Slavia a Plzeň po koronavirové pauze v lize poprvé hrají doma

Praha - První fotbalová liga se v úterý a ve středu naplno rozběhla po více než dvouměsíční koronavirové přestávce a o víkendu bude nejvyšší soutěž pokračovat 26. kolem. Vedoucí Slavia ve šlágru přivítá třetí Jablonec. Domácí premiéru bez diváků v sobotu absolvuje také druhá Plzeň v utkání s Mladou Boleslaví.

Kvůli opatřením v boji s covidem-19 může být na stadionech stále jen maximálně 300 lidí. Už v týdnu se ale některým klubům vešlo na tribuny několik desítek fanoušků z řad permanentkářů nebo členů kotle.

Slavia zvládla vstup do obnovené sezony a odvezla si vítězství 1:0 z Mladé Boleslavi. Obhájci titulu si připsali druhou jarní výhru a v čele tabulky udrželi osmibodový náskok na Plzeň. Pražané doma neprohráli v posledních 27 ligových zápasech od předloňské porážky právě s Jabloncem.

"Kdybychom podali stejný výkon jako v Boleslavi, ať už v ofenzivě i defenzivě, bylo by to dobré. I když samozřejmě vždy jsou tam nějaké chyby, nedostatky. To, že tady nejsou fanoušci, je sice velké minus, ale i tak to pořád bereme jako domácí prostředí," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jablonec doma zdolal Zlín rovněž 1:0, přestože dohrával téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Dominika Plechatého. Vedle něj bude v sobotu chybět i trojice Jan Matoušek, Jan Sýkora, Jakub Jugas. "Když jsme ze Slavie brali hráče na hostování, věděli jsme, že nebudou moct nastoupit. Musíme se s tím vypořádat. Jdeme do boje," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Do Edenu se fanoušci fyzicky nedostanou, ale mohou si koupit alespoň plastovou figurínu s vlastní fotografií, která bude umístěna na tribuně.

Ani Plzeň při ligovém restartu nezaváhala a porazila Spartu na jejím hřišti 2:1. Západočeši vyhráli i šesté soutěžní utkání pod trenérem Adrianem Guľou. Sedmá Mladá Boleslav zvítězila v jediném z posledních sedmi kol a v březnu Viktorii podlehla ve čtvrtfinále domácího poháru (2:4).

"Věřím, že si do zápasu s Boleslaví přeneseme sebevědomí, budeme týmoví, disciplinovaní a samozřejmě vítězní, což je náš jasný plán," prohlásil slovenský trenér Guľa.

Také Plzeň na utkání nebude mít fanoušky, ale inspiruje se například Spartou a domácí hráče z reproduktorů poženou chorály skalních příznivců. "Na stadionu nebude tak velké ticho a věřím, že to v rámci možností bude OK a pomůže nám to k vítězství," podotkl Guľa.

Trápící se Sparta po Plzni protáhla sérii bez ligové výhry na šest kol a zůstala devátá. Svěřence trenéra Václava Kotala v neděli na hřišti třinácté Karviné nečeká lehký úkol, protože Slezané ještě na jaře neprohráli a neinkasovali. Doma letos vyhráli všechny tři zápasy nejvyšší soutěže.

Pátá Ostrava by remízu 0:0 s poslední Příbramí chtěla napravit ve Zlíně. Sobotní duel bude pikantní pro domácího kouče Bohumila Pánika, jenž před návratem k "Ševcům" působil v Baníku. Čtrnáctý Zlín z pěti jarních utkání získal jediný bod.

"Pro nás může být výhodou, že Baník a jeho hráče znám z předchozího působení. Úplně jinak hrát nemůže, byť nový rukopis trenéra Kozla tam je znát. Něco v tom týmu určitě zůstává," prohlásil Páník, kterému v Jablonci nevyšel obnovený zlínský debut.

Příbram při ligové premiéře trenéra Pavla Horvátha sice bodovala s favorizovanou Ostravou, ale čekání na ligové vítězství protáhla na 18 utkání. Středočeši v sobotu hrají na stadionu desáté Olomouce s cílem získat první venkovní body v sezoně.

Liberec si po úvodní porážce 0:2 v Teplicích spravil chuť v Českých Budějovicích, kde zvítězil 1:0 a poskočil na čtvrté místo. Slovan v sobotu přivítá šesté Slovácko.

Bohemians 1905 po suverénním triumfu 4:0 nad Teplicemi hrají opět doma. Na půdě jedenáctých Pražanů se představí v tabulce osmý nováček z Českých Budějovic.

Dvanácté Teplice rovněž v neděli hostí předposlední Opavu, s níž doma v samostatné lize ještě neprohrály.

