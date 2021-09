Slavia bude hájit ligovou neporazitelnost ve vršovickém derby

Praha - Po dnešních dvou předehrávkách pokračuje o víkendu šesti zápasy 8. kolo první fotbalové ligy. Vedoucí tým tabulky Plzeň přivítá v sobotu České Budějovice a při utkání oslaví 110 let od založení klubu. Obhájce titulu Slavia se v neděli představí v pražském vršovickém derby na půdě Bohemians 1905 a bude hájit pozici jediného týmu, který ještě v této sezoně nejvyšší soutěže neprohrál. Vedle červenobílých se po čtvrtečním vystoupení v evropských pohárech představí ve vzájemném souboji i Sparta a Jablonec. Liberec a Karviná budou usilovat o první vítězství v ligové sezoně.

Plzeň v minulém týdnu porazila Spartu 3:2 a vyhrála šest z dosavadních sedmi kol. Viktoria drží v čele tabulky dvoubodový náskok na Letenské a Slavii, která má utkání k dobru. Plzeňští s Českými Budějovicemi v lize neprohráli už 19 zápasů za sebou a z posledních devíti vzájemných duelů v nejvyšší soutěži osmkrát zvítězili. Do výročního utkání nastoupí ve speciálních retro dresech, předcházet bude bohatý doprovodný program včetně státní hymny.

"Doufám, že na výročním utkání s Českými Budějovicemi bude podobně fantastická atmosféra jako proti Spartě. Ukázali jsme svou sílu a doufám, že na výkon se Spartou navážeme. Když takhle budeme pokračovat, věřím, že budeme mít dobré výsledky," řekl plzeňský trenér Michal Bílek.

Slavia ve čtvrtek na úvod Evropské konferenční ligy porazila doma Union Berlín 3:1. V domácí lize červenobílí neprohráli od loňského března rekordních 52 utkání za sebou a zůstávají jediným neporaženým celkem této sezony nejvyšší soutěže. V Ďolíčku se ale slávistům poslední dobou nedařilo a dvakrát po sobě tam nezvítězili a neskórovali.

"V Ďolíčku to se Slavií bývá velký boj, nečekám moc gólů. V posledních dvou zápasech jsme tady s ní neprohráli a neinkasovali. Doufám, že se to nám to povede znovu," uvedl trenér Bohemians Luděk Klusáček, který za Slavii hrával. Kouč červenobílých Jindřich Trpišovský zase v začátcích kariéry působil u mládeže "Klokanů". Asistenta trenéra Slavie Jaroslava Köstla čeká rodinný souboj s bratrem Danielem, který je obráncem Bohemians.

K duelu pohárových účastníků dojde na Letné. Sparta ve čtvrtek remizovala v Evropské lize v Kodani s Bröndby bez branek a Jablonec v Evropské konferenční lize porazil Kluž 1:0. Letenští doma v lize se Severočechy neprohráli už 16 utkání po sobě, naposledy venku v dubnu ale soupeři podlehli. Zatímco Sparta je v tabulce druhá, Jablonci patří až 11. místo.

"Potřebujeme body. Ale samozřejmě Sparta je těžší soupeř než jiné ligové týmy, je to aspirant na titul. Na Spartě se nám v posledních letech moc nedařilo, ale vždy se najde nějaký zápas, který by to mohl změnit," uvedl trenér Petr Rada, který před angažmá v Jablonci právě Spartu vedl.

Poslední tým tabulky Liberec přivítá Mladou Boleslav a bude usilovat o první vítězství v ligové sezoně a po 12 zápasech nejvyšší soutěže. Před týdnem v premiéře pod novým trenérem Lubošem Kozlem Slovan ztratil dvoubrankový náskok a na půdě Pardubic jen remizoval 2:2.

Na první výhru v ligovém ročníku se pokusí dosáhnout i Karviná, která v souboji mužstev ze dna tabulky bude hostit předposlední Teplice. V moravském derby pak páté Slovácko přivítá devátý Zlín.

