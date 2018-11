Praha - Český fotbalový pohár MOL Cup už zná sedm čtvrtfinalistů. Do jarních bojů dnes postoupily Teplice po výhře 3:1 na hřišti Dukly Praha a také obhájce Slavia. Červenobílí v osmifinále porazili posledního účastníka z nižších soutěží Chrudim rovněž 3:1.

Fotbalisté Teplic v osmifinále MOL Cupu zvítězili na hřišti pražské Dukly 3:1 díky hattricku útočníka Martina Jindráčka a stali se dalším čtvrtfinalistou domácí pohárové soutěže. Soupeři se na Julisce utkají i za týden v rámci 16. ligového kola.

"Z naší strany to bylo povedené utkání, povedených 75 minut do vystřídání. Byli jsme aktivnější, měli jsme pohyb a větší chuť po vítězství," řekl trenér Teplic Stanislav Hejkal na tiskové konferenci.

Za týden očekává jiný zápas. "Z hráčů musíme vyhnat myšlenky, že tohle byla Dukla Praha. Nebyla, za týden bude Dukla Praha, jsem o tom přesvědčený," uvedl Hejkal.

Tepličtí začali lépe a po několika náznacích se dostali do vedení v 11. minutě, kdy zaváhání domácí obrany potrestal Jindráček přízemní střelou. Hosté častěji drželi míč a po většinu prvního poločasu kontrolovali hru. Pražané se snažili hrát na brejky, ale moc se jim nedařilo.

Severočeši v závěru první půle poslední tým ligové tabulky zatlačili. Moulise ještě vychytal gólman Hruška a Vondráček hlavičkoval nad břevno. Ve 45. minutě se však prosadil hlavou opět Jindráček po Kučerově centru.

Dukla se po změně stran zlepšila, jenže z úvodního tlaku nic nevytěžila a Schranzovu ránu zneškodnil teplický brankář Grigar. V 64. minutě se radovali potřetí hráči Teplic. Na roh si naskočil Jindráček a razantní hlavičkou znovu překonal Hrušku.

"Nevím, jestli to byly lehké góly. Měl jsem konečně štěstí, že to tam spadlo. Je jedno, jaké to byly góly. Nevím, jestli jsem někdy dal hattrick, asi byl můj premiérový," konstatoval Jindráček.

Domácí v 86. minutě snížili po trefě střídajícího Brandnera, jehož před odkrytou brankou našel Djuranovič. Dukla ale už víc nestihla, Podaného ránu z přímého kopu vytáhnul pozorný Grigar.

"Dneska jsme od začátku do konce tahali za kratší konec. Tohle nebyl přístup ligového hráče a za to nesu jednoznačně vinu já. Věděl jsem, že ta situace nebude jednoduchá, ale že hráči nebudou ochotní v některých zápasech ani poctivě pracovat, je samozřejmě komplikace," uvedl kouč Dukly Roman Skuhravý. "Dva hráči Ostojič a Miloševič hráli to, co měli hrát. Nevím, co zbytek. Nebyli jsme dneska důstojným soupeřem Teplic. Také bych rád věřil, že to za týden bude jiná Dukla," dodal.

Slavia porazila Chrudim 3:1

Fotbalisté pražské Slavie i bez reprezentantů porazili v osmifinále MOL Cupu nováčka druhé ligy Chrudim 3:1 a stali se předposledním čtvrtfinalistou domácí pohárové soutěže. Obhájce trofeje a aktuální prvoligový lídr nakročil k postupu góly Jana Sýkory a Josefa Hušbauera v úvodních 22 minutách, po pauze přidal třetí branku Michal Frydrych a poté snížil hostující Daniel Vašulín.

Slávistický trenér Trpišovský nemohl nasadit reprezentanty a řadu zraněných hráčů, takže se do základní sestavy vrátili dva rekonvalescenti obránce Jugas a kapitán Škoda.

Druhý jmenovaný byl hodně vidět a zařídil první dva góly. Nejprve v desáté minutě skluzem přihrál volnému Sýkorovi, který zblízka nezaváhal, a ve 22. minutě vybojoval penaltu. Pokutový kop s přehledem proměnil Hušbauer.

Chvíli předtím ještě Sýkora trefil tyč. I čtrnáctý celek druhé ligy dokázal v první půli dvakrát nebezpečně zahrozit, v největší šanci přestřelil Vašulín.

Po přestávce měli domácí dál převahu a v 68. minutě zvýšil na 3:0 Frydrych po Sýkorově centru na zadní tyč. Hned za dvě minuty se dočkal gólu i poslední účastník poháru z nižší soutěže. Řezníček potáhl míč do vápna a Vašulín zblízka snížil.

Další branka už nepadla a zápas skončil stejným výsledkem pro Slavii jako předchozí dva vzájemné pohárové duely v Chrudimi v roce 2014 a předloni.

"Základní cíl byl určitě postup, což jsme splnili. Řekl bych, že vítězství bylo zasloužené, i když kvalita hry v některých pasážích nebyla úplně podle našich představ. Hráči k tomu nepřistoupili nějak špatně, ale v druhé půli k určitému podcenění situací došlo," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl. "Jsme hlavně rádi, že se zapojili hráči, kteří byli dlouhodobě mimo. To je dnes hodně pozitivní," dodal.

Posledního čtvrtfinalistu poháru určí souboj mezi Opavou a pražskou Spartou, který se odehraje 28. listopadu. Vedle Slavie už postoupily také Karviná, Ostrava, Liberec, Olomouc, Teplice a Bohemians 1905, naopak dva favorizované týmy Plzeň a Jablonec vypadly.

"Jsme ve stejné situaci jako před rokem, kdy někteří favorité taky povypadali už v prvních kolech poháru. Pro nás je pohár obrovsky důležitý. Minulou sezonu jsme ho vyhráli, obhajoba je vždy těžší, ale jsme ve Slavii a tady jsou cíle absolutně nejvyšší ve všech zápasech. Jsme rádi, že v prvních kolech můžeme využívat i šířku kádru," dodal Köstl.

Osmifinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Dukla Praha - FK Teplice 1:3 (0:2)

Branky: 86. Brandner - 11., 45. a 64. Jindráček. Rozhodčí: Královec - Pospíšil, Kožár. Bez karet. Diváci: 374.

Sestavy:

Dukla: Hruška - Miloševič, Ostojič, Bezpalec, Chlumecký - Bilovský, Kott (66. Breda), Doumbia (76. Mentberger), Podaný - Djuranovič, Schranz (66. Brandner). Trenér: Skuhravý.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Hyčka - Moulis, Soungole, Kučera (73. Kodad), Trubač (84. Knapík) - Hora, Jindráček (74. Vošahlík). Trenér: Hejkal.

Slavia Praha - Chrudim 3:1 (2:0)

Branky: 10. Sýkora, 22. Hušbauer z pen., 68. Frydrych - 70. Vašulín. Rozhodčí: Ginzel - Myška, Novák. ŽK: Sixta, Sulík (oba Chrudim). Diváci: 3512.

Sestava Slavie: Kovář - Frydrych, Jugas, Deli, Zelený - Hušbauer, Traoré - Baluta (66. Matoušek), Sýkora (89. Vaněk), Olayinka - Škoda (66. Mešanovič). Trenér: Trpišovský.