Hlasy před víkendovými zápasy 26. kola první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (10.) - 1. FK Příbram (16.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "První utkání na Slovácku po pauze mi udělalo radost z pohledu defenzivy, uhráli jsme vzadu nulu. Horší to ale bylo směrem dopředu s vytvářením šancí. Proti Příbrami to budeme potřebovat a také příležitosti proměňovat. Potřebujeme doma bodovat. Chystáme si herní varianty tak, abychom Příbram doma přehráli, to je náš jediný cíl."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Po celkem povedeném vstupu do obnovené soutěže s Baníkem se jedeme poprat do Olomouce o další body. Máme velkou chuť a věříme, že i sílu vstřelit gól a vracet se s bodovým ziskem. Děláme na proměňování šancí. Ukazujeme si různé věci, jak dostat balon před bránu, jak zakončovat a dobíhat střely."

Slovan Liberec (4.) - 1. FC Slovácko (6.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Říkali jsme klukům, že v té rychlosti, jak budou zápasy nabývat, je důležité, aby mužstvo udrželo nějakou bodovou sérii. Bylo by nepříjemné, kdybychom v Budějovicích prohráli, podruhé se vraceli s nulou a chystali se na Slovácko. Takhle nám ty těžce vybojované body u velmi dobrého soupeře hodně pomohou. Určitě se nám připravuje lépe, než kdybychom prohráli."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Máme Liberci co vracet, vždyť nás vyřadil ve čtvrtfinále domácího poháru. Vnímáme to i jako přímý souboj o elitní šestku. V prvním zápase s Olomoucí jsme doma body ztratili, teď bychom je rádi získali zpět. Bude to ale velmi těžké. Liberec prokázal svoji kvalitu výhrou v Budějovicích, bude v pohodě. My budeme vycházet z naší hry, obrana se nám dařila, musíme zlepšit přechodovou fázi a také koncovku, jinak bude cesta k bodům hodně složitá."

Fastav Zlín (14.) - Baník Ostrava (5.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "S Baníkem to je vždy prestižní a zápas na ostří nože. Bude to sice bez diváků, ale na "skotské" tribuně nad stadionem (volném prostranství mimo stadion) může být plno. My se budeme snažit o krásný fotbal i bez kulisy. V Jablonci jsme v určitých fázích zápasu podali dobrý výkon, na to chceme navázat. Bohužel jsme dostali gól a pak nevyužili početní výhodu. Dělá nám problém postupný útok do plné obrany. Může být pro nás výhodou, že Baník a jeho hráče znám z předchozího působení. Úplně jinak hrát nemůže, byť nový rukopis trenéra Kozla tam je znát. Něco v tom týmu určitě zůstává. Asi to mužstvo dokážeme definovat dobře, naším cílem je konečně naplno bodovat."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Viděl jsem zápas Zlína v Jablonci. Kvalitní defenzivní blok, rozestavení 4-4-2, nepříjemná levá strana Jiráček, Čanturišvili a oba hrotoví útočníci byli nebezpeční. Nám v Příbrami v prvním poločase chyběla větší kvalita. Druhý poločas se to zlepšilo, bylo tam více dobrých věcí, ale vesměs naše snaha končila na finální fázi, případně na zakončení. To je určitě teď naše slabina. Pravděpodobně budou nějaké změny. I proto, že nás čeká dost utkání v rychlém sledu, některé posty se určitě mohou změnit."

Viktoria Plzeň (2.) - FK Mladá Boleslav (7.)

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Jsem rád, že zápas na Spartě se nám podařilo zvládnout, ale stojí před námi velká výzva, abychom to znásobili domácím vítězstvím nad Mladou Boleslaví. Vycházeli jsme hlavně ze vzájemného zápasu v domácím poháru. Očekávám, že Boleslav bude hrát podobným stylem hry. Ten zápas byl z naší strany velmi vydařený, prakticky až do 85. minuty. Věřím, že si do sobotního zápasu přeneseme sebevědomí, budeme týmoví, disciplinovaní a samozřejmě vítězní, což je náš jasný plán. Už jsme si vyzkoušeli pustit z reproduktorů chorály našich skalních fanoušků, tak věřím, že to bude OK v rámci možností. Na stadionu nebude takové velké ticho a věřím, že nám to pomůže k vítězství."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Po Slavii nás čeká podobně zdatný soupeř, na jehož hřišti jsme na začátku letošního března prohráli pohárové čtvrtfinále. Tentokrát chceme být úspěšnější."

Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (3.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Za posledních 10 let nemáme s Jabloncem úplně příznivou bilanci, to o něčem vypovídá. Ani naše poslední zápasy proti nim doma nebyly nic moc - prohráli jsme, jednou vyhráli brankou v samotném závěru. Tým má stále stejného trenéra, ta jejich tvář bude podobná. Jsou nebezpeční v jakémkoli prostředí, hrají náročně. Samozřejmě mají nějaké absence, to my budeme mít taky. Stále tam ale mají velmi dobré hráče a vždy je to strašně nepříjemný soupeř. Kdybychom podali stejný výkon jako v Boleslavi, ať už v ofenzivě i defenzivně, bylo by to dobré. I když samozřejmě vždy jsou tam nějaké chyby, nedostatky. To, že tady nejsou fanoušci, je sice velké minus, ale i tak to pořád bereme jako domácí prostředí. Neprohráváme tu a cítíme se tu dobře."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Když hrajete s top kluby Plzní, Slavií a Spartou, motivace je asi o trošku větší. Ale já potřebuju, aby se hráči koncentrovali na všechny zápasy stejně. Slavia zaslouženě vyhrála v Boleslavi a asi zpátky nahnala formu, kterou třeba před koronavirem neměla takovou. Vrátilo se jim nějaké sebevědomí. Budou koncentrovaní, protože Plzeň vyhrála, takže tam furt je takový malý strašáček. Když jsme ze Slavie brali hráče na hostování, věděli jsme, že nebudou moct nastoupit. Musíme se s tím vypořádat. Jdeme do boje."

FK Teplice (12.) - SFC Opava (15.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Na Bohemce to nebyl výkon hodný Teplic. S Libercem uděláme jeden výborný týmový výkon, i když jsme věděli, že individuálně toho nebylo mnoho. Pak si hráči řeknou, že to půjde samo, ale ono to samo nepůjde a vypadalo to tak, jak to vypadalo. To je prostě problém Teplic. Hlavně starší hráči nás musí víc podržet a být oporami. Opavu musíme porazit."

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Věřím, že naše výkony budou mít stoupající tendenci. V Teplicích musíme podat kompaktní výkon a vyvarovat se individuálních chyb, které nás například na podzim právě proti Teplicím stály lepší výsledek. Domácí mají v týmu individuality, které takovou chybu dokážou potrestat. Po Teplicích máme dva zápasy doma, což je pro nás tedy série tří velice důležitých utkání."

Bohemians Praha 1905 (11.) - Dynamo České Budějovice (8.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Pod trenérem Davidem Horejšem předvádí Budějovice opravdu dobré výkony, byly na vítězné vlně. V prvním zápase po koronavirové pauze sice prohrály, ale nemuselo tomu tak být. Propluly druhou ligou, tým má vítěznou mentalitu, akorát v úvodu sezony nezachytily začátek první ligy. Chytily se zápasem právě s Bohemkou a od té doby se rozjely, díky čemuž se vyšplhaly tabulkou do klidnějších pater. Měl jsem možnost ve druhé lize se s Budějovicemi utkat, když jsem trénoval Vlašim. Už tehdy měly kvalitní mančaft a změn moc neproběhlo. Jsou dlouho pohromadě, z čehož těží. Řekl bych, že velkou roli hrál Jarda Drobný. Je to člověk, který se nebojí říct naplno i nepříjemné věci, což mladí potřebují slyšet. Se Sivokem si srovnali kabinu a šlapalo jim to. Když jsou v kabině takoví dva ostřílení borci, jsou i prodlouženou rukou trenéra. Doufám, že my navážeme na zápas s Teplicemi a doma je porazíme."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "S Libercem nám chybělo tempo hry, bylo to hrozně pomalé, zdlouhavé. Musíme se zvednout a makat dál. Jednu chvíli jsme byli v euforii, všichni nás chválili, ale k fotbalu patří i tohle (tři porážky po sobě). Teď to bude o tom, abychom se z toho dokázali otřepat a jít dál. Už se nám to jednou v sezoně podařilo. Zápasy půjdou v rychlém sledu, věřím, že se nám to podaří v utkání na Bohemce napravit."

MFK Karviná (13.) - Sparta Praha (9.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "V Opavě to byla z mého pohledu zasloužená remíza, každý bod je v naší situaci dobrý. Série bez inkasovaného gólu nás těší, nezbývá nás nic jiného než vycházet z poctivé defenzivy. Hrát před prázdnými tribunami není žádná sranda, zažil jsem to v Trnavě. Důležité je, aby se kluci dostatečně namotivovali, bude slyšet každé naše i jejich slovo. Po úvodním hvizdu se už hráči musí položit do utkání."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Porážka s Plzní nás samozřejmě mrzí, ale na nic nerezignujeme. Na pohárové pozice ztrácíme čtyři pět bodů. Žádnému mužstvu se nevyhne, že by neztratilo žádné body. Věřím, že se z porážky dokážeme poučit a v neděli v Karviné podáme lepší výkon."