Statistické údaje před zápasy 8. kola první ligy: Sigma Olomouc (v tabulce: 6.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: pátek 17. září, 19:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Vodrážka - Ondráš (video). Bilance: 52 18-19-15 62:63. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý - Breite, González - Zifčák, Daněk, Hála - Růsek. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Potočný - Almási. Absence: Hubník, Greššák, Vaněček, Yunis (všichni zranění) - Kukučka (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Hála (5) - Lischka (3). Zajímavosti: - Ostrava posledních 6 vzájemných ligových zápasů neprohrála - Ostrava vyhrála poslední 3 ligové duely v Olomouci - Olomouc 5 kol po sobě neprohrála - Olomouc v dosavadních 3 domácích zápasech ligové sezony neprohrála - Olomouc má s 19 góly nejlepší útok ligy - Olomouc má k dobru odložený zápas na Slavii - Ostrava vyhrála 5 z posledních 6 kol - Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Jánoš (Ostrava) si může připsat 200. ligový start, Růsek a Zmrzlý (oba Olomouc) mohou nastoupit k 50. utkání v lize FC Hradec Králové (8.) - FK Pardubice (13.) Výkop: pátek 17. září, 19:00. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Hurych - Adam (video). Bilance: - . Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Donát, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Sláma - Jeřábek, Solil - Tischler, Beran, Kostka - Matějka. Absence: Doležal, Leibl (oba zranění), Reichl, Urma (oba nejistý start) - Boháč, Čelůstka (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Kodeš - Cadu, Jeřábek, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vašulín - Kostka, Matějka, Solil, Tischler (všichni 2). Zajímavosti: - týmy se dosud v první lize neutkaly - Hradec neprohrál s Pardubicemi (od založení klubu v roce 2008) ani jedno z 10 soutěžních utkání - Hradec vyhrál poslední 2 ligové zápasy (oba 1:0) a bodoval v 5 ze 7 kol - Hradec doma v lize 5x za sebou neprohrál - Hradec je spolu s Pardubicemi, Karvinou a Bohemians s 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Pardubice ve 2 z posledních 3 kol neprohrály, zvítězily ale v jediném z posledních 8 ligových zápasů - Pardubice prohrály všechny 3 venkovní zápasy ligové sezony a inkasovaly v nich 8 branek - trenér Hradce Koubek odkoučuje 200. zápas v lize - asistent trenéra Pardubic Krejčí v minulosti hrál za Hradec - oba týmy hrají domácí ligové zápasy v azylu, Hradec v M. Boleslavi 1. FC Slovácko (5.) - Fastav Zlín (9.) Výkop: sobota 18. září, 16:00. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Poživil - Machálek (video). Bilance: 22 8-5-9 24:29. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk, Havlík, Sadílek, Kalabiška - Petržela, Jurečka, Navrátil. Zlín: Rakovan - Fillo, Cedidla, Simerský, Procházka - Hlinka, Conde - Dramé, Hrubý, Čanturišvili - Poznar. Absence: nikdo - Dostál (zranění), Fantiš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Conde, Hlinka (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka, Petržela (oba 2) - Poznar (3). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo 4 z posledních 5 vzájemných ligových duelů - Slovácko doma v lize vyhrálo poslední 2 vzájemné zápasy bez inkasované branky, ale předtím tam Zlín 5x po sobě neporazilo - Slovácko minule prohrálo po 3 kolech - Slovácko doma v lize 5x za sebou neprohrálo (z toho 4 vítězství) - Zlín 4 kola pravidelně střídá venkovní výhru a domácí porážku - Zlín venku v lize 2x po sobě zvítězil - Matejov (Zlín) čeká na 150. start v české lize Slovan Liberec (16.) - FK Mladá Boleslav (10.) Výkop: sobota 18. září, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Hrabovský, Leška - Štěrba (video). Bilance: 35 20-7-8 70:48. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Faško - Matoušek, Frýdek, Mészáros - Rondič. M. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Matějovský, Dancák - Skalák, Hlavatý, Ewerton - Škoda. Absence: Koscelník (disciplinární trest), Šulc (zranění), Rabušic (nejistý start) - Šeda (zranění), Preisler, Šimek (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Douděra (3 ŽK). Nejlepší střelci: Mészáros, Rabušic, Rondič (všichni 1) - Škoda (4). Zajímavosti: - Liberec od července 2016 v lize s M. Boleslaví 10x za sebou neprohrál (z toho 9 vítězství), poslední 3 zápasy vyhrál a navíc v nich neinkasoval - Liberec doma v lize s M. Boleslaví od května 2008 14x po sobě neprohrál (z toho 10 vítězství) - Liberec minule v premiéře pod trenérem Kozlem remizoval 2:2 na půdě Pardubic a v lize 12x za sebou nezvítězil - Liberec spolu s Karvinou jako jediný ještě v ligové sezoně nezvítězil - Liberec doma v lize 9x za sebou nezvítězil, prohrál tam všechny 4 zápasy v této sezoně nejvyšší soutěže (bez vstřelené branky) a na vlastním hřišti je nejhorším týmem - Liberec má s 3 góly nejhorší útok ligy - M. Boleslav zvítězila v jediném z posledních 5 kol - M. Boleslav v dosavadních 3 venkovních zápasech ligové sezony nevyhrála - Kranthove oslaví den po zápase 21. narozeniny, Rabušicovi (oba Liberec) bude den před utkáním 32 let Viktoria Plzeň (1.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: sobota 18. září, 19:00. Rozhodčí: Petřík - Kotík, Pochylý - Kocourek (video). Bilance: 34 13-6-5 60:32. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel - Bucha, Janošek - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel. Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Čolič - Čavoš, Hellebrand - Van Buren, Hora, Mršič - Bassey. Absence: Kalvach, Míka, Pachlopník (všichni zranění) - Mihálik (dohoda klubů), Javorek, Skovajsa (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Chorý, Janošek - Talověrov (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (4) - Bassey (2). Zajímavosti: - Plzeň od října 2006 v lize s Budějovicemi 19x za sebou neprohrála, z posledních 9 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži 8x zvítězila - Plzeň doma v lize prohrála jediný ze 17 vzájemných zápasů a v posledních 6 zvítězila - Plzeň vyhrála 6 ze 7 kol a 8 z posledních 9 ligových utkání - Plzeň doma v lize 5x za sebou zvítězila a na svém stadionu vyhrála všech 7 soutěžních utkání v sezoně - Č. Budějovice zvítězily v jediném z posledních 6 kol a 2x za sebou prohrály (pokaždé 0:1) - Č. Budějovice prohrály 4 z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Plzeň zápasem oslaví 110. výročí založení, hráči nastoupí ve speciálních retro dresech - Pernica (Plzeň) může odehrát 250. ligové utkání Sparta Praha (2.) - FK Jablonec (11.) Výkop: neděle 19. září, 16:00. Rozhodčí: Orel - Caletka, Antoníček - Štěrba (video). Bilance: 56 36-9-11 97:45. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Polidar - Karlsson, Pavelka, Souček, Sáček, Pešek - Hložek. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Malínský - Doležal. Absence: Höjer, Juliš, Pulkrab (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Dočkal, Ladislav Krejčí II (oba nejistý start) - Štěpánek (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Hložek, Pešek (oba 3) - Čvančara, Pilař (oba 2). Zajímavosti: - Sparta minule prohrála s Jabloncem po 9 vzájemných ligových zápasech - Sparta doma v lize od března 2007 s Jabloncem 16x po sobě neprohrála (z toho 14 vítězství) a poslední 4 vzájemné duely tam vyhrála - Sparta v minulém kole prohrála v Plzni a nebodovala po 15 ligových zápasech - Sparta doma v lize pod vedením trenéra Vrby vyhrála všech 12 zápasů - Sparta dnes rozehraje skupinu Evropské ligy na hřišti Bröndby Kodaň, Jablonec doma v Evropské konferenční lize přivítá Kluž - Jablonec v minulém kole porazil Karvinou a zvítězil po 5 kolech - Jablonec prohrál všechny 3 venkovní zápasy ligové sezony, nedal v nich ani gól a na hřištích soupeřů je nejhorším týmem soutěže - Juliš čeká na 100. ligový start, Hancko (oba Sparta) může nastoupit k 50. zápasu v české lize - Sáček oslaví v den utkání 25. narozeniny, Součkovi (oba Sparta) bude o den dříve 21 let - trenér Rada před angažmá v Jablonci vedl Spartu MFK Karviná (14.) - FK Teplice (15.) Výkop: neděle 19. září, 16:00. