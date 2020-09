Slavia a Sparta budou hájit stoprocentní bilanci

Praha - Fotbalisté Slavie a Sparty v první lize jako jediní ještě neztratili ani bod a po reprezentační přestávce budou stoprocentní bilanci hájit ve venkovních zápasech. Vršovický lídr tabulky a obhájce titulu ve 3. kole nastoupí v sobotu proti pardubickému nováčkovi, který hraje domácí duely v azylu na stadionu Bohemians v Ďolíčku. Sparta se v neděli představí v Karviné. Další ze spolufavoritů na titul Plzeň přivítá Mladou Boleslav s cílem odčinit minulý debakl 1:4 z Liberce. V sobotu se odehraje pět utkání, v neděli pak další tři.

Díky zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru mohou být stadiony zaplněny více než z poloviny, pokud kluby splní přikázané rozdělení do izolovaných sektorů po maximálně 1000 lidech. Oficiálně se na utkání dostanou i hostující fanoušci, kteří dosud mohli na zápasy jen v případě dohody mezi týmy.

Slavia má po dvou kolech s devíti góly nejlepší útok ligy a spolu s Bohemians 1905 jako jediné dva celky v nové sezoně ještě neinkasovaly. Červenobílí v nejvyšší soutěži už 14 utkání neprohráli a proti Pardubicím jsou obrovským favoritem. Východočeský nováček soutěže si však v minulém kole zvedl v Ďolíčku sebevědomí výhrou 2:1 nad Teplicemi a premiérovými body po postupu mezi elitu.

"Přesvědčili jsme se, že můžeme i v lize vyhrávat. I proto můžeme nyní jít do zápasu proti velkému favoritovi trochu klidněji s čistou hlavou. Strach nemám. Musíme tam jít s tím, že si vytrháme nohy ze zadku a že budeme dělat všechno pro to, aby byl pro nás výsledek co nejpříznivější," uvedl asistent pardubického trenéra Jiří Krejčí.

"Pardubice jsou sympatické mužstvo. První dvě kola odehrály velice dobře. Jablonci byly více než vyrovnaný soupeř, ale dostaly gól po centru. S Teplicemi vyhrály zaslouženě. Je vidět, že jsou dlouho spolu pohromadě, mají dobrou organizaci hry," ocenil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sparta je po dvou kolech druhá jen vinou horšího skóre a dobrý vstup do sezony chce potvrdit v Karviné, kde na konci května zvítězila 4:1 a odstartovala zlepšení pod trenérem Václavem Kotalem. Začátek ligy ale vyšel i Slezanům, kteří mají na kontě čtyři body.

Letenští se musejí obejít bez slovenského obránce Lukáše Štetiny, jenž se zranil v reprezentačním zápase s Českem. "Lukášovo zranění je samozřejmě pro nás všechny velká rána, ale věřím, že ho dokážeme nahradit. Věříme, že navážeme tam, kde jsme skončili. Máme šest bodů a chceme v tom pokračovat," uvedl sparťanský obránce David Lischka.

Plzeň před reprezentační pauzou smolně prohrála v 2. předkole Ligy mistrů v Alkmaaru 1:3 po prodloužení a vzápětí utrpěla v Liberci nejvyšší ligovou porážku od loňského března. Viktoria se zkusí zvednout proti Mladé Boleslavi, kterou v květnu v posledním vzájemném duelu rozdrtila 7:1.

Slovenský kouč Západočechů Adrian Guľa se těší na větší počet fanoušků. "Bude to pro nás jeden z velkých motivačních prvků, i když těch samozřejmě máme více. Například to, že potřebujeme odčinit poslední ligový zápas," podotkl Guľa.

Oba podještědské celky odehrají v sobotu generálku na venkovní zápas 2. předkola Evropské ligy, který je čeká ve čtvrtek. Jablonec před utkáním v Dunajské Stredě přivítá Ostravu a bude hájit neporazitelnost v nové sezoně. Liberec se chce na utkání s litevským Riteriai dobře naladit v Českých Budějovicích, kde v minulosti působil jeho trenér Pavel Hoftych.

Zlín v moravském souboji přivítá druhého z nováčků Zbrojovku Brno a Příbram s Opavou se U Litavky utkají o první body v sezoně. Oba celky předchozí dva duely prohrály. Po dvou venkovních zápasech se poprvé na zrekonstruovaném trávníku představí Teplice, které hostí v sezoně dosud neporažené Slovácko.