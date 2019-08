Slavia bude hájit vedení v lize proti Liberci bez diváků

Praha - Fotbalisté Slavie budou v 5. ligovém kole hájit první místo v tabulce v domácím zápase s Libercem. Obhájce titulu se kvůli disciplinárnímu trestu bude muset obejít bez fanoušků a utkání odehraje před prázdným stadionem. O skóre druhá Plzeň po čtvrteční prohře 0:1 v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy v Belgii s Antverpami přivítá Slovácko a Mladá Boleslav v souboji dalších dvou pohárových účastníků změří síly se Spartou. Čtyři duely se hrají v sobotu, další tři v neděli.

Disciplinární komise potrestala Slavii za výtržnosti v úvodním domácím duelu s Olomoucí, při němž chuligáni naházeli pyrotechniku do sektoru hostů. Červenobílí už hráli bez fanoušků v roce 2011, kdy měli uzavřené hlediště na tři zápasy. Naposledy se liga hrála před prázdným stadionem před sedmi lety, kdy za výtržnosti pykala ve dvou utkáních Sparta.

"Bude to možná podobné jako přípravné zápasy. I když na přípravné zápasy Slavie chodí spousta lidí, takže si to v podstatě ani neumím představit. Je to trest pro nás všechny - hráče, trenéry, diváky. Proti Olomouci tu bylo přes 13 tisíc lidí, 99,9 procenta z nich nic neudělalo a na zápas přijít nemůžou. Zápas si neužijeme, i když samozřejmě chceme vyhrát. Ani se na zápas netěším jako normálně," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, který přišel do Edenu předloni v prosinci z Liberce.

Jeho svěřenci v minulém kole jen remizovali bez branek v Karviné a poprvé v sezoně ztratili body. Liberec na úvod ligy zvítězil v Ostravě, ale poté třikrát za sebou prohrál. Slovanu se ovšem na Slavii daří a bodoval v pěti z posledních šesti vzájemných ligových duelů.

"Atmosféru bez diváků jsem zažil dvakrát v Trnavě při utkáních Evropské ligy. Je to něco specifického, na co se prakticky ani nedá nachystat. Víme, že Slavia je top mančaft české ligy, v minulé sezoně ukázali, že jsou velmi dobrý mančaft i na úrovni Evropské ligy. Jedeme se tam porvat o body, ale v dané chvíli je to samozřejmě jeden z nejtěžších možných soupeřů," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Plzeň ve čtvrtek prohrála v Belgii a ve třech soutěžních zápasech za sebou neskórovala. V lize po minulé remíze 0:0 na půdě Bohemians 1905 poprvé ztratila body. Před domácí pohárovou odvetou s Antverpami se chtějí Západočeši naladit výhrou proti Slovácku, s nímž bodovali v lize v posledních 22 duelech. Tým z Uherského Hradiště ovšem v prvním kole překvapil výhrou 2:0 na půdě jiného uchazeče o titulu Sparty.

"Výhra Slovácka na Spartě byla překvapením kola, které asi vůbec nikdo nečekal. O to víc nás to musí nechávat v pozoru. Slovácko má zajímavé brejkové hráče, umí na to hrát. Z výsledku na Spartě máme obrovský respekt, Slovácko ukázalo, že je soupeř, který se umí na silné mančafty vytáhnout," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba, který plánuje změny v sestavě.

V Mladé Boleslavi dojde na přímý souboj dvou účastníků 3. předkola Evropské ligy. Zatímco Středočeši si přivezli z Rumunska k odvetě s FCSB nadějnou bezgólovou remízu, Sparta doma s Trabzonsporem neudržela dvoubrankové vedení a hrála 2:2.

"Jsme uprostřed náročného období, ale kdo chce být fotbalově úspěšný, musí to zvládnout. Věřím, že po dvou cestách za soupeři na východ Evropy hráči důkladně zregenerují a zodpovědně se připraví na Spartu, která je určitě srovnatelně silná s bukurešťským týmem," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber, který ve Spartě hrával.

V dalších zápasech Baník Ostrava v sobotu přivítá Bohemians 1905, Příbram bude hostit jediného nováčka ligy České Budějovice a Karviná se po remíze se Slavií pokusí v Olomouci jako poslední tým v sezoně dosáhnout na vítězství. V neděli pak Jablonec změří síly s Opavou.