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Podaný - Ondráš (video). Bilance: 11 2-4-5 12:16. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Santos, Buchta, Dramé, Křapka - Stropek - Bartošák, Qose, Túlio, Šehič - Papadopulos. Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Chlumecký - Jukl, Krunert - Černý, Trubač, Moulis - Ledecký. Absence: Mangabeira, Tavares, Čmelík (všichni nejistý start) - T. Kučera, Mareš, Shejbal, Žitný (všichni zranění), Mareček, Radosta (oba nejistý start). Disciplinární omezení: Papadopulos - Chlumecký, Jukl (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (3) - Mareš (2). Zajímavosti: - Karviná prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů s Teplicemi - Karviná prohrála jen první z 5 domácích ligových duelů s Teplicemi a v posledních 2 zvítězila (navíc neinkasovala) - Karviná v lize 8x po sobě nevyhrála a spolu s Libercem jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězila - Karviná doma v lize zvítězila v jediném z posledních 6 duelů, naposledy tam ale remizovala se Slavií 3:3 - Karviná je spolu s Bohemians, Hradcem a Pardubicemi s 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Teplice prohrály 6 ze 7 kol a 3x za sebou nebodovaly - Teplice venku v lize 13x za sebou nezvítězily a posledních 6 zápasů tam prohrály - Teplice mají s 16 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy - trenér Karviné Weber bude chybět na lavičce kvůli druhé části trestu za ČK Bohemians Praha 1905 (7.) - Slavia Praha (3.) Výkop: neděle 19. září, 19:00. Rozhodčí: Berka - Paták, Vlček - Adam (video). Bilance: 38 6-11-21 30:58. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Krch, Vondra - Dostál, Květ, Hronek, Ljovin, Fulnek - Chramosta, Keita. Slavia: Mandous - Bah, Takács, Holeš, Bořil - Samek, Ševčík - Ekpai, Stanciu, Masopust - Kuchta. Absence: Hůlka (zranění), Bartek, Puškáč (oba nejistý start) - Kolář, Kúdela (oba zranění), Hovorka, Provod, Olayinka (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Květ (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Puškáč (3) - Schranz (5). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 13 ligových zápasů s Bohemians, ve 2 z posledních 3 ale nezvítězila - Slavia v posledních 2 ligových zápasech na hřišti Bohemians nezvítězila a neskórovala v nich - Bohemians prohráli jediný z posledních 5 ligových zápasů a 2 kola po sobě zvítězili (dali v nich 7 branek) - Bohemians minule doma v lize vyhráli po 3 utkáních - Slavia od loňského března neprohrála rekordních 52 ligových zápasů po sobě a jako jediná v tomto ročníku nejvyšší soutěže bodovala ve všech utkáních - Slavia venku v lize neprohrála 26x za sebou - Slavia má s 5 inkasovanými brankami nejlepší obranu ligy - Slavia má k dobru odložený zápas s Olomoucí - Slavia dnes hraje úvodní zápas skupiny Evropské konferenční ligy s Unionem Berlín - trenér Bohemians Klusáček i jeho asistent Brabec v minulosti hráli za Slavii, kouč Slavie a jeho asistent Köstl zase působili u mládeže Bohemians - obránce Daniel Köstl (Bohemians) je bratrem asistenta trenéra Slavie Jaroslava Köstla - Vacek (Bohemians) si může připsat 200. start v lize, Takács (Slavia) může odehrát 150. zápas v nejvyšší soutěži