Slavia a Plzeň se utkají v klíčovém souboji o titul

Praha - Fotbalovou ligu čeká v neděli jeden z vrcholů sezony. V druhém z pěti kol skupiny o titul nadstavbové části se odehraje v Edenu přímý souboj o první místo mezi vedoucí Slavií a mistrovskou Plzní, která na druhé příčce ztrácí už jen dva body. Západočeši by se v případě výhry poprvé od srpnového 6. kola dostali do čela tabulky, favoritem jsou ale Pražané, kteří doma rivala pětkrát po sobě porazili.

Slavia z uplynulých čtyř kol třikrát ztratila body a Plzeň se po pěti výhrách z posledních šesti utkání přiblížila na dostřel, přestože nedávno ztrácela už devět bodů. Může jít o klíčový zápas v boji o titul, vítězství by Pražanům před posledními třemi koly vyneslo pětibodový náskok.

"Z našeho pohledu je to samozřejmě klíčové utkání možná celé sezony, když jsme se dostali na dostřel jednoho zápasu. To nebylo strašně moc kol. Dá se říct, že je to vše v našich rukách," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

"Pravděpodobně to bude zápas, ve kterém pokud někdo vyhraje, udělá obrovský krok k titulu. Pokud to skončí remízou, bude to asi až do konce hodně zajímavé. Kdybychom prohráli, Slavia by udělala obrovský krok k titulu. Ale pak nás čekají ještě tři těžké zápasy a v této hodně silné skupině může ztratit každý tým. Favorit je samozřejmě Slavia," dodal.

Slavia, která má nejlepší útok i obranu ligy, zůstává u bookmakerů velkým favoritem. Západočechy doma zdolala pětkrát po sobě, navíc bez inkasované branky, a na podzim je deklasovala 4:0. Na jaře ale zvítězila Plzeň 2:0. Desetkrát za sebou ve vzájemných duelech vyhrál domácí tým.

"Tým je hodně nažhavený. Je to zápas, v němž můžeme ukázat, kdo je lepší. Kdyby nám někdo v létě řekl, že budeme mít čtyři kola před koncem možnost utkat se s Plzní a budeme mít náskok, brali bychom to. Těšíme se, že konečně dojde ke vzájemné konfrontaci," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. "Jde o zápas dvou hrozně vyrovnaných týmů, oba dva se dostaly do jarní části Evropské ligy. Čekám spíš taktickou bitvu, bude rozhodovat to, který tým dokáže soupeři vnutit svůj styl," dodal.

Plzeň od roku 2011 získala pět titulů, zato Slavia útočí teprve na druhý mistrovský primát od sezony 2008/09. "Soupeř má obrovské zkušenosti, mají pět titulů, spoustu těchto těžkých zápasů za sebou. Zkušenosti jsou trošku na jejich straně. Doufám, že na naší straně bude hladovost a domácí prostředí," řekl Trpišovský.

Slávisté hodně spoléhají na domácí prostředí, kde v této sezoně podlehli jen Jablonci a Chelsea. Nakonec budou mít podporu severní tribuny, kterou disciplinárka kvůli výtržnostem fanoušků sice na dvě utkání uzavřela, ale odvolací komise trest odložila. "To je nejpozitivnější zpráva za poslední dobu. Je to možná vrchol ligy a bylo by nešťastné, kdyby se na něj nějaká část lidí nedostala," řekl Trpišovský.

Utkání bude zřejmě provázet vyhrocená atmosféra. Několik chuligánů v noci na dnešek poničilo tréninkový areál Plzně, na místě zanechali vulgární nápisy a oběšenou figurínu v dresu Viktorie. Zápasu dodává náboj i to, že český mistr pravděpodobně půjde až do závěrečného 4. předkola Ligy mistrů a bude mít jistotu účasti ve skupině Evropské ligy.

Zápas má v neděli výkop v 18:00.