Statistické údaje před zápasy 5. kola první fotbalové ligy: Fastav Zlín (v tabulce: 15.) - FK Teplice (13.) Výkop: pátek 9. srpna, 18:00. Rozhodčí: Ginzel - Kotík, Batík. Bilance: 22 7-3-12 20:30. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov, Janetzký, Mašek, Jiráček, Bartošák - Fantiš, Poznar. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Ljevakovič, Kučera, Moulis - Žitný - J. Mareš. Absence: Vraštil (zranění), Matejov, Čanturišvili (oba nejistý start) - Vyhnal (dohoda klubů), Hyčka, Royo (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Poznar, Mašek - J. Mareš, Žitný, Vondrášek (všichni 1). Zajímavosti: - v posledních 4 vzájemných ligových zápasech vždy vyhrál domácí tým - Zlín prohrál 3 z dosavadních 4 kol a pokaždé výsledkem 0:1 - Zlín vyhrál 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů - Zlín ve 3 ze 4 kol neskóroval a s 2 góly má nejhorší útok ligy - Zlín v lize 26x za sebou neremizoval - Teplice minulé kolo nehrály, jejich domácí zápas s M. Boleslaví byl odložen kvůli dopravním problémům soupeře na cestě z odvety 2. předkola Evropské ligy v Kazachstánu - Teplice minule zvítězily v Ostravě a připsaly si první ligovou výhru po 8 zápasech - Teplice získaly ze 2 venkovních zápasů v nové sezoně všechny dosavadní 4 body, v jediném domácím utkání prohrály - trenér Zlína Csaplár hrával v Teplicích Baník Ostrava (5.-6.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: sobota 10. srpna, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 32 15-10-7 40:22. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Hrubý, Jánoš, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola. Bohemians: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Vodháněl, Keita, Hronek. Absence: Lalkovič, Pazdera, Stronati (všichni zranění), Laštůvka (nejistý start) - Dostál, Krch, Le Giang, Puškáč, Vondra (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Smola - Keita (oba 2). Zajímavosti: - Ostrava porazila Bohemians ve 4 soutěžních duelech po sobě a neinkasovala v nich - Ostrava v posledním vzájemném utkání v dubnu zvítězila 1:0 v semifinále domácího poháru - Ostrava v této sezoně prohrála oba domácí zápasy (s Libercem a Teplicemi), naopak venku obě 2 utkání vyhrála - Ostrava doma v lize z posledních 5 utkání uhrála jen jednu remízu a 4x prohrála, navíc dala jediný gól - v posledních 8 ligových zápasech Ostravy nevyhrál domácí tým - Bohemians prohráli oba venkovní duely nové ligové sezony, dosavadní 4 body získali ze 2 domácích zápasů - Bohemians vyhráli jediný z posledních 5 ligových zápasů - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól - Reiter, Budinský a Jirásek (všichni Ostrava) působili v Bohemians - Vaníček (Bohemians) si může připsat 50. ligový start Sigma Olomouc (7.) - MFK Karviná (16.) Výkop: sobota 10. srpna, 17:00. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Poživil. Bilance: 4 3-1-0 12:8. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Plšek, Greššák, Houska, Falta - Yunis. Karviná: Hrdlička - Ndefe, Stropek, Rundič, Čonka - Lingr, Hanousek - Putyera, Janečka, Vukadinovič - Petráň. Absence: Vepřek (zranění), Zahradníček, Buchta, Greššák (všichni nejistý start) - Kouřil, Dreksa, Moravec, Guba (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Plšek (2) - Rundič, Smrž, Petráň (všichni 1). Zajímavosti: - Olomouc ve 4 ligových zápasech s Karvinou neprohrála (z toho 3 výhry) - ve 4 vzájemných ligových zápasech padlo 20 gólů - Olomouc má na kontě po 4 kolech 2 výhry i porážky - Olomouc v jediném domácím utkání nové sezony zvítězila a na svém stadionu vyhrála v lize 6x po sobě - Olomouc v lize 17x za sebou neremizovala - Karviná jako jediná v ligové sezoně nezvítězila - Karviná minule remizovala 0:0 se Slavií a připsala si první bod v sezoně - Karviná v lize venku bez baráže 5x za sebou prohrála - Zahradníček (Olomouc) slaví den po utkání 26. narozeniny 1. FK Příbram (12.) - Dynamo České Budějovice (10.) Výkop: sobota 10. srpna, 17:00. