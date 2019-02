Praha - Fotbalisté Slavie vstoupí do jarní části sezony z prvního místa v ligové tabulce s náskokem čtyř bodů na druhou Plzeň, proto neberou nic jiného než titul. Trenér Jindřich Trpišovský by zároveň s Pražany rád zabojoval také o obhajobu triumfu v domácím poháru a zisk vůbec prvního double pro červenobílé v samostatné historii. Trpišovský potvrdil zájem Pražanů o útočníka Martina Doležala z Jablonce, který by mohl v Edenu hostovat do konce sezony.

"Když budu mluvit o Česku, jsme ve hře ve dvou soutěžích. S ambicemi a kádrem, které klub má, je v našich silách a naší povinností zabojovat o double," řekl na tiskové konferenci před jarní sezonou Trpišovský.

"Pro mě osobně by bylo na konci sezony nejdůležitější, kdybychom se jako celý klub dokázali posunout zase o pár procent směrem dopředu na té naší cestě. Aby nám přibyli fanoušci, abychom udrželi úroveň z podzimu a měli třeba ještě více střel na bránu, více rohových kopů a podobně. Na tom jsme všichni společně dělali," doplnil Trpišovský.

Vzhledem k tomu, že po 30 kolech bude letos poprvé v lize následovat ještě nadstavba, nepovažuje slávistický kouč čtyřbodový náskok na Plzeň za nic zásadního. "Oba dva týmy jsou hodně kvalitní. Na druhé straně stojí tým, který má velkou kvalitu, skvělé zkušené hráče, kteří něčím prošli, skvělé vedení, trenéra a profesionály stejně jako my. Na téhle úrovni čtyři body v 16 zápasech, to vůbec nic neznamená," uvedl Trpišovský.

Pražané se hned v druhém jarním kole představí v Plzni. "Myslím si, že klíčový zápas to nebude, protože jich je hodně. Ale když ho zvládneme, dodá nám hodně sebevědomí do další části," řekl kapitán Milan Škoda.

Na vedlejší kolej rozhodně Pražané nehodlají stavět ani jarní vyřazovací část Evropské ligy, do níž vstoupí Slavia proti Genku. "Určitě se nedostaneme do situace, že bychom si řekli, že nějaký zápas je méně důležitý. To ve Slavii ani nejde," řekl Trpišovský.

Zimní přípravu označil za téměř dokonalou. Červenobílí byli na dvou soustředěních v zahraničí a z pěti utkání čtyřikrát vyhráli. "Měli jsme naprosto ideální podmínky vzhledem k tomu, jak to v Česku s počasím vypadá. Nemáme si na co stěžovat, co si vymýšlet. Příprava byla za mě v podstatě dokonalá, ať už logisticky, tréninkově, skvělými zápasy, zdravotním stavem hráčů. Bylo tam jen pár drobností lehčího rázu. Doufám, že si to přeneseme do jarní části," uvedl Trpišovský.

Slavia v zimě přivedla tři hlavní posily - záložníky Petra Ševčíka s Lukášem Masopustem a defenzivního univerzála Alexe Krále. Zároveň natrvalo na přestup získala Ibrahima Traorého a gólmana Martina Vantrubu, který zamíří na hostování, nahradí na pozici brankářské trojky Martin Kuciak.

Pražané získali i bahrajnského útočníka Júsufa Hilála, ale ten jaro ještě stráví na hostování v Bohemians 1905 stejně jako stoper Lukáš Pokorný. Na hostování budou i Petar Musa, Jan Kuchta, Matěj Valenta a Ruslan Mingazov a možný je ještě odchod dalších hráčů z nabitého kádru.

"Až na jeden post jsme o základní sestavě rozhodnuti. Je to v záložní řadě, kde nejsme rozhodnuti proto, že by si více hráčů zasloužilo hrát v základu. Z těch nových hráčů má momentálně nejblíže do základní sestavy Petr Ševčík," uvedl Trpišovský.

Slávistický kouč Trpišovský potvrdil zájem o Doležala

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský potvrdil zájem Pražanů o útočníka Martina Doležala z Jablonce, který by mohl v Edenu hostovat do konce sezony. Jednání ale nejsou dotažena a podle kouče červenobílých by osmadvacetiletý reprezentant určitě nestihl sobotní úvodní jarní kolo proti Teplicím.

"Je to na klubu. Ve středu jsme měli nějaké jednání, tahle možnost se objevila, a nakolik je to vůbec reálné, to nevím. Nechávám to na vedení. Kdyby to mělo dopadnout, určitě to ještě na tenhle víkendu nebude. Jablonec určitě ví, co v Martinovi má. Jednání jsou složitá. Pro nás je to spíš takový bonus. I kdyby to nedopadlo, půjdeme do jara s tím, co máme," uvedl na tiskové konferenci Trpišovský.

Doležal by byl alternativou ke kapitánovi Milanu Škodovi, jedinému klasickému hrotovému útočníkovi. "Vyplynulo to ze situace. Jablonec nás oslovil o hostování některých hráčů a my jsme přemýšleli, co bychom z toho měli. Kádr vypadá výborně, ale pokud jsou tam nějaké drobné potíže, tak je to u těch ofenzivních hráčů. Na tu porci zápasů, které máme, máme vlastně jen jediného klasického hrotového hráče, což je Milan," řekl Trpišovský.

"Martin patří k tomu málu typologicky důrazných hráčů ve vápně. Jeho případné angažování do léta by nám mohlo vyřešit situaci ohledně hrotových vápnových hráčů. Případný Milanův výpadek by nás totiž mohl hodně limitovat," doplnil Trpišovský.

Škoda podle něj půjde do sezony jako útočník číslo jedna. "Odtrénoval celou přípravu a troufnu si říct, že momentálně vypadá vůbec nejlépe v sezoně od léta," řekl Trpišovský. "My jsme na útočníky hodně nároční během utkání, musí to hodně odpracovat. Takže by případný Martinův příchod dával větší možnosti do utkání, větší možnost výběru," dodal.

Opačným směrem do Jablonce by mohli zamířit bek Jakub Jugas či útočník Muris Mešanovič, kteří se nedostali na soupisku pro vstup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. "V těch věcech se angažuje spíš (sportovní ředitel) Honza Nezmar. Zájem o hráče je z vícero klubů. Ale my nejsme v situaci, že bychom za každou cenu museli někoho uvolňovat," řekl kouč.

"Pokud někoho uvolníme, tak to bude jen v tu chvíli, kdy to bude dávat všem stranám smysl. Určitě to není tak, že bychom hráče nabízeli. V létě jsme si libovali, jak máme tři útočníky, výborně vypadají, a za měsíc jsme byli bez všech tří," podotkl Trpišovský.

Během zimy se mluvilo i o odchodu útočníka Jana Matouška zpět na hostování do Příbrami. "Honzu bohužel zabrzdily zdravotní problémy. I když to byla dvě lehčí zranění, bohužel mu to neumožnilo absolvovat ani minutu přípravných zápasů. Včera už ale trénoval. Trošku to zabrzdilo rozhodování o něm, ale přestupní termín končí až 22. února. Takže je to hodně otevřené. Je na soupisce Evropské ligy, bude záležet, jak se bude jevit, a pak se to rozhodne," dodal Trpišovský.