trošku zadrhlo. Příbram se snaží hrát konstruktivní fotbal, snaží se bavit fotbalem, bohužel v těch posledních zápasech jim to tolik nevycházelo. Ale hlavně na začátku sezony Příbram hrála velice dobře, takže uvidíme."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Přebudováváme kádr, zapracováváme nové hráče a vidím v naší hře posun oproti předchozím zápasům. V poháru jsme konečně dali i gól a snad jsme to protrhli. Teď máme Plzeň a pak dalších 14 dní, abychom to zase posunuli někam dál a udělali v závěru podzimu nějaké body. Samozřejmě mě štve, že máme hrozivé výsledky, ale nepanikařím. Pracujeme pořád stejně. Tým potřebuje nějaký dobrý výsledek, aby se chytl."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Porážka s Astanou nás samozřejmě bolí, myslím, že jsme tam ztratili tři body. Nedá se ale nic dělat, musíme se oklepat. Jedeme dál, v neděli nás čeká liga s Bohemians. Musíme se na to připravit a odhákovat to."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Po ztrátách v lize jsme potřebovali nějaký úspěch, proto jsem rád, že jsme v týdnu postoupili v poháru. Ohromně si toho vážím. V lize jsme v Mladé Boleslavi nehráli dobře a dostali tři góly. Naposledy proti Teplicím jsme sice hráli velmi dobře, ale prohráli. Díky postupu v poháru se můžeme oklepat. Ale uvidíme, co to s námi udělá pro ligu, protože kvůli zdravotním potížím máme velmi úzký kádr. Potřebujeme čas na uzdravení se, natrénování se, aby hráči získali rytmus. Částečně nám snad pomůže reprezentační přestávka. Po ní máme čtyři nesmírně důležité duely, po nichž budeme vědět, v jaké skupině se budeme pohybovat. Teď se ale ještě budeme snažit co nejlépe zvládnout zápas v Jablonci."

Jakub Hora (záložník Teplic): "Bude to nesmírně těžký zápas, protože si myslím, že Olomouc nepatří tam, kde v tabulce je. Ale v lize doplácí na předkola evropských pohárů. Mají výborně vyvážený tým, ale bude to především o nás, protože jim musíme vnutit to, co chceme hrát. Doma jsme dlouho nevyhráli a potřebujeme to zlomit. Když budeme makat jako ve druhém poločase na Bohemce, nemáme se čeho bát."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Naše další utkání zapadá do té řady duelů s mužstvy, která jsou v tabulce kolem. Dobře si uvědomujeme, že každý bod z těchto utkání má dvojnásobnou hodnotu. Bodová blízkost, pokud pominu první šestku, je hodně velká, je tam výrazná vyrovnanost. Prvotní předpoklad úspěchu je, abychom zase neinkasovali jako první a nemuseli dotahovat. Je třeba hrát hodně aktivně, někdy maličko zjednodušit hru, víc se tlačit do zakončení, abychom si vytvořili více střeleckých situací."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bude to hodně náročné, protože už s Kodaní bylo vidět, že hráči šli trošku přes závit. Zlín se na zápas chystá celý týden, budou se tady chtít ukázat. Víme, že hrají dobře, z takového hodně nízkého bloku. Určitě nám to zacpou a budou spoléhat na brejky, na Beauguela. My je budeme muset rozkombinovat, rozběhat. Myslím, že směrem do defenzivy si Zlín s Kodaní moc nezadají. Takže to bude podobný zápas. Vysocí urostlí hráči, kteří se tu budou chtít předvést. Bude to hodně o naší morálce, abychom dokázali přepnout, na zápas se nachystali a neudělali nějakou chybu. Zlín tu dvakrát za sebou vyhrál. Ať už v poháru nebo v minulé sezoně v podobné situaci, kdy jsme taky remizovali na Spartě a pak jsme s nimi doma prohráli 1:2. Bude to strašně složitý zápas. My moc na výběr nemáme. Budou to muset zvládnout hráči, kteří hráli s Kodaní, plus případně ti, co se dají dohromady."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Slavia má velkou kvalitu, což potvrzuje i její postavení v tabulce. Máme motivaci proti favorizovanému soupeři uspět. Máme za sebou dvě cenná vítězství proti Spartě i v těžkém utkání proti Karviné. Jsem rád, že se nám uzdravili útočníci, máme z čeho vybírat. V minulém zápase se gólově prosadili Vyhnal s Liborem Holíkem, koncovka už nestojí jen na Beauguelovi. Pokud chceme na Slavii uspět, musíme hrát trpělivě."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- MFK Karviná (15.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 10. listopadu, 14:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Julínek - Podaný, Hrabovský. Bilance: 4 0-2-2 (2:7). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Letič - Guba. Sparta: Nita - Wiesner, Radakovič, Štetina, Costa - Stanciu, Frýdek, Sáček, Čivič - Pulkrab, Tetteh. Absence: Panák (zranění), Wágner (nejistý start) - Kanga (8 ŽK), Chipciu (4 ŽK), Kadlec, Ben Chaim (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Letič, Panák, Ramírez - Costa, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský, Wágner (oba 4) - Tetteh (8). Zajímavosti: - Sparta ve 4 dosavadních ligových zápasech s Karvinou neprohrála (2 výhry, 2 remízy) - Karviná doma po postupu do ligy se Spartou 2x remizovala 1:1 - Karviná 5 kol po sobě nezvítězila a poslední 2 prohrála - Karviná doma v lize 2x po sobě prohrála - Sparta vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů - Sparta v lize venku 3x za sebou prohrála a pokaždé výsledkem 0:1 - Sparta venku získala jen 10 z celkových 27 bodů - Krivák (Karviná) v den zápasu oslaví 25. narozeniny 1. FC Slovácko (14.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: sobota 10. listopadu, 17:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Rejžek - Pelikán, Kříž. Bilance: 32 3-11-18 (33:53). Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík, Rezek - Zajíc. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Ševčík, Nešický, Oscar, Pešek - Aarons. Absence: Kadlec (zranění) - Breite (4 ŽK), Mara, Knejzlík, Malinský (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Koscelník, Mashike Sukisa, Ševčík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Daníček, Kuchta (oba 3) - Potočný (4). Zajímavosti: - Slovácko v lize neporazilo Liberec 9x za sebou a vyhrálo jediný z posledních 25 vzájemných ligových duelů - Slovácko doma prohrálo v lize s Libercem 4x za sebou a v 7 z posledních 8 duelů - Slovácko minule vyhrálo v Příbrami 3:0 a bodovalo po 8 porážkách za sebou - Slovácko doma v lize 4x za sebou prohrálo a dalo jediný gól - Slovácko povede naposledy trenér Vlachovský, kterého po reprezentační přestávce vystřídá kouč druholigové Jihlavy Svědík - Liberec prohrál jediné z posledních 5 kol a 4x neinkasoval - Liberec v posledních 2 ligových zápasech venku nedostal gól - v posledních 4 ligových zápasech Liberce padly dohromady jen 3 góly - Liberec je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy SFC Opava (11.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: neděle 11. listopadu, 14:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Caletka. Bilance: 16 4-6-6 (21:24). Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Žídek, Svozil, Simerský, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič, Smola. Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Stronati, Šindelář, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, J. Šašinka. Absence: nikdo - Diop (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kayamba, Puškáč, Zavadil - Diop, Fillo, Fleišman, Granečný, O. Šašinka, Stronati (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič, Smola (oba 3) - Baroš, Diop (oba 4). Zajímavosti: - oba kluby se v nejvyšší soutěži utkají po 13 letech, ve druhé lize však spolu hrály v předminulé sezoně a Ostrava oba zápasy vyhrála (3:0 doma a 1:0 venku) - Ostrava v Opavě v soutěžním utkání neprohrála od listopadu 1996 - Opava bodovala ve 4 z posledních 6 kol a 2x za sebou neprohrála - Opava vyhrála 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Opava v prvním ligovém utkání po návratu na domácí stadion před 2 týdny deklasovala Příbram 5:0 - Ostrava minule podlehla Plzni 0:1 a poprvé po 5 kolech nebodovala - Ostrava v lize venku neprohrála 6x po sobě a na hřištích soupeřů získala 14 z celkových 27 bodů - Ostrava má s 10 inkasovanými góly spolu se Slavií nejlepší obranu ligy - Ostravě se do sestavy po pětizápasovém trestu vrací kapitán Baroš - zápas je vyprodaný a kvůli rivalitě mezi fanoušky zařazený mezi extrémně rizikové Viktoria Plzeň (2.) - 1. FK Příbram (13.) Výkop: neděle 11. listopadu, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Kotalík. Bilance: 30 16-5-9 (57:36). Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Petržela, Hubník, Hejda, Řezník - Hořava, Hrošovský - Ekpai, Čermák, Kopic - Chorý. Příbram: Kočí - Nový, Nitrianský, Kodr, Antwi - Soldát, Katidis - Hlúpik, Pejša, Voltr - Fantiš. Absence: Limberský (4 ŽK), Kolář, Kovařík, Krmenčík, Havel (všichni zranění) - Tregler, Květ (oba 4 ŽK), Mingazov, Slepička, Boháč (všichni zranění), Holek (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Petržela - Nitrianský (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Slepička (4). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Příbramí 9x za sebou neprohrála a vyhrála posledních 5 vzájemných duelů, v nichž dala 17 branek - Plzeň v lize od Příbrami 411 minut neinkasovala - Plzeň v lize neprohrála 5x za sebou (4 výhry a remíza) - Plzeň je nejlepším domácím týmem ligy, na svém stadionu vyhrála všech 7 zápasů v sezoně při skóre 13:2 - Plzeň 8x v ligové sezoně zvítězila 1:0 - Plzeň ve středečním zápase Ligy mistrů doma s Realem Madrid utrpěla debakl 0:5 - Příbram prohrála poslední 4 ligové zápasy při skóre 1:18 a v posledních 3 kolech neskórovala - Příbram má s 36 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Příbram z 6 venkovních utkání v ligové sezoně získala jediný bod a na hřištích soupeřů je nejhorší v soutěži - Příbram vyhrála jediné z posledních 25 venkovních utkání v lize - Příbram ve středu vypadla v osmifinále domácího poháru po porážce 1:2 s Bohemians 1905 FK Jablonec (6.) - Bohemians Praha 1905 (9.) Výkop: neděle 11. listopadu, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Příhoda - Paták, Šimáček. Bilance: 30 18-7-5 (47:22). Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal. Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, Martin Hašek ml., Švec, Bartek - Mašek - Hilál. Absence: Masopust, Acosta - Vondra, Nečas, Bederka, Juliš (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Doležal, Trávník - Hilál, Šmíd (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Trávník (7) - Hilál (5). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál poslední 2 vzájemné ligové duely, v předchozích 4 však nezvítězil - Bohemians vyhráli jen 2 z 15 ligových zápasů v Jablonci - Bohemians dali v posledních 3 vzájemných ligových zápasech jediný gól - Jablonec 6 kol neprohrál (5x vyhrál a jednou remizoval) - Jablonec dal ve 2 z posledních 3 kol 6 gólů (pokaždé venku) - Jablonec dnes hraje zápas Evropské ligy v Astaně - Bohemians vyhráli jediné z posledních 7 ligových utkání a v posledních 2 kolech prohráli (pokaždé inkasovali 3 góly) - Bohemians získali venku 10 z celkových 16 bodů - Bohemians ve středu zvítězili v osmifinále domácího poháru 2:1 v Příbrami - trenér Jablonce Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians FK Teplice (10.) - Sigma Olomouc (12.) Výkop: neděle 11. listopadu, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Dubravský - Hájek, Horák. Bilance: 40 12-14-14 (46:53). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Jeřábek, Čmovš, Král - Hora, Ljevakovič, Kučera, Žitný, Vondrášek - Trubač, Vaněček. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Pilař, Houska, Dvořák, Falta - Nešpor. Absence: Krob (4 ŽK) - Hála (zranění), Polom (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čmovš, Král, Ljevakovič, Vaněček - Houska, Kalvach, Vepřek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček (7) - Nešpor (4). Zajímavosti: - Teplice prohrály poslední 3 ligové zápasy s Olomoucí a v nich daly jen jednu branku - Olomouc bodovala ve 3 z posledních 4 ligových zápasů v Teplicích - Teplice vyhrály 2 z posledních 3 kol (pokaždé venku) - Teplice doma získaly jen 6 z celkových 15 bodů - Teplice 4 kola pravidelně střídají porážku s výhrou - Olomouc v lize 4x po sobě neprohrála a z posledních 6 kol jen jednou nebodovala - Olomouc v posledních 2 zápasech dotáhla dvougólovou ztrátu (výhra 3:2 v Karviné a poté remíza 2:2 s Opavou) - Hora (Teplice) může odehrát 200. zápas v lize Slavia Praha (1.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: neděle 11. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Dresler. Bilance: 26 20-4-2 (55:14). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bořil, Ngadeu, Deli, Zelený - Souček - Stoch, Baluta, Hušbauer, Zmrhal - Olayinka. Zlín: Dostál - Hnaníček, Bačo, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Bartošák - Vyhnal, Beauguel. Absence: Traoré (4 ŽK), Hromada, Tecl, Pokorný, Van Buren, Alvir (všichni zranění), Coufal, Kúdela, Hušbauer (všichni nejistý start) - Buchta (zranění), Poznar (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Souček - Bartošák, Podio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (7) - Beauguel (8). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Zlín v posledních 2 ligových zápasech na Slavii neprohrál a získal v nich 4 body - Slavia prohrála jediné z posledních 9 kol - Slavia minule remizovala 2:2 na Spartě a poprvé po 3 kolech nezvítězila - Slavia má s 34 góly nejlepší útok ligy a s 10 inkasovanými brankami nejlepší obranu spolu s Ostravou - Slavia dnes hraje zápas Evropské ligy s Kodaní - Zlín v posledních 2 ligových kolech doma porazil Spartu a Karvinou a z posledních 5 ligových zápasů prohrál jediný - Zlín prohrál jediné z posledních 7 venkovních ligových utkání a v posledních 4 bodoval - Železník, Vyhnal a Libor Holík (všichni Zlín) působili ve Slavii Tabulka: 1. Slavia 14 11 1 2 34:10 34 2. Plzeň 14 11 1 2 21:12 34 3. Sparta 14 8 3 3 25:11 27 4. Zlín 14 8 3 3 21:11 27 5. Ostrava 14 8 3 3 20:10 27 6. Jablonec 14 8 2 4 30:13 26 7. Liberec 14 5 5 4 14:13 20 8. Mladá Boleslav 14 5 2 7 28:30 17 9. Bohemians 1905 14 4 4 6 15:20 16 10. Teplice 14 4 3 7 17:23 15 11. Opava 14 4 2 8 18:22 14 12. Olomouc 14 4 2 8 16:26 14 13. Příbram 14 4 2 8 18:36 14 14. Slovácko 14 4 0 10 15:28 12 15. MFK Karviná 14 3 2 9 18:27 11 16. Dukla 14 3 1 10 13:31 10