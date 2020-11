Slavia bez tří hráčů základní sestavy bude čelit Nice

Praha - Fotbalisté Slavie přivítají ve čtvrtečním 3. kole základní skupiny Evropské ligy Nice a pokusí se navázat na výhru 1:0 nad Leverkusenem. Velkou komplikaci pro trenéra českých mistrů Jindřicha Trpišovského je absence tří hráčů základní sestavy, kteří se nakazili koronavirem. Utkání má výkop v 18:55.

Pražané se proti Nice, které trénuje bývalý slavný hráč Patrick Vieira, musí obejít bez tří českých reprezentantů. O jejich nákaze informoval v pondělí klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Přestože jména nezmínil, z úterní nominace na listopadový reprezentační sraz je patrné, že jde o obránce a kapitána Jana Bořila, stopera Ondřeje Kúdelu a záložníka Lukáše Provoda. Nice zase chybí zraněný kapitán Dante.

Slavia proti Leverkusenu napravila úvodní prohru 1:3 v Beer Ševě a v pohárech zvítězila po devíti zápasech a více než roce. Nice v minulém kole zdolalo Hapoel 1:0. Všechny týmy mají ve skupině C po třech bodech, Pražané jsou vinou horšího skóre třetí. Do další fáze soutěže postoupí první dva celky.

"Do zápasu s Nice se nám půjde samozřejmě líp. Hodně lidí nedoceňuje, s jakými hráči chodíme do základní sestavy. Mužstvo nemá tolik zkušeností, které mělo předtím. Potřebujeme, abychom se dále učili, a aby hráči uměli převzít role od kluků, kteří už odešli. Zápas jako proti Leverkusenu by nám pro sebevědomí mohl pomoci," řekl Trpišovský.

O výhře nad německým celkem, který hrál od 22. minuty v deseti, rozhodl v 80. minutě Peter Olayinka. Střídající záložník, jenž se vyléčil z nákazy koronavirem, si při gólové hlavičce zlomil nos.

"Myslím, že tenhle zápas dodá týmu potřebnou odvahu a sebevědomí. Uspět bylo pro nás velmi důležité a jsem rád, že jsme proti Leverkusenu vyhráli. Teď se musíme soustředit zase na další zápas a najít opět tu správnou motivaci," prohlásil Olayinka.

Zápas s Nice, které ve francouzské lize pětkrát za sebou neprohrálo a patří mu v tabulce čtvrté místo, považuje za možná jeden z klíčových v boji o postup.

"Bude pro nás obrovsky důležité získat další tři body. Myslím, že jsme na to teď všichni dobře připravení. Bylo to vidět i teď na hřišti proti Bayeru," konstatoval čtyřiadvacetiletý Nigerijec.

Kvůli opatřením v boji proti šíření koronaviru se duel v Edenu odehraje bez diváků. Zatímco Nice v generálce o víkendu zvítězilo v domácí soutěži 3:0 na půdě Angers, slávisté českou ligu nehráli kvůli jejímu přerušení už od 4. října.

Statistické údaje před utkáním fotbalové EL Slavia - Nice Výkop: čtvrtek 5. listopadu, 18:55 (Nova Sport 1). Rozhodčí: Kehlet - Sörensen, Hummelgaard (všichni Dán.) Bilance (klubová): ČR (Československo) - Francie 52 15-14-23 57:77. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 1:0, 2020/21 EL: Sparta Praha - Lille 1:4. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 124 47-32-45 158:145 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 176 62-47-67 202:215 Nice v Evropě: LM/PMEZ 18 7-4-7 32:32 EL/UEFA 26 11-0-15 34:42 PVP 4 1-3-0 7:5 Celkem 48 19-7-22 73:79 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Holeš, Hovorka, Zima, Oscar - Masopust, Stanciu, Ševčík, Traoré, Olayinka - Tecl. Nice: Benítez - Bambu, Pelmard, Kamara - Atal, Thuram, Schneiderlin, Reine-Adelaide - Claude-Maurice, Dolberg, Gouiri. Absence: Karafiát (zranění), Bořil, Kúdela, Provod (všichni nemoc) - Dante (zranění), Danilo, Nsoki (oba nejistý start). Zajímavosti: - oba týmy se v minulosti utkaly 5x a Slavia ani jednou neprohrála; poprvé v roce 1972 v letním Interpoháru, předchůdci Poháru Intertoto (Slavia doma vyhrála 4:0 a venku remizovala 2:2), v sezoně 1997/98 v Poháru vítězů pohárů (remízy 2:2 a 1:1) a v roce 2017 v přípravném duelu (Slavia vyhrála 4:1) - Slavia porazila francouzské soupeře jen ve 2 z 11 utkání evropských pohárů (bez Poháru Intertoto) - české týmy zdolaly francouzské soupeře v evropských pohárech ve 3 z předchozích 15 duelů (bez Poháru Intertoto) - Slavia na úvod skupiny prohrála na půdě Beer Ševy 1:3 a poté doma porazila Leverkusen 1:0 - Nice na úvod skupiny prohrálo 2:6 v Leverkusenu a poté doma porazilo Beer Ševu 1:0 - všechy 3 týmy ve skupině mají po 2 kolech 3 body - Slavia si po vítězství nad Leverkusenem připsala první výhru v pohárech po 9 zápasech a po více než roce - Slavia vyhrála jediný z posledních 5 domácích duelů v evropských pohárech - Slavia doma v soutěžních zápasech téměř rok a 15x po sobě neprohrála - Nice v generálce zvítězilo ve francouzské lize na půdě Angers 3:0, Slavia v české lize vzhledem k jejímu přerušení kvůli koronaviru nehrála od 4. října - Nice prohrálo jediný z posledních 7 soutěžních zápasů - Nice prohrálo 5 z posledních 6 venkovních pohárových duelů - Nice trénuje bývalý defenzivní záložník Vieira - kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Česku se bude hrát bez diváků