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Vlček. Bilance: 26 12-7-7 30:26. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Hájek, Zeman - Polidar. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Havelka, Javorek - Schranz, Provod, Mršič - Ledecký. Absence: Voltr (trest za ČK), Kingue, Květ (oba zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Škoda (2) - Čolič, Kladrubský, Provod, Schranz, Táborský (všichni 1). Zajímavosti: - Příbram vyhrála posledních 7 soutěžních duelů s Č. Budějovicemi (včetně poháru a druhé ligy) a poslední 3 vzájemné ligové zápasy navíc bez inkasované branky - Č. Budějovice v červnu prohrály v přípravě s Příbramí 1:2 - Příbram prohrála jediný z posledních 8 domácích prvoligových zápasů s Č. Budějovicemi - Příbram vyhrála jediné z úvodních 4 kol a v součtu s baráží zvítězila v jediném z posledních 6 ligových zápasů - Příbram doma v lize v součtu s baráží neprohrála 7x za sebou - Č. Budějovice 2x za sebou remizovaly a prohrály jen úvodní ze 4 kol - Č. Budějovice si v jediném venkovním zápase sezony připsaly svou dosud jedinou výhru, předtím na hřištích soupeřů v lize 9x za sebou prohrály Slavia Praha (1.) - Slovan Liberec (14.) Výkop: sobota 10. srpna, 19:30. Rozhodčí: Marek - Melichar, Vitner. Bilance: 53 20-17-16 64:59. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Král, Ševčík - Van Buren. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Pešek - Potočný. Absence: Hovorka, Tecl, Hromada (všichni nejistý start) - Fukala (zranění), Musa, Kuchta (oba dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: nikdo - Breite (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hušbauer - Potočný (oba 2). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jediný z posledních 6 ligových zápasů s Libercem (z toho 4x remíza) - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Libercem - zápas se odehraje před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu Slavie za výtržnosti fanoušků v minulém domácím utkání s Olomoucí - Slavia minule remizovala 0:0 v Karviné a po úvodních 3 výhrách poprvé v ligové sezoně ztratila body - Slavia v lize 10x za sebou neprohrála - Slavia ve 3 ze 4 kol udržela čisté konto a s jediným inkasovaným gólem má nejlepší obranu ligy - Slavia doma v lize 16x za sebou neprohrála a posledních 5 duelů tam vyhrála - Liberec po výhře v úvodním kole v Ostravě 3x za sebou prohrál - Liberec prohrál 5 z posledních 6 ligových zápasů - trenér Slavie Trpišovský a jeho asistenti přišli do Edenu předloni v prosinci z Liberce - Breite (Liberec) slaví v den utkání 30. narozeniny Viktoria Plzeň (2.) - 1. FC Slovácko (9.) Výkop: neděle 11. srpna, 16:30. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný. Bilance: 28 16-8-4 47:27. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Hrošovský - Kayamba, Mihálik, Kopic - Krmenčík. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Absence: Beauguel, Čermák, Ekpai, Hubník (všichni zranění) - Franič, Juroška, Dvořák (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kopic, Krmenčík (oba 2) - Kalabiška, Daníček, Zajíc (všichni 1). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála se Slováckem v posledních 22 zápasech od května 2006 - Plzeň v minulém kole remizovala na půdě Bohemians a po úvodních 3 výhrách poprvé v ligové sezoně ztratila body - Plzeň v lize neprohrála 7x za sebou a v jediném z posledních 14 zápasů - Plzeň doma neprohrála v posledních 24 ligových utkáních od března 2018, kdy podlehla M. Boleslavi 1:2 - Slovácko v ligové sezoně 2x zvítězilo a 2x prohrálo - Slovácko má s 8 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, přitom 2x udrželo čisté konto - Slovácko v minulém venkovním duelu utrpělo debakl 0:6 v Jablonci, předtím zvítězilo na Spartě 2:0 - Slovácko ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů neskórovalo - Plzeň dnes v Bruselu hraje úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy proti Antverpám - záložník Petržela se vrátil do Slovácka v létě z Plzně - Zajíc (Slovácko) slaví den po utkání 23. narozeniny FK Jablonec (3.) - SFC Opava (8.) Výkop: neděle 11. srpna, 16:30. Rozhodčí: Adámková - Moláček, Vodrážka. Bilance: 18 7-3-8 24:23. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jugas, Plechatý, Břečka, Krob - Jovovič, Považanec, Pilík, Sýkora - Matoušek - Doležal. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa - Mondek, Jurečka, Zapalač - Dedič. Absence: Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence), Hübschman, Acosta, Kratochvíl, Holík (všichni nejistý start) - Manzia, Knejzlík (oba zranění), Svozil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Sýkora (3) - Dedič (2). Zajímavosti: - Opava v lize s Jabloncem 4x po sobě neprohrála (z toho 3 výhry) - Jablonec prohrál jediný z 9 domácích ligových zápasů s Opavou - Jablonec prohrál jediné z úvodních 4 kol - Jablonec má s 9 góly nejlepší útok ligy - Jablonec doma v lize 8x za sebou vyhrál a 5x za sebou neinkasoval - Opava po úvodních 2 vítězstvích poslední 2 kola prohrála při skóre 1:6 - Opava vyhrála jediný z posledních 10 venkovních ligových duelů - kouč Opavy Kopecký dělal asistenta trenéra v Jablonci FK Mladá Boleslav (5.-6.) - Sparta Praha (4.) Výkop: neděle 11. srpna, 19:00. Rozhodčí: Franěk - Nádvorník, Vlasjuk. Bilance: 30 9-3-18 33:57. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Krejčí - Trávník, Kanga, Hašek, Plavšič - Kozák. Absence: Král, Wiesner (oba nejistý start) - Frýdek, Dočkal, Drchal, Panák, Kadlec, Pulkrab, Zahustel (všichni zranění), Ben Chaim, Vindheim (oba rekonvalescence), Hložek, Graiciar (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Budínský, Bucha, Komličenko, Mešanovič, Takács (všichni 1) - Kanga (4). Zajímavosti: - Sparta v posledním ligovém zápase s M. Boleslaví prohrála, předtím však 3x za sebou vyhrála - M. Boleslav vyhrála 2 z posledních 3 domácích ligových duelů se Spartou - M. Boleslav odehraje ligový duel po 2 týdnech, kvůli problémům s odletem z Kazachstánu po 2. předkole Evropské ligy byl její zápas minulého kola v Teplicích odložen - M. Boleslav vyhrála 4 z posledních 5 ligových zápasů - M. Boleslav vyhrála oba dosavadní domácí duely nové ligové sezony a na svém stadionu prohrála v jediném z posledních 17 zápasů nejvyšší soutěže - Sparta po úvodní porážce se Slováckem v nové ligové sezoně 3x za sebou neprohrála - Sparta vyhrála jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů a v jediném dosavadním v této sezoně remizovala 2:2 v Č. Budějovicích - M. Boleslav dnes hraje úvodní duel 3. předkola EL v Rumunsku proti FCSB, Sparta doma bez diváků přivítá turecký Trabzonspor - nejlepší střelec soutěže Kanga (Sparta) skóroval ve 3 ligových duelech po sobě - trenér Weber (M. Boleslav) získal jako hráč se Spartou 2 tituly - Hubínek (M. Boleslav) si může připsat 100. ligový start Tabulka: 1. Slavia 4 3 1 0 7:1 10 2. Plzeň 4 3 1 0 8:4 10 3. Jablonec 4 2 1 1 9:3 7 4. Sparta 4 2 1 1 7:4 7 5. Mladá Boleslav 3 2 0 1 5:4 6 Ostrava 4 2 0 2 5:4 6 7. Olomouc 4 2 0 2 3:4 6 8. Opava 4 2 0 2 3:6 6 9. Slovácko 4 2 0 2 3:8 6 10. České Budějovice 4 1 2 1 5:4 5 11. Bohemians 4 1 1 2 5:5 4 12. Příbram 4 1 1 2 4:7 4 13. Teplice 3 1 1 1 3:6 4 14. Liberec 4 1 0 3 4:6 3 15. Zlín 4 1 0 3 2:4 3 16. Karviná 4 0 1 3 3:6 1