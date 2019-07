Slavia a Trnava si zahrají o Československý Superpohár

Trnava - Fotbalisté pražské Slavie a Trnavy se v sobotu před startem nové sezony utkají o Československý Superpohár. Duel mezi vítězi obou domácích pohárů naváže na předloňský souboj mezi Zlínem a Slovanem Bratislava, který v Uherském Hradišti ovládl v penaltovém rozstřelu moravský tým. Zápas bude v Trnavě hostit tamní Spartak.

Původně se měl Superpohár hrát na české půdě, později byla vybrána jako dějiště zápasu Dunajská Streda. Zápas se ale nakonec z bezpečnostních důvodů přesunul do Trnavy.

Tradice společných československých fotbalových soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu federace, byla obnovena před dvěma lety. Vloni se Superpohár nehrál. V Bratislavě měl Slovan v červnu přivítat Slavii, policie se však obávala, že by nedokázala kvůli konci školního roku a blízkému festivalu zajistit bezpečnost, a zápas byl zrušen.

Slavia do Superpoháru prošla díky květnové výhře 2:0 nad Ostravou ve finále domácího poháru. Pražané obhájili triumf a podtrhli vydařenou sezonu, v níž získali ligový titul a po 77 letech vybojovali double.

"Jsme rádi, že Superpohár je, protože můžeme získat další trofej. Nebude se hrát jen přátelák před prázdným stadionem, to je super. Ale co se týče umístění zápasu, jak pro nás, tak pro všechny slávisty je to na dojezd složité. Určitě bych tu polohu uvítal jinou," řekl novinářům záložník Tomáš Souček.

Slavia vstoupí do ligové sezony v pondělí 15. července ve Zlíně. V letní přípravě dosud svěřenci Jindřicha Trpišovského odehráli tři zápasy. V úterý porazili Austrii Vídeň 3:2 a dočkali se první výhry, předtím podlehli 0:2 Českým Budějovicím a 2:3 v Bratislavě tamnímu Slovanu.

"Myslím si, že to bude dost podobný zápas. Bude se hrát na hezkém stadionu. Věřím, že lidé dorazí a stadion bude jakž takž zaplněný," dodal Souček, který byl vyhlášen nejlepším hráčem uplynulé sezony české ligy.

Trnava na jaře hrála v lize o udržení, v poháru ale dokráčela až k trofeji. Ve finále porazila Žilinu na penalty 4:1 po remíze 3:3 v základní hrací době. Loňského slovenského šampiona do zimy vedl trenér Radoslav Látal a generálního manažera dělal další Čech Pavel Hoftych, oba pak ale mimo jiné kvůli špatné ekonomické situaci v klubu skončili.

Spartak v červnu převzali noví vlastníci. V týmu od ledna působí bývalý plzeňský gólman Čech Petr Bolek a jednou z posledních posil se stal slovenský útočník Filip Oršula, který na jaře hrál v Liberci.

Trnava v sobotu v přípravě vyhrála v Olomouci 2:1 a Superpohár má jako generálku na vstup do kvalifikace Evropské ligy v příštím týdnu. "Je to výjimečný zápas. Nemáme každý rok možnost utkat se v soutěžním zápase s českým mistrem. Nebude to jednoduché, ale pro nás hráče je to motivace ukázat, že i v Trnavě se hraje dobrý fotbal. Slavia i my chceme Superpohár vyhrát a uděláme vše pro to, abychom zase mohli zažít oslavy po zisku trofeje jako nedávno," řekl pro klubový web bek Trnavy Matúš Turňa.

Zápas na stadionu v Trnavě pro 19.200 diváků začne v sobotu v 18:00. Slavii bude chybět zadák Ngadeu, který je na africkém šampionátu, kapitán Škoda pak bojuje s virózou. Právě zkušený útočník jednou trefou přispěl k výhře 2:1 v posledním vzájemném duelu v zimní přípravě v únoru